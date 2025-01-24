Быстрые NVME-накопители получают всё большее распространение и становятся стандартом в предоставлении хостинг-услуг. Мы решили проверить, могут ли с ними тягаться твердотельные накопители с интерфейсом SATA III — конечно, не соло, а в составе RAID-массивов (между одиночными SSD SATA и SSD NVME разница будет слишком велика). В тесте участвуют три массива RAID 50 и три отдельных NVME-накопителя. Такие круглосуточно работающие под нагрузкой накопители устанавливают на серверах хостера AdminVPS.

Немного о RAID-массивах

реклама





Накопители объединяют в RAID-массивы для повышения производительности и для защиты от потери данных, если один или несколько накопителей в массиве выйдут из строя. Данные, записанные на массив, дублируются на нескольких накопителях, этим и обеспечивается их сохранность и повышение скорости: информация может быть считана с любого носителя в массиве RAID.

Главным недостатком технологии является уменьшение общего полезного объёма: в RAID-массивах разных типов потери могут составлять до 50% — но этот минус частично компенсируется более низкой стоимостью накопителей в сравнении с SSD NVME, и в одиночку показывающими высокий результат.

Особенности RAID 50

Схема RAID представлена на изображении:

реклама





RAID 50 (5+0) — вложенная структура RAID, состоящая из массивов RAID 5 и RAID 0, которые вместе обеспечивают высокую скорость ввода/вывода данных и эффективное использование дискового пространства.

При использовании технологии RAID 0 блоки данных записываются на накопители по очереди (чередование дисков), что существенно увеличивает производительность операций ввода/вывода. Однако данный тип массивов не обладает одним важным качеством — отказоустойчивостью. Выход из этой ситуации состоит в комбинации с массивами других типов, например RAID 5, где также применяется чередование, но, кроме того, на одном из накопителей ещё и сохраняется информация о чётности, необходимая для восстановления данных. Контроль чётности обеспечивает избыточность — информация не потеряется, даже если часть носителей выйдет из строя.

Благодаря своим преимуществам RAID 50 широко применяется для решения коммерческих задач, типичным примером использования является установка в серверах.

Что измеряется

реклама





Перейдём к сравнению. Рассмотрим массивы и накопители по нескольким параметрам:

Производительность при выполнении случайных запросов для чтения (100 %) и записи (100 %). Во время теста на RAID-массив или накопитель записывался (считывался) файл размером 8 GB блоками по 4 KB, которые в тесте на случайные операции располагаются случайным образом (не последовательно). Измерялись IOPS — количество операций чтения/записи, которые система хранения данных успевает выполнить за секунду (фактически это количество блоков информации по 4 килобайта), а также скорость выполнения — в мегабайтах в секунду.

Latency (время ожидания) — задержка выполнения запросов; измеряется в миллисекундах и показывает, через какое время после получения информации система начнёт выполнять операцию. Нормальными являются значения менее 20 мс. Измерение проводилось утилитой ioping, после выполнения 20 операций был выведен средний показатель.

Показатель производительности Bitrix (так называемые битрикс-попугаи) — тест, показывающий производительность сервера с установленной «Битрикс24». Показатель находится по пути «Администрирование» → «Настройки» → «Производительность» → «Панель производительности» → вкладка «Конфигурация» → строка «Конфигурация». Данные обновляются по нажатию на «Тестировать конфигурацию».

Скорость выполнения последовательных операций — тест проводился с помощью команды «dd». На RAID-массив было записано, а затем считано 16000 блоков по 64 килобайта — всего 1,1 GB. Блоки в этом тесте располагаются последовательно, поэтому скорость записи/чтения выше, чем при выполнении случайных операций.

Результаты тестов

RAID-массивы

Были протестированы два массива RAID-50 по 8 SSD INTEL D3-S4520 1.92Tb SATA 6GB/s (SSDSC2KB019TZ) и один RAID-50 из 6 SSD INTEL DC-S3500480GB SATA 6Gb/s (SSDSC2BB48), результаты занесены в таблицу:



Случайные операции Тест Bitrix Ioping (µs) Последовательные операции Чтение Запись реклама



Запись Чтение IOPS (k) BW (MiB/s) IOPS (k) BW (MiB/s) HARD RAID 50 (1), 8 SSD (INTEL SSDSC2KB019TZ) 234 914 22,4 87,5 126 366,5 170 MB/s 1,3 GB/s HARD RAID 50 (2), 8 SSD (INTEL SSDSC2KB019TZ) 97,5 381 24,3 94,8 141 201,3 671 MB/s 4,8 GB/s HARD RAID 50, 6 SSD (INTEL SSDSC2BB48) 184 719 59,4 232 89 435,5 н/д н/д



Производительность одиночных SSD SATA накопителей

Если сравнивать полученные результаты с максимальными параметрами, указанными производителями, то в большинстве случаев накопители, объединённые в массивы, показали лучший результат. При этом нужно понимать, что характеристики, данные производителем, практически недостижимы при эксплуатации одиночного накопителя, поэтому реальная разница ещё больше.

INTEL SSDSC2KB019TZ в спецификации указаны потоковое чтение до 550 MB/s, потоковая запись до 510 MB/s и IOPS =38/91k (запись/чтение);

INTEL SSDSC2BB48 — потоковое чтение до 500 MB/s, потоковая запись до 410 MB/s и IOPS (чтение)=11k.

SSD NVME

Также протестировали следующие SSD NVME-накопители, установленные на VPS/VDS:

Intel DC P4510 8TB (SSDPE2KX080T8),

Kingston DC1500M 1.92TB (SEDC1500M/1920G),

Intel DC P4610 6.4TB (SSDPE2KE064T8).



Полученные результаты — в таблице:



Случайные операции Тест Битрикс Latency ioping (µs) Последовательная запись Последовательное чтение Чтение 100 % Запись 100 % IOPS (k) BW (MiB/s) IOPS (k) BW (MiB/s) INTEL SSDPE2KX080T8 125 490 36,8 144 153,85 187,8 1,1 GB/s 2,3 GB/s KINGSTON SEDC1500M/1920G 92,8 362 31 121 н/д 128,9 н/д н/д INTEL SSDPE2KE064T8 255 997 74,6 292 101 321,1 1,6 GB/s 1,7 GB/s





Объединение и визуализация данных

Случайные операции:

Последовательные операции:

Подведём итоги

Даже такое довольно поверхностное тестирование подтверждает тезис о том, что объединение SSD SATA в RAID-массивы способно значительно увеличить производительность системы хранения данных, и твердотельные накопители с SATA-интерфейсом пока рано списывать со счетов. Результаты выполнения случайных запросов в среднем находятся примерно на одном уровне, и только при последовательной записи массивы показали заметно худшую производительность. Протестированные массивы установлены на VPS-серверах и работают 24/7, что могло повлиять на их скорость. При этом они показали достаточно высокий уровень, как и серверные SSD NVMe-накопители.