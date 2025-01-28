Предисловие

Дистрибутивы Linux всегда славились своей недружелюбностью к пользователям и тотальной недоразвитостью, особенно в плане распространения софта и базовых повседневных функций.

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Однажды, перебирая множество линуксов, я не нашёл ни одного действительно пригодного для нормального использования на своём ПК, а сейчас и ноутбуке, потому было решено создать свой дистрибутив Chimbalix на основе MX Linux.

Изначально в MX Linux очень многое требовало доработки напильником, да собственно, как и в других линуксах. Было исправлено довольно много косяков, например типичная проблема битых символических ссылок на файлы конфигурации, от которых иногда ломаются сетевые подключения, что кстати характерная проблема практически всех известных мне линуксов.

Так же было переработано меню приложений и интерфейс в целом для более практичного и удобного использования, создана стабильная категория меню приложений, которую не собираюсь значительно изменять больше, и каталог для приложений PortSoft, предназначенный для установки софта и прочего необходимого в обычном использовании.

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Данный каталог (PortSoft) так же позволяет отвязаться от ненадёжных и вечно проблемных репозиториев Linux и я уже активно использую его для установки приложений, также был создан Installer-SH для упрощения подготовки полноценных установочных пакетов, что пригодны для установки даже на системах без доступа к сети, в том числе в сторонних дистрибутивах Linux с недавнего времени.

Ещё можно поговорить про вспомогательные скрипты для контекстного меню и создания скриншотов, но давайте перейдём к выпуску Chimbalix 24.6, что там изменилось интересного.

И да, найти дистрибутив можно в репозитории GitHub:

https://github.com/Shedou/Chimbalix

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Linux

Как можно было заметить на скриншоте выше - дистрибутив теперь собран в трёх разных ISO образах, первый со стандартным ядром для Debian 12 версии Linux 6.1.0, оно совместимо с Secure Boot, но при этом довольно устаревшее, оно имеет широкую совместимость с уже существующими драйверами старого оборудования.

А вот далее идёт версия с ядром Linux 6.8.12 Liquorix. Ранее использовалось ядро ветки 6.9, но я решил откатить до ветки 6.8, просто потому что значительной разницы не заметил, а вот совместимость со старыми драйверами у старых линуксов получше.

Вообще это отвратительная особенность Linux, когда с каждой новой версией ядра ломают обратную совместимость с уже существующими драйверами видеокарт, VirtualBox и т.п., и если честно, я вижу скверное будущее у "пингвина" с таким подходом к разработке, ведь по сути ломая обратную совместимость с каждым новым линуксом - теряется совместимость с уже существующим оборудованием и это по своей сути, является формой запланированного устаревания и принуждения к обновлению оборудования против воли пользователя.

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Так что в этом плане, Windows гораздо свободнее и функциональнее любого линукса, увы...

Ну а третий образ содержит два ядра сразу, он не рекомендуется к использованию, ибо "пингвин" и с одной версией ядра недружелюбен к обычному пользователю, а с двумя сразу и подавно.

Wine Staging / Proton

Что делать, если никто не хочет поддерживать "дряхлого пингвина" при разработке игр и приложений? Правильно, вместо того, чтобы устранить хотя бы базовые проблемы с невозможностью адекватно распространять разработанный софт - линуксоиды предпочитают молиться на вечно умирающие репозитории и терминал.

Ну а чтобы заполнить тотальную нехватку приложений (игры тоже приложения) - придумали костыли вроде Wine и этот костыль встроен в дистрибутиве Chimbalix, ведь без него в линуксах практически не во что играть. Можно конечно вспомнить про DRM платформу Steam, но не стоит забывать, что это массивная DRM платформа непригодная для использования без авторизации, с массой проблем.

Но вернёмся к дистрибутиву Chimbalix,

Начнём с того, что наконец был удалён проблемный шрифт Wine под названием "tahomabd" из автоматически подготавливаемого префикса, он приводил к чёрному окну лаунчера HoYoPlay, так же немного доработан файл реестра применяемый после создания префикса.

Перейдём к интересному. Теперь в дистрибутиве по умолчанию установлен Wine Staging 9.0, но так же есть возможность переключить на Wine Proton LG 9.5.1, однако важно заметить - "протон" не умеет размещать ярлыки новых установленных приложений в меню Wine -> Programs, потому его использование остается сугубо на усмотрение пользователя.

Позже возможно протестирую несколько игр с использованием обычного Wine и Proton версии, возможно будет какая-то разница, а может и нет, в любом случае это сейчас не особо важно.

Вероятно некоторые уже заметили, но так же появилась возможность сменить DXVK не только на старую версию поддерживающую видеокарты Vulkan 1.2, но и можно вообще переключить DXVK на стандартные библиотеки WineD3D, что используют OpenGL, это полезно для видеокарт без поддержки Vulkan.

Ну и конечно были обновлены сами DXVK / VKD3D.

А в контекстном меню появился дополнительный раздел, он позволяет одним кликом выбрать какой ГП использовать без терминальных танцев с бубном, правда в именах потерялись нижние подчёркивания, ведь в линуксах вечно всё через одно место сделано и в каждом месте нужны особые танцы с экранированием символов, не уследил, бывает, но не страшно.

Так же был удалён каталог "/usr/share/wine", не люблю когда всякое, размазывается по всему линуксу как говно по деревенскому сортиру, компоненты gecko/mono были перенесены в каталог "/opt/wine".

На этом с Wine вроде всё.

PortSoft

Была обновлена спецификация каталога "PortSoft" до версии 0.3, изменение крайне незначительное, но очень важное, пользовательский "PortSoft" вынесен в корень домашнего каталога, в каталоге ".local" оставлена символическая ссылка для совместимости с уже существующими установочными пакетами приложений на основе Installer-SH версии 2.0 или ниже.

Такое изменение спецификации было необходимо по той простой причине, что некоторые приложения работали неправильно внутри каталога ".local", проблема с точкой в имени пути.

Рекомендуется использовать Installer-SH версии 2.1 или новее при создании новых установочных пакетов приложений, она уже приведена в соответствие с новой версией спецификации "PortSoft".

Godot Engine

В дистрибутиве Chimbalix из коробки установлен Godot Engine 3, он был обновлён до версии 3.6, так же обновлён общий исполняемый файл godot3-shared до версии 3.6 mono.

Общий исполняемый файл godot3-shared позволяет создавать очень лёгкие приложения без необходимости таскать вместе с софтом массивный бинарный файл, по сути у меня получился некий условный аналог VC Redist из мира Windows, только в Linux.

Пока этот функционал не востребован, но в дистрибутиве по сути есть всё необходимое, чтобы начать создавать приложения используя данный игровой движок и встроенные примеры.

ChimbaBench

Тут ничего особо не изменилось, просто переустановил приложение, ранее оно вручную было установлено, теперь же это сделано с помощью Installer-SH.

В остальном всё тот же ChimbaBench версии 2.6.

OpenCL

Были установлены библиотеки OpenCL с зависимостями.

Но из реально полезного отмечу только POCL (Portable OpenCL Platform) использующую ЦП для работы, она единственная адекватно работает. Увы, но OpenCL от проекта Mesa3D оказался просто нерабочим мусором в паре с AMD Radeon RX Vega 7 / RX 5000+, впрочем, это же вечно кривое AMD, было бы удивительно, если бы всё нормально заработало, это же вам не NVIDIA...

Выше кстати, был пример использования установленной утилиты clinfo, но так же был установлен бенчмарк clpeak, как можно заметить - нормально работает только POCL платформа работающая с ЦП, ибо запустил тест на ноутбуке с AMD Radeon вместо видеокарты.

Вполне возможно с видеокартами серии RX 500 и старее, OpenCL от вечно кривого проекта Mesa3D нормально заработает, но у меня нет настолько старых карточек от AMD, чтобы протестировать, так что просто оставил как есть, ну а с NVIDIA вообще проблем никаких в этом плане, ибо в отличие от вечно недоразвитой красной конторы - "зелёные" умеют выпускать нормальные драйверы.

7-Zip и y-cruncher

Начнём с архиватора, в дистрибутив встроен 7-Zip версии 24.07 x64 (7zzs), так же выделен раздел контекстного меню с некоторыми вариантами использования, например создать архив с уже оптимизированными на максимальное сжатие параметрами, да, грубо и топорно, но мне это нужно.

Так же можно просмотреть содержимое архивов без распаковки, распаковать, протестировать и запустить тест производительности.

А вот с приложением y-cruncher я поспешил и не протестировал досконально, в итоге забыл добавить ярлык в каталог "/bin" и паузу после выполнения при запуске через меню приложений, ибо как оказалось, в самой программе такая "роскошь" отсутствует - типичный софт для Linux...

Впрочем, это не самое ужасное из тестов ЦП среди линуксоидного софта...

Прочее

Теперь всякие мелочи перечислим, были добавлены инструменты ObjDump и LDD Info в контекстное меню, иногда нужны в доступности пары кликов.

Меню приложений разделено на 4 категории, сначала идёт относительно новый, стабильный раздел для размещения приложений, второй раздел разработан по стандарту XDG, нужен для совместимости с уже существующим софтом для Linux, далее разделы Chimbalix и Wine.

В общем, меню приложений стало ещё более организованным и практичным, просто напомню, как в абсолютном большинстве случаев выглядит меню приложений в других линуксах, это полнейший хаос:

Установлена тема курсора по умолчанию DMZ-White, теперь уже наверняка, если это не сделать - можно нарваться на проблемы с курсорами в редких случаях с некоторыми приложениями, например в DRM платформе Steam, она почему-то не способна адекватно выбрать курсоры сама.

Установлены инструменты rocm-smi и rocminfo, это конечно не уровень nvidia-smi, но всяко лучше, чем ничего.

Немного линуксоидных зависимостей для компиляции софта из исходного кода, конечно же это не позволит прямо из коробки взять, и скомпилировать какое-нибудь приложение, наверняка будет ад зависимостей специфических, но ряд общих зависимостей для большинства случаев закинул в комплект.

Добавлена возможность обновить встроенный в систему браузер Mozilla Firefox, при нормальном использовании следует держать обновления заблокированными.

Заключение

На этом собственно основные изменения в новой версии дистрибутива Chimbalix 24.6 перечислены.

Может местами и допустил косяки, но зато другие косяки исправил, а новые в основном связаны с новым функционалом, в любом случае "дряхлый пингвин" стал немного менее дряхлым, и немного более пригодным для использования.

Хотя, учитывая как разработчики ядра Linux постоянно ломают обратную совместимость, я чувствую что зря трачу своё время и труд выбрав именно линукс за основу, ибо с новыми "пингвинами" постоянно ломают что нибудь: старые версии рано или поздно перестанут работать на более новом оборудовании, а новые ядра не смогут работать со старым оборудованием. Это скверная ситуация, позволяющая производителям реализовать механизмы запланированного устаревания, а также принудить к покупке "нового" оборудования, ведь старое не сможет работать без драйверов, ибо совместимость с уже существующими драйверами ломают с каждой новой версией Linux.

Я бы не хотел делать из полноценного ПК/Ноутбука очередное убогое "ведро" (Android), но увы, судя по всему, Linux именно это и пытается сделать в настольном сегменте, причём заметно это, только если погрузиться в токсичный, вечно недоразвитый и проблемный линуксоидный мир.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



