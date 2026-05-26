Global_Chronicles
Математическая модель предсказала сокращение населения Земли вдвое к 2064 году
Ученые предложили новую математическую модель роста населения Земли, основанную на нелинейной динамике. Один из сценариев допускает сокращение численности человечества вдвое к 2064 году.
Ученые продолжают пересматривать классические подходы к прогнозированию численности населения. Новая работа объединила методы демографии и физики неупорядоченных материалов. Авторы исследования предложили нелинейную модель, которая описывает изменения численности населения Земли на протяжении последних 12 тысяч лет. В расчетах используется один параметр, позволяющий объяснить как периоды медленного роста, так и резкие ускорения, подобные индустриальной эпохе.

Ученые сравнили модель с историческими демографическими данными и пришли к выводу, что она воспроизводит разные этапы развития человеческой популяции. В частности, система отражает замедление темпов роста, начавшееся примерно в 1970-х годах. Работа также возвращается к известной гипотезе Хайнца фон Фёрстера (Heinz von Foerster), который в 1960 году математически описал сценарий бесконтрольного роста населения. Авторы нового исследования считают, что подобная динамика может снова проявиться при определенных условиях.

Отдельно команда просчитала вариант крупного глобального кризиса. Если климатические изменения, дефицит ресурсов, пандемии и конфликты резко снизят возможности планеты поддерживать нынешнюю численность населения, к 2064 году население Земли может сократиться примерно вдвое. При этом авторы не называют такой вариант наиболее вероятным. Исследование показывает, насколько чувствительной может оставаться демографическая ситуация к масштабным изменениям окружающей среды и мировой экономики.

#экология #демография #климатический кризис #население земли #математическая модель #экологический кризис
Источник: phys.org
