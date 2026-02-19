Стало известно о результатах масштабного слепого тестирования, проведенного ComputerBase. Более тысячи ПК-геймеров сравнивали качество изображения в шести играх, и большинство отдало предпочтение NVIDIA DLSS 4.5, а не FSR 4 или нативному рендерингу.

Издание ComputerBase устроило эксперимент, в котором участвовало больше тысячи человек. Им предложили вслепую оценить картинку в современных играх, используя разные технологии масштабирования. Задача была простая: выбрать тот вариант, который выглядит лучше. Никто из участников не знал, смотрит он на результат работы DLSS, FSR или на «чистый» рендеринг.

Изображение - ComputerBase

Может быть интересно

В итоге NVIDIA DLSS 4.5 собрал 48,2% голосов. Нативный рендеринг с TAA набрал только 24%, а FSR 4 и вовсе ограничился 15%. Иначе говоря, почти половина игроков предпочла картинку, достроенную нейросетями, родному разрешению.

Тестировали шесть проектов: от Cyberpunk 2077 до The Last of Us Part II. Интересный момент — только в «Киберпанке» результаты оказались близкими: 34,4% за DLSS против 32,4% за натив. В остальных играх отрыв технологии NVIDIA был куда увереннее.

Новую версию DLSS компания представила еще на CES 2026. Там используется улучшенная модель на архитектуре Transformer, которая лучше восстанавливает детали.