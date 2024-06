Тестирование в играх

the callisto protocol

alone in the dark 2024

Robin Hood - Sherwood Builders

sons of the forest

конфиг амд

процессор amd fx-8320 e 4ghz x 8core

конфиг интел

процессор core i5-12400 4 ghz- фиксирована частота

видеокарта asus 1660 gddr5, в играх максимальные обороты вентиляторов

amd

игры тестировались в вин 10 ssd,установлены на жесткий диск 4 тб

видео биос настройки фх процессора

система на интеле

биос коре5

1 бенчмарк каллисто протокол амд фх

амд результат

настройки 1920х1080 ультра

на амд сам игровой процесс с 40 -44 фпс

а теперь коре 5,бенчмарк

на коре 5 равно 75 фпс бенчмарк,без деново

сама игра постоянно 50 фпс примерно

есть и тяжелый режим для коре 5

2 игра alone in the dark 2024

видео тестового отрезка игрового,1920 ультра,amd fsr -выкл









амд фх ,42 фпс

коре 5 равно 80 фпс показывает

робин гуд 2024,1920 ультра,просто в начале игры пробежка по местности

амд фх 50 фпс

коре5 тоже 50 фпс,проц никак не влияет,игра чисто под видеокарту

4 я игра в тестирование

sons of the forest. тут просто бегал по лесу





амд фх результат 40 фпс ,проца нехватает

коре 5,44-50 фпс постоянно

спасибо всем за внимание, продолжу тестирование, исследование процессоров в играх.