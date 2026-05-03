Есть безумная теория, что игровые консоли только для элитных геймеров. Там нет «бесплатных» пробных версий, скидки бывают только раз в году, а на длинной дистанции можно разориться. Всё это – истинная правда. Если вы слушаете глашатаев из нижнего интернета, то игровые консоли влетят в копеечку. Но если на вопрос посмотреть со стороны обычного консольного геймера, то может оказаться, что на PlayStation 5 игры обходятся дешевле, чем на персональных компьютерах. Сегодня расскажу о пяти простых лайфхаках, которые позволят вам играть на телевизионных приставках с комфортом.

Фото: iStock / iStockphoto.com

Предисловие

реклама





Игровые консоли – это не спринт, где получаешь всё здесь и сейчас. Это длительный марафон, где всё поступает постепенно. Осознание этой простой мысли позволит вам ни в чём себе не отказывать и играть в лучшие версии популярных игр. Консоли – это не про фастфуд. PlayStation 5 – это ресторан, к выходу в который ты долго готовишься и смакуешь каждое блюдо, вкушая все нюансы и оттенки вкуса. Понимание простой истины стоит над всем потреблением платного контента.

Использование клавиатуры и мышки на PlayStation 5

Об этом редко говорят, но многие популярные тайтлы официально на консолях поддерживают инструменты с персональных компьютеров. Это неправославно, но факт остаётся таковым. Если вы только начинаете приобщаться к вопросу, то без сторонних дорогих аксессуаров можете попробовать использовать старые проверенные гаджеты.

Выбор региона основного аккаунта

реклама





Самый сложный и необходимый выбор. Именно от него зависит стоимость игр, бонусы и часть библиотеки. В разных странах своя политика формирования цен. «Регионалка» существует не только в Steam, но и на других площадках, только со своими нюансами. У данного процесса есть несколько особенностей, обязательных к рассмотрению:

Русский язык в играх – не во всех регионах есть перевод. Оптимальными будут Польша и Украина. Менее оптимальны – европейские страны. Худшие – Америка, Азия, Океания, Африка.

Региональные цены – тут работает калькулятор, и в каждый момент времени могут быть разные кандидаты. Себе открывал в Великобритании во время Брексита и тотального обесценивания фунта стерлингов.

Доступность пополнения кошелька – на местных барахолках с местной карточки доступны только 5–6 регионов, остальные попадаются редко. Изучите вопрос, как будете оплачивать игры. Популярные и дешёвые регионы очень часто идут с большей наценкой на карты пополнения. Некоторые регионы недоступны вовсе.

PlayStation Plus Extra

Это первое, что вам нужно купить при появлении вашего первого устройства от самураев. Огромная библиотека игр второй свежести. Оптимальный вариант для начинающего геймера. Вы узнаете свои предпочтения, вкусы, удобство использования. К примеру, я обожаю XCOM 2 и пошаговые стратегии, но на консолях с геймпада для меня играть в такое будет мучением. У каждого геймера есть индивидуальные особенности, разная мелкая моторика рук. Огромная и разнообразная библиотека позволит понять, что конкретно вам будет комфортнее и предпочтительнее.

Фото: пресс-служба PlayStation / Sony Interactive Entertainment

У японской подписки есть особенность – чем больший период единовременно ты оплачиваешь, тем дешевле обходится каждый отдельный месяц. В отличие от американцев – тебя прямо и явно завлекают оплачивать максимальный срок. Дополнительно 2–3 раза в год бывают скидки на подписку. Ближайшая – конец мая перед выставкой E3. Ещё – на Чёрную пятницу и Новый год.

PlayStation Plus Essential

реклама





Моя любимая младшая подписка. Беру выборочно 2–3 раза в год на один месяц. В отличие от старшей Extra с огромной библиотекой, тут всё скромнее, но есть нюанс. По данному варианту раздают 3–4 игры каждый месяц, и за последние 10 лет у меня скопилось около 250 тайтлов. Нет необходимости оплачивать более дорогую, когда хочется перебрать легендарные сокровища прошлого.

Лайфхак состоит во времени активации подписки. Так как её берём только ради «ежемесячных раздач», то за один месяц можно отхватить сразу три периода и 9–12 проектов. Например, ближайший период стартует 5 мая 2026 года. Активация 4 мая позволит забрать раздачу за апрель, май и июнь. Аналогичная ситуация была в апреле с плавающими датами и периодами.

Покупка игр в дисковом формате

Идеальный вариант для одиночных игр на прохождение. Если быть внимательным, то может быть ситуация, где вы получаете деньги сверху за подобный вариант времяпрепровождения. Сегодня рынок завален проектами 2014–2022 года по бросовым ценам. Это не новинки, но взять диск за 1200 рублей, а после прохождения отдать его за 1500 – не такая уж редкая ситуация. Получил удовольствие, а тебе дополнительно накинули сверху.

реклама





Сам подобным не развлекаюсь, так как слишком стар для беготни по городу, но подавляющее число топовых тайтлов попробовал именно в дисковом формате.

Источник: DINLOG / GameMAG

Free-to-play и сессионки

Прямо сейчас данные направления игр называют главным злом игровой индустрии, так как подобные проекты отнимают хлеб у разработчиков одиночных игр. Только злопыхатели забывают уточнить, что это высокобюджетные проекты, на три головы превосходящие любительские творения. Как бы ни ругали Destiny 2 или Diablo IV, но они на три головы превосходят DOOM: The Dark Ages или Clair Obscur: Expedition 33.

Чем дольше вы проводите время в подобных играх, тем меньше у вас необходимости платить за проекты на пару десятков часов. Сегодня существуют сотни тайтлов с отточенными механиками, которые обменяют ваше время по хорошему курсу на положительные эмоции.

Источник: пресс-служба Blizzard Entertainment

Игры с огромной реиграбельностью и песочницы

Любая экономия денежных средств предполагает, что вы много играете и мало платите. Чем меньше стоит единица времени в виртуальном мире, тем больше ваша экономия. Кстати, это один из главных постулатов, который делает потребление игровых подписок крайне невыгодной тратой. На прохождение Baldur’s Gate 3 или The Elder Scrolls V: Skyrim можно потратить тысячи часов, и вы не пожалеете ни об одной лишней минуте. А ещё есть Deep Rock Galactic, Factorio, Balatro, Risk of Rain 2, Pacific Drive с бесконечным геймплеем. Сел и играешь без устали месяцами. Подобных проектов несколько тысяч на любой вкус. Многие поддерживаются и улучшаются годами. В этом году для десятилетней No Man’s Sky уже вышло два крупных апдейта.

Источник: пресс-служба Hello Games

Распродажи и сайты-агрегаторы

Святая святых консольного гейминга. Поставил закладки на игры, которые хотел бы добавить в свою библиотеку, и получаешь уведомления на почту при поступлении интересного предложения. Конечно, если вы нацелились на что-то конкретное, то ожидание только расстраивает. Но если «бить по площадям», то регулярно выскакивают интересные предложения с приятными ценами. Рынок уже сформировался, и в каждый момент времени есть сотни уникальных вариантов – за вами только выбор и толстый кошелёк.

Покупка на двоих и P2-активация игр

Один из самых распространённых сценариев экономии на игровых консолях. Брать игры на две-три консоли с друзьями и размазывать траты на несколько человек. Удобный вариант, если в вашем близком кругу есть люди, которым доверяете.

Метод очень прост. Вы делаете покупку игры на аккаунт друга. Добавляете его на свою консоль. Делаете «основной», но играете с личного аккаунта. Друг ничего не делает и играет в игру со своего аккаунта. Функция «основная консоль» решает вопрос с офлайн-активацией игр и семейными библиотеками.

Послесловие

На PlayStation 5 есть много разных способов экономии. Каждый в отдельности не всегда подойдёт в конкретном случае, но, сочетая разные комбинации и подходя к решению вопроса комплексно, можно вести полноценную геймерскую жизнь с минимальными тратами. За десять лет использования двух консолей разных брендов я суммарно потратил менее $500 и опробовал все проекты, о которых мечтал. С правильным пониманием и ответственным отношением ваше хобби не превратится в просаживание денег на никчёмные поигрульки.