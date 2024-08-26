Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый

Проект живет, пока есть стремление двигаться вперед, и каждый шаг, каким бы трудным он ни был, приближает к новым победам и великим целям.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Обожаю игровые консоли. Они подарили кучу позитивных эмоций и помогли изменить мое мировоззрение. Новый экспириенс, новые возможности, новый взгляд на привычные вещи. Сегодня поговорим о самой бюджетной консоли последнего поколения и ее приключениях в России.

реклама



Предисловие

Игровые консоли вообще и Xbox series S в частности в России мало распространены и знания обычных геймеров о них скудны и поверхностны. Родители не покупают консоли для работы и обычным геймерам приходится играть на стареньких ноутбуках, оставшихся по наследству. Мифы и легенды витают вокруг диковинных устройств, от чего плодят множество странных и непонятных историй. А дальше как в той сказке про серого бычка.

С чего все начиналось

реклама



Прежде чем приступить к описанию игровых устройств, стоит немного углубиться в прошлое. Долгое время персональные компьютеры были главными игровыми устройствами, а система Windows — основой мироздания. И если в офисах корпораций вопрос был окончательно закрыт, то в домашнем сегменте были некоторые вопросы.

Не всем нужны устройства для фотошопа и набора офисных текстов, многим достаточно мультимедийных вопросов. Игры, музыка, фильмы — три столпа мироздания, что могли воспроизводиться за рамками операционной системы Windows, и существовала конкуренция с сопредельными областями высокотехнологических устройств. Некоторые корпорации останавливаются на достигнутом, а другие требуют расширения во все стороны.

DirectX

Это набор инструкций, стандартизировавший и упростивший разработку для мультимедиа приложений. Появился в 1995 году. Где у нас офисные таблички, а где мультимедиа возможности и развлечения. Чувствуете? Дядюшка Билли смотрел на индустрию в широком диапазоне и просчитывал свои действия на годы вперед.

реклама



Консоли Xbox — это продолжение инициативы DirectX. Название консоли происходит от DirectX Box. Сама консоль изначально была мультимедиа-устройством с широкими возможностями во всех областях, а не только в играх.

Рога и копыта

Прежде чем продолжим тему, хочется порекомендовать вам отличный цифровой магазин "Рога и Копыта". Мои знакомые могут продать вам коды активации для великолепной подписки Playstation Plus Extra. Буквально за копейки вы сможете приобщиться к шедеврам мирового игропрома. Начиная с легендарного Человека-Паука, разошедшегося тиражом более 17 млн копий и заканчивая мрачным Days Gone с приключениями в постапокалиптическом мире. Ребята смогут подобрать вам тариф из любого региона мира и выполнят заказ за считанные минуты. Сам регулярно беру игры у них и считаю их проверенными и надежными. По промо-коду "Я не лох" вы сможете получить одноразовую скидку в 15 процентов и получить элитные услуги по оформлению вашего заказа.

реклама



Коробокс

В 2002 году выходит первая итерация консолей Xbox. Бил Гейтс лично анонсирует новое устройство и рассказывает о непревзойденной производительности и новых фишках игрового устройства. Онлайн составляющая и возможность совместной игры посредством интернета. Буквально через три года на передовое и мощное устройство положили большой и толстый болт.

Копыта и Рога

Пока вы перевариваете полученную информацию, хочется поговорить о самом надежном и перспективном продавце цифровых услуг в русскоязычном сегменте. Мои хорошие друзья из магазина "Копыта и рога" хотят найти точки соприкосновения в увлекательном мире видео игр и помочь вам в эти трудные времена. За небольшую комиссию в 7% от суммы платежа они помогут вам с оформлением нового аккаунта, пополнении цифрового кошелька и других моментах. За сущие копейки и с настоящим профессионализмом они проведут вас от статуса дилетанта до эксперта в игровом мире. Достойные ребята специализируются на цифровых покупках в Турции и ряде европейских стран. Вам больше не потребуется выискивать сервисы обхода блокировок и отпадет необходимость в зарубежных картах. Все делается онлайн и в пару кликов. Ведь вы этого достойны.

Популярность

В 2005 году в Microsoft забивают болт на первое поколение консолей и переходят в новую эру. Устройство 2002 года все еще оставалось самым мощным игровым гаджетом на рынке, но на нем было решено поставить крест. Еще больше мощности, еще больше онлайна, еще больше непревзойденного экспириенса.

Рога без копыт

Люблю играть в редкие и необычные игры, люблю эксклюзивы и проекты недоступные широкой публике. Что-то необычное можно найти в библиотеке Playstation от разработчиков из Японии. Про легендарную Bandai Namco слышали многие, а вот знакомство c Deracine / Soul Sacrifice Delta / Puppeteer /  Steins;Gate 0 / Utawarerumono: Mask of Truth / Arslan: The Warriors of Legend / Tokyo Xanadu eX+ многие пропустили. И нагнать упущенные моменты вам помогут мои отличные друзья из магазина "Рога без копыт". Хорошие ребята, что регулярно помогают в создании контента. Подают идеи и контролируют написанный текст. Только благодаря им вы можете ознакомиться с редким и необычным контентом, не доступным на других площадках. Лучшие эксперты по японской корпорации помогут выбрать самый подходящий товар. Они решат все сопутствующие вопросы, уладят шероховатости и доставят ваш заказ в самые кротчайшие сроки. Только "Рога без копыт" могут, умеют и практикуют.

Поддержка

В 2013 году стартуют продажи Xbox one. Главным способом привлечения внимания стал Microsoft Kinect Sensor 2.0. Устройство позиционировали как новую веху в мире домашних развлечений. Первая версия разошлась в 24 млн устройств за 3 года существования. Это был самый востребованный аксессуар за все время существования всех консолей. Сенсоров первой версии было продано больше, чем Xbox series S за все время их существования. Но Microsoft не перенесла ни одной игры со старой платформы на новую. Не сделала ни одного кросс-ген варианта.

Копыта на Рогах

А вы никогда не задумывались о том, что будете делать, если отключат интернет? Кажется чем-то фантастическим и невероятным? Когда-то и уход игровых издательств рассматривался сказочной ересью, но у меня есть план. Знакомые моих знакомых рекомендуют покупать диски с новинками и  не зависеть от желания и перипетий судьбы. В этом вопросе вам поможет магазин "Копыта на Рогах". Только в этом магазине самые удивительные цены и появление новинок в день релиза. Скорость и надежность специалистов приятно вас удивят. Больше не будет долгих томительных недель ожидания. Курьер лично привезет диск вам домой и проведет процесс инициализации с обновлением до актуальной версии. Теперь только вы будете решать во что, когда и где играть. А по промо-коду "Так жить нельзя" вы получите дополнительный бонус в виде пиццы и соуса. Не стесняемся и заказываем диски с играми для своей любимой консоли.

Пять фишек Xbox series S

  1. Она такая маленькая;
  2. Она беленькая;
  3. Она дешевая;
  4. У нее классная упаковка;
  5. На ней есть Call of Duty.

Рога после копыт

В конце сегодняшней истории хочется поговорить о розыгрыше игры Ghost of Tsushima для итальянского аккаунта. Вам всего лишь нужно дочитать данный текст до самого конца, оставить комментарий и перейти по указанным ссылкам на лучший магазин цифровой дистрибуции на территории России. Спонсоры данного материала просят подписаться на все их социальные сети и привести по одному товарищу. Только лучшие и самые правильные поклонники указанного магазина смогут участвовать в беспрецедентном розыгрыше, который будет произведен через 2 месяца. А каждый, кто сделает до розыгрыша покупку  в магазине "Рога после копыт", дополнительно получит код на активацию аватарки в своем профиле. 

 Бесплатные промокоды для PlayStation 

Деградация комьюнити Xbox

Долгие годы держу руку на пульсе консольного мира. Знаю большинство значимых событий и перипетий. Отслеживаю мнения и веяния. С февраля 2022 года пошли некоторые изменения в политике заработка и предоставления контента. Кто-то постарался измениться и подстроиться под реалии и меняющиеся обстоятельства, а кто-то исчез из поля зрения. Но в стане поклонников Xbox творится полнейший кринж. 

Если взять два канала по консольной тематике и сравнить в разрезе платформ, то получится ужас, разврат и содомия. Маленькие каналы синего лагеря выпускают контент с некоторыми вставками сторонней рекламы, контент широкой направленности с большим спектром информации. Абсолютно все зеленые представители выпускают рекламу с редкими вкраплениями новостных заголовков известных всем и каждому. Смотришь "Бородатого мачо" — ты видишь котиков и мнение по консольной тематике. Смотришь "Пионера" и слышишь только "купи подписку". Смотришь "Леди с перчинкой" и перед тобой кладезь информации обо всем и вся. Слушаешь "бункерного трудягу" и только разговоров о конце света и классном магазине. Выступает "Осторожная Фроня" — ты погружаешься в консольный мир со всеми перипетиями. Слова от зеленого "Несгораемого" поджигают все вокруг. "Можно проводить десятки примеров, но итог один: "одни смотрят в будущее несмотря ни на что, другие закапывают старушку".

Структура сегодняшнего повествования повторяет большинство современных роликов по тематике Xbox. Ноль информации и полно бесполезной рекламы.

В последнее время редко смотрю русскоговорящее комьюнити, так как большинство мыслей — это пересказ западных веяний. И если с PlayStation есть варианты, креатив, личное мнение, то у Xbox — это бизнес, просто бизнес и монетизация, кликбейт, бизнес и монетизация. 

Послесловие

Как определить, живая платформа или нет? Нужно внимательно посмотреть на ее "искренних" поклонников. Если все отлично, то у них есть вдохновение: "Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо, не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом." А если его ничто не вдохновляет, то вывод очевиден: "Доктор сказал в морг, значить в морг". 

Другие темы автора  https://overclockers.ru/blog/Dante

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

microsoft playstation 5 xbox series s васютин xbox game pass фил спенсер xbox 360 xbox series s/x xbox game pass ultimate playstation plus extra
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Санкции не помешали Минпромторгу приобрести в Европе две установки для монтажа компонентов на платы
3
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
2
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
14
Владелец сети игровых клубов понёс существенные потери из-за проблем с процессорами Raptor Lake
6
Новый драйвер для китайских видеокарт Moore Threads S80 в 3 раза повышает FPS в Black Myth: Wukong
+
Google объединила все свои популярные онлайн-сервисы для работы в единое приложение Essentials для Windows
2
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
4
В России собираются взимать плату за использование Windows и другого иностранного ПО
14
Xiaomi выпустило очередное обновление для POCO X5 Pro
3
Одна видеокарта NVIDIA RTX 3090 может поддерживать работу чат-бота с ИИ для 1000 пользователей
2
Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
+
Xiaomi выпускает беспроводной пылесос Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C с временем работы 60 минут
+
Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов
12
Reddit удаляет новости об успехе Black Myth: Wukong
7
Бренд Lexus представил в США кроссовер RX 2025 модельного года
+
Профессиональную видеокарту RTX A400 протестировали в 11 современных играх
+
OpenAI анонсировала SearchGPT — поисковую систему на основе ИИ
1
Neuralink опубликовала запись, на которой её пациент играет в Counter-Strike 2 с помощью импланта
1
Android ждёт увеличение производительности: Google меняет подход к управлению памятью
1
ВС РФ начали штурм Карловки
+

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
169
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
9
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
3
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
24
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
5
Графический планшет как альтернатива мышке
40
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
13
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
+
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Николай Новичков
15:04
Именно, что там со спины в пустом коридоре телепортнентся какойнить имп или рыцарь...
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
denacifikator
15:00
покровск,а дальше хана украине будет,одни зачистки и суды впереди хохлов ожидают.
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
Nvidia&Intel Hater
14:59
потому что хохол туп от природы,потому и идет на заведомо проигрышные авантюры
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
Nvidia&Intel Hater
14:57
там сегодня методично добивают энергетику всю..В этот раз банками с огурцами сбито мало ракет
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
denacifikator
14:56
сырский-это главком катафалк ещё.
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
Nvidia&Intel Hater
14:56
Я в ленте как его вижу захожу ток единицу поставить и постебаться
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
OgoGoLog
14:56
А что минус 6000 ВСУчек и минус 400+ единиц техники в Курской области плохой результат? Пока они туда сувались - профукали полностью Покровское направление, где у укропов и так была нехватка людей.
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
ЧatoБoт
14:54
Укры безумны.
Украинское руководство традиционно странно отреагировало на массированный удар ВС РФ по энергосистеме страны
Алексей Белоусов
14:39
AMD ожидаемо обделались
В базе данных Geekbench замечена видеокарта линейки Radeon RX 8000
ЧatoБoт
14:38
Трусикер, ты ещё жив, тебя свои же ципсорасты не сожрали в темноте да с голодухи?
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем