Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров

В мире, где гиганты меряются бюджетами, лишь немногие студии опираются на доверие геймеров. Их игры не кричат о величии — они создаются для людей.
[ ] для раздела Блоги
+
+

NeocoreGames — одна из тех редких студий, о которых вспоминаешь с теплом в сердце. В индустрии существуют два лагеря: одни закрывают отчёты для инвесторов, другие создают виртуальные миры, в которые хочется возвращаться снова и снова. Деньги нужны всем, но разница — в мелочах и отношении к поклонникам.

реклама



На этой неделе исполняется 20 лет моей любимой команде, что долгие годы работала с ограниченными ресурсами, но стабильно выпускала игры со своим характером и душой.

Моя любовь к стратегиям и серии Total War

С этой игровой серии стоит начать знакомство со студией NeocoreGames. Обожаю стратегии и исторические проекты. В своё время обсосал со всех сторон Medieval: Total War, Rome: Total War и Medieval II: Total War. Прошёл по несколько раз за каждую фракцию и застыл в ожидании нового праздника в лице Empire: Total War. Но свежая часть совсем не зашла. Порох, линии и пушки никак не ассоциировались с привычным историческим сеттингом, и я пошёл искать альтернативу в других местах.

реклама



Сначала была российская XIII Century. Всё красиво, но на три ступени ниже прославленной серии. Потыкал пару дней и удалил с винчестера.

Следующим вариантом стала Crusaders: Thy Kingdom Come. Немного лучше, но тоже не шедевр. Поиграл неделю — и вновь отправил проект в корзину.

реклама



Поиски замены для Total War заставляли пробовать всё новые и новые игры. Но у всех была общая проблема — они не стоили и мизинца великого творения The Creative Assembly. Англичане оставались вне конкуренции.

Релиз King Arthur: The Role-playing Wargame в 2009 году

Именно с этой игры началась моя любовь к маленькой студии. Здесь стоит остановиться подробнее.

реклама



Простота и гениальность — то, что изменило моё мнение о NeocoreGames 15 лет назад. У них не было денег, чтобы противостоять мастодонту и монополисту на рынке стратегий, и они пошли своим путём.

«Король Артур» — это «Крестоносцы», только с сюжетной кампанией и красивой историей. Небольшая команда взяла свой предыдущий проект и с минимальными изменениями создала из невзрачной игры настоящий шедевр.

Ниже два скриншота из двух проектов. Минимальные отличия. Ресурсы из одной игры на 90% используются в другой. Но есть нюанс.


Они добавили карту с провинциями, собственную вселенную, квесты, истории и мировоззрение. То есть, расширили «гадкого утёнка» в несколько раз и превратили его в прекрасного лебедя. Теперь это не просто стратегия по лекалам Total War, а уникальный жанр.

Самая важная фишка — последствия ваших решений в той или иной ситуации. От побед и выбора в квестах, диалогах и событиях зависит кампания, союзники и враги. И это не фигура речи, а реальные, глобальные различия.

Каждый персонаж, каждая фракция, каждый юнит имеет свой моральный компас — от Тирана до Добродетеля и от Язычника до Христианина. В зависимости от ваших поступков будете получать те или иные бонусы. Например, невозможно заключить союз и взять в армию Мерлина, если не исповедуешь язычество. Или получить лучшую тяжёлую пехоту, не став тираном.

Лучшие художники в игровой индустрии

King Arthur: The Role-playing Wargame стала первой игрой с ярко выраженным визуальным стилем. Художники NeocoreGames выложились на 200%. Любой арт — настоящее произведение искусства. Именно здесь впервые проявилась душа студии. И это не разовая случайность — подобное встречается почти в каждом их проекте.

Lionheart: Kings’ Crusade (2010)

Всё тот же суп, но под новым соусом. Третья полноценная игра на старом движке, но с новой историей. Больше стратегии, меньше повествования. Новые юниты, новые возможности, дополнительные навыки. Объём вырос по всем фронтам.

Если сравнивать с главным конкурентом, проект заметно проигрывал в глубине и масштабе. Не так сильно, как во времена Crusaders: Thy Kingdom Come, но отставание ощущалось. Хотя, если хочется чего-то проще и ненапряжного — отличный вариант скоротать пару вечеров.

King Arthur II: The Role-Playing Wargame (2012)

Очень спорная игра. С одной стороны, всего стало больше: расширенная карта, разнообразные квесты, несколько новых механик, сочная картинка. Изначально казуальная игра превратилась в глобальную стратегию. Но в то время уже существовала Total War: Shogun 2, которая как стратегия была на две головы выше.

Проект стал затянутым, и пройти его за пару дней было тяжело. Квестовая часть плохо работает, когда кампания длится неделю.

The Incredible Adventures of Van Helsing (2013)

Настоящая жемчужина, затерявшаяся в череде чужих релизов. Простенький дьяблоид со своей историей и глубоким лором. На роликах выглядит средненьким проектом, да и обзоры не рассыпались в комплиментах.

Но снова — непревзойдённый визуальный стиль и уникальная атмосфера.

Одна из тех игр, где оценка геймеров значительно выше, чем у критиков. Грань между людьми, которые играли ради обзора, и теми, кто наслаждался «мелочами».

Ламповая история, где персонажи прописаны с душой, а не ради сценария. Единственная игра, где напарница (Призрак Катерина) отпускает шутки каждые 30 секунд, и ты действительно улыбаешься её словам.

Серия The Incredible Adventures of Van Helsing

Три истории в одной вселенной. Несколько архетипов, несколько билдов, различные варианты прохождения. Игра в первую очередь про сюжет, а не про гринд. Первая часть — обязательна для прохождения. Вторая и третья слабее, но как часть общей истории — отлично заходят.

Покупку лучше планировать на скидках и брать издание The Incredible Adventures of Van Helsing Final Cut — это три игры в одной.

Релиз Warhammer 40,000: Inquisitor (2018)

Игра по лицензии и с внешним финансированием. Под капотом — тот же Van Helsing, только на стероидах. Движок прокачан до невероятного уровня, и получился ещё один мини-шедевр. Визуал и атмосфера снова на 11 из 10.

Сегодня вселенная Warhammer 40,000 активно растёт, и с проектом обязан ознакомиться каждый поклонник сеттинга.

Возвращение к корням и King Arthur: Knight’s Tale (2022)

Помню анонс и обсуждение в прессе. Это какой-то позор. Про игру рассказывали люди, не знакомые с NeocoreGames и её прошлыми работами. Читал обзоры и злился — настолько далеки они были от сути происходящего.

Прямое продолжение вселенной King Arthur, но в новом формате. Глобальная стратегия с элементами RPG переродилась в пошаговую. Многие персонажи и их истории перекочевали из старой игры. Снова система морального компаса. Снова зависимость отношений в отряде от ваших решений. Недовольные герои покидают вас без объяснения причин, а лояльные получают дополнительные бонусы.

Снова аплодисменты художникам — ещё один визуальный шедевр. Это была моя первая полноценная игра студии, знакомство с которой состоялось через Steam.

King Arthur: Legion IX как самостоятельное дополнение

Немного упрощённый и более казуальный вариант Knight’s Tale. Всё тот же туманный Альбион, но в этот раз воскресает не Артур, а воины IX легиона римской армии. Интересный эксперимент — смешать вселенную короля Артура с историей древнего Рима.

Проект проще и слабее, рассчитан скорее на новичков жанра, чем на прожжённых геймеров. На сегодняшний день — последний крупный проект студии.

Игры в раннем доступе и доверие геймеров

NeocoreGames — маленькая независимая студия из Венгрии. Большую часть своих проектов выпускает самостоятельно, без финансовой поддержки издателей. В современных реалиях трудно создавать игры без толстого кошелька или заимствований, но есть альтернатива — доверие геймеров. Одна из немногих команд, что выводит свои проекты в ранний доступ и за счёт этого финансирует разработку. Не разовая акция, а регулярная практика. Тут тот самый момент — принесут ли поклонники деньги, если в предыдущий раз ты не смог выполнить взятые на себя обязательства. Будут геймеры финансировать твои проекты, если у них нет доверия к тебе и твоим былым заслугам. Конечно, существуют компании, что вливают непомерные суммы в рекламу, но здесь всё честно. Доверие аудитории — редкая валюта, которую Neocore не обесценила за два десятилетия.

Добавить в закладки

Теги

васютин стратегии neocoregames van helsing king arthur венгерская студия игры с душой независимая студия
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
20
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
11
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
40
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
+
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
Samsung анонсировала обновлённый портативный SSD T7
+
4000-летний кувшин с остатками поминальной трапезы озадачил археологов
+
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
7
Российские дроны «Герань» оснастили ракетами класса «воздух-воздух»
+
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
Новые модели готовых ПК и ноутбуков будут минимум на 20% дороже из-за бума ИИ
+
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
NI: В США признают неспособность Запада сокрушить экономику России
2
Подросток из США создал выдерживающую огромный вес фигуру оригами и заинтересовал инженеров
+
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
4
Неофициальное видео демонстрирует новый UEFI от GIGABYTE с улучшенным интерфейсом и мониторингом
+
Плата за свет может вырасти по всей России из-за долгов Северного Кавказа
8
Испытания системы автоматической посадки на лайнере SJ-100 начались в Жуковском
+
MWM: КНДР существенно повысила боевые возможности штурмовиков Су-25 в ходе модернизации
+

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
20
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
9
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
3
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
+

Сейчас обсуждают

Данила Прокопчик
12:18
Они поставили steam os для Стим дека на ПК? Конечно проблемы будут, потому что steam os не поддерживает ПК так же, как и родную консоль. Когда выйдет steam machine, так валв выпустят образ steam os пр...
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
x41
12:04
заблокируйте макс, будто бы там домогательств нет, закройте бары, клубы, там тоже трэш постоянный. да и вообще на улицу допуск только по пропускам откройте, для мужчин в одно время, для женщин в друго...
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
swr5
12:00
Сверхразумом
Ключевые эволюционные шаги произошли в бескислородных океанах 2,9 миллиарда лет назад
MALIKSERGEY
11:59
дурень, проснись - замерзнешь!!!!! тормоз ты гидропневмоякорный )))) в игнор тебя))
ABC: Австралия обсуждает передачу Украине списанных вертолётов Tiger
unhurtable
11:59
Ваши в это время выкладывали его из сала и чтоб обязательно быль тризуб
В Китае разработали копию немецкого бронетранспортёра Boxer
x41
11:24
Бред. С такими доводами можно любую онлайн игру заблокировать. Есть игры, где на прямую через микрофон можно общаться и чат там более развит чем в роблокс. Сам и с детьми играл в роблокс и ни разу не ...
Microsoft выпускает патч для устранения проблем в играх и с панелью задач в Windows 11
Эдуард Кузнецов
11:13
Кроме 860м' есть ещё и 880м и 890м. Во сколько раз будет отставание ?
Встроенная графика в Intel Core Ultra 7 366H на 26% обошла Radeon 840M в бенчмарке Geekbench
222
10:39
цены подскочат на все в итоге
Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость до 22% с 2026 года
Алексей Русакович
10:34
Он такой же украинский, как и Донбас. Был произведен в СССР. А Украина за десятки лет независимости даже запорожцы выпускать прекратила. Копатели черных морей
Defence Blog: Израиль поставил Грузии системы ПВО Spyder с помощью украинского самолёта Ан-124
Зю
10:31
Сэкономили на буквах
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter