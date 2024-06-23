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Тестирование в 4х играх видеокарты GeForce GTX 1660 DDR5

Исследование фпс 2х процессоров amd fx -8320 и core i5-12400 в играх, msi afterburner мониторинг
[ ] для раздела Блоги
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Тестирование в играх 

the callisto protocol

alone in the dark 2024

Robin Hood - Sherwood Builders

sons of the forest

конфиг амд

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процессор amd fx-8320 e  4ghz x 8core

конфиг интел

процессор core i5-12400 4 ghz- фиксирована частота

видеокарта asus 1660 gddr5, в играх максимальные обороты вентиляторов

amd

игры тестировались в вин 10 ssd,установлены на жесткий диск 4 тб

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видео биос настройки фх процессора

система на интеле

биос коре5

1 бенчмарк каллисто протокол амд фх

амд результат

настройки 1920х1080 ультра

на амд сам игровой процесс с 40 -44 фпс

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а теперь коре 5,бенчмарк

на коре 5 равно 75 фпс бенчмарк,без деново

сама игра постоянно 50 фпс примерно

есть и тяжелый режим для коре 5

2 игра alone in the dark 2024

видео тестового отрезка игрового,1920 ультра,amd fsr -выкл



амд фх ,42 фпс

коре 5 равно 80 фпс показывает

робин гуд 2024,1920 ультра,просто в начале игры пробежка по местности

амд фх 50 фпс

коре5 тоже 50 фпс,проц никак не влияет,игра чисто под видеокарту

4 я игра в тестирование

sons of the forest.   тут просто бегал по лесу


амд фх результат 40 фпс ,проца нехватает

коре 5,44-50 фпс постоянно

спасибо всем за внимание, продолжу тестирование, исследование процессоров в играх.

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Теги

core i5-12400 amd fx-8320e 1660 ddr5
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