Государство потратило около миллиарда рублей на создание отечественного аналога виагры из мускуса редкого оленя — кабарги.

В редакции «Известий» сегодня рассказали о том, что Счетная палата РФ опубликовала доклад о масштабных нарушениях в проекте по созданию отечественного препарата от импотенции «Мускулив». Аудиторы выяснили, что за девять лет из бюджета на него потратили почти миллиард рублей, но ключевые цели так и не достигнуты, а права на разработку хотят передать частной компании.

Все началось в 2016 году с амбициозной идеи. Ученые из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) решили создать целую линейку препаратов на основе мускуса кабарги. Главным в списке значилось средство от импотенции «Мускулив». Под проект выделили миллиарды. Планы были грандиозные: построить питомник для оленей в Горно-Алтайске и современную лабораторию в Подмосковье, чтобы замкнуть цикл «от животного до таблетки».

Реальность оказалась прозаичнее. Питомник сдали с огромной задержкой, только в 2024-м. Лабораторию не могут достроить до сих пор. Контракт с одним подрядчиком расторгли, с другим — заключили, но работы так и не начались. При этом старый исполнитель не вернул аванс в 239 миллионов, а неустойку в 17 миллионов с него даже не взыскали.

Но главный парадокс в другом. Препарат «Мускулив», ради которого, казалось бы, все и затевалось, разрабатывали на сырье, купленном на стороне. Не в питомнике ФМБА, а просто на рынке. Клинические исследования тоже проходили в частных клиниках, а не в государственных центрах. Получается, что построенный за огромные деньги питомник оказался почти не у дел. Аудит показал: в 2024 году вместо запланированных 600 граммов мускуса произвели только 128. Его себестоимость вышла астрономической — 145 тысяч рублей за грамм.

При этом ФМБА уже планирует передать права на регистрацию и производство «Мускулива» частной компании — АО «Брынцалов-А». Это структура известного фармацевтического предпринимателя Владимира Брынцалова. Именно этот план и возмутил Счетную палату больше всего. Логика аудиторов проста: если государство вложило в разработку препарата около миллиарда бюджетных рублей, то и права на него должны остаться у государства. Передача частнику выглядит как финальная точка в истории неэффективного расходования средств.

Профессиональное медицинское сообщество оценивает всю эту историю скептически. Врачи-урологи и иммунологи, опрошенные «Известиями», поясняют принципиальную разницу между препаратом и БАДом. Мускус кабарги — это по сути биогенный стимулятор, который может немного повышать общий тонус, но его механизм действия при эректильной дисфункции неясен. Он не идет ни в какое сравнение с точно рассчитанными синтетическими препаратами вроде силденафила, действие которых доказано.

Итог почти десяти лет работы и миллиардных трат — дорогая биодобавка с недоказанной эффективностью, недостроенная инфраструктура и планы передать плоды бюджетного финансирования частному бизнесу. Счетная палата России отправила доклад президенту и запрос в Генпрокуратуру РФ.