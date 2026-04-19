Сегодня подробно рассмотрю вторичный рынок игровых консолей Sony PlayStation 5. Сделаю акцент на ревизиях и версиях игрового устройства и помогу сделать правильный выбор. В ближайшие пару лет рынок электроники накроет ураган. Цены и доступность на многие бытовые вещи сойдут до нуля, и выбор нового гаджета станет затруднительным. В свете надвигающихся обстоятельств выбор устройства на вторичном рынке будет оптимальным путем развития событий. Базовые знания и понимание ситуации помогут осуществить правильную покупку и не пожалеть о содеянном.

Предисловие

Не все йогурты одинаково полезны. Для написания данного материала послужил очередной ролик от барыг, сливающих гаджеты несознательным гражданам, и четкий посыл: «Между устройствами нет разницы». Данный гайд относительно поверхностный, но в нём будут расставлены все необходимые акценты, чтобы свести ошибку при выборе к минимальным финансовым потерям.

Между разными ревизиями Sony PlayStation 5 нет разницы

Это утверждение касается исключительно новых устройств в магазине, но даже среди них есть нюансы. Первая ревизия Slim имеет на борту 1 ТБ памяти под игры, в то время как остальные – только 825 ГБ. На четверть больше. Учитывая, что SSD изнашивается равномерно по всему объему, то жизненный цикл будет на четверть выше. Вот маленькое несоответствие простого утверждения. Сегодня первую ревизию новой в магазине уже не найти – бывают завалявшиеся, но массово она отсутствует.

Буквенно-цифровой код ревизий Sony PlayStation 5

Абсолютно все модели японской консоли промаркированы. Код присутствует на упаковке, на гарантийном вкладыше и на самой консоли. Ищите любые надписи на устройстве – а далее дело техники.

На нижней части консоли после слова Model.

На лицевой стороне коробки. В последних ревизиях дизайн изменился, и надпись перенесли.

В описании устройства с преимуществами и фишками.

Ещё есть вкладыш с датой производства – там также указывается номер.

Три буквы плюс четыре цифры плюс одна буква – код из восьми знаков. Полная и исчерпывающая информация, рассказывающая абсолютно все про имеющееся устройство. Зная, что означает каждый символ, вы быстро и без справочников сможете ответить на все интересующие вас вопросы.

Первые три буквы CFI – это внутренний код, и в нашем случае он без изменений (Console Family i).

Последняя буква A или B – дисковая (A) или цифровая (B). У «толстушек» диск несменный, у «слимок» можно доустановить.

Четыре цифры – первая это поколение (1 – FAT, 2 – Slim, 7 – Pro), вторая – ревизия (0 – первая, 1 – вторая, 2 – третья), третья и четвёртая – регион.

Расшифровка на примере CFI-1202B – консоль девятого поколения, версия FAT, третья ревизия, регион Австралия и Новая Зеландия, цифровая версия.

Региональные ограничения Sony PlayStation 5

Сейчас все оборудование в Россию и Беларусь ввозится по параллельному импорту. На рынке огромное разнообразие гаджетов из всех уголков мира. У самого устройство для рынка Южной Кореи. Нас интересуют два особых региона, которые стоит избегать всеми возможными способами.

Sony PlayStation 5 китайского региона – имеет ограничение на создание аккаунта. Это полнофункциональное устройство, но регистрироваться можно только в Китае и использовать урезанный PSN. Есть вариант обхода через восстановление аккаунта, но это танцы с бубном. Брать только со старым дашбордом под jailbreak либо для игр в дисковые версии.

Sony PlayStation 5 японского региона – «толстушки» работают в обычном режиме, а вот Slim-версии имеют ограничение на создание аккаунта – только Япония. Не все версии, там что-то хитрое и запутанное. Ситуация аналогична китайской версии – куча мороки на пустом месте.

Кальянная и животные в доме – главные враги PS5

Данный материал подразумевает, что вы будете брать игровое устройство на вторичном рынке. И возникает нюанс, который стоит упомянуть отдельно. Существуют хорошие геймеры, которые сдувают каждую пылинку со своего любимого друга. Но есть и те, кто относится к игровым гаджетам как к потребительскому инструменту. Именно в этом месте может случиться так, что новенькая, свежая, самая лучшая консоль после неудачного первого владельца превратится в кусок пластика без ручки. При выборе приставки на первом месте стоит состояние, а не ревизия или версия. Только после подбора идеального варианта смотрят на всё остальное.

Никогда не берите устройства у курящих геймеров и после работы в прокате, кальянных, увеселительных заведениях. Я знаю примеры бережного отношения владельца к своим инструментам заработка, но это в виде исключения. Отдельно про животных – шерсть моментально забивается в систему охлаждения, и пыль собирается клочьями. Есть хорошие владельцы животных – и снова как исключение.

Моя система оценок игровых консолей

По шкале от 1 до 100 я никогда не возьму устройство с баллами менее 40. Особое внимание и предпочтение отдаю гаджетам с баллами более 60. Все перечисленные ниже устройства оцениваю в базовые 50 баллов и дополнительно прибавляю или отнимаю баллы по определенным параметрам. Так как разброс цен в разных регионах разный, то вы самостоятельно определяете, что лучше – консоль с минимальной оценкой за $300 или с максимальной за $600. Мое дело исключительно в ранжировании.

PlayStation 5 (Fat) CFI-1008A / CFI-1008B

Это первая и базовая версия устройства. Из минусов – только эксплуатационные проблемы. Ломанные консоли на барахолках чаще всего этой ревизии. Она уже 5 лет на рынке, и в «нулевом состоянии» найти сложно. Из явных плюсов – они чаще всего попадаются с jailbreak.

50 баллов в базе минус 20 баллов за срок службы. Итого 30 баллов. Себе не рассматриваю данную ревизию.

PlayStation 5 (Fat) CFI-1108A / CFI-1108B

Это вторая ревизия. Консоль переработали и упростили систему охлаждения, заменили вентиляторы на более продвинутые. Она греется на 5–7 градусов сильнее, и при плохом обслуживании есть нюансы с шумом и выходом из строя. К базовой версии добавились проблемы с системой охлаждения.

50 баллов в базе минус 15 баллов за срок службы, минус 10 за охлаждение. Итого 25 баллов. Себе не рассматриваю данную ревизию.

PlayStation 5 (Fat) CFI-1208A / CFI-1208B

Это третья ревизия. Тут первое существенное изменение в консоли. Техпроцесс чипа изменился с 7 нм на 6 нм. Потребление снизилось на 10–15%, а с ним – тепловыделение и нагрев. Часто говорят, что разницы в производительности между устройствами разных ревизий нет, но это небольшой обман. Консоль использует «boost» для достижения пиковой частоты, и в 6 нм это происходит значительно чаще и дольше. Да, изменения незначительные, но +3–5% в сложных сценах получаются.

50 баллов в базе минус 10 баллов за срок службы, плюс 10 за новый техпроцесс. Итого 50 баллов.

Это лучшая версия FAT – именно её стоит выбирать при возможности.

PlayStation 5 (Slim) CFI-2008A / CFI-2008B

Это первая ревизия облегченной версии. Здесь сразу несколько глобальных изменений: съёмный привод и обязательная регистрация онлайн, обрезанная система охлаждения, увеличенный жесткий диск с 825 до 1000 ГБ, косметические «оптимизации».

50 баллов в базе минус 5 баллов за срок службы, плюс 10 за новый техпроцесс, минус 10 за охлаждение, плюс 20 за увеличенный жесткий диск. Итого 65 баллов.

Это лучшая версия Slim – именно её стоит выбирать при возможности.

PlayStation 5 (Slim) CFI-2108A / CFI-2108B

Это вторая ревизия облегченной версии. На барахолке встречается редко по объективным причинам. Еще немного урезали систему охлаждения, уменьшили объём накопителя. Очень часто остаётся остаточная гарантия.

50 баллов в базе, плюс 10 за новый техпроцесс, минус 15 за охлаждение, плюс 20 за остаточную гарантию. Итого 65 баллов.

Выбор зависит от наличия остаточной гарантии. Если её нет – заметно уступает предыдущему варианту.

PlayStation 5 (PRO) CFI-7008B / CFI-7108B

Разница в ревизиях на уровне погрешности. Единственное явное отличие – наличие остаточной гарантии.

Родные геймпады для PlayStation 5

Ещё небольшой нюанс, если решите выбирать устройство с рук. Первые ревизии консолей шли с крайне ненадежными геймпадами: у них наблюдался дрифт, отвал бамперов и неудовлетворительная работа адаптивных триггеров. В отличие от консолей, геймпады сами по себе «отлетают в Вальгаллу» с регулярной периодичностью, а тут процесс ускорен многократно.

