Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Какие игры мы ждем в 2024 году

Предлагаем краткий обзор шести видеоигр, премьера которых состоится в 2024 году.
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

С каждым днем развивается игровая индустрия, и наступающий 2024 год, с его впечатляющими презентациями, является подтверждением этого факта. В индустрии видеоигр есть огромное разнообразие, и каждая отдельная игра отличается своим уникальным сюжетом, оригинальным саундтреком и самим игровым процессом. Среди всех премьер каждый найдет хотя бы одну, которую будет ждать с нетерпением.

реклама



 

Final Fantasy VII: Rebirth

Final Fantasy — это одна из самых значимых и популярных серий видеоигр, разработанная японской компанией Square Enix. С момента выпуска первой игры в 1987 году, она приобрела огромную популярность и стала одной из наиболее важных франшиз в мире видеоигр. Седьмая часть, названная Rebirth, призвана принести свежесть в серию по сравнению с оригиналом. Хотя игра имеет улучшенную графику и великолепный геймплей, в отличие от оригинальной игры, в Rebirth отсутствует многопользовательский режим, и игроки смогут исследовать мир только в одиночку.

Star Wars Outlaws

реклама



 Это разработка Ubisoft, основанная на саге игр из вселенной «Звездных войн» (ранее принадлежащей Electronic Arts). Это один из немногих столь прибыльных проектов сотрудничества киностудии и разработчиком видеоигр. Часть Outlaws, как и все остальные, должны иметь режим TPP с открытым обширным миром. От других он отличается главным образом масштабами производства.

Основное отличие этой игры от других заключается в ее масштабности. Студия Ubisoft уделяет особое внимание исследованию планет, увлекательному сюжету и захватывающим межзвездным сражениям.

 

Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia - это популярная серия видеоигр, созданная в 1989 году компанией Brøderbund Software, которая сейчас уже не существует. Последняя игра серии, The Lost Crown, должна напрямую отсылать к оригиналу, но при этом будет гораздо более современной и захватывающей. Последняя игра в серии, Prince of Persia: The Shadow and the Flame, была выпущена в 2013 году. Отсутствие новых игр в серии более 10 лет позволяет геймерам надеяться на совершенно новое качество. Предполагается, что игра будет основана на принципах, известных с XX века, таких как аркадное преодоление, исследование карты и борьба с врагами

реклама



 

Tekken 8

Tekken – это известная серия файтинговых видеоигр, созданная японской компанией Bandai Namco Entertainment. Tekken 8 – это следующая часть этой уже легендарной серии, которая основана на старых, но хорошо знакомых принципах сражения и победы. В игре можно участвовать в дуэлях 1 против 1, как в одиночном режиме, так и в мультиплеере. Bandai предоставляет игрокам потрясающую графику, больше персонажей и новые комбо.

 

Tomb Raider I-III Remastered

Поклонники серии Tomb Raider, посвященной приключениям Лары Крофт - харизматичного археолога, которая ищет различные артефакты и древние следы племен, не будут разочарованы. В 2024 году компания Aspyr Media Inc. выпускает последнюю часть серии - ремейк трех классических игр - I, II и III. Игроки могут ожидать современную графику, обновленных персонажей, качественные текстуры и улучшенный игровой процесс, который в то же время сохраняет оригинальный характер.

реклама



 

Microsoft Flight Simulator 2024

Это продолжение игры с тем же названием, которая была выпущена в 2020 году. Несмотря на высокий уровень технического прогресса первой игры, новый Flight Simulator от Microsoft ожидается поднять планку еще выше. Однако, что может показаться удивительным, требования к объему занимаемого дискового пространства незначительно снижены. Кроме того, было добавлено больше самолетов и представлена инновационная система погоды. Игра будет собирать данные в режиме реального времени из множества мест на всей планете, что означает, что виртуальные пилоты будут испытывать ту же погоду, что и в реальной жизни.


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как вы видите, безусловно стоит ждать наступления 2024 года. Конечно, список самых захватывающих игр, которые скоро выйдут, гораздо длиннее. Поэтому обратите внимание и на премьеры других игр из той ниши игрового мира, которые вам наиболее интересны.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tekken 8 star wars outlaws microsoft flight simulator 2024 tomb raider i-iii remastered final fantasy vii: rebirth prince of persia: the lost crown
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
3
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
20
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
19
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
8
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
11
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
23
В России построят 7 новых атомных электростанций
6
Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
4
На Android станет проще импортировать изображения из Google Фото в приложения
+
Киты за сутки инвестировали в Dogecoin $127 млн
+
Появился подробный график запуска видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
2
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
+
Российские разработчики работают над модернизацией систем РЭБ Лесочка
1
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
2
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
4
НАСА показало, как космический корабль входит в атмосферу
3
Microsoft отремонтируют ОС Xbox из-за сбоев Baldur's Gate III
+
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
3
Игровой флагман ASUS ROG Phone 8 уже получил дату анонса
+
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
1
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
1
Motorola превращает смартфон в спутниковый телефон
1

Популярные статьи

Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
92
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
4
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
6
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
20
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
26
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
10
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
15
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
20

Сейчас обсуждают

Елена Лысенко
04:08
Мда, страна-сверхдержава в подоле козьими тропами занимается контрабандой алмазов да ещё гордится этим. Срамота!
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
Руслан
04:05
4060 в самый раз для мелких сборок, жрёт 120Вт, против 180Вт
AMD опубликовала рекомендуемые настройки для 100+ fps в Avatar Frontiers of Pandora на RX 7000
Василий Мороз
03:53
Уважаемый, а что при Путине стали обрабатывать в достаточных количествах? Как шли на экспорт 85% товаров сырья, так и идут. Поэтому дело не в алмазах. Алмазы в основном добываются в Якутии, но Якутия ...
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
Наталья Захарова
03:49
Про танки, это конечно загнули. А на уровне лампочек, раций, компьютеров вполне возможно. Проблема в том, что собьют все эти передатчики энергии и остановятся танки на поле боя в самый неподходящий мо...
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
Бот_Пригожина_03081
03:49
Самое интересное, что американский производитель батончиков Марс и Сникерс никуда уходить не планирует. Уходят только конченные лохопеды.))
Из российских магазинов исчезли шоколадные батончики KitKat от Nestle
nukemall
03:39
Главное стратегически значимое различие - в количестве офицеров: "советская школа" подразумевает что офицеры командуют уже взводами, "западная" что офицеры начинаются с командира роты, а взводами кома...
На Украине утвердили систему военного образования по стандартам НАТО
Василий Мороз
03:37
Страна бензоколонка, способна торговать только ресурсами, даже алмазы не в состоянии обработать... За это нужно переживать, а не то, что Бельгия там потеряет какие то деньги... Забавно будет другое, з...
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
mayday30
03:36
Негусто.
Какие видеоигры выйдут мы ждем в 2024 году
DIP48
03:30
Рожденный ползать - летать не может
МО: средства ПВО России за сутки сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВСУ
Сергей Подпорин
03:29
В 1983г. В кввску преподаватель рассказывал о наших разработках в этой сфере.
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем