Впереди новогодние праздники, и многие экономные геймеры ринутся на вторичный рынок в поисках сладостей и приятных сюрпризов. Игровые приставки — один из самых популярных товаров в этот период, и выбор правильного гаджета становится актуальным как никогда. За стоимость бюджетной видеокарты или мобильного телефона можно взять полноценное устройство с множеством высококачественных тайтлов на любой вкус. Сегодня помогу определиться с вариантами и поставить точку в трудном выборе.

реклама





Предисловие

Прямо сейчас в Минске две самые дешевые планки DDR5 из «подвального» Китая с «рыжиками» по 8 гигабайт стоят как одна прошитая консоль PlayStation 4 Slim. Я ни на что не намекаю, но собирать новый персональный компьютер в реалиях дня сегодняшнего — не самая лучшая затея. А если вы экономный геймер, то альтернатив на игровом рынке не так чтобы много.

Свою любовь к игровым приставкам обрел аккурат во время подобного кризиса с баснословным ростом стоимости видеокарт. Попробовал и остался. Устройства прошлого поколения удобны с точки зрения минимальных финансовых трат и рисков потери в случае неудачи.

реклама





Сторонняя прошивка PlayStation 4 в 2025 году

Этот год стал знаковым для массового развития альтернативных модификаций в консольной сфере. На сегодняшний день полностью распотрошили прошивку 12.52 — это обновление существовало до сентября 2025 года. Ушлые ребята запаслись консолями впрок, и устройств с данной версией прошивки тьма-тьмущая. Уже есть скрипты для модификации самой последней операционной системы, которые выйдут в рабочий релиз через пару месяцев.

Сложившаяся ситуация наводнила вторичный рынок новым видом устройств с ценой, минимально отличающейся от обычных консолей. Больше нет необходимости переплачивать $50–70 за модификацию. Взломанные консоли стали по-настоящему народными.

реклама





Какую PlayStation 4 выбрать для активного гейминга в 2026 году

Перед тем как вводить в курс дела, стоит расставить акценты. Существует девять вариантов игровых устройств Sony восьмого поколения:

Три варианта PlayStation 4 (FAT или «толстушка») — рассматривать исключительно лимитированные версии в хорошем комплекте. Лучше избегать данных моделей.

Три варианта PlayStation 4 Slim — любая ревизия станет идеальным вариантом для развлечений.

Три варианта PlayStation 4 Pro — рискованный актив, требующий глубокого погружения в тему.

На сегодняшний день «Slim»-версии стали рабочими лошадками для большинства геймеров: высокая надежность, утилитарное исполнение, огромная библиотека, широкая распространенность, мощнейшая фан-база.

Поклонникам GeForce RTX 5090 посвящается

реклама





В 2022 году в продажу поступил Steam Deck. В 2025 году мир узнал о существовании Nintendo Switch 2. Если не вдаваться в подробности, то производительность данных гаджетов в типичном режиме использования плюс-минус равна производительности базовой PlayStation 4 и проигрывает Pro-версии. Субъективно говоря, морально устаревшая «плойка» из 2013 года все еще выдает приемлемую производительность, достаточную подавляющему числу геймеров.

Если не делать упор на самые передовые проекты, то японская приставка готова удовлетворить вкусы подавляющего числа геймеров с ограниченным бюджетом.

Принципиальные отличия модифицированных PS3 и PS4

В профильных пабликах об этом не говорят, но между гаджетами двух поколений проходит огромный водораздел, коренным образом разделяющий две коробочки. Понимание сути позволит сделать правильный выбор:

Эпоха PS3 — уклон в высокобюджетные одиночные проекты с частой эксклюзивностью.

Эпоха PS4 — это уклон в онлайн и игры-сервисы.

На седьмом поколении запечатано более 400 уникальных проектов. У восьмого поколения широкое распространение получила мультиплатформа. Сегодня системный блок с древней GTX 1050 Ti обойдется в ту же сумму, что и PS4, но позволит играть на официальных серверах в случае необходимости. Более того, подавляющее число релизов присутствует на PS5.

Модифицированная PlayStation 4 — это узкоспециализированное устройство для определенного спектра задач.

Привязка игр к онлайн-серверам

В последние годы появился новый вид защиты игр — привязка к удаленным серверам. Одиночные игры требуют обязательного подключения к интернету. Например, вы не сможете ознакомиться с Diablo IV без подключения к всемирной паутине. Измененная консоль не означает, что вы сможете прикоснуться к любому проекту без ограничений. И речь идет не про сессионки, а про одиночные тайтлы. Сегодня существуют сотни проектов с одиночной кампанией, но обязательным подключением, и это не лечится. Большие корпорации знают о своих слабых местах и встраивают бесполезные функции, выдавая их за очень нужные.

Ударный плюс PlayStation 4 — игры с защитой Denuvo

Пользователи персональных компьютеров любят хвастаться возможностями «зеленого магазинчика», правда забывают упомянуть, что в нем отсутствует целый ряд крупных релизов. Но и это не самое грустное. Даже общедоступные игры находятся не в самом лучшем виде и не имеют патчей, обновлений, расширений.

У правильной PlayStation 4 подобных оговорок нет. С первого дня доступна полная версия игры, а обновления добавляются регулярно. Пока одни ждут снисхождения Empress, другие наслаждаются всеми благами цивилизации со дня релиза.

Стоимость владения взломанной PlayStation 4

Если говорить кратко, то она окупается многократно. В отличие от персональных компьютеров с широким спектром возможностей за ту же стоимость, консоли более надежны и имеют минимальные риски выхода из строя. Беря на вторичке, вы точно знаете, что берете, особенно если стоит заводская пломба. А вот с персональными устройствами много нюансов. Неоднократно видел сборки с самыми ущербными блоками питания на 300 ватт и установленными RX 480. С раскуроченными и хрустящими вентиляторами. С неживыми жесткими дисками и кучей подводных камней.

В бюджетном сегменте у консолей есть железобетонный аргумент — они более надежные и предсказуемые в использовании.

Горизонт актуальности PlayStation 4 для рядового геймера

Сильно зависит от ваших потребностей. Например, можно играть только в одну единственную EA SPORTS FC 26 с ботами или друзьями десятилетиями. Всего пара игр с огромной реиграбельностью могут закрыть все потребности на долгие годы.

Другой пример — мой младший обожает различные симуляторы. Ему нравится тыкать в разные кнопочки в кабине какого-нибудь поезда. Он часами залипает в подобных играх и исследует мир.

Подобных проектов достаточно много, и в обычных условиях использования возникает широкий спектр подводных камней.

Послесловие

Взять в свою коллекцию модифицированную PlayStation 4 в хорошем состоянии и приятном комплекте — разумное и адекватное решение. Стоит недорого, возможностей масса. Начиная от банальной игры вдвоем на одном экране, заканчивая редкими проектами с защитой от недобросовестных пользователей. Графика приемлемая, надежность высокая. Главное — понимать, для каких целей вы берете устройство.