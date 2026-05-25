Внедорожник TANK 300 стал доступен покупателям в Санкт-Петербурге
Производством этого автомобиля занимаются в Калининграде на предприятии «Автотор»
В Санкт-Петербурге в продажу поступил внедорожник TANK 300, сборкой которого занимаются на заводе «Автотор» в Калининграде. После поступления к дилерам автомобиль вышел в лидеры среди представителей своей марки по объёму покупок.

Правда, в абсолютных числах эти значения пока невелики. По всему Петербургу во время и марте нынешнего года на учёт успели поставить 8 экземпляров TANK 300, что составило 57% от общего объёма продаж бренда TANK в Северной столице России.

Изображение: TANK

Сборка автомобиля началась нынешней весной. Этот же автомобиль в 2023 году оказался первой моделью своего бренда на территории России, после чего началось его производство на территории страны.

Отличительной чертой автомобиля можно назвать угловатый дизайн, рамные конструкции и пригодность к местному климату и дорогам. После сокращения продаж автомобилей западных производителей китайские предложения пользуются всё более высоким спросом, а TANK является одним из лидеров своего сегмента.

Статистика AutoRun SPb рассказала, что всего на территории страны к настоящему моменту было продано уже более 35000 единиц TANK 300, и Петербург входит в число лидеров по количеству продаж этой модели.

#россия #китай #автомобили #калининград #tank 300
Источник: mashnews.ru
