Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft

В Тулу со своим самоваром. Маркетинг над здравым смыслом. Аша Шарма топит Xbox в пучине безызвестности.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Противостояние Sony PlayStation 5 и консолей Xbox Series X выходит на новый уровень. Стабильность против маркетинга, ценовые манипуляции против эксклюзивов. Новая глава игрового направления Microsoft демонстрирует свою полную некомпетентность в управлении Xbox. Новость об изменении Xbox Game Pass вызывает только смех и сожаление. Кратко, на пальцах, рассказываю – в чем главная проблема текущего телодвижения Аши Шармы и какие фатальные ошибки она уже допустила.

Иллюстрация к сервису Xbox Game Pass. Правообладатель: Microsoft

Предисловие

реклама



21 апреля 2026 года Microsoft изменила условия предоставления услуг по аренде игр на платформе Xbox. Глобальные изменения с феноменальными последствиями. Call of Duty – игра от внутренних студий Microsoft – больше не будет появляться в день выхода в подписке Xbox Game Pass. Теперь самое главное преимущество дельцов из Редмонда превратилось в пыль. Фраза «Все игры от внутренних студий в день релиза» не соответствует действительности. Но вопрос на этом не заканчивается. А что будет дальше? Какие еще проекты они не захотят выпускать в день релиза? Откуда у вас уверенность, что следующий топовый хит так же не вылетит? Microsoft уже один раз обманула потребителей – почему считаете, что второго раза не будет?

Доверие и репутация бренда

Уже неоднократно говорил и повторю снова: люди не покупают устройство, они платят за уверенность в завтрашнем дне. Когда на одной чаше весов стоит бренд с «вековой историей и прозрачной политикой», а на другой – «крутое с бумажными намерениями», люди выберут проверенное временем. Никто не хочет вкладываться в вещи, которые сегодня есть, а завтра их прикрыли.

Sony PlayStation – ответьте на простой вопрос: за что вы любите японца? Я не спрашиваю хейтеров или ярых поклонников. Вопрос адресован обычным геймерам. Ответ прост и банален – за стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Через полгода выйдет Marvel’s Wolverine – это будет хит и топовая игра на осень 2026 года. В ней может быть слабый сюжет, скучное повествование или другие особенности, но общая картина – уверенный топ на сезон. Аналогичный вопрос про Fable – что это будет за игра? А когда она выйдет? Какое влияние окажет на игровое сообщество?

Бренда Xbox больше не существует

реклама



Летом 2024 года мир узнал об игре Concord. Ваше мнение о проекте? В ней были баги? Неработающие механики? Можете назвать недостатки? Помимо нулевого интереса от целевой аудитории, у проекта не было минусов. Но Sony закрыла серверы и вернула всем покупателям цифровых копий полную сумму. Почему я вспомнил громкий инфоповод прошлого? Потому что у Microsoft есть Bleeding Edge. Идентичная ситуация. Только разница состоит в том, что покупатели не получили ни копейки возврата. Скажу больше – этот мусор до сих пор продается, и у него нулевой онлайн. Одна и та же ситуация, только отношение платформодержателя принципиально разное.

Я могу привести множество ситуаций, в которых поведение Xbox было откровенно некорректным и не учитывало интересы игроков. На первом месте — деньги, всё остальное — мусор. Можно один или два раза пойти против своей паствы, но это происходит постоянно.

Изменение подписки Xbox Game Pass

Простая статистика за неполные три года. В нее не входят региональные изменения, способы конвертации, закрытие различных схем, отмена бонусных программ, система Rewards и прочее. Только изменения официальных каналов.

  • Исчезновение годовой и шестимесячной подписки старших тарифов. Постепенно.
  • Подорожание старшей подписки с $15 до $17. Июль 2023 года.
  • Исчезновение семейной подписки. Август 2023 года.
  • Переименование подписки Gold в Core. Маркетинг. Сентябрь 2023.
  • Исчезновение бесплатных раздач по Xbox Live Gold. Сентябрь 2023.
  • Подорожание годовой подписки Gold/Core с $60 до $75. Июль 2024 года.
  • Подорожание старшей подписки с $17 до $20. Июль 2024 года.
  • Подорожание старшей подписки с $20 до $30. Ноябрь 2025 года.
  • Ребрендинг: Core стал Essential, Standard превратился в Premium.
  • Изменение подписки Xbox Game Pass с перетасовками и ценовыми оптимизациями. Апрель 2026.

Самое последнее изменение несет в себе дух глобального непонимания рынка видеоигр. Аша Шарма решила, что стоимость подписки можно оптимизировать, если убрать самый дорогой лот. Правда, есть нюанс – некоторые геймеры покупали ее именно из-за этого ключевого элемента. Учитывая, что в ноябре 2023 года та же самая подписка, но с Call of Duty, стоила $17, а теперь без нее обойдется в $23…

реклама



Сервис пинают изо всех сил с разных сторон. Постоянные новации и манипуляции. Это не продукт, а схема с «кручу-верчу – обмануть хочу».

Тотальное непонимание рынка геймеров

В феврале 2026 года произошла смена руководства игрового направления Microsoft. Вместо Сары Бонд и Фила Спенсера пришла Аша Шарма. Основной и главной причиной недовольства новым руководителем называлось отсутствие опыта в игровом бизнесе. Специалист по таблицам пришел в сферу искусства. Любитель маркетинга и новых веяний проявляет инициативу на четко сформировавшемся рынке с консервативным комьюнити.

Глобальное изменение Xbox Game Pass – убрали дорогую игру и снизили стоимость. Вопрос – а кто является целевой аудиторией данного продукта? На кого нацелены эти изменения? С практической точки зрения обычного рынка действие правильное. Специалист по таблицам сделал продукт более доступным с минимальными правками. Но это специфический рынок. Данное изменение не вернет старых поклонников бренда. Чувство обмана и обиды никуда не делось, и подобное новшество лишь показывает, что был товар за $20 с CoD, а теперь он стоит $23 без него. Может привлечь внимание новых геймеров? И снова отрицательный ответ. Для топовых проектов в день релиза можно однократно на месяц оформить подписку и сэкономить, но на постоянной основе в этом нет никакого смысла.

Почему Sony PlayStation доминирует на рынке

Если ответить очень кратко, то достаточно одного слова – «Понятность». Геймерам понятно, чего стоит ждать от платформы. Они точно знают, что платформодержатель не перетасует карты и не сотворит финт ушами. Из дня сегодняшнего многие ругают Kinect 2, но это было отличное устройство, которому отрезали поддержку на старте. Продвинутым геймерам не во что на нем играть, и камера пылится. Ну так в нее перестали вкладывать деньги через полгода после релиза – любое устройство при таком отношении превратится в кирпич. Вопрос в том, что пользователи за него заплатили, но не получили ничего взамен. Аналогично было с десятками других проектов. Microsoft жестко проталкивала Cortana и Mixer, а потом закрыла. Беря японское устройство, ты знаешь, что получишь через 7 лет, а с конкурентом полно сюрпризов.

реклама



Геймеры хотят прийти домой, сесть на диванчик и играть, а не думать, какие услуги им будут навязывать и что отрубят завтра. Ситуация с Xbox Game Pass – наглядный пример метаний из стороны в сторону в ущерб тишины и покоя.

Call of Duty – единственный козырь Xbox Game Pass

Когда говорят про консоли PS5, перед глазами вырисовываются Кратос, Человек-паук, Элой, Натан Дрейк, Астробот. Но как только речь заходит про Xbox, в голове каша. У Microsoft сегодня нет ни одного по-настоящему заметного тайтла. С 2022 года нам внушали, что Xbox Game Pass – это Call of Duty в день релиза. Можно сколько угодно рассуждать о day one-релизах и их массовости, но узнаваемым оставался только один бренд. И теперь его убирают.

Xbox Game Pass теперь – сиротинушка, не иначе.

Альтернативный вариант развития событий

У конкурента система отработана давным-давно. Все решения лежат на поверхности. Не нужно придумывать велосипед. Microsoft пошла своим путем и наломала кучу дров. Отвернула лояльную аудиторию и вызвала тотальное недоверие. Нужны долгоиграющие форматы? Сделайте общую годовую подписку со скидкой. Вместо 12×30 сделайте одну за $210. Геймеры подпишутся один раз и будут спокойно сидеть. Больше не будет шараханий из стороны в сторону. Простое решение, снимающее вопрос с «разовых» серых схем ради экономии. Но Xbox нужны все деньги мира. Топовые показатели требуются здесь и сейчас.

Добавить в закладки

Теги

васютин call of duty xbox game pass аша шарма
предыдущая запись
следующая запись

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter