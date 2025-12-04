NeocoreGames — одна из тех редких студий, о которых вспоминаешь с теплом в сердце. В индустрии существуют два лагеря: одни закрывают отчёты для инвесторов, другие создают виртуальные миры, в которые хочется возвращаться снова и снова. Деньги нужны всем, но разница — в мелочах и отношении к поклонникам.

На этой неделе исполняется 20 лет моей любимой команде, что долгие годы работала с ограниченными ресурсами, но стабильно выпускала игры со своим характером и душой.

Моя любовь к стратегиям и серии Total War

С этой игровой серии стоит начать знакомство со студией NeocoreGames. Обожаю стратегии и исторические проекты. В своё время обсосал со всех сторон Medieval: Total War, Rome: Total War и Medieval II: Total War. Прошёл по несколько раз за каждую фракцию и застыл в ожидании нового праздника в лице Empire: Total War. Но свежая часть совсем не зашла. Порох, линии и пушки никак не ассоциировались с привычным историческим сеттингом, и я пошёл искать альтернативу в других местах.

Сначала была российская XIII Century. Всё красиво, но на три ступени ниже прославленной серии. Потыкал пару дней и удалил с винчестера.

Следующим вариантом стала Crusaders: Thy Kingdom Come. Немного лучше, но тоже не шедевр. Поиграл неделю — и вновь отправил проект в корзину.

Поиски замены для Total War заставляли пробовать всё новые и новые игры. Но у всех была общая проблема — они не стоили и мизинца великого творения The Creative Assembly. Англичане оставались вне конкуренции.

Релиз King Arthur: The Role-playing Wargame в 2009 году

Именно с этой игры началась моя любовь к маленькой студии. Здесь стоит остановиться подробнее.

Простота и гениальность — то, что изменило моё мнение о NeocoreGames 15 лет назад. У них не было денег, чтобы противостоять мастодонту и монополисту на рынке стратегий, и они пошли своим путём.

«Король Артур» — это «Крестоносцы», только с сюжетной кампанией и красивой историей. Небольшая команда взяла свой предыдущий проект и с минимальными изменениями создала из невзрачной игры настоящий шедевр.

Ниже два скриншота из двух проектов. Минимальные отличия. Ресурсы из одной игры на 90% используются в другой. Но есть нюанс.





Они добавили карту с провинциями, собственную вселенную, квесты, истории и мировоззрение. То есть, расширили «гадкого утёнка» в несколько раз и превратили его в прекрасного лебедя. Теперь это не просто стратегия по лекалам Total War, а уникальный жанр.

Самая важная фишка — последствия ваших решений в той или иной ситуации. От побед и выбора в квестах, диалогах и событиях зависит кампания, союзники и враги. И это не фигура речи, а реальные, глобальные различия.

Каждый персонаж, каждая фракция, каждый юнит имеет свой моральный компас — от Тирана до Добродетеля и от Язычника до Христианина. В зависимости от ваших поступков будете получать те или иные бонусы. Например, невозможно заключить союз и взять в армию Мерлина, если не исповедуешь язычество. Или получить лучшую тяжёлую пехоту, не став тираном.

Лучшие художники в игровой индустрии

King Arthur: The Role-playing Wargame стала первой игрой с ярко выраженным визуальным стилем. Художники NeocoreGames выложились на 200%. Любой арт — настоящее произведение искусства. Именно здесь впервые проявилась душа студии. И это не разовая случайность — подобное встречается почти в каждом их проекте.

Lionheart: Kings’ Crusade (2010)

Всё тот же суп, но под новым соусом. Третья полноценная игра на старом движке, но с новой историей. Больше стратегии, меньше повествования. Новые юниты, новые возможности, дополнительные навыки. Объём вырос по всем фронтам.

Если сравнивать с главным конкурентом, проект заметно проигрывал в глубине и масштабе. Не так сильно, как во времена Crusaders: Thy Kingdom Come, но отставание ощущалось. Хотя, если хочется чего-то проще и ненапряжного — отличный вариант скоротать пару вечеров.

King Arthur II: The Role-Playing Wargame (2012)

Очень спорная игра. С одной стороны, всего стало больше: расширенная карта, разнообразные квесты, несколько новых механик, сочная картинка. Изначально казуальная игра превратилась в глобальную стратегию. Но в то время уже существовала Total War: Shogun 2, которая как стратегия была на две головы выше.

Проект стал затянутым, и пройти его за пару дней было тяжело. Квестовая часть плохо работает, когда кампания длится неделю.

The Incredible Adventures of Van Helsing (2013)

Настоящая жемчужина, затерявшаяся в череде чужих релизов. Простенький дьяблоид со своей историей и глубоким лором. На роликах выглядит средненьким проектом, да и обзоры не рассыпались в комплиментах.

Но снова — непревзойдённый визуальный стиль и уникальная атмосфера.

Одна из тех игр, где оценка геймеров значительно выше, чем у критиков. Грань между людьми, которые играли ради обзора, и теми, кто наслаждался «мелочами».

Ламповая история, где персонажи прописаны с душой, а не ради сценария. Единственная игра, где напарница (Призрак Катерина) отпускает шутки каждые 30 секунд, и ты действительно улыбаешься её словам.

Серия The Incredible Adventures of Van Helsing

Три истории в одной вселенной. Несколько архетипов, несколько билдов, различные варианты прохождения. Игра в первую очередь про сюжет, а не про гринд. Первая часть — обязательна для прохождения. Вторая и третья слабее, но как часть общей истории — отлично заходят.

Покупку лучше планировать на скидках и брать издание The Incredible Adventures of Van Helsing Final Cut — это три игры в одной.

Релиз Warhammer 40,000: Inquisitor (2018)

Игра по лицензии и с внешним финансированием. Под капотом — тот же Van Helsing, только на стероидах. Движок прокачан до невероятного уровня, и получился ещё один мини-шедевр. Визуал и атмосфера снова на 11 из 10.

Сегодня вселенная Warhammer 40,000 активно растёт, и с проектом обязан ознакомиться каждый поклонник сеттинга.

Возвращение к корням и King Arthur: Knight’s Tale (2022)

Помню анонс и обсуждение в прессе. Это какой-то позор. Про игру рассказывали люди, не знакомые с NeocoreGames и её прошлыми работами. Читал обзоры и злился — настолько далеки они были от сути происходящего.

Прямое продолжение вселенной King Arthur, но в новом формате. Глобальная стратегия с элементами RPG переродилась в пошаговую. Многие персонажи и их истории перекочевали из старой игры. Снова система морального компаса. Снова зависимость отношений в отряде от ваших решений. Недовольные герои покидают вас без объяснения причин, а лояльные получают дополнительные бонусы.

Снова аплодисменты художникам — ещё один визуальный шедевр. Это была моя первая полноценная игра студии, знакомство с которой состоялось через Steam.

King Arthur: Legion IX как самостоятельное дополнение

Немного упрощённый и более казуальный вариант Knight’s Tale. Всё тот же туманный Альбион, но в этот раз воскресает не Артур, а воины IX легиона римской армии. Интересный эксперимент — смешать вселенную короля Артура с историей древнего Рима.

Проект проще и слабее, рассчитан скорее на новичков жанра, чем на прожжённых геймеров. На сегодняшний день — последний крупный проект студии.

Игры в раннем доступе и доверие геймеров

NeocoreGames — маленькая независимая студия из Венгрии. Большую часть своих проектов выпускает самостоятельно, без финансовой поддержки издателей. В современных реалиях трудно создавать игры без толстого кошелька или заимствований, но есть альтернатива — доверие геймеров. Одна из немногих команд, что выводит свои проекты в ранний доступ и за счёт этого финансирует разработку. Не разовая акция, а регулярная практика. Тут тот самый момент — принесут ли поклонники деньги, если в предыдущий раз ты не смог выполнить взятые на себя обязательства. Будут геймеры финансировать твои проекты, если у них нет доверия к тебе и твоим былым заслугам. Конечно, существуют компании, что вливают непомерные суммы в рекламу, но здесь всё честно. Доверие аудитории — редкая валюта, которую Neocore не обесценила за два десятилетия.