У средневековой Японии была особенность - реальная власть принадлежала не императору, а у его военачальникам. Понятие Сёгун, за долгую историю Японии, несколько раз эволюционировало. Из главы императорской армии, отвечающего за все войска, оно превратилось в полководца с претензиями на власть. Каким образом и как он этого добьется - его личные предпочтения.

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Предисловие

Для начала стоит отметить, что сериал "Сёгун" - это завершенное произведение. Роман написан в 1975 году американским писателем Джеймсом Клавелли и базируется на более ранних работах других авторов. В основе повествования лежат реальные исторические персонажи и события. Особенностью всех источников и базой для повествования считается "Японская смута", проходившая параллельно со Смутой в России с 1573 года по 1603 года. Гражданская война и внутренняя борьба за власть. Падение Клан Асикага и возвышение Клан Токугава. Параллельно с этим (как ответвление, о котором рассказывал ранее) идет война с Кореей.

Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал

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Ворох событий и неоднозначных решений. "Игра престолов" нервно курит в сторонке. Роман уже экранизировали в 1980 году и картина получила множество наград и хороший прием от критиков и зрителей. Тогда времена были другие и сериал получился приключенческим и легким для восприятия.

Через сорок лет картина все так же смотрится с улыбкой на лице и добротой в сердце. Конечно, масштаб и бюджет не позволяли раскрыть весь потенциал материала, но на момент выхода это был шедевр. А в России, жившей долгие годы на голодном пойке, вызвал настоящий фурор.

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В первых числах ноября появляется тизер будущего сериала. Обычный тизер с богатой картинкой и чем-то интригующем. Честно говоря, увидел его и забыл о существовании. Что-то новенькое в огромном потоке информации. Приятные цвета, красивые декорации, сочный звук и ничего запоминающегося. Тизер прикладываю, так как в нем много интересных подробностей, когда знаешь ЧТО искать и куда смотреть. Без контекста - просто ролик.





Кавказская пленница 2014 года

Что вы думаете о данном фильме? Как он вам? Вы его сами забросали помидорами или только помогали это делать? А другие ремейки советского кинематографа? Это лишь наглядный пример. Не имеет значения, какого качества вышла обновленная версия. Если первоначальный материал был шедевром, то его пересъёмка будет шлаком и отстоем. Это главная проблема осовременивания прошлого.

Робокоп 2014 и Вспомнить всё 2012

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Другой пример провалившихся ремейков. Добротные картины. Отлично сняты. Без явных претензий. Но не то. Их воспринимали ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через призму оригинала. Все сравнения были с культовыми вариантами. А не было бы их, то восприятие было бы значительно лучше и кассу смогли бы собрать. Ностальгия и время делают свое дело. Переснимать культовую классику необходимо с величайшей осторожностью только мастерами высочайшего уровня.

Дюна Дени Вильнева

Шедевр на 11 из 10 на кончиках пальцев. Вселенную Френка Герберта знаю достаточно хорошо. Фильм Дэвид Линча пересматривал несколько раз. Дюна 2 - моя любимая стратегия. Сериал с Алеком Ньюманом пересмотрел от корки до корки. Удивить очередным пересказом было бы очень сложно, но случилось чудо. Вместо известной истории нам показали феерию образов, звуков, фантазий. Вместо банального пересказа нам отрисовали картину с обилием красок. Фильмом можно наслаждаться с закрытыми глазами только надев наушники. Вся история проработана и в сюжете, и в картинке, и в звуке.

Есть один минус. Дюна - это история о безответной любви. Тонкой нитью, через все повествование, идет история принцессы Ирулан. Именно она является рассказчиком и через ее призму восприятия мира показывается история. Именно она определяет, что такое добро и что такое зло в этом мире. Она является сердцем и душой, но Денни Вильнев вырезал упоминания о ней и сделал второстепенной фигурой.

Ремейк

Переснять шедевр неимоверно сложно. Прошло 43 года с релиза сериала, но о нем многие помнят и восхищаются. Неизбежно прямое сравнение. Новая картина должна быть не только лучше, она обязана сокрушить качеством и проработкой материала. И тут выходит полноценный трейлер. Вы сейчас, скорее всего, едите в транспорте и читаете с экрана телефона. Трейлер ниже обязательно нужно смотреть в наушниках в кромешной темноте. Это выдающееся мастерство и уровень высочайшего качества. Маленький ролик поразил меня своей проработкой.

Ролик состоит из трех историй. Визуальной картинки с нарезками из сериала. Словами персонажей. Звуковым сопровождением. Банальность, существующая в каждом ролике. На первый взгляд.

Начнем с визуальной составляющей - за 2 минуты пересказали ВСЮ историю без интриг и клифхенгеров. Короткими 3 секундными вставками рассказали ВЕСЬ сюжет. Смотрите, как мы сняли и нам скрывать нечего! Вспоминаем тизер, что вышел ранее и мы имеем ПОЛНОЕ представление о сериале. Нас не интригуют, нам выкладывают ВСЕ карты сразу. Вот так просто без затей. Те кто знаком с оригинальным сериалом - "писялись" кипятком от увиденного.

Вербальная история - каждое слово по таймингам соответствует происходящему в визуальной части. Шепот и паузы в речи - точнейшее совпадение с экспозицией. Мужской и женский голос - это не история и ввод в курс событий - это подчеркивание музыки и звуков на заднем плане. Песня с ритмами и октами.

Звуки и музыка. Удары мечей. Шаги. Шуршание крыльев. Секунды тишины и шум волн. Все идет в одном ритме, подчеркивая слова и визуал. Нет никакой "какофонии".





Все три инструмента работают в одном "танце". Нам не просто рассказывают историю, нам расставляют акценты повествования. Как пример, фраза "мы живем и умираем". Две секунды хронометража. "Мы живем", и показывается обычная жизнь в деревне (кадр с метлой и отрезание головы рыбы) "и умираем" Такугава делает жест пальцем и идет отсечение головы. Две секунды. Одна фраза. Четыре кадра из фильма. И все это с озвучкой и подчеркиванием басов в звуковом сопровождении.

Это шедевр, созданный мастерами ВЫСОЧАЙШЕГО класса.

Выкладываю ссылку на один и тот же ролик, только в оригинале и с русским переводом. Вроде одно и тоже, но разница между ними астрономическая. Российские локализаторы не попадают во внутренние тайминги и их слова не подчеркиваются задним звуковым сопровождением. Если вам хочется узнать "о чем сериал" - этого достаточно, но если хочется понять - шедевр или проходняк, стоит обратиться к оригиналу. Мастерство и много денег дают о себе знать.

Ждем. Верим. Надеемся. Тизер и трейлер подарили надежду не просто на интересное повествование, но и на возможный шедевр, что останется в народной памяти на десятилетия.

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Выйдет 8 февраля 2024 года во всех правильных онлайн кинотеатрах.