Ранее были проверены дистрибутивы Chimbalix и Ubuntu, а так же Debian, Manjaro и Fedora, теперь осталось проверить Linux Mint и подвести итоги, но начнём с небольшого бонуса, мне несколько раз предлагали проверить дистрибутив CachyOS.

Мол, хорошо оптимизирован по играм, еще и KDE якобы шустро работает, и вообще отличный дистрибутив по слухам.

CachyOS

Ну что же, давайте проверим, есть две редакции, настольная и для портативных устройств вроде Steam Deck, вторая редакция обещает предоставить игровой режим и предустановленные игровые инструменты, чтобы это не значило.

В общем качаю обе версии, чтобы наверняка.

Создаю загрузочный USB с настольной версией CachyOS, и тут задумался, а почему бы не проверить этот линукс в виртуальной машине, чтобы лишний раз не тратить время на реальном компьютере?

В общем, запустил сначала настольную версию, так как виртуальная машина работает на ноутбуке Asus VivoBook с процессором Intel Celeron N4020 и 4 ГБ ОЗУ, то как раз проверю слова из комментариев про шуструю работу рабочего окружения Plasma (KDE).

Но увы, рабочее окружение работало далеко не шустро, хотя и не сказать что очень плохо, современная Ubuntu работает хуже с такими же ресурсами.

Дальше проверяю базовые компоненты необходимые для нормальной работы, GCC компилятора не нашлось, а значит невозможно будет установить нормальные драйверы видеокарты, да и любое ПО требующее компиляции модулей ядра Linux...

Утилит glxinfo, vulkaninfo и clinfo нет в наличии, печально, Wine тоже отсутствует, а значит невозможно запустить даже простые Windows игры и приложения, так же невозможен запуск 32 битных приложений для Linux, хотя AppImage вероятно будет работать учитывая наличие fusermount, в общем это провал, я не вижу смысла проверять это на реальном компьютере.

Второй вариант CachyOS проверил в той же самой виртуальной машине, но он такой же ущербный, как и настольный, при этом рабочее окружение сильно тормозило в варианте для Steam Deck, даже проводник запустить было тем ещё приключением, такое ощущение, что оно гораздо более требовательное к ресурсам компьютера, при этом не было обнаружено заявленных дополнительных инструментов игровых, от слова совсем.

Казалось бы, вариант для портативных устройств должен быть легче настольного, но по факту им просто невозможно пользоваться, ибо постоянно зависает и тормозит при тех же ресурсах, с которыми вполне работает настольный вариант дистрибутива.

Единственное преимущество CachyOS сравнительно с другими линуксами, это размер установочного образа, всего 2.6 ГиБ, что так же говорит о том, что в системе ничего нет толком... Хотя следует заметить, они умудрились засунуть драйверы NVIDIA судя по загрузочному меню, но что толку, если они наверняка уже устарели, а возможностей установить нормальные драйверы нет от слова совсем.

Да и Ubuntu весит почти 6 ГиБ, а по факту такая же голая как и CachyOS, так что просто смотреть на размер не всегда хорошая идея.

Наверное, я даже в итоговую таблицу не буду включать CachyOS, просто чтобы не браться за его полноценную проверку на реальном компьютере, всё равно это будет зря потраченное время с предсказуемым итогом.

Linux Mint 21.1 Cinnamon

Ладно, давайте оценим Linux Mint и займёмся сводной таблицей с результатами.

Загрузочное меню это голый GRUB, ничего примечательного, на рабочем столе нет никаких приветствий, просто ярлык для установки дистрибутива, мне нравится такой подход, но вот дальше начинаются проблемы, при установке нельзя настроить несколько раскладок клавиатуры, однозначно минус в копилку.

Разметка дисков тоже заслуживает отдельного минуса, и даже двух, ведь нельзя просто выбрать конкретный диск и установить, пришлось вручную заниматься разметкой разделов на нужном мне диске, а второй минус за ущербный интерфейс программы установки, в котором видно лишь несколько строчек при разметке разделов, и его невозможно растянуть побольше.

Так же выписываю минус за попытку дистрибутива присосаться к репозиториям в интернете, и что-то скачать без моего разрешения, но не смогло, ведь нет доступа к сети, причём неоднократно это повторялось, на что тратилось время установки к слову.

После установки есть загрузочное меню, в котором присутствует уже установленная на другом SSD операционная система, это хорошо.

Далее проверяю часы, и вот тут есть проблема, по умолчанию часы не настроены по международному формату ISO8601, но их можно настроить руками, правда нет никаких подсказок адекватных, а единственная инструкция находится в интернете, где она недоступна, в общем явно минус за настройку формата даты и времени, вроде и можно это сделать, но для новичка в линуксах это нереальная задача по факту.

Дальше меня встретила самая отвратительная проблема для любой операционной системы, да, при подключении внешнего SSD в дистрибутиве Linux Mint сработал автозапуск, стоит ли говорить, какая это ужасно опасная функция, особенно если вспомнить миллионы вирусов эксплуатировавших подобную функцию в древней Windows XP? Однозначно минус в копилку.

Среди базовых команд работает только glxinfo, утилиты vulkaninfo и clinfo отсутствуют, AppImage работает, драйвер видеокарты Nouveau + Mesa3D, можно считать нет драйвера, 32 битный ChimbaBench не запустился, Blender установился, но меню приложений не поддерживает вложенные структуры, Wine тоже отсутствует, зато есть возможность установить нормальный драйвер NVIDIA CUDA, ведь присутствует компилятор GCC, впервые за целую пачку линуксов, удивительно.

Так как инструкций для установки нормального драйвера в Linux Mint нет, то я попытался установить как самый обычный пользователь, просто в лоб, но постоянно сталкивался со всевозможными проблемами, ведь постоянно мне мешал то оконный менеджер, то линуксоидный драйвер Nouveau, короче без инструкции установка драйвера это та ещё головная боль, как раз чтобы такого не происходило я и сделал инструкцию в своём дистрибутиве Chimbalix.

Короче, иду в файловую систему к дистрибутиву Chimbalix, отключаю уже готовым скриптом драйвер Nouveau, ну и следуя инструкции устанавливаю полноценный драйвер NVIDIA CUDA версии 570, всё, готово, теперь видеокарта GeForce GTX 1070 полноценно работает.

Проверяю Blender снова, всё отлично работает, так же используя сторонний исполняемый файл запускаю тест OpenCL (clpeak), и он тоже прекрасно отработал, правда процессор не участвовал, ведь в дистрибутиве нет Portable OpenCL библиотеки, ну да ладно.

Дальше проверяем утилиту записи загрузочных накопителей, она есть и нормально работает, тут зачёт.

Если честно, я удивлён, Linux Mint единственный из проверенных линуксов (помимо Chimbalix), что позволил нормально установить полноценный драйвер NVIDIA, но увы, назвать этот линукс пригодным для нормального использования у меня язык не повернётся, хотя стоит заметить, этот линукс вполне можно довести до относительно адекватного состояния, да, придётся изрядно потанцевать с бубном и терминалом, при этом подключить интернет в обязательном порядке, а значит когда умрут репозитории - дистрибутив станет тыквой, но всё же...

Итоги

Осталось подвести итоги, ну что же, начнём, только настроить сначала нужно офисный пакет, да, я тот самый человек, который использует Libre Office, не скажу что это хороший софт, но лучшего не видел для Linux пока.

Начинаем с процесса установки и загрузочного меню Live-CD, и тут сразу отмечу, в итоговый счёт пойдут не все плюсы и минусы, а только самые важные, они выделены жирным шрифтом.

Итого только Chimbalix и Linux Mint имели тест ОЗУ в загрузочном меню Live-CD, остальные линуксы не имели столь важной утилиты для диагностики оперативной памяти.

В плане установки без проблем обошёлся только Chimbalix, и если закрыть глаза на уродливый интерфейс, то ещё Fedora входит в список, у остальных линуксов были проблемы с настройкой клавиатуры и разметкой дисков, что может доставить много проблем новичкам.

С загрузочным меню после установки провалилась только Manjaro, попытавшаяся монополизировать ПК.

Теперь проблемы интерфейса, тут не провалился только Chimbalix и Debian, остальные линуксы имеют те, или иные проблемы.

В Manjaro и Ubuntu были встроены кастрированные драйверы NVIDIA, они не поддерживают OpenCL, и наверняка будут создавать лишние проблемы при попытке установить более новые официальные версии.

Компилятор GCC присутствует только в Chimbalix и Linux Mint, остальные линуксы не имеют данного, крайне важного базового компонента, без него невозможна сборка модулей ядра Linux, а значит невозможно устанавливать драйверы устройств и даже VirtualBox по-человечески.

Поддержка 32 битного софта есть только в дистрибутиве Chimbalix, остальные линуксы не способны запускать 32 разрядные приложения, что ущемляет пользователя в выборе приложений доступных для использования.

По-человечески установить официальные, полноценные драйверы видеокарт NVIDIA CUDA возможно только в дистрибутивах Chimbalix и Linux Mint, остальные линуксы имеют проблемы с установкой драйверов видеокарт.

Blender не мог полноценно работать только в дистрибутивах Debian и Fedora, ибо там не было ни кастрированных драйверов NVIDIA, ни возможности установить полноценный драйвер.

При подключении внешних накопителей только Linux Mint продемонстрировал очень серьёзную проблему с автоматическим запуском, потенциально это может позволить вредоносному ПО внедриться в систему, так же Fedora и Ubuntu показали неприятную проблему, они без запроса пользователя автоматически просили пароль для зашифрованного раздела на подключенном накопителе.

Возможность из коробки запускать Windows приложения и игры есть только в дистрибутиве Chimbalix, причём в наличии две версии Wine / Proton, и несколько версий DXVK для совместимости со старыми, и очень старыми видеокартами, другие линуксы даже простого Wine не имеют.

Полный набор утилит для сбора информации о системе имеют только Chimbalix и Manjaro, это glxinfo, vulkaninfo и clinfo.

Далее поддержка OpenCL API, только Chimbalix может использовать процессор для работы с OpenCL приложениями.

Только Chimbalix и Linux Mint способны использовать видеокарту для OpenCL вычислений при установленном полноценном драйвере видеокарты, в остальных линуксах OpenCL вообще не работает, а в Ubuntu ещё дополнительные проблемы с зависимостями есть.

AppImage приложения не работают только в дистрибутиве Ubuntu.

Chimbalix, Linux Mint и Fedora имеют встроенные рабочие утилиты для создания загрузочных USB накопителей, в Debian и Manjaro такая утилита отсутствует, а в Ubuntu утилита есть, но она предвзято работает не позволяя пользователю записывать "неугодные" образы операционных систем.

Только Debian имеет древнюю раздражающую проблему "user is not in the sudoers file".

Таким образом Chimbalix получает 22 очка, Linux Mint всего 2 очка, а остальные линуксы получают отрицательный результат, Debian -3 очка, Manjaro -7 очков, Fedora -9 очков, Ubuntu имеет худший результат в -16 очков.

Итого только два дистрибутива Linux получили положительный результат, но разница между первым и вторым местом получилась целых 20 очков, когда между вторым и третьим всего 5 очков.

Из этого следует, что я довольно неплохо постарался при разработке своего дистрибутива Chimbalix, раз он смог получить такой отрыв от лучшего из проверенных линуксов, а ведь я старался не учитывать в итоговый результат такие субъективные мелочи как оформление загрузчика GRUB, старался выдавать баллы только за действительно важные, объективные моменты вроде наличия базовых компонентов, возможности установить нормальный драйвер видеокарты, настройки раскладки клавиатуры при установке, очевидные проблемы интерфейса и т.п.

Вот и получили результаты, это было интересное сравнение, может и не дотошное, но общая ситуация вполне ясна, той же Ubuntu я ни за что по своей воле не стал бы пользоваться, и фактически она получила худший результат среди всех линуксов, даже Fedora объективно имеет больше плюсов.

Ну и совершенно не удивительно, что я предпочитаю использовать Chimbalix среди всех дистрибутивов Linux, ведь он просто нормально работает в отличие от других. А ведь я ещё не брал в учёт множество функционала доступного из контекстного меню, например конвертирование изображений / видео, чем очень часто пользуюсь, даже обработка изображений с помощью нейронных сетей и множество инструментов облегчающих проведение сравнительных тестов в играх, так что я многие преимущества своего дистрибутива даже не брал в учёт, а то совсем неприлично много плюсов было бы относительно других линуксов...

Впрочем, нездоровая часть линуксоидов и без этого наверняка будет орать про несправедливость сравнения, мол, надо было всё делать не так, а иначе, тесты не тесты, вы всё врёте и тому подобные мантры.

Ну и ладно, пусть верещат любители линуксов, всё равно от этого вереска сами линуксы лучше никак не станут, или хуже, чем есть, но отмечу золотую фразу - "люди не собираются запоминать 100500 команд и их параметры... Люди хотят просто работать, максимально удобно", оказывается, ещё не вымерли здравомыслящие люди в комментариях, всё по делу сказано.

Так что на этом закончим проверку линуксов на пригодность для использования.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.