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Самые ожидаемые приключенческие игры 2024 года

Как обычно в этом жанре, выбранные игры предлагают уникальное сочетание интриги, которое невозможно найти в других жанрах
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После 2023 года поклонники приключенческих игр могут рассчитывать на выпуск нескольких долгожданных частей в течение 2024 года. Как обычно для этого жанра, выбранные игры предлагают уникальное сочетание интриги и безмятежности, которые вряд ли можно найти где-нибудь еще.

The Wolf Among Us 2 (2024 — ПК, консоли)

The Wolf Among Us 2 должна наконец появиться в 2024 году. В конце концов, было объявлено , что игра снова будет в разработке в конце 2019 года. В Telltale заявили , что она выйдет в 2023 году, но в конечном итоге ее запуск был отложен в этом году, чтобы избежать кризиса и перейти на Unreal Engine 5. Будет интересно посмотреть, используют ли разработчики какие-либо фирменные функции движка, такие как Lumen или Nanite. Тем не менее, поклонники десять лет ждали этого продолжения. Главный герой, Бигби Вульф, будет отстранен от должности шерифа и вынужден посещать сеансы терапии по управлению гневом.

Open Roads (22 февраля — ПК/PS4/PS5/XB1/XSS|X/NS/Game Pass)

В этой новой приключенческой игре от Annapurna Interactive играют такие известные актрисы, как Кери Рассел и Кейтлин Девер. Они сыграют Тесс Дивайн и ее мать Опал, которые отправляются в путешествие, чтобы обнаружить давно утерянные семейные тайны и возможно сокровища. Конечно их собственные отношения также являются основным направлением игры, которая обещает «уникальную и увлекательную» интерактивную диалоговую систему. 

Pacific Drive (22 февраля — ПК, PlayStation 5)

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Open Roads явно более своеобразна. Игра, созданная Ironwood Studios, представляет собой «приключение на выживание от первого лица», в котором игрокам придется выжить на северо-западе Тихого океана, полном сверхъестественных опасностей. Так называемая зона отчуждения полна опасностей, в первую очередь зональных штормов, которые придется обогнать любой ценой. К счастью, у Pacific Drive есть обширная система настройки автомобилей. Сбор ресурсов и модернизация будут иметь решающее значение для вашего успеха. Похоже, что каждое путешествие в Зону будет иметь случайные вариации, чтобы сохранить интерес на долгое время.

Dustborn (2024 – ПК, PS4, PS5, XB1, XSS|X)

Red Thread Games более чем доказала свою родословную в области приключенческих игр благодаря таким играм, как Dreamfall Chapters и Draugen. Однако создание Dustborn занимает гораздо больше времени. Игра должна была выйти в прошлом году, но этого не произошло, хотя официально разработчики ничего не сообщили.

Dustborn новая игра от Red Thread Games, также вызывает интерес. В этой игре игроки сыграют за Пакс, которая присоединится к своим друзьям в путешествии по антиутопической Америке. Управление отношениями и способностью использовать "оружейный язык" будут ключевыми элементами игры. 

Башни Агасбы (2024 г. — ПК, PlayStation 5)

Dreamlit Inc. удивила всех, представив Башни Агасбы. Эта потрясающая фэнтезийная игра с открытым миром обещает позволить игрокам строить свои собственные острова по своему усмотрению. Им предстоит строить деревни, дружить с различными животными дикой природы, заботиться о природных экосистемах острова и даже посещать острова своих друзей онлайн.

По словам разработчиков, работа студии Ghibli вдохновила на визуальные эффекты, а механика взята из популярных игр, таких как Stardew Valley, Animal Crossing и даже немного из The Legend of Zelda: Breath of the Wild, по словам разработчиков.

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the wolf among us 2 pacific drive dustborn open roads башни агасбы
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