С каждым днем развивается игровая индустрия, и наступающий 2024 год, с его впечатляющими презентациями, является подтверждением этого факта. В индустрии видеоигр есть огромное разнообразие, и каждая отдельная игра отличается своим уникальным сюжетом, оригинальным саундтреком и самим игровым процессом. Среди всех премьер каждый найдет хотя бы одну, которую будет ждать с нетерпением.

Final Fantasy VII: Rebirth

Final Fantasy — это одна из самых значимых и популярных серий видеоигр, разработанная японской компанией Square Enix. С момента выпуска первой игры в 1987 году, она приобрела огромную популярность и стала одной из наиболее важных франшиз в мире видеоигр. Седьмая часть, названная Rebirth, призвана принести свежесть в серию по сравнению с оригиналом. Хотя игра имеет улучшенную графику и великолепный геймплей, в отличие от оригинальной игры, в Rebirth отсутствует многопользовательский режим, и игроки смогут исследовать мир только в одиночку.

Star Wars Outlaws

Это разработка Ubisoft, основанная на саге игр из вселенной «Звездных войн» (ранее принадлежащей Electronic Arts). Это один из немногих столь прибыльных проектов сотрудничества киностудии и разработчиком видеоигр. Часть Outlaws, как и все остальные, должны иметь режим TPP с открытым обширным миром. От других он отличается главным образом масштабами производства.

Основное отличие этой игры от других заключается в ее масштабности. Студия Ubisoft уделяет особое внимание исследованию планет, увлекательному сюжету и захватывающим межзвездным сражениям.

Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia - это популярная серия видеоигр, созданная в 1989 году компанией Brøderbund Software, которая сейчас уже не существует. Последняя игра серии, The Lost Crown, должна напрямую отсылать к оригиналу, но при этом будет гораздо более современной и захватывающей. Последняя игра в серии, Prince of Persia: The Shadow and the Flame, была выпущена в 2013 году. Отсутствие новых игр в серии более 10 лет позволяет геймерам надеяться на совершенно новое качество. Предполагается, что игра будет основана на принципах, известных с XX века, таких как аркадное преодоление, исследование карты и борьба с врагами

Tekken 8

Tekken – это известная серия файтинговых видеоигр, созданная японской компанией Bandai Namco Entertainment. Tekken 8 – это следующая часть этой уже легендарной серии, которая основана на старых, но хорошо знакомых принципах сражения и победы. В игре можно участвовать в дуэлях 1 против 1, как в одиночном режиме, так и в мультиплеере. Bandai предоставляет игрокам потрясающую графику, больше персонажей и новые комбо.

Tomb Raider I-III Remastered

Поклонники серии Tomb Raider, посвященной приключениям Лары Крофт - харизматичного археолога, которая ищет различные артефакты и древние следы племен, не будут разочарованы. В 2024 году компания Aspyr Media Inc. выпускает последнюю часть серии - ремейк трех классических игр - I, II и III. Игроки могут ожидать современную графику, обновленных персонажей, качественные текстуры и улучшенный игровой процесс, который в то же время сохраняет оригинальный характер.

Microsoft Flight Simulator 2024

Это продолжение игры с тем же названием, которая была выпущена в 2020 году. Несмотря на высокий уровень технического прогресса первой игры, новый Flight Simulator от Microsoft ожидается поднять планку еще выше. Однако, что может показаться удивительным, требования к объему занимаемого дискового пространства незначительно снижены. Кроме того, было добавлено больше самолетов и представлена инновационная система погоды. Игра будет собирать данные в режиме реального времени из множества мест на всей планете, что означает, что виртуальные пилоты будут испытывать ту же погоду, что и в реальной жизни.





Как вы видите, безусловно стоит ждать наступления 2024 года. Конечно, список самых захватывающих игр, которые скоро выйдут, гораздо длиннее. Поэтому обратите внимание и на премьеры других игр из той ниши игрового мира, которые вам наиболее интересны.