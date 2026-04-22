Противостояние Sony PlayStation 5 и консолей Xbox Series X выходит на новый уровень. Стабильность против маркетинга, ценовые манипуляции против эксклюзивов. Новая глава игрового направления Microsoft демонстрирует свою полную некомпетентность в управлении Xbox. Новость об изменении Xbox Game Pass вызывает только смех и сожаление. Кратко, на пальцах, рассказываю – в чем главная проблема текущего телодвижения Аши Шармы и какие фатальные ошибки она уже допустила.

Иллюстрация к сервису Xbox Game Pass. Правообладатель: Microsoft

Предисловие

21 апреля 2026 года Microsoft изменила условия предоставления услуг по аренде игр на платформе Xbox. Глобальные изменения с феноменальными последствиями. Call of Duty – игра от внутренних студий Microsoft – больше не будет появляться в день выхода в подписке Xbox Game Pass. Теперь самое главное преимущество дельцов из Редмонда превратилось в пыль. Фраза «Все игры от внутренних студий в день релиза» не соответствует действительности. Но вопрос на этом не заканчивается. А что будет дальше? Какие еще проекты они не захотят выпускать в день релиза? Откуда у вас уверенность, что следующий топовый хит так же не вылетит? Microsoft уже один раз обманула потребителей – почему считаете, что второго раза не будет?

Доверие и репутация бренда

Уже неоднократно говорил и повторю снова: люди не покупают устройство, они платят за уверенность в завтрашнем дне. Когда на одной чаше весов стоит бренд с «вековой историей и прозрачной политикой», а на другой – «крутое с бумажными намерениями», люди выберут проверенное временем. Никто не хочет вкладываться в вещи, которые сегодня есть, а завтра их прикрыли.

Sony PlayStation – ответьте на простой вопрос: за что вы любите японца? Я не спрашиваю хейтеров или ярых поклонников. Вопрос адресован обычным геймерам. Ответ прост и банален – за стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Через полгода выйдет Marvel’s Wolverine – это будет хит и топовая игра на осень 2026 года. В ней может быть слабый сюжет, скучное повествование или другие особенности, но общая картина – уверенный топ на сезон. Аналогичный вопрос про Fable – что это будет за игра? А когда она выйдет? Какое влияние окажет на игровое сообщество?

Бренда Xbox больше не существует

Летом 2024 года мир узнал об игре Concord. Ваше мнение о проекте? В ней были баги? Неработающие механики? Можете назвать недостатки? Помимо нулевого интереса от целевой аудитории, у проекта не было минусов. Но Sony закрыла серверы и вернула всем покупателям цифровых копий полную сумму. Почему я вспомнил громкий инфоповод прошлого? Потому что у Microsoft есть Bleeding Edge. Идентичная ситуация. Только разница состоит в том, что покупатели не получили ни копейки возврата. Скажу больше – этот мусор до сих пор продается, и у него нулевой онлайн. Одна и та же ситуация, только отношение платформодержателя принципиально разное.

Я могу привести множество ситуаций, в которых поведение Xbox было откровенно некорректным и не учитывало интересы игроков. На первом месте — деньги, всё остальное — мусор. Можно один или два раза пойти против своей паствы, но это происходит постоянно.

Изменение подписки Xbox Game Pass

Простая статистика за неполные три года. В нее не входят региональные изменения, способы конвертации, закрытие различных схем, отмена бонусных программ, система Rewards и прочее. Только изменения официальных каналов.

Исчезновение годовой и шестимесячной подписки старших тарифов. Постепенно.

Подорожание старшей подписки с $15 до $17. Июль 2023 года.

Исчезновение семейной подписки. Август 2023 года.

Переименование подписки Gold в Core. Маркетинг. Сентябрь 2023.

Исчезновение бесплатных раздач по Xbox Live Gold. Сентябрь 2023.

Подорожание годовой подписки Gold/Core с $60 до $75. Июль 2024 года.

Подорожание старшей подписки с $17 до $20. Июль 2024 года.

Подорожание старшей подписки с $20 до $30. Ноябрь 2025 года.

Ребрендинг: Core стал Essential, Standard превратился в Premium.

Изменение подписки Xbox Game Pass с перетасовками и ценовыми оптимизациями. Апрель 2026.

Самое последнее изменение несет в себе дух глобального непонимания рынка видеоигр. Аша Шарма решила, что стоимость подписки можно оптимизировать, если убрать самый дорогой лот. Правда, есть нюанс – некоторые геймеры покупали ее именно из-за этого ключевого элемента. Учитывая, что в ноябре 2023 года та же самая подписка, но с Call of Duty, стоила $17, а теперь без нее обойдется в $23…

Сервис пинают изо всех сил с разных сторон. Постоянные новации и манипуляции. Это не продукт, а схема с «кручу-верчу – обмануть хочу».

Тотальное непонимание рынка геймеров

В феврале 2026 года произошла смена руководства игрового направления Microsoft. Вместо Сары Бонд и Фила Спенсера пришла Аша Шарма. Основной и главной причиной недовольства новым руководителем называлось отсутствие опыта в игровом бизнесе. Специалист по таблицам пришел в сферу искусства. Любитель маркетинга и новых веяний проявляет инициативу на четко сформировавшемся рынке с консервативным комьюнити.

Глобальное изменение Xbox Game Pass – убрали дорогую игру и снизили стоимость. Вопрос – а кто является целевой аудиторией данного продукта? На кого нацелены эти изменения? С практической точки зрения обычного рынка действие правильное. Специалист по таблицам сделал продукт более доступным с минимальными правками. Но это специфический рынок. Данное изменение не вернет старых поклонников бренда. Чувство обмана и обиды никуда не делось, и подобное новшество лишь показывает, что был товар за $20 с CoD, а теперь он стоит $23 без него. Может привлечь внимание новых геймеров? И снова отрицательный ответ. Для топовых проектов в день релиза можно однократно на месяц оформить подписку и сэкономить, но на постоянной основе в этом нет никакого смысла.

Почему Sony PlayStation доминирует на рынке

Если ответить очень кратко, то достаточно одного слова – «Понятность». Геймерам понятно, чего стоит ждать от платформы. Они точно знают, что платформодержатель не перетасует карты и не сотворит финт ушами. Из дня сегодняшнего многие ругают Kinect 2, но это было отличное устройство, которому отрезали поддержку на старте. Продвинутым геймерам не во что на нем играть, и камера пылится. Ну так в нее перестали вкладывать деньги через полгода после релиза – любое устройство при таком отношении превратится в кирпич. Вопрос в том, что пользователи за него заплатили, но не получили ничего взамен. Аналогично было с десятками других проектов. Microsoft жестко проталкивала Cortana и Mixer, а потом закрыла. Беря японское устройство, ты знаешь, что получишь через 7 лет, а с конкурентом полно сюрпризов.

Геймеры хотят прийти домой, сесть на диванчик и играть, а не думать, какие услуги им будут навязывать и что отрубят завтра. Ситуация с Xbox Game Pass – наглядный пример метаний из стороны в сторону в ущерб тишины и покоя.

Call of Duty – единственный козырь Xbox Game Pass

Когда говорят про консоли PS5, перед глазами вырисовываются Кратос, Человек-паук, Элой, Натан Дрейк, Астробот. Но как только речь заходит про Xbox, в голове каша. У Microsoft сегодня нет ни одного по-настоящему заметного тайтла. С 2022 года нам внушали, что Xbox Game Pass – это Call of Duty в день релиза. Можно сколько угодно рассуждать о day one-релизах и их массовости, но узнаваемым оставался только один бренд. И теперь его убирают.

Xbox Game Pass теперь – сиротинушка, не иначе.

Альтернативный вариант развития событий

У конкурента система отработана давным-давно. Все решения лежат на поверхности. Не нужно придумывать велосипед. Microsoft пошла своим путем и наломала кучу дров. Отвернула лояльную аудиторию и вызвала тотальное недоверие. Нужны долгоиграющие форматы? Сделайте общую годовую подписку со скидкой. Вместо 12×30 сделайте одну за $210. Геймеры подпишутся один раз и будут спокойно сидеть. Больше не будет шараханий из стороны в сторону. Простое решение, снимающее вопрос с «разовых» серых схем ради экономии. Но Xbox нужны все деньги мира. Топовые показатели требуются здесь и сейчас.