Просто кушать хочется... или коллекторы стоят и требуют возврата долгов? Почему Microsoft последний год так жестко лютует и выжимает последнюю копейку из своих поклонников? Ответ можно найти в последнем годовом отчете. Всего, 50,9 млрд баксов неликвидных активов готовится к списанию по игровому подразделению. Убытки, убытки, убытки...

Предисловие

В октябре 2023 года Microsoft приобрела Activision Blizzard за 75 млрд долларов США и понесла расходы на закрытие сделки в 2,8 млрд долларов. Цифры примелькались и у многих пользователей сумма не вызывает ошеломляющего эффекта. Копейки, которые можно округлить. 10 млрд туда-сюда уже не вызывают никакого эффекта. А между тем, в 2020 году, приобретение Bethesda за 7,5 млрд вызывало ажиотаж и волну обсуждений. Народ привык и не считает такие суммы чем-то внушительным и заметным.

Все слышали про финансовые проблемы у Embracer Group, что закрывают студии и распродают активы. А у них финансовая дыра всего в 2 млрд долларов США. Это баснословные суммы. Но праздник абсурда на этом не заканчивается.

Фил Спенсер

1 апреля 2014 год пост главы игрового подразделения занял молодой и амбициозный специалист. С 2016 года называю его балаболом и ужасным руководителем, за что регулярно отгребаю от поклонников коробокса. Но тут интересна ситуация и подтекст.

В сети с 2015 по 2020 год выходило множество материалов о том, как ужасный Дон Меттрик чуть не уничтожил бренд Xbox, а великий Фил Спенсер прилагает массу усилий, чтобы его спасти.

Проблема тезиса состоит в том, что Дон Меттрик был главой игрового направления в те самые "Золотые годы" и именно он сделал Xbox 360 великим. У руля Xbox one он простоял неполные 5 месяцев. Именно ему мы обязаны самой мощной стартовой линейкой эксклюзивов. Именно он разработал и обрисовал концепцию всего игрового направления. Хорошей или плохой - мы не узнаем, но она была. С приходом Фила Спенсера все было уничтожено под ноль. Более подробно вопрос рассматривал год назад. Где на четких примерах показывал, как балабол уничтожал консоли:

Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox

Почти 10 лет применялся любопытный психологический прием под названием "Проекция вины". Фил хороший - это предыдущий руководитель накосячил. Фил за все хорошее, а былое наследие ему мешает.

Для понимания ситуации стоит упомянуть, что за первые 11 месяцев существования Xbox one реализовали около 10 млн устройств по 500 тугриков. А с учетом продаж xbox 360 за тот же период - это около 14 млн устройств. Это самые большие показатели с 2011 года. По этому фразочки про "ужасный Дон" и "Уничтожил Xbox" - слегка преувеличены.

"Проекцию вины" можно растягивать 1-2 года. Дальше наступает момент, когда твои личные указания влияют на происходящее значительно больше, чем прошлое. Для примера стоит упомянуть провальную Wii U и супер успешную Switch. Японцы сделали выводы и исправили ошибки. На это им понадобилось около 2-х лет.

Покупка Activision Blizzard - событие мирового масштаба. Последние пару лет Xbox жестко "колбасит". Отменяются пробники, закрываются дешевые регионы, появляются новые виды подписки, повышаются цены, меняются способы конвертации и сотни других вариантов "закручивания гаек". И знаете что?

Появился новый вид "Проекции вины". Фил Спенсер хороший - это Microsoft плохая. Балабол переживает за геймеров, а жадная Microsoft требует денег и выжимает все соки. Данную проекцию последний год повторяют все профильные ресурсы.

Как по мне, "балабол" он и в африке "балабол" и отвратительный руководитель.

Xbox game pass

Большой и жирный гвоздь в крышку гроба консолей Xbox. Не буду обсуждать качество и стоимость подписки, так как это субъективная величина. Поговорим о конкуренции. Подписка - это товар. Любая игра - это товар. Когда два товара оказываются на одной торговой площадке - то между ними начинается конкуренция. Ни у одного издателя второго эшелона нет таких рекламных бюджетов как у Microsoft. Если игра "не выстрельнула", то у нее нет ни единого шанса иметь хорошие продажи. В конкурентной борьбе большинство товаров проиграют Xbox game pass на консолях.

Ubisoft+ и EA Play включают в себя все игры издательств и подписки ни с чем не конкурируют.

PS Plus и Nintendo Switch Online - номинально они аналоги, но платформодержатели не продвигают их как "спасение индустрии", рекламные бюджеты и видимость значительно ниже. Конкурентное давление на остальные товары сведено к минимому.

Другой минус подписки - олдам она не нужна. У них и так есть большие библиотеки разного древнего шлака.А для новичков она не создает якорь и не привязывает к платформе. Подписка закончилась - ушел к конкуренту.

Приобретение сторонних студий

Параллельно с подписочным сервисом стартует скупка сторонних игровых студий.





Ninja Theory (Hellblade: Senua's Sacrifice) / Obsidian Entertainment (The Outer Worlds) / inXile Entertainment (Wasteland) / Compulsion Games (We Happy Few) / Playground Games (Forza Horizon) Undead Labs (State of Decay) / Double Fine Productions (Psychonauts).

Буквально за год портфолио Xbox увеличилось на 7 студий. Все бы ничего, но абсолютно все студии находились в предбанкротном состоянии. Что очень странно. Покупки совершались в 2018-2019 годах. Сумма сделок не попадала в открытый доступ. Думаю, вы самостоятельно можете рассказать о тех играх, что принесли данные покупки и как много денег Microsoft влила в разработку.

Для сравнения упомяну Insomniac Games, что стала частью Sony в августе 2019 года и с того памятного момента выпустила Marvel’s Spider-Man: Miles Morales / Marvel’s Spider-Man Remastered / Ratchet & Clank: Rift Apart / Marvel’s Spider-Man 2.

В сентябре 2020 года Microsoft покупает Zenimax со всеми потрохами за 7,5 млрд баксов.

Три года подряд Фил Спенсер покупал мусорные студии на грани закрытия. Прошло достаточно времени, чтобы вы могли оценить результативность решений 5-летней давности.

Activision Blizzard

Период с 2015 по 2021 год очень странное и непонятное время. По видимым поступкам можно понять, что минимальными вложениями Xbox пыталась получить какие-то результаты. Правильно это или нет - не цель сегодняшнего материала. Моя задача была показать, что Фил Спенсер тратил минимальные финансовые ресурсы для поддержания консолей Xbox на плаву. И снова небольшая справочка. Ориентировочный доход от Minecraft в 2019 году перевалил за 1 млрд баксов в год и продолжает расти. С момента приобретения по сегодняшний день игра принесла Microsoft около 9 млрд зеленых бумажек и продолжает пополнять кассу. GTA V с онлайном принесла Рокстарам около 9,5 млрд зеленых бумажек. На создание контента в GTA было потрачено денег в сотни раз больше чем для Minecraft.

Январь 2022 года - громкие заголовки о самой крупной сделке в игровой индустрии. Тридцать три года Емеля сидел на печи и решил пошевелиться.

В годовом отчете (по форме 10-K) расписывают приобретение Activision Blizzard и ставят его на баланс предприятия. Встраивают его в структуру компании и расписывают, что получили за 75 млрд баксов. И это интересная информация, так как из официального источника мы можем оценить покупку по существу.

GoodWill показывает на сколько покупная стоимость превышает активы купленной компании. В данном конкретном случае - это стоимость бренда, деловая репутация и прочие эфемерные выражения. А теперь следите за руками: Activision Blizzard становится частью Microsoft. Activision Blizzard больше не публичная компания. Товарного знака Activision Blizzard больше не существует. Точнее - как отдельный нематериальный актив, что можно продать, больше не существует. До приобретения бренд Activision Blizzard был чем-то вещественным и вы могли пойти на биржу и обменять его на деньги, теперь это невозможно.

Microsoft списывает данные активы через расходы будущих периодов как неликвид.

И каждый год делают переоценку активов и списывают их согласно устава. В этом году будет списано 11,9 млрд баксов из других покупок. Но у Microsoft есть особенность - она ведет учет подобных убытков в разрезе подразделений. В нашем случае огромнейшие убытки лежат на More Personal Computing в который входит Xbox.

Это крупнейшие убытки консольного подразделения за всю историю бренда. Следующие 5-7 лет Xbox будет находиться в красной зоне во всех отчетах и презентациях.

Покупка Activision Blizzard

Перед тем как стартовать сделку умные люди с калькуляторами сели и провели расчеты. После презентации они предложили сумму, подлежащую списанию в 40 млрд баксов, что компенсировалось имеющейся и будущей выручкой. Но сделка пошла не по плану и из воздуха нарисовались лишние 7 млрд баксов.

А теперь поднимаем глаза выше и смотрим, как Фил экономил каждую копейку и минимально вкладывался в развитие игровой платформы. У Фила были ограниченные бюджеты и лишних денег в кармане не завалялось. Некоторые думают, что достать 7 млрд баксов наличными для Microsoft - это "фокус с зайцем из шляпы". Взял и достал. Странно, что подобный фокус Сатти Наделла не проворачивал ранее и покупал мелкие студии на грани банкротства.

Сокращение расходов и увеличение доходов

Инвесторам не нравится, когда их инвестиции не приносят денег. Это плохо влияет на репутацию. Так как Microsoft не может нарастить доходную часть по данному направлению, она сокращает расходную.





Избавляется от неликвида и пассивных расходов





Избавляется от балласта, выкорчевывает старье и мусор.

Попробовала поскрести по сусекам. Фил Спенсер покупает Activision Blizzard со словами "Хочу, чтобы у всех игроков были равные возможности", но цена подписки Xbox Game Pass на ПК почти вдвое ниже, чем на консолях Xbox series X... Самые равные условия для всех в одной экосистеме. Xbox Game Pass Ultimate за 240 тугриков удивляет своей неадекватной стомостью.

Еще немножечко, пару серебренников. На яхту в карибском море.

На самом донышке, всего пару миллиметров, но в кармане пригодятся.





Просто денег очень надо

Если не смотреть на консоли Xbox под микроскопом и отойти поодаль, то создается впечатление, что приехали коллекторы и выбивают долги. Деньги нужны здесь и сейчас. Microsoft за последние 12 месяцев сделала столько странных и непонятных шагов, что не было последние 10 лет. Многие решения давали деньги, но вопрос потери репутации многократно перекрывал выгоду. Некоторые поступки приносили копейки, что для триллиардной корпорации выглядят смешно.

Судя по последним тенденциям цирк только начинает обороты. В конце августа прошел бета-тест Call of Duty - самый масштабный в истории, о котором не было предоставлено никакой информации. Если игра "не оправдает ожиданий", то начнутся чистки и закручивание гаек до скрипа и слез.

Коллекторы не дремлют и хотят обобрать бедную корпорацию бобра. Убытки надо чем-то покрывать. Здесь и сейчас.