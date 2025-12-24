Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика

Пока одни спорят о трассировке лучей и ценах на видеокарты, другие тихо берут прошитую PS4 и молча играют — без визгов, подписок и мнения окружающих
[ ] для раздела Блоги
2
2

Впереди новогодние праздники, и многие экономные геймеры ринутся на вторичный рынок в поисках сладостей и приятных сюрпризов. Игровые приставки — один из самых популярных товаров в этот период, и выбор правильного гаджета становится актуальным как никогда. За стоимость бюджетной видеокарты или мобильного телефона можно взять полноценное устройство с множеством высококачественных тайтлов на любой вкус. Сегодня помогу определиться с вариантами и поставить точку в трудном выборе.

реклама



Предисловие

Прямо сейчас в Минске две самые дешевые планки DDR5 из «подвального» Китая с «рыжиками» по 8 гигабайт стоят как одна прошитая консоль PlayStation 4 Slim. Я ни на что не намекаю, но собирать новый персональный компьютер в реалиях дня сегодняшнего — не самая лучшая затея. А если вы экономный геймер, то альтернатив на игровом рынке не так чтобы много.

Свою любовь к игровым приставкам обрел аккурат во время подобного кризиса с баснословным ростом стоимости видеокарт. Попробовал и остался. Устройства прошлого поколения удобны с точки зрения минимальных финансовых трат и рисков потери в случае неудачи.

реклама



Сторонняя прошивка PlayStation 4 в 2025 году

Этот год стал знаковым для массового развития альтернативных модификаций в консольной сфере. На сегодняшний день полностью распотрошили прошивку 12.52 — это обновление существовало до сентября 2025 года. Ушлые ребята запаслись консолями впрок, и устройств с данной версией прошивки тьма-тьмущая. Уже есть скрипты для модификации самой последней операционной системы, которые выйдут в рабочий релиз через пару месяцев.

Сложившаяся ситуация наводнила вторичный рынок новым видом устройств с ценой, минимально отличающейся от обычных консолей. Больше нет необходимости переплачивать $50–70 за модификацию. Взломанные консоли стали по-настоящему народными.

реклама



Какую PlayStation 4 выбрать для активного гейминга в 2026 году

Перед тем как вводить в курс дела, стоит расставить акценты. Существует девять вариантов игровых устройств Sony восьмого поколения:

  • Три варианта PlayStation 4 (FAT или «толстушка») — рассматривать исключительно лимитированные версии в хорошем комплекте. Лучше избегать данных моделей.
  • Три варианта PlayStation 4 Slim — любая ревизия станет идеальным вариантом для развлечений.
  • Три варианта PlayStation 4 Pro — рискованный актив, требующий глубокого погружения в тему.

На сегодняшний день «Slim»-версии стали рабочими лошадками для большинства геймеров: высокая надежность, утилитарное исполнение, огромная библиотека, широкая распространенность, мощнейшая фан-база.

Поклонникам GeForce RTX 5090 посвящается

реклама



В 2022 году в продажу поступил Steam Deck. В 2025 году мир узнал о существовании Nintendo Switch 2. Если не вдаваться в подробности, то производительность данных гаджетов в типичном режиме использования плюс-минус равна производительности базовой PlayStation 4 и проигрывает Pro-версии. Субъективно говоря, морально устаревшая «плойка» из 2013 года все еще выдает приемлемую производительность, достаточную подавляющему числу геймеров.

Если не делать упор на самые передовые проекты, то японская приставка готова удовлетворить вкусы подавляющего числа геймеров с ограниченным бюджетом.

Принципиальные отличия модифицированных PS3 и PS4

В профильных пабликах об этом не говорят, но между гаджетами двух поколений проходит огромный водораздел, коренным образом разделяющий две коробочки. Понимание сути позволит сделать правильный выбор:

  • Эпоха PS3 — уклон в высокобюджетные одиночные проекты с частой эксклюзивностью.
  • Эпоха PS4 — это уклон в онлайн и игры-сервисы.

На седьмом поколении запечатано более 400 уникальных проектов. У восьмого поколения широкое распространение получила мультиплатформа. Сегодня системный блок с древней GTX 1050 Ti обойдется в ту же сумму, что и PS4, но позволит играть на официальных серверах в случае необходимости. Более того, подавляющее число релизов присутствует на PS5.

Модифицированная PlayStation 4 — это узкоспециализированное устройство для определенного спектра задач.

Привязка игр к онлайн-серверам

В последние годы появился новый вид защиты игр — привязка к удаленным серверам. Одиночные игры требуют обязательного подключения к интернету. Например, вы не сможете ознакомиться с Diablo IV без подключения к всемирной паутине. Измененная консоль не означает, что вы сможете прикоснуться к любому проекту без ограничений. И речь идет не про сессионки, а про одиночные тайтлы. Сегодня существуют сотни проектов с одиночной кампанией, но обязательным подключением, и это не лечится. Большие корпорации знают о своих слабых местах и встраивают бесполезные функции, выдавая их за очень нужные.

Ударный плюс PlayStation 4 — игры с защитой Denuvo

Пользователи персональных компьютеров любят хвастаться возможностями «зеленого магазинчика», правда забывают упомянуть, что в нем отсутствует целый ряд крупных релизов. Но и это не самое грустное. Даже общедоступные игры находятся не в самом лучшем виде и не имеют патчей, обновлений, расширений.

У правильной PlayStation 4 подобных оговорок нет. С первого дня доступна полная версия игры, а обновления добавляются регулярно. Пока одни ждут снисхождения Empress, другие наслаждаются всеми благами цивилизации со дня релиза.

Стоимость владения взломанной PlayStation 4

Если говорить кратко, то она окупается многократно. В отличие от персональных компьютеров с широким спектром возможностей за ту же стоимость, консоли более надежны и имеют минимальные риски выхода из строя. Беря на вторичке, вы точно знаете, что берете, особенно если стоит заводская пломба. А вот с персональными устройствами много нюансов. Неоднократно видел сборки с самыми ущербными блоками питания на 300 ватт и установленными RX 480. С раскуроченными и хрустящими вентиляторами. С неживыми жесткими дисками и кучей подводных камней.

В бюджетном сегменте у консолей есть железобетонный аргумент — они более надежные и предсказуемые в использовании.

Горизонт актуальности PlayStation 4 для рядового геймера

Сильно зависит от ваших потребностей. Например, можно играть только в одну единственную EA SPORTS FC 26 с ботами или друзьями десятилетиями. Всего пара игр с огромной реиграбельностью могут закрыть все потребности на долгие годы.

Другой пример — мой младший обожает различные симуляторы. Ему нравится тыкать в разные кнопочки в кабине какого-нибудь поезда. Он часами залипает в подобных играх и исследует мир.

Подобных проектов достаточно много, и в обычных условиях использования возникает широкий спектр подводных камней.

Послесловие

Взять в свою коллекцию модифицированную PlayStation 4 в хорошем состоянии и приятном комплекте — разумное и адекватное решение. Стоит недорого, возможностей масса. Начиная от банальной игры вдвоем на одном экране, заканчивая редкими проектами с защитой от недобросовестных пользователей. Графика приемлемая, надежность высокая. Главное — понимать, для каких целей вы берете устройство.

Добавить в закладки

Теги

playstation 5 васютин playstation 4 slim подарок на новый год
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
12
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
42
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
12
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
8
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
+
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
В Петербурге началась подготовка к строительству нулевого этапа мегапроекта ВСМ
+
«КамАЗ» готовится к падению продаж на 20% по итогам 2025 года на фоне общего кризиса рынка
+
В США построят новые линкоры в честь Дональда Трампа
1
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
1
SilverStone не отказывается от идеи выпуска корпуса в стиле 90-х, но с современной компоновкой
+
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
2
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
В США прекращают строительство пяти ветровых электростанций из-за помех радарам
+
В России утвердили концепцию о развитии грузовых и пассажирских дирижаблей на период до 2035 года
+
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
4
Ботнет Aisuru в ноябре 2025 года обрушил на Россию рекордные DDoS-атаки до 2.26 Тбит/с
+
MSI представила в Китае бюджетный игровой компьютер с процессором Core i5-13400EF и DDR4
+
В России появились «элитные» дома для котов стоимостью около 1 миллиона рублей
1

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
374
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
15
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
4
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
5
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
11
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
2
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
11
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
2
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
2

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
12:20
видимо у вас детей нет, раз нашли место для огромного толстячка "Просто чтобы был".
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
ubnt2020
12:01
А я решил ретронуть под НГ. Есть в наличии телек начала нулевых лучевой но плоский - самса, решил не выкидывать а создать ретро-уголок, долго думал что взять из приставок - нативная сега дороговасто к...
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
Iezon Din'alt
11:52
Ай ай таким быть ..
В Норвегии разрабатывают план эвакуации гражданского населения в случае военного конфликта
Protege Moi
11:46
У XOne X шире шина памяти, что даёт более высокую пропускную способность. Плюс у Series S не вся память относительно быстрая, а только 8 гигов.
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
ExtenZ
11:45
данке шон, херенн Андрей Ковалчук
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
Диман
11:41
цены так быстро улетают что там уже разницы нет между заморозкой и снижение) сегодня 100р завтра уже 120р. Ну он 1 в 1 повторяет за президентом. они все одно и тоже говорят. Там когда предприним...
Известия: Дмитрий Патрушев выступил против фиксации цен на продукты
JAX1979
11:35
я докупаю и ставлю радиаторы на все pci-e m.2
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
swr5
11:34
АН-2 выглядит как-то более надежнее. У Байкала удельная нагрузка на крыло более чем в 2 раза больше чем у АН-2, а это посадочные и взлетные скорости выше (хотя заявлены почти сопоставимые характеристи...
Российский авиадвигатель ПД-8 прошёл испытание на надёжность при разрушении лопатки
Диман
11:33
Всё это с ценами уже давно налажено. как? в бедные города не привозят дорогие продукты вот и всё. только выглядит как продукт а на вкус как пенопласт. особенно сосиськи сыр и прочее молочка. даже икр...
Известия: Дмитрий Патрушев выступил против фиксации цен на продукты
Вячеслав Безруков
11:26
Pcie 5.0 у которого скорость падает ниже некуда да ещё и радиатор зажали,вот так экономия! Может всё-таки pcie 4.0 надо было оставить ,а не бежать впереди паровоза?
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter