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Немного о модах для STALKER 2

Улучшаем все, от оптимальных настроек игры до прочности оружия, грузоподъемности и много другого.
[ ] для раздела Блоги
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Как всем известно Сталкер 2 появился в Steam всего три дня назад, но мододелы видимо не спят и на просторах интернета народ уже во всю клепает моды. Думаю не надо долго объяснять, что это такое умудренным опытом закоренелым игрокам в S.T.A.L.K.E.R,  для остальных поясню, что мод - это дополнение к игре, написанное  игроками которые шарят в теме или посторонними "мододелами". Моды кому то улучшают FPS в игре, кто то делает игру более играбельной и не такой хардкорной (чтобы не обливаться потом во время игры), увеличивают вес рюкзака для переносимых вещей, фиксят износ оружия и брони, кому-то не нравится сильные монстры и им убирают живучесть или наоборот персонажу поднимают XP или по русски очки здоровья и многое другое. Тем более игра все ещё полна багов, как например появляющиеся из ниоткуда NPS, когда вы вроде уже всех перебили и расслабились.

В игре за NPC отвечает система A-Life 2.0  которая управляет появлением NPC и как предполагается, является улучшением по сравнению с версиями прошлых игр Stalker.   Как пояснил один пользователь на Reddit «Изучив систему  A-Life в Stalker 2, я обнаружил, что NPC и мутанты появляются в фиксированном радиусе вокруг игрока»,  «Эта механика появления, в сочетании с тем, что дальность видимости NPC больше, чем дальность появления, часто приводит к мгновенной враждебности со стороны NPC, что ставит под угрозу прохождение и погружение в атмосферу игры».

Разработчики отметили через Discord игры и (поделились на Reddit): «Есть несколько известных проблем с системой A-life 2.0, о которых мы знаем и работаем над исправлениями и улучшениями. Мы знаем, что эта система очень важна для создания в Зоне атмосферы погружения, и мы сделаем все возможное, чтобы исправить известные проблемы».

Но игрокам некогда ждать появления на свет исправлений от студии игроделов, а потом качать не известно сколько лишних гигабайт, а тем кто "затрофеил" игру с торрентов вообще придется перекачивать игру заново и конечно поэтому появились моды на респаун NPC и время задержки события, что улучшило время реакции вашего персонажа. К стати как пишут на Reddit: Мы также узнали как враги появляются, это в большинстве зависит от вашего ранга, вашей цели и задачи в данный период, местоположения и у них могут быть разные мотивы, такие как защита собственной базы или нападение на базу, контролируемую другой фракцией. Однако там говорят, что «это не прописанная в файлах модель поведения отрисованных NPC, действующих по своим собственным мотивам, а все происходит в игре "просто как кубики лягут" поэтому вы тупо, с большой  возможностью, наткнетесь на одно из этих событий и станете свидетелем боя. Это делается для того чтобы создать впечатление смоделированного мира».

Где в игре находятся моды

Большинство  модов на просторах интернет предназначены для игры Стим версии. Существует два основных варианта установки модов STALKER 2. Первый предполагает установку загруженного пакета в эту директорию: "Stalker2\Content\Paks\~mods" - вам будет нужно создать папку ~mods . Это метод для всего, что использует файл 'pak'.  Вы можете "удалить" эти моды, убрав  файл pak из папки ~mods (в папку 'old' если в данное время этот мод не нужен).

Другой основной вариант прописки для модов STALKER 2 включает загрузку ini-файла и копирование его в определенную папку. Это заменит любую предыдущую версию этого файла, поэтому убедитесь, что вы сначала сделали копию. Чтобы «удалить» эти моды, вам нужно будет вернуть оригинальный файл, но проще этого не делать и воспользоваться первым способом.

Я пользуюсь видеокартой прошлого поколения 3070 Super и мне понравился мод на оптимизацию, который добавил некоторые улучшения в плане производительности и прибавил до 15 FPS. А вот некоторые из этих модов: Stalker Optimizer, Optimized Tweaks S.2 и STK2 - SPF. 

Я также тестировал STALKER 2 - Ultimate Engine Tweaks, который дал мне похожие результаты. Моды вносят корректировку в файл ini, поэтому не забудьте сделать резервную копию существующего файла. В нем также есть несколько строк текста, которые вам также нужно будет вручную изменить, в зависимости от частоты кадров вашего монитора, VRR и других настроек. Если ни один из этих вариантов не дал существенного эффекта, вы также можете попробовать FPS Boost (меньше подтормаживаний, лучшая стабильность и более чистое изображение) или Stalker 2 Optimizer.

Ссылки на моды не даю, любой желающий их найдет сам.

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steam fps моды stalker2 улучшения paks настройки игры
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