Обожаю игровые консоли. Они подарили кучу позитивных эмоций и помогли изменить мое мировоззрение. Новый экспириенс, новые возможности, новый взгляд на привычные вещи. Сегодня поговорим о самой бюджетной консоли последнего поколения и ее приключениях в России.

Предисловие

Игровые консоли вообще и Xbox series S в частности в России мало распространены и знания обычных геймеров о них скудны и поверхностны. Родители не покупают консоли для работы и обычным геймерам приходится играть на стареньких ноутбуках, оставшихся по наследству. Мифы и легенды витают вокруг диковинных устройств, от чего плодят множество странных и непонятных историй. А дальше как в той сказке про серого бычка.

С чего все начиналось

Прежде чем приступить к описанию игровых устройств, стоит немного углубиться в прошлое. Долгое время персональные компьютеры были главными игровыми устройствами, а система Windows — основой мироздания. И если в офисах корпораций вопрос был окончательно закрыт, то в домашнем сегменте были некоторые вопросы.

Не всем нужны устройства для фотошопа и набора офисных текстов, многим достаточно мультимедийных вопросов. Игры, музыка, фильмы — три столпа мироздания, что могли воспроизводиться за рамками операционной системы Windows, и существовала конкуренция с сопредельными областями высокотехнологических устройств. Некоторые корпорации останавливаются на достигнутом, а другие требуют расширения во все стороны.

DirectX

Это набор инструкций, стандартизировавший и упростивший разработку для мультимедиа приложений. Появился в 1995 году. Где у нас офисные таблички, а где мультимедиа возможности и развлечения. Чувствуете? Дядюшка Билли смотрел на индустрию в широком диапазоне и просчитывал свои действия на годы вперед.

Консоли Xbox — это продолжение инициативы DirectX. Название консоли происходит от DirectX Box. Сама консоль изначально была мультимедиа-устройством с широкими возможностями во всех областях, а не только в играх.

Рога и копыта

Коробокс

В 2002 году выходит первая итерация консолей Xbox. Бил Гейтс лично анонсирует новое устройство и рассказывает о непревзойденной производительности и новых фишках игрового устройства. Онлайн составляющая и возможность совместной игры посредством интернета. Буквально через три года на передовое и мощное устройство положили большой и толстый болт.

Копыта и Рога

Популярность

В 2005 году в Microsoft забивают болт на первое поколение консолей и переходят в новую эру. Устройство 2002 года все еще оставалось самым мощным игровым гаджетом на рынке, но на нем было решено поставить крест. Еще больше мощности, еще больше онлайна, еще больше непревзойденного экспириенса.

Рога без копыт

Поддержка

В 2013 году стартуют продажи Xbox one. Главным способом привлечения внимания стал Microsoft Kinect Sensor 2.0. Устройство позиционировали как новую веху в мире домашних развлечений. Первая версия разошлась в 24 млн устройств за 3 года существования. Это был самый востребованный аксессуар за все время существования всех консолей. Сенсоров первой версии было продано больше, чем Xbox series S за все время их существования. Но Microsoft не перенесла ни одной игры со старой платформы на новую. Не сделала ни одного кросс-ген варианта.

Копыта на Рогах

Пять фишек Xbox series S

Она такая маленькая; Она беленькая; Она дешевая; У нее классная упаковка; На ней есть Call of Duty.

Рога после копыт

Бесплатные промокоды для PlayStation

Деградация комьюнити Xbox

Долгие годы держу руку на пульсе консольного мира. Знаю большинство значимых событий и перипетий. Отслеживаю мнения и веяния. С февраля 2022 года пошли некоторые изменения в политике заработка и предоставления контента. Кто-то постарался измениться и подстроиться под реалии и меняющиеся обстоятельства, а кто-то исчез из поля зрения. Но в стане поклонников Xbox творится полнейший кринж.

Если взять два канала по консольной тематике и сравнить в разрезе платформ, то получится ужас, разврат и содомия. Маленькие каналы синего лагеря выпускают контент с некоторыми вставками сторонней рекламы, контент широкой направленности с большим спектром информации. Абсолютно все зеленые представители выпускают рекламу с редкими вкраплениями новостных заголовков известных всем и каждому. Смотришь "Бородатого мачо" — ты видишь котиков и мнение по консольной тематике. Смотришь "Пионера" и слышишь только "купи подписку". Смотришь "Леди с перчинкой" и перед тобой кладезь информации обо всем и вся. Слушаешь "бункерного трудягу" и только разговоров о конце света и классном магазине. Выступает "Осторожная Фроня" — ты погружаешься в консольный мир со всеми перипетиями. Слова от зеленого "Несгораемого" поджигают все вокруг. "Можно проводить десятки примеров, но итог один: "одни смотрят в будущее несмотря ни на что, другие закапывают старушку".

Структура сегодняшнего повествования повторяет большинство современных роликов по тематике Xbox. Ноль информации и полно бесполезной рекламы.

В последнее время редко смотрю русскоговорящее комьюнити, так как большинство мыслей — это пересказ западных веяний. И если с PlayStation есть варианты, креатив, личное мнение, то у Xbox — это бизнес, просто бизнес и монетизация, кликбейт, бизнес и монетизация.

Послесловие

Как определить, живая платформа или нет? Нужно внимательно посмотреть на ее "искренних" поклонников. Если все отлично, то у них есть вдохновение: "Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо, не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом." А если его ничто не вдохновляет, то вывод очевиден: "Доктор сказал в морг, значить в морг".

