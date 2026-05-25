Компания занимает нишу, которая фактически освобождается другими крупными производителями из-за перехода на передовые стандарты

Компания Micron объявила, что после расширения производственных мощностей на своём предприятии в Манассасе, штат Вирджиния. Пока крупнейшие производители памяти наращивают выпуск DDR5 и HBM-памяти для центров обработки данных искусственного интеллекта (ИИ), американский производитель увеличивает производство DDR4 сразу в четыре раза.

Несмотря на огромный спрос именно на новые стандарты памяти, DDR4 по-прежнему является актуальной и пользуется спросом как промышленным, так и потребительским спросом. Расширение предприятия связано не только с коммерческими задачами, но и с более широкой промышленной стратегией США по локализации производства полупроводников.

реклама

Micron является единственным американским производителем микросхем памяти, а увеличение мощностей внутри страны снижает зависимость от цепочек поставок, завязанных на странах Азии. Фактически компания занимает нишу, которую постепенно освобождают азиатские конкуренты, переключающиеся на более современные стандарты памяти. В результате завод в Вирджинии становится ключевой площадкой для выпуска памяти в США, особенно для отраслей, где приоритетом остаются стабильность поставок и долгосрочная доступность компонентов.