breaking-news
Настольные процессоры Intel Core 200E могут получить до 12 P-ядер и частоту до 5,9 ГГц
Информатор раскрыл характеристики CPU.

Первые утечки о настольных процессорах Intel Bartlett Lake-S, принадлежащих к серии Core 200E, появились ещё несколько недель назад, а сейчас информатор Jaykihn дополняет имеющиеся данные, публикуя технические характеристики моделей, оснащённых только P-ядрами, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: KitGuru

Судя по представленной таблице, старшие модели, Core 9 273PQE, 273PE и 273PTE получат 12 P-ядер, 36 МБ L3-кэша и могут разгоняться до 5,9; 5,7 и 5,5 ГГц, тогда как процессоры Core 7 253PQE, 253PE и 253 PTE оснастят 10 P-ядрами с частотой до 5,7; 5,5 и 5,4 ГГц соответственно, а также 33 МБ кэша третьего уровня.

Остальные модели в опубликованном списке, включая Core 5 223PQE, 223PE, 213PE, 223PTE и 213PTE имеют 8 P-ядер, 24 МБ кэша L3 и следующие максимальные частоты — 5,5; 5,4; 5,2; 5,4 и 5,2 ГГц соответственно. Все процессоры в таблице, кроме Core 5 213PE и 213PTE, фигурируют с iGPU, оснащённым 32 исполнительными блоками, тогда как указанные модели получат лишь 24.

Базовое энергопотребление для моделей PQE составит 125 Вт, процессоры PE будут ограничены 65 Вт, в то время как серия PTE — 45 Вт.

Источник фото: Jaykihn/X

Информатор отмечает, что процессоры Intel Bartlett Lake-S не будут предназначены для потребительского рынка. Ранее сообщалось, что новинки будут позиционироваться в качестве продуктов для периферийных и встраиваемых устройств. Несколько недель назад ASRock предупредила своих клиентов, что потребительские материнские платы компании, относящиеся к платформе LGA 1700, не будут поддерживать процессоры Bartlett Lake-S, тогда как другие производители на эту тему пока не высказывались.

#bartlett lake-s #intel core 200e
Источник: videocardz.com
