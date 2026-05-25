Global_Chronicles
В США 12 млн коллекционных авто бэби-бумеров на $570 млрд грозят наследникам тяжбами за имущество
В США в течение ближайших 15 лет наследники получат около 12 миллионов коллекционных автомобилей. По оценке Hagerty, общая стоимость таких машин достигает $570 миллиардов долларов.
Передача имущества между поколениями затрагивает не только недвижимость и банковские счета. Все чаще в центре наследственных вопросов оказываются коллекционные автомобили, которые требуют затрат, хранения и постоянного обслуживания. 

Изображение: Сarscoops 

Компания Hagerty оценивает американский рынок коллекционных автомобилей примерно в $1 триллион. Сейчас в США насчитывается более 43 миллионов таких машин. В течение следующих 15 лет около 12 миллионов автомобилей перейдут новым владельцам через наследство, как подарки и семейные соглашения. Это часть так называемой «Великой передачи богатства» («Great Wealth Transfer») — бэби-бумеры передадут своим наследникам в общей сложности $90 триллионов.

Проблема в том, что наследники часто не готовы к расходам. Один владелец Studebaker 1965 года потратил более $40 тысяч на хранение и обслуживание, а в итоге продал машину. Юристы по наследственному праву отмечают, что коллекционные авто нередко становятся поводом для ожесточенных споров в семьях.

Родственники по-разному смотрят на одну и ту же машину. Для одного это связь с умершим, для другого — обуза или напоминание об обидах. При этом часть наследников рассматривает такие автомобили как актив. Например, Jaguar E-Type 1962 года сегодня может стоить около $57 тысяч и выше. Следует учесть, что в США нет федерального налога на наследство, а налог на имущество взимается только с сумм свыше $15 миллионов на человека. Так что большинство машин переходят из рук в руки без участия налоговой службы.

#сша #коллекционные автомобили #наследство #классические автомобили #hagerty
Источник: carscoops.com
