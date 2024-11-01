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О финансовом провале Call of Duty Black Ops 6 и отрицательном росте консолей Xbox

У консолей Xbox туманное будущее. Поклонники начали роптать и недовольны политикой Microsoft. Но деньги нужно откуда-то брать и компенсировать вложения
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Предисловие

Перед началом изложения стоит привести некоторую информацию, без которой многое из написанного будет непонятно и восприниматься не правильно.

В октябре 2023 года закрылась сделка по слиянию игрового подразделения Microsoft и Activision Blizzard. На сделку потратили $75 млрд прямых инвестиций и $2,7 млрд сопутствующих трат. С 2018 по 2022 год чистая прибыли компании Бобби Котика составляла в среднем $2 млрд. Из-за пандемии доходы увеличились, но в среднем на длинной дистанции это реальная планка. Окупаемость данных вложений при той же норме чистой прибыли составит около 78/2 = 39 лет. Я подчеркну, что это только окупаемость ДО получения первой копейки прибыли. Нормой считаются вложения с окупаемостью в 10-12 лет. 

К выше обозначенной теории добавим тот момент, что Sony PlayStation брала комиссию 10% и имела плотные договорные отношения с владельцами бренда Call of Duty. Сотрудничество активно помогало в рекламе и продвижении как самой игры, так и консолей. Теперь у стрелялки нет мощного и квалифицированного маркетингового отдела и комиссия составляет 30%.

Тут сделаю оговорку про слив эксклюзивов Xbox на PlayStation - мне кажется, что это многоходовочка. Филимон отдает свои игры в обмен на помощь в продвижении Call of Duty, как это было во времена Боби Котика.

Продажи Call of Duty Black Ops 6

Я не люблю людей, что изображают из себя художников и работают с воображением. Только факты и первоисточники. Пруфы и никак более. Прошла неделя со старта продаж и уже можно делать выводы о самой популярной франшизе этого десятилетия. Цитата Сатьи Наделла при обращении к инвесторам:

Это официальное заявление от главы Microsoft по игровому подразделению Xbox. Очень много красивых и пафосных слов. Рост, новые рекорды, невиданные результаты. Подобную риторику можно найти во всех публикациях последней недели.

Еще на этой неделе представители Activision-Blizzard дали интервью крупному и уважаемому изданию washingtonpost:

В данной публикации нам озвучили точные продажи всей серии игр. 500 млн проданных премиальных изданий. То есть у владельцев франшизы есть данные и они четко представляют свое положение в табеле о рангах продаж.

Публикация абсолютно случайно совпала с релизом новой игры и разлетелась по всем пабликам мира. Вы же тоже видели эту новость? То есть, происходит грандиозное событие, о котором мечтает любая корпорация, но так получается, что на официальном сайте о ней нет ни единого упоминания (на момент написания этих строк). Более того, в 2021 году на юбилейные 400 млн продаж Бобби Котик провел огромнейшее мероприятие, к которому готовились несколько месяцев. Упоминание события стерли из официальной истории, но интернет все помнит.

В этом месте у меня возникает диссонанс. С одной стороны нам рассказывают о росте, но нет ни одной цифры. Нам рассказывают о рекордах, но нет ни одного подтверждения. Абсолютно случайно выходит публикация в крупнейшем таблоиде о вершинах мироздания, но этому нет ни единого подтверждающего факта. Как такое возможно?

Это называется - пускать пыль в глаза и ездить по ушам.

Когда нет достоверных данных

Все вы учились в школе и знаете, из чего состоит планета Земля. Не имея прямого доступа к структурам планеты, достаточно точно известны ее состав, размеры и прочие характеристики.

Эта информация получена по косвенным признакам. Не обязательно быть участником событий, чтобы иметь о них достаточно точное представление.

Аналогичное действие можно провернуть и с математическим анализом — даже поверхностным, без глубокого погружения в вопрос. Логика очень проста: когда все отлично, этим хвастаются и говорят прямо; когда есть нюансы, делают завуалированные заявления.

Когда надо похвастаться

Это прошлогоднее послание к инвесторам о продажах нашумевшей игры Starfield. Если все в пределах разумного, то великий и ужасный Microsoft не стесняется рассказать о своих успехах. Указать точные данные и опубликовать их в открытом доступе. Вариант с манипуляциями цифрами отходит на второй план. Публикации из профиля Беседки публиковать не буду.

Кто-то может сказать, мол Activision не такая и не любит хвастаться своими успехами. Это скромная контора, что гребет "бабло" лопатой и молчит. Но это не так. Если есть возможность рассказать о своих успехах, об этом знает все и каждый. Любой новый рекорд моментально публикуется в средствах массовой информации и подобное не скрывают.

Один миллиард за 10 дней или очередные 100 млн активных пользователей - нам расскажут обо всем, чтобы подчеркнуть успех успеха и доминирование на рынке видео игр. Любой желающий может зайти в гугл и поискать какие рекорды и в какой год установила самая популярная стрелялка на планете. В прошлом году и в этом нет ничего подобного. Полнейший штиль. Можно предположить, что прошло мало времени, но это не так. Первые две недели после релиза - это "самый сок" маркетинговой компании. Об игре кричат и нахваливают все и каждый.

Реклама и продвижение Call of Duty

Бытует мнение, что Call of Duty и так купят, несмотря на косяки и тому подобное. Говорят, у геймеров нет выбора, стрелялка — монополист и не имеет конкурентов. Только это не так. Call of Duty 2024 напрямую конкурирует с Call of Duty 2023. В новую версию перейдут только преданные поклонники игры, а все остальные продолжат играть в старую итерацию. Трудно бросить проект, на который потратил тысячи часов и обзавёлся сотнями первоклассных скинов. Правило "не трожь, если всё работает" великолепно отражает ситуацию с миграцией геймеров из одной ипостаси в другую. Только призывы из каждого утюга позволят основной массе платежеспособных геймеров совершить вояж в новое лоно и приобщиться к "возвышенному" искусству. Вы видели баннеры с новой частью игры? Ролики по телевизору? Игровые бандлы с самой ожидаемой игрой от внутренней студии? Я старался найти, но так и не смог.

Между тем у конкурента продавалась консоль, когда бренд уже стал частью конкурирующей платформы. 

Что такое провал Call of Duty

Из предисловия многие должны понимать, что продать 10-15-20 млн копий игры для бренда Call of Duty - это пшик на постном масле. Еще нужны внутриигровые покупки и прочее. Не просто большие или огромные, а феноменальные. И если игра не бьет рекорды, то обязана к ним приближаться. Быть где-то на уровне прошлых лет. Все остальное - подобно фиаско. 

Ориентировочную планку по выручке  можно оценить в $2,8-3 млрд за 1 финансовый год. Добавлю дополнительную информацию. С 22 апреля 2021 года (400 млн копий игры) и 31 октября 2024 года (500 млн копий игры) прошло 3,5 года и среднегодовая реализация составила 28 млн копий игры в год. На пике продаж в первую неделю мы не слышали ни одного заявления о взятии очередной планки с объективной информацией. В 2022 году на $1 млрд понадобилось 10 дней при цене в $60 - сейчас при рекордах и новой цене - это дней 8. Максимум. 

Большие цифры требуют исторических максимумов. Варианты "Рост составил 60%" или "Геймеров стало больше" в масштабах данной игры - это езда по ушам и ничего более. Франшиза слишком большая и отговорками как у инди проектов тут не отделаешься, если не стоит цель все спрятать и приукрасить.

Отрицательный рост консолей Xbox

С 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года выручка от продажи консольного оборудования падала каждый квартал. Тут стоит добавить, что акцент сместился с дешевых series S на дорогие series X и в количественном выражение падение оказалось значительнее. Цифры приводятся год к году:

  • 1-й квартал (июль – сентябрь 2022) падение на 11%
  • 2-й квартал (октябрь – декабрь 2022) падение на 13%
  • 3-й квартал (январь – март 2023) падение на 30%
  • 4-й квартал (апрель – июнь 2023) падение на 13%
  • 1-й квартал (октябрь – декабрь 2023) падение на 13%
  • 2-й квартал (январь – март 2024) падение на 30%
  • 3-й квартал (апрель – июнь 2024) падение на 42%
  • 4-й квартал (июль – сентябрь 2024) падение на 29%

Это называется "Устойчивая" тенденция. Или "Пике" на самое дно. Это все происходит на фоне покупки крупнейшего игрового конгломерата за $78 млрд и миллиона различных обещаний от Филимона. Ни обещания Redfall, ни релиз Starfield ни "выдающиеся" успехи Xbox Game Pass не меняют общую картину происходящего. А тенденции продолжаются и растут как снежный ком.

Чем меньше консолей -> тем меньше активных пользователей - > тем меньше число подписчиков Xbox Game Pass -> тем меньше денег на развитие -> тем больше собственных игр сливается на платформу конкурентов - > тем меньше ценность консолей Xbox -> тем реже покупают коробоксы -> а далее как снежный ком. 

На домашней платформе с минимальной конкуренцией они не могут справиться и нормализовать работу. Что будет, когда нарисуются новые соперники? Захочет Rockstar Games добавлять свою GTA VI в Microsoft store или ограничится собственным магазином и Steam? А другие крупные издатели? Можно ли сравнивать Xbox store и Microsoft store?

Комиссия платформы 30%

Мне не известны позиции сторон и что сейчас Microsoft обсуждает с Sony за закрытыми дверями. Если консольное подразделение отправится в Вальхаллу, то выручка от игры сократиться минимум на 20% по сравнению с политикой Бобби Котика. Microsoft Store не является конкурентом Steam и игры в нем имеют нулевую популярность. За счет каких преференций Xbox планирует окупать свои вложения на 38 лет? Сокращение персонала провели. Стоимость подписки повысили. Расходы на рекламу и продвижение сократили. 

Послесловие

Многие думали, что огромные вложения позволят Xbox воспрять аки Феникс из небытия, но получается так, что Microsoft не может справиться со своими внутренними игровыми подразделениями и решает проблемы за счет геймеров. Чем хуже становится ситуация, тем отчетливее видны следы тотального угнетения собственной паствы. А что будет дальше? Как корпорация будет увеличивать монетизацию своих проектов? Чем хуже обстоят дела с Call of Duty, тем больше денег нужно изъять из "скрытых" резервов.

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