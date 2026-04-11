Всё ниже сказанное – это личное мнение одного пользователя сети Интернет. Он не пропагандирует и не агитирует, а доносит до общественности явные и значимые плюсы происходящего и для себя видит исключительно положительные эффекты. Шесть фактов и чёткой аргументации происходящего сейчас. Его мнение и представление о мире вокруг строятся исключительно из практических соображений и реального жизненного опыта.

Источник: кадр фильма «Стена» (Pink Floyd: The Wall)

Михаил Жванецкий как апологет здравого смысла

Пользователи сети знают великого человека прошлого, бившего не в бровь, а в глаз своими сатирическими выступлениями. Его высказывания можно разбирать на цитаты и вывешивать на всеобщее обозрение. Одна из моих любимых:

«Раньше я боялся, что меня могут принять за дурака, теперь я боюсь, что меня могут принять за своего».

В последние годы постояльцы сети Интернет любят мимикрировать под гениального автора и выдали новое высказывание в стиле прошлых монологов. Не так точно и лаконично, как у маэстро, но тоже заслуживает внимания:

«Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял – это проблема умного. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится всё меньше и меньше».

Но это лишь подчёркивает, что на самом деле происходит в современном обществе. Основные тенденции и направления человечества. Одним из главных двигателей деградации стал Интернет и культура потребления контента.

Факт первый – ограничения интернета вводятся только для людей с ограниченными способностями. Человек с базовым пониманием окружающего мира сможет найти любую необходимую информацию и приспособится к быстро изменяющемуся миру. Если кто-то не способен, то ему это и не нужно.

Эпоха потребления и деградация сознания

Большая часть современного общества существует в виртуальном мире и тратит годы своей жизни на получение дофамина из лент новостей и коротких роликов. Вместо чтения книг и изучения окружающего мира пользователи спускают своё сознание в унитаз. Для понимания масштабов проблемы стоит лишь привести официальные документы об ограничении использования телефона гражданами Китая. Где на официальном уровне всех производителей смартфонов обязали встраивать на уровне операционной системы блокираторы экрана. Кто-то может сказать, что там железный занавес, но аналогичные инициативы сегодня идут по всей планете. Социальные сети и развлекательный контент стали болезнью современного общества.

Кто-то может дать рекомендацию, мол, себя ограничивай, а нас не трогай. Ситуация осложняется тем, что мы живём в обществе и граждане с «социальной болезнью» среди нас. Мои ограничения не очистят мир от заболевших душой и сознанием.





Факт второй – цифровой детокс и зависимость от доз дофамина от потребления контента. У многих людей прямая и явная зависимость от телефонов, они не способны выпустить устройство из рук.

Блокировка Telegram и её последствия

Тут ситуацию необходимо разделить на две большие части, где:

Telegram – это мессенджер для удобной и быстрой коммуникации.

Telegram – это инструмент для заработка всеми возможными способами.

Я категорически против накладывания ограничений на инструмент для коммуникаций. Сам им не пользуюсь, но много лет назад болезненно перенёс закрытие ICQ, Skype, QIP – это были единственные ниточки связи с широким кругом моих друзей. Но мы живём в то время, когда контакты из одного мессенджера можно легко перенести в другой, и блокировка минимально отражается на обычных пользователях. Не пользуюсь Telegram, так как есть более надёжные способы коммуникаций.

Удар по бизнесу в Telegram – всеми конечностями «за». Это худшее порождение современной цифровой эпохи из всех существующих. Конечно, есть маленькие бизнесы, для которых сервис стал спасением, но они скорее в виде исключения, а не практики. Сервис стал главным инкубатором всех мошеннических схем в Интернете. Это средоточие всего худшего, что может произойти в виртуальном пространстве.

Факт третий – перевод бизнеса в чётко обозначенное, правовое и регулируемое русло. Встречал мнение, что государство хочет отщипнуть кусок пирога от мелких предпринимателей. Почему-то этот вопрос не рассматривают с другой стороны – мелкие предприниматели хотят уйти от налогов.

Институт репутации как залог доверия пользователей

Сегодня о таком не принято говорить. Понятие «репутация» обесценилось в последние годы. Лишь некоторые представители общественного мнения стараются быть честными перед собой и общественностью. Фраза «За деньги да» имеет гораздо больше смысла, чем многие думают, но есть нюанс. Граждане обладают памятью «золотой рыбки». Если лидер мнения вчера прокололся и сдал за «тридцать серебряников», то его поступок вызовет резонанс, но через пару недель о нём забудут. Именно из-за подобной особенности за последние годы расплодились «инфоцыгане». Влетел в бизнес, вложил сумму на раскрутку и выдавливаешь последние копейки из своей паствы. Через полгода повторил операцию. Telegram и YouTube идеально подходят для широчайшего спектра задач.

С другой стороны есть периодические издания. Здесь не работает человеческая память и накрутка. На первом месте стоят поисковые алгоритмы, и они не забывают чернуху или вбросы разного уровня прожарки. Нельзя раскрутить сайт и сделать его популярным за пару месяцев. Но самое главное – прокрутка любых серых схем и поисковые боты автоматически прикрепляют плашку «фишинг». Репутация и чистота информации стоит на первом месте. Видимость в сети напрямую зависит от независимых и чётких алгоритмов в автоматическом режиме.

Факт четвертый – ответственность и репутация за контент и публикации. Когда никто по голове не стукнет, можешь самостоятельно решать, что делать, и большинство выбирает серые схемы.

Цензура в Интернете и миграция в мессенджер MAX

В феврале 2025 года Steam опубликовал статистику по платформе, и в разделе самых популярных языков оказался «Традиционный китайский». Для понимания произошедшего стоит сделать уточнение – больше половины всех пользователей «ларёчка дядюшки Габена» были жителями Поднебесной.

Для более широкого освещения вопроса стоит уточнить, что глобальная версия Steam официально не работает в Китае. Для жителей с востока существует правильный Steam China. То есть десятки миллионов геймеров обходят ограничения «большой китайской стены» и играют в обычные народные версии игр. Помимо подключения к серверам за границей также работают варианты с оплатой.

Ситуация аналогична противостоянию Telegram и MAX у нас. Активный пользователь выбирает то, что нужно лично ему, а не навязывается со стороны, находит инструменты и варианты.

Факт пятый – насильно мил не будешь. Если человек чего-то сильно желает, он ищет способ этого достичь. Если что-то идёт не по плану, значит он этого не так сильно желал.

Линия партии и репрессивный аппарат

В сети Интернет активно муссируют тезисы деструктивного характера, где ведут разговоры о цензурировании новостной повестки и уголовном наказании за «неправильные» посты в сообществах. Причём эти тезисы раздувают до вселенских масштабов. В этом месте у меня лишь один вопрос: «Люди совсем глупые и не следят за своими словами? Они не понимают, что любая фраза в Интернете может быть подшита к делу?»

Для наглядности реального положения дел стоит напомнить о существовании «народной» ст. 228 УК РФ. Есть смутные подозрения, что осуждённые по ней никогда не писали во VK и не регистрировались в MAX. Большинство отлавливали в «секретных» чатах Павла Дурова и других мессенджерах. Для проведения репрессий нет необходимости загонять граждан в локальные загончики.

Факт шестой – фильтрация «базара». Человек обязан понимать, что, кому и когда говорит. Гражданин должен думать над каждой своей фразой и мыслью.

Послесловие

Я смотрю на последние государственные ограничения контента и доступа к ресурсам как на фильтр и «выживание сильнейших». Это прямая и явная преграда, отсеивающая планктон от хищников. Если у человека одна извилина, то ему лучше избегать всемирной паутины всеми возможными способами и государство этому помогает. Для остальных ничего не поменяется.