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У Nothing Phone 2a будет интерфейс с настраиваемыми светодиодами

Новая утечка утверждает, что Nothing Phone 2a откажется от интерфеса со светодиодами .
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Для многих из нас Nothing Phone 2a до сих пор остаётся загадочном устройством, поскольку телефон так и не вышел в свет. К тому же, у нас мало информации о нём. В последней утечке говорилось, что Nothing Phone 2a не будет иметь интерфейса Glyph, но Эван Бласс предположил, что Nothing Phone 2а не откажется от системы освещения, но будет не такое привлекающее, как у других предшественников. Эта ситуация началась после того, как в интернет сплыл рендер об Phone 2а на, котором телефон был без светового интерфейса.
Я склоняюсь к тому, что у Nothing Phone 2а останется интерфейс со светодиодами потому, что именно в этом заключается фишка компании Nothing. Ещё одна интересная деталь — пара глаз, которые явно служат отсылкой на дизайн камер. Что касается других подробностей о телефоне, мы знаем, что телефон будет представлен на Mobile World Congress (MWC) конгрессе мобильной связи, которое пройдет в Барселоне (Испания) с 26 февраля по 29 февраля 2024 года. Телефон Nothing Phone 2а будет представлять средний класс телефонов. А как вы относитесь к устройcтвам Nothing?

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