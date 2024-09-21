Выпуск Chimbalix 24.3 остался без своей статьи, позабыл, а потом уже как-то не важно стало, однако сейчас выпущен Chimbalix 24.4, и я так подумал... Почему бы не написать статью о нововведениях, правда сделать это в классическом стиле было бы слишком скучно, так что у меня появилась идея!

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Ни для кого не секрет, что линуксы непригодны для нормального использования на ПК и ноутбуках, а разработчики дистрибутивов постоянно ломают что-то, а чем я хуже? Я что, не могу начать ломать что-нибудь в своём дистрибутиве Chimbalix?

Начнём с размера ISO образа дистрибутива, он заметно уменьшился по сравнению с версией 24.3, это косвенно говорит о том, что поломано довольно много:

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Давайте начнём обзор с загрузочного меню, а именно - с проверки целостности установочного носителя с дистрибутивом:

К сожалению, тут я ничего не поломал, всё работает как и раньше, проверка носителя сказала что всё хорошо, в отличие от всяких Nobara Linux:

Идём дальше, рабочий стол, всё выглядит как в версии 24.3, так что приступим к установке:

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Первым делом настраиваю раскладки клавиатуры, в отличие от некоторых других линуксов, здесь можно без проблем добавить другие раскладки, а сочетание переключения раскладки изначально настроено на стандартное левое alt+shift, так что тут никаких проблем:

Далее разметка диска, опять же, в отличие от всяких других линуксов, тут сразу предлагают перейти в ручной режим разметки, ибо на диске уже установлена другая система, так как мне она не нужна - просто выставляю использование диска для корня файловой системы (use for /) с форматированием в ext4, костыль под названием файл подкачки в обязательном порядке отключаю, ибо у меня достаточно оперативной памяти, чтобы не нуждаться в подкачке:

А вот дальше я поломал кое-что, так как меня напрягал здоровенный список локализаций, было решено сократить список до 7 элементов, вообще я хотел добавить в список ещё стандартную "локализацию" C, однако решил отложить эти пляски над бубном до следующего раза:

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Зачем я поломал огромный список локализаций до чуть меньше десятка? Ответ очевиден - всё равно локализации в линуксах вечно кривые, тем более я поддерживаю только английскую и русскую локализации, и не желаю распыляться на все остальные, некоторые в список добавлены только чтобы не выглядел слишком уж пустым.

Конечно же локализации не удалены полностью, при желании можно включить их после установки системы через контрольную панель, прямо второй пункт после настроек даты и времени:

В общем, система установилась, тут ничего не ломал особо на данных этапах относительно Chimbalix 24.3:

Загружаем установленную систему, и наконец очередная поломка! Теперь загрузочное меню активно целых 10 секунд, ранее оно было активно всего 5 секунд, мой монитор не всегда успевал за это время переключить режим работы и отобразить картинку, это было очень неприятно, но теперь всё нормально, времени в самый раз отведено на выбор, не слишком мало, но и не слишком много:

Рабочий стол, скрипт делает оставшуюся "грязную работу", и система готова к использованию:

Далее пойдёт прямое сравнение 24.4 версии Chimbalix с 24.3.

Вернёмся к загрузочному меню и запустим системы в systemd режиме:

В новой версии дистрибутива я поломал досадную ошибку, и теперь система загружается в systemd режиме, когда Chimbalix 24.3 и более старые версии сыпали ошибками сервисов и не могли загрузиться:

Далее была поломана инструкция по установке драйвера видеокарты NVIDIA, линуксоидные инструменты отвечающие за установку NVIDIA драйверов из репозиториев были удалены как мусор, ибо скорее всего работать ничего не будет, так как в ядре Linux уже неоднократно ломали обратную совместимость.

Потому было решено не полагаться на линуксоидные инструменты, а просто указать где найти хоть какие-то драйверы для более старых видеокарт, не факт что всё будет дружить с новыми версиями ядра Linux, с видеокартами серий GeForce GTX 400 - 500, скорее всего, придётся устанавливать более старые ветки ядра, но это всяко лучше, чем бесконечные танцы с бубном над непонятными ошибками линуксоидных инструментов:

Далее было поломано меню "Пуск" и произошли изменения в наборе приложений. Сразу можно заметить обновлённый LibreOffice до версии 24.2, ранее была какая-то седьмая версия что ли, в разделе разработки наведён небольшой порядок, установлено приложение Meld для сравнения файлов, а так же DupeGuru для поиска дубликатов файлов, на самом деле очень полезные в быту инструменты:

Так же было поломано оформление, почти для каждого раздела установлены новые значки, они созданы по принципу совместимости с любыми темами оформления, то есть на любом фоне будут различимы, так же был перенесён раздел приложений для просмотра изображений, электронных книг и т.п. в "Accessories":

Однако были удалены такие приложения как Krita и RawTherapee, как раз они и позволили значительно уменьшить размер установочного образа, ибо Krita далеко не самая маленькая программа:

Как же так! Теперь нет графических редакторов из коробки! Но извольте, в других линуксах тоже ничего нет обычно из коробки, и самое страшное - в других линуксах нет возможности адекватно распространять софт в виде автономных установочных пакетов...

Однако в моём дистрибутиве есть PortSoft каталог, а так же стабильная категория в меню "Applications", причём недавно был разработан скрипт Installer-SH основанный на особенностях моего дистрибутива, и он уже позволяет создавать полностью автономные установочные пакеты приложений, причем с отличным уровнем сжатия благодаря 7-Zip архиватору с оптимизированными параметрами сжатия:

https://github.com/Shedou/Chimbalix-Software-Catalog

Так что пользователь ничего не теряет по сути, если есть возможность скачать образ дистрибутива - значит будет и возможность отдельно скачать нужный софт в виде автономных установочных пакетов, а потом устанавливать где угодно и когда угодно, даже на системах без доступа к интернету, и никакое характерное для линуксов болото зависимостей не помешает, ибо мой принцип установки не подразумевает в принципе сторонние зависимости, ну кроме версий дистрибутива, для которых предназначен пакет:

Может Installer-SH пока ещё далёк от идеала, и создатель пакета всё ещё должен выполнять вручную часть работы по подготовке ярлыков для меню, но это уже позволяет легко распространять софт, причём мой установщик по умолчанию работает в режиме пользователя, то есть не требует root пароль для установки, ибо всё работает в пределах домашнего каталога пользователя, на что обычно не способны иные линуксоидные способы установки софта.

Так же была вычищена из дистрибутива OpenJDK 17, вот эта:

Но OpenJDK довольно нужная вещь, что же я наделал! Однако всё предусмотрено, вместо /usr/lib/jvm была установлена символическая ссылка на новый каталог /opt/java для совместимости, а внутри символическая ссылка java-default указывающая на текущую используемую версию Java, вместо обычной OpenJDK был установлен Amazon Corretto версии 21.0.4.7.1, ибо он просто лучше:

Ссылка java-default нужна чтобы не трогать переменные окружения при смене версии java, это банальная защита от случайных ошибок, таким образом мне удалось решить проблему сложности доступа к каталогу /usr/lib/jvm, слишком уж неочевидное место для таких вещей как Java, и наконец избавился от прибитой гвозями к системе OpenJDK 17.

Можете верить, а можете нет, но такой подход отлично работает, а благодаря символической ссылке /usr/lib/jvm существующий софт без проблем способен определить каждую установленную версию Java:

В идеале нужно ещё подготовить инструмент для управления символической ссылкой java-default, чтобы пользователь мог в пару кликов поменять если вдруг захочет установить/обновить JDK/JRE, но это уже не особо важно, любители Minecraft и так довольно рукастые люди, наверняка без проблем смогут подкинуть нужную Java в нужное место, а остальным это всё обычно и не нужно вовсе.

Перейдём к панели управления, тут ничего особо не ломал, просто установил утилиту CPU Power GUI (позволяет управлять частотами процессора, если поддерживается) и дополнительную утилиту для работы с разделами:

GParted конечно классика, но он не умеет создавать зашифрованные разделы, да и работает медленнее, чем установленный GNOME Disks, как бы мне не нравился проект GNOME в целом, но иногда они действительно хорошие вещи делают:

Ну и конечно я поломал приложение GParted, точнее обновил с версии 1.3.1 до версии 1.6.0, но ведь технически поломал же, версия то совсем другая уже, а значит старой больше нет...

Разумеется полагаться на линуксоидные репозитории было невозможно, ведь последние доступные версии GParted (1.5.0) невозможно установить на Debian 12, привет от характерного для линуксов ада зависимостей, так что пришлось танцевать с бубном компилируя приложение из исходного кода:

Так же была поломана правая кнопка Win (Super), теперь она не вызывает классическое меню "Пуск", ибо используется для взаимодействия с интерфейсом операционной системы, например зажать правый Win (Super) и перетащить окно, или растянуть:

Ранее "потерявшийся" Neofetch вернулся в систему:

Ядро Linux было обновлено до версии Liquorix 6.9.12:

Про чистку системы от мусора и остатков линуксоидных пакетов тоже не забываю:

А теперь вернёмся к существенным изменениям для пользователя, разумеется доработан анализатор дискового пространства Baobab, теперь единицы измерения представлены в KiB/MiB/GiB вместо KB/MB/GB, в чём разница? Конечно в "размерах", 1 GiB = 1024 MiB, когда 1 GB = 1000 MB, а так как все привыкли что GB = 1024, то правильные GB равные 1000 по сути вводят в заблуждение, это было не хорошо, а потому было поломано и переведено в привычные всем GiB:

Я не говорю чтобы все срочно переобулись и говорили гибибайт вместо гигабайта называя единицы измерения в компьютерной области, это не очень хорошо звучит, однако писать будьте добры как положено, таково моё отношение к этому нюансу.

Ещё отмечу монтирование накопителей без требования вводить root пароль, просто так удобнее.

Ну и системные компоненты были обновлены, ой, то есть поломаны более новыми версиями:

Почему бы и нет? Не то, чтобы я особо сильно заботился о безопасности, в линуксах, как и в "форточках", нет никакой особой безопасности по сути, только если для Windows есть антивирусы способные защитить пользователя от большинства ошибок в области безопасности, то для линуксов такого особо ничего нет, остается разве что обновлять тонны зависимостей за компанию с микрокодами для процессоров.

На этом пожалуй завершу небольшой обзор выпуска Chimbalix 24.4 Alphachi.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.