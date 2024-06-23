Тестирование в 4х играх видеокарты GeForce GTX 1660 DDR5
Тестирование в играх
the callisto protocol
alone in the dark 2024
Robin Hood - Sherwood Builders
sons of the forest
конфиг амд
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процессор amd fx-8320 e 4ghz x 8core
конфиг интел
процессор core i5-12400 4 ghz- фиксирована частота
видеокарта asus 1660 gddr5, в играх максимальные обороты вентиляторов
amd
игры тестировались в вин 10 ssd,установлены на жесткий диск 4 тб
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видео биос настройки фх процессора
система на интеле
биос коре5
1 бенчмарк каллисто протокол амд фх
амд результат
настройки 1920х1080 ультра
на амд сам игровой процесс с 40 -44 фпс
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а теперь коре 5,бенчмарк
на коре 5 равно 75 фпс бенчмарк,без деново
сама игра постоянно 50 фпс примерно
есть и тяжелый режим для коре 5
2 игра alone in the dark 2024
видео тестового отрезка игрового,1920 ультра,amd fsr -выкл
амд фх ,42 фпс
коре 5 равно 80 фпс показывает
робин гуд 2024,1920 ультра,просто в начале игры пробежка по местности
амд фх 50 фпс
коре5 тоже 50 фпс,проц никак не влияет,игра чисто под видеокарту
4 я игра в тестирование
sons of the forest. тут просто бегал по лесу
амд фх результат 40 фпс ,проца нехватает
коре 5,44-50 фпс постоянно
спасибо всем за внимание, продолжу тестирование, исследование процессоров в играх.
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