AMD повысит эффективность производства новых процессоров и поднимет их технические характеристики

Тайваньское издание Commercial Times пишет, что AMD начала подготовку к производству процессоров Ryzen следующего поколения под кодовым названием «Grimlock Ridge». Новинки будут основаны на 1,4-нм техпроцессе от TSMC, который будет соперничать с Intel 14A. Появление Zen 7 на полках магазинов ожидается в 2028 году.

По всей видимости, в AMD планируют кардинально переработать механизм производства процессоров. В частности, на это указывает недавний визит Лизы Су на Тайвань, где она инициировала переговоры с Powertech Technology Inc., которая занимается упаковкой полупроводников.

По предварительной информации, AMD хочет перевести Zen 7 с привычных круглых пластин на прямоугольные. Данная технология, именуемая FOPLP (Fan-Out Panel-Level Packaging), позволит повысить полезную площадь и увеличить объемы выпуска CPU.

Выход опытных образцов на заводе TSMC Dachung Fab 25 P1 ожидается в середине 2027 года, а массовое производство стартует в 2028-м. Для успеха TSMC должна значительно подвинуться в деле освоения 1,4-нм норм, так как Intel уверенно идет вперед со своими техпроцессами 18A-P и 14A и получает крупные заказы, в том числе от Apple и TeraFab.

Что касается самих CPU Zen 7, то их дизайн будет переработан: на одном CCD будут размещаться до 16 ядер и до 224 МБ 3D V-Cache (что в сумме дает 448 МБ у флагмана). Не исключено, что объем L3-кэша будет увеличен во всей линейке. Серверные ядра в свою очередь также получат дополнительные возможности, связанные с ИИ.

В заключение можно добавить, что, хотя бум ИИ и способствует росту цен, он также дает AMD возможность получать сверхприбыли, которые идут в том числе на разработку новых десктопных процессоров.