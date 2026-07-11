Реструктуризация Xbox и сокращение штатной численности сотрудников все больше походят на сворачивание консольного бизнеса Microsoft. Почему-то почти никто не говорит, что всего за два года численность сотрудников сократилась практически вдвое. Это уже не просто масштабные сокращения – это история про смену бизнес-модели Xbox и возможный уход с рынка в конечном итоге. На сегодняшний день в игровых студиях Xbox остается меньше сотрудников, чем было в Activision Blizzard под руководством Бобби Котика всего два года назад.

Предисловие

Не хотел освещать данную тему, так как сейчас много шума и по ней уже высказались абсолютно все, кому не лень. Прокатиться на хайпе сегодня – главная фишка игровой индустрии. Но, выслушав несколько мнений, пришел в ужас – какую же чушь несут средства массовой информации. Но что самое печальное – все верят непроверенной информации. История про сокращения в Xbox – яркий маркер того, насколько сильно больна игровая индустрия.

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Сегодня, без эмоций, на базе реальных документов продемонстрирую, что на самом деле творится и насколько огромна жадность корпорации. Как жестко манипулируют информацией и как далеки обычные граждане от понимания ситуации.

Увольнение 3200 сотрудников из Xbox

Все активно обсуждают беспрецедентный шаг Аши Шарма и то, как Фил Спенсер раздул штаты игровых подразделений. Неэффективное руководство и антикризисное управление нового главы игрового направления Microsoft. Очень много слов, но из поля зрения удивительным образом исчезает другая информация. Та самая, где можно жестко говорить о жадности Microsoft.

Не Фил Спенсер был ужасным руководителем, а указания сверху доведены до абсурда. Та самая часть айсберга, о которой умалчивают абсолютно все.

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Простая математика, где 3200 сокращенных сотрудников легко высчитываются из общего штата в 16 000 человек.

Activision Blizzard King

Великая компания, созданная Бобби Котиком. Процветающая и неимоверно прибыльная контора. А теперь – то самое удивительное, что ускользает из поля зрения.

По итогам 2022 года в неимоверно успешной и прибыльной компании с гигантскими доходами официально работали 15 545 человек без учета временных сотрудников и работников на аутсорсе.

То есть до приобретения почти шестнадцать тысяч человек под руководством Бобби Котика несли золотые яйца. После приобретения случилось что-то неимоверно загадочное.

«Северный зверек» в застенках Microsoft

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Теперь о главном – о той математике, о которой предпочитают умалчивать в официальных пресс-релизах. Если свести сухие отчеты игрового подразделения Microsoft к общему знаменателю, то по состоянию на середину 2026 года картина выглядит устрашающе.

Масштаб сокращений в Xbox при Филе Спенсере достиг таких размеров, будто с лица земли уже стерли ZeniMax Media, полностью распустили Xbox Game Studios и отправили на тот свет коллективы Ninja Theory, Playground Games, Obsidian Entertainment, inXile Entertainment, Compulsion Games и Undead Labs вместе взятые.

В составе Xbox до этих сокращений уже отправили на мороз численность всех игровых подразделений, вместе взятых, существовавших до приобретения Activision Blizzard King. А игровое подразделение все еще не приносит достаточно прибыли.

Оранжевые бейджики и гастарбайтеры на службе корпораций

А знаете, о чем еще не говорят? О временных сотрудниках. Просто пропускают мимо ушей, будто их не существует. Такой маленький нюанс, затерявшийся в потоке новостей. Маленькая строчка, за которой стоит самый главный и всеобъемлющий коллапс.

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Маленькая корпоративная строчка, на фоне которой 3200 уволенных сотрудников – это курам на смех. В этом небольшом упоминании говорится об увольнении примерно 10 000 временных сотрудников. Чувствуете подвох?

Что это за временные сотрудники, они же «оранжевые бейджики»? Это бесправные работники без выходных пособий, медицинской страховки и прочих плюшек. Люди на аутсорсе. Наиболее наглядный пример циничных сокращений – история с Perfect Dark и Crystal Dynamics. Только здесь было еще хуже – Microsoft вообще никак не отвечала перед сотрудниками сторонней студии.

Разработка Halo Infinite и проблемы 343 Industries

Недавно 343 Industries переименовали в Halo Studios, а жесточайший скандал с временными сотрудниками замели под ковер. Мол, ничего не было и вам все приснилось. Над эпохальной Halo Infinite работало до 80% внештатных сотрудников. Из студии ушли почти все ведущие разработчики и руководители. Маленький нюанс, о котором не говорят. Новость быстро замяли и убрали из общественного поля.

Корпорация экономила на разработке всеми доступными способами и выжимала каждую копейку, из-за чего люди бежали из студии табунами. Там, где с финансированием нет проблем, подобной текучки кадров не бывает.

Но наиболее интересен вброс за год до релиза игры о якобы бюджете в $500 млн. Самая дорогая игра в истории геймдева. Видя, как экономили каждую копейку, подобный вброс выглядит особенно интересным.

Покупка игровых студий в 2018 году

За год Microsoft с помпой объявила о приобретении нескольких контор: Ninja Theory, Playground Games, Obsidian Entertainment, inXile Entertainment, Compulsion Games и Undead Labs. «Диванные эксперты» начали рассказывать, что студии под крылом Фила Спенсера катаются как сыр в масле.

Утечек не было, но если проследить историю 343 Industries, жесточайшую экономию абсолютно на всем и постоянное пускание пыли в глаза, у меня складывается четкое представление, что студии работали за еду. Не было никакой покупки. Это был контракт на долговременное финансирование и ничего более. В прессе нет ни единого упоминания, за сколько приобретали эти студии. Когда нужно пропиариться, подобную информацию обычно рассказывают с удовольствием, но шесть студий и ноль информации выглядят настораживающе.

Подтверждение моих слов можно увидеть в последних новостях, где Microsoft отпускает студии без закрытия и на очень мягких условиях. Предполагаю, что Xbox в одностороннем порядке разрывает соглашение и в качестве компенсации передает все права, что абсолютно беспрецедентное событие.

Xbox теряет до 64 центов на каждый доллар инвестиций

Еще одна забавная цитата из обращения Аши Шарма к своим подчиненным. И звучит она, мягко говоря, очень странно. Если смотреть в лоб, то – да, инвестиции должны возвращаться.

Правда, есть нюанс: откуда взялась эта цифра? Например, Undead Labs с момента добавления в состав Xbox Game Studios не выпустила еще ни одной игры. Так же, как и inXile Entertainment. Откуда могут быть «возвраты», когда продукт все еще находится в производстве?

Но странности на этом не заканчиваются. Наиболее наглядный пример – история с Hi-Fi Rush и практически нулевым рекламным бюджетом. Что-то мне подсказывает, что студии не занимаются продвижением и продажей игр – это вопрос и юрисдикция вышестоящих структур. Студии не возвращают инвестиции – это дело руководство.

Другой пример – выход Starfield на PlayStation 5. С момента покупки Bethesda Game Studios не было четкого ответа, на каких платформах выйдет игра, а перед стартом продаж объявили, что Тодд Говард самостоятельно решает, где выпустить проект. При этом эксклюзивность для Xbox якобы поможет лучше оптимизировать космические приключения.

Ну и самый пик этой истории – возврат инвестиций напрямую зависит от числа подписчиков, а студии на этот показатель никак не могут повлиять. Это вопрос руководства Microsoft, а не создателей контента.

Тупик Xbox Game Pass

С октября 2024 года численность сотрудников Xbox сократилась примерно с 26 000 постоянных и 32 000 временных до 16 000 и 20 000 соответственно. И процесс сокращения продолжается. За два года это – настоящая утилизация игровых студий и талантливых разработчиков.

Нюанс ситуации состоит в том, что, пока росло число подписчиков Xbox Game Pass, излишки можно было считать резервом и потенциалом. Но последние три года сервис топчется на месте, а лишние рты нужно кормить. Когда нет роста и даже намеков на него, резервы «для раскрытия потенциала» становятся не нужны.

Самое интересное в происходящем сегодня – для подписочной модели нужен контент в промышленных масштабах, и небольшие студии были нужны именно для этого. Аша Шарма официально заявила:

«Владеть всеми великими независимыми студиями невозможно и нецелесообразно. Мы также поняли, что не являемся лучшим местом для всех типов студий».

Это означает, что Microsoft будет постепенно отказывается от первоначальной концепции Xbox Game Pass. Из флагманского направления сервис постепенно превратится в проект, что не рассматривается как главный приоритет.

Послесловие

Последние два года Фил Спенсер активно ампутировал излишки неслыханной роскоши при весьма ограниченных финансовых возможностях. Затем его инициативу перехватила Аша Шарма. Судя по сложившейся тенденции, все, что строилось в Xbox последние годы, сносят практически до самого основания. Акцент делают на крупных проектах, нежизнеспособных в рамках подписочной модели. Только большие игры и ничего лишнего. Явный сигнал сверху – ничего личного, только бизнес.



