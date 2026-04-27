Трудные времена рождают настоящих героев. История Шарля де Голля – история «Золушки», что из гадкого утёнка выросла в прекрасного лебедя. Идеальная ситуация, идеальное совпадение – и история европейского континента изменилась до неузнаваемости. Мы сейчас живём в мире, созданном всего парой десятков человек. Именно их отвага, ум и честь создали сегодняшнее окружение.

Наша история начинается в немецком лагере для военнопленных Ингольштадт (лагерь IX A) в октябре 1916 года. Молодой офицер, после трёх неудачных побегов был переведён в лагерь строгого режима для офицеров, склонных к побегу. Вместе с Шарлем де Голлем в одной камере сидел другой молодой офицер – будущий маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. Для людей, далёких от военной тематики — это выдающиеся военные офицеры с умопомрачительной карьерой, но у них была другая общая черта.

Семь великих умов военной доктрины своего времени:

Шарль де Голль (профессиональная армия).

Гейнц Гудериан (танки и радио).

Михаил Тухачевский и Владимир Триандафиллов (глубокий прорыв и десант).

Джулио Дуэ (бомбардировочная авиация).

Джон Фуллер (механизированная армия).

Бэзил Лиддел Гарт (механизированная пехота).

Семь гениев, изменивших представление о будущем поле боя. Но есть препятствие – старые вояки, которые жили принципами прежних конфликтов. Дорогая «линия Мажино» никак не сочеталась с малочисленной профессиональной армией и быстрой маневренной кампанией.

Два выдающихся военных гения оказались запертыми в одном помещении на несколько месяцев. Одновременно с ними, в лагере IX A были ещё несколько выдающихся личностей. Именно в эти дни сформировалось «Ингольштадтское братство», что помогало друг другу в сложные времена.

Реми Рур – помог де Голлю опубликовать его труды по военным теориям и стать знаменитым.

Жорж Катру – генерал примкнул к де Голлю во время раскола и поддержал его.

Эдуард Корнильон-Молинье – ещё один генерал, что усилил влияние де Голля в самые сложные времена.

Список достаточно обширный – вокруг де Голля сформировалась небольшая элита офицеров, которые доверяли ему больше, чем начальству. Штабные крысы проигрывали человеку, с которым хлебали одну баланду.

«За профессиональную армию» (Vers l'armée de métier), 1934 г.

Главный труд Шарля, что сделал его узнаваемым за пределами Франции в узких кругах. В тридцатых годах шло активное перевооружение стран, и каждая разрабатывала свою особую доктрину на ближайшие десятилетия. В военной сфере тратились астрономические суммы на государственные заказы, и у имеющейся доктрины имелись свои бенефициары.

Публикации, отходящие от линии партии, во всех странах мира могли закончить карьеру любого «слишком» умного офицера. Сторонние высказывания рассматривались как еретические, исключительно из финансовых соображений. Выход любого труда по тематике рассматривался тысячами специалистов с жесточайшей скрупулёзностью, и обычные «выскочки» моментально улетали в небытие. Из-за подобных обстоятельств свежих идей практически не было, а те, что появлялись, выкашивались ещё до публикации.

Титульный лист книги Ш. де Голля «Профессиональная армия». Москва, Госвоениздат, 1935 г.

Именно в этот момент и проявляется первая помощь из клуба «Ингольштадтского братства» – Реми Рур помогает товарищу обойти бюрократию. Книга и её переводы разлетаются по всем странам мира, и об авторе узнают нужные люди.

План «Вайс» и падение Польши

Небольшой абзац для понимания ситуации и контекста. В октябре 1939 года Польша капитулировала, а её руководство перебралось в Великобританию. Руководство страны находилось под полным контролем западных стран и выполняло все их условия. Взамен, на Ялтинской конференции Черчилль попросил Сталина о воссоздании Польши, вместо поглощения. Платой за это стало разделение небольшой армии на три отдельных лагеря:

Войско Польское под советским командованием.

Польские вооружённые силы под британским командованием.

Армия Крайова с местными повстанческими формированиями.

Без единого лидера страна оказалась разобщена и после окончания Второй мировой превратилась в «недоформированное» образование под советским протекторатом. Именно это видел и понимал де Голль летом 1940 года и именно такому сценарию сопротивлялся всеми силами.

Источник: Военная академия США (West Point Military History Series)

План «Гельб» и план «Рот»

Польская кампания хоть и опиралась на механизированные формирования, но не была чистым «блицкригом». А вот во Франции мы увидели энциклопедические действия по самой известной военной доктрине того времени. Быстрые сконцентрированные удары на узкой полосе, с поддержкой авиации, прорыв в тылы и разгром штабов, складов и коммуникаций.

Именно в этот период и проявился гений будущего президента Франции. Сначала в битве под Монкорне, а затем под Абвилем, он смог нанести удачные контрудары наступающим войскам используя их же тактику – концентрированный удар в одном месте. Личная решительность и хладнокровные действия в условиях хаоса, позволили выделиться на фоне других командиров. Он единственный, кто играл не от обороны, а в атакующей манере, по новым правилам.

Источник: Военная академия США (West Point Military History Series)

Хаос и возможности в условиях надвигающегося коллапса

26 мая 1940 года у портового городка Дюнкерк в окружение попадает весь экспедиционный корпус англичан вместе с союзниками – кризисная ситуация, требующая молниеносных оперативных действий.

1 июня 1940 года Шарля де Голля повышают в звании с обычного полковника до бригадного генерала и вводят в правительство как замминистра обороны. Самый младший генеральский чин. Он единственный, кто понимал ситуацию и доказал это на личном примере.

4 июня 1940 года британцы покидают Францию и оставляют в окружении огромную армию союзников. Между двумя сторонами назревает раскол. Де Голля назначают связующим звеном между Лондоном и Парижем. Он должен улаживать вопросы и разногласия между партнерами и лавировать среди разных фракций. Именно в этот момент раскол внутри Франции достигает своего апогея – часть офицеров предлагает капитулировать и спасти страну от разрушения.

5 июня 1940 года впервые проявляется авторитет боевого офицера с огромным опытом. До нападения Германии, во Франции были тысячи полковников – обычные старшие офицеры. Скажу больше – было более 200 генералов с отличным послужным списком, но только Шарль был удачным на поле боя, входил в правительство, и о нём хорошо знали за границей. Именно ему нужно было молниеносно координировать взаимодействие двух стран в кризисной ситуации. Неоценимый опыт и куча новых знакомств.

Предательство страны и народа

16 июня 1940 года премьер-министр Поль Рейно – сторонник продолжения борьбы с Германией – уходит в отставку. На его место назначается маршал Филипп Петен – продвигающий сепаратный мир. В этот момент все, кто поддерживал предыдущего руководителя кабинета министров, становились неугодными и лишались своих должностей. Офицеры были обязаны подчиняться новому правительству – несогласие означало военный мятеж. Шарль де Голль был одним из самых видных и явных противников сепаратного мира и последние две недели прилагал максимум усилий, чтобы предотвратить перемирие.



17 июня 1940 года генерал сбегает из страны – это прямой мятеж и неподчинение новому правительству Франции. Именно об этом дне очень редко рассказывается в учебниках по истории. Шарль был не только военным генералом, но и членом правительства. Мелкий, незаметный, без связей – но первый. 18 июня 1940 года правительство Петена официально объявляет о желании заключить перемирие с Германией и складывает оружие.

В тот момент, когда Франция передавала сообщение о перемирии Германии, Черчилль искал смелого и отважного человека, что станет частью «правительства Франции в изгнании». Франция – это не только территории Третьей республики, но и огромные колониальные владения со своей армией и флотом. Полная капитуляция не сулила ничего хорошего, нужно было откусить хотя бы кусочек от огромного пирога.

Но под рукой никого не было. Скажу больше – будущий президент Франции не входил даже в первую сотню чиновников. Единственной его силой была репутация в узком кругу лиц, заслуженная за последние две недели. Человек с кристально чистым послужным списком, без связей в элитах Франции, с чёткими и понятными целями идеально подошёл Черчиллю.

В день, когда Петен объявил о перемирии, появилась «Свободная Франция» во главе с Шарлем де Голлем и тремя офицерами. Это была инициатива и проект Англии, чтобы не остаться один на один с объединённой Европой. Под рукой банально никого не было, а молодой офицер проявлял хладнокровную и целеустремлённую прыть за десятерых. Читая учебник истории не всем понятно, что легендарная речь Шарля де Голля 18 июля 1940 года – это явное предательство своей страны.

Правительство Франции в изгнании

Самый занимательный момент, о котором не принято говорить. Выше упоминал историю с Польшей – Англии и США нужна была марионетка, что подчинялась бы желаниям англосаксов. На место нестандартного генерала нашли десяток более сговорчивых и высокопоставленных, но случился конфуз – у Шарля был огромный пул почитателей из «Ингольштадтского братства» — с друзьями, знакомыми и связями.

Огромное число офицеров среднего звена выбирало его сторону в спорных моментах. Вместо интриг и лобзаний шли за лидером с чистым сердцем. Именно в эти моменты создавалась новая нация и новая сила в регионе. Американцы не доверяли Шарлю, но он продавил свое мнение, и Берлин был поделен между четырьмя странами.

Источник: Уинстон Черчилль, Владслав Сикорский и Шарль де Голль, 1941 г. / Imperial War Museum

Союз ради победы

Все помнят о существовании холодного конфликта между западным и восточным блоками. Но мало кто говорит, что Франция в нем не участвовала. Стоит добавить больше – де Голь вышел из военных структур НАТО и явно не поддерживал своих прямых союзников, сохраняя относительно теплые отношения с Советским Союзом. Франция осуществляла самостоятельную политику и избегала явного влияния США и ее сателлитов.