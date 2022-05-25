Оглавление

Вступление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. В этот раз мы вспомним, с чего началась история высокопроизводительных компьютеров или High-End Desktop PC (HEDT), а также выясним, что предлагается в этом сегменте сейчас и что ждет нас в ближайшем будущем.

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До определенного момента времени рынок персональных компьютеров не делился на подкатегории. Было понятие ПК, главными критериями которого являлись производительность и соответственно стоимость (в отдельных случаях ключевым критерием был вес, но это не точно). Чем выше была производительность, тем дороже стоил такой компьютер. Проблема нехватки производительности продолжительное время решалась с помощью разгона или оверклокинга, и на первый взгляд такой порядок вещей всех устраивал.

Хочешь быстрее видеокарту или процессор – покупай самую старшую модель. Какое-то время всё так и было, но в начале нулевых производители процессоров поняли, что есть определённая группа покупателей, которые готовы платить больше. На тот момент их назвали «энтузиастами», а теперь переименовали в «геймеров».

С 2003 года Intel в едином порыве с AMD выпускают процессоры для обеспеченных пользователей. Первым таким процессором «синих» стал Pentium 4 Extreme Edition с тактовой частотой 3.2 ГГц и очень красивой ценой, равной $999.

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В этой модели процессора соединились воедино красивая и запоминающаяся стоимость, вызывающее название и технологические изыски, корни которых уходят в серверный сегмент. Владельцы «экстремального» процессора считали себя совсем другой кастой, и никакой разгон старшей модели «обычного» процессора не мог дать простому пользователю ту производительность, которой располагал энтузиаст, а ведь экстремальные модели тоже разгонялись.

Компания AMD вначале пошла другим путем: для энтузиастов была создана специальная платформа, для которой выпускались процессоры со своим отдельным сокетом. Таким образом сегментация класса ПК прошла на физическом уровне. Речь идет о процессорах AMD Athlon 64 FX, а если быть точнее, то о первой модели этого семейства – AMD Athlon 64 FX-51. Их можно назвать неустаревающей классикой: керамический корпус, отдельный сокет, специальная регистровая DDR-SRAM память…

Выпуск этих десктопных процессоров для энтузиастов ознаменовал начало новой 64-х битной эпохи и поменял лидеров процессорной индустрии местами. Желтая майка лидера засияла на зеленом фоне, а Intel переместилась в стан догоняющих.

По мере роста доходов и имиджевой составляющей пользователей и энтузиастов, маркетологи и простые инженеры не сидели сложа руки. Производительности никогда не бывает мало (хотя, на мой взгляд, последние лет пять её достаточно в любых продуктах middle-end сегмента), и нужно было что-то предложить энтузиастам, которые были готовы платить еще больше. Предположу, что таких обеспеченных пользователей сейчас называют «креаторами» (creator) или близким по значению смысла термином.

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HEDT и Intel

Осенью 2008 года такие обеспеченные энтузиасты получили в свое распоряжение новую платформу, которую компания Intel назвала «High-End Desktop PC». С этого момента времени в сегменте персональных компьютеров произошло разделение на просто настольные компьютеры и высокопроизводительные High-End решения. К 2008 году пальма первенства в гонке технологий перешла к Intel и до пришествия процессоров AMD Ryzen она долгое время диктовала и порою навязывала свои правила игры на рынке ЦП.

Новая HEDT-платформа для геймеров и энтузиастов была основана на сокете LGA 1366. В том году актуальным сокетом для всех остальных систем оставался LGA 775, который поддерживал четырехъядерные процессоры Intel различных поколений и архитектур, оперативную память стандарта DDR-SDRAM второго и третьего поколений, обеспечивал всю используемую периферию 32 линиями PCI-Express второго поколения (справедливо для чипсета Intel x48).

Самым производительным процессором для LGA 775 являлся процессор Intel Core 2 Extreme QX9770. Это был четырехъядерный CPU с суммарным объемом кэш-памяти третьего уровня 12 Мбайт и тактовой частотой 3.2 ГГц.

К тому времени процессоры Intel серии Extreme Edition уже обзавелись свободным множителем. Приверженцы продукции AMD в аналогичное время могли использовать четырехъядерные Phenom X4, у которых тактовая частота доходила до отметки 2.5 ГГц. В итоге процессоры Intel во всех сравнениях, тестах и бенчмарках уверенно одерживали победу. И главный вопрос заключался в том: чего не хватало тогда энтузиастам? Но как часто говорят маркетологи: «Их есть, что ещё предложить нам».

И на самом деле Intel было что предложить! В то время на графическом рынке наметилась тенденция к использованию мультиграфических решений. Пользователи, энтузиасты, а также их родители, при наличии дополнительных финансовых средств увеличивали производительность 3D-графики за счет покупки второй, третьей и даже четвертой видеокарты, объединяя графические ускорители в SLI и CrossFire конфигурации.

Такие тандемы требовали много свободных линий PCI-Express, еще больше процессорной мощи и ещё больше скоростной оперативной памяти. И новая HEDT-платформа с сокетом LGA 1366 была к этому готова.

Помимо всего перечисленного, процессоры под данный сокет предлагали интегрированный трехканальный контроллер памяти, вдвое более производительную шину QPI, соединяющую процессор и чипсет, обладали технологией Turbo Boost, которая делала некоторую работу по прибавке производительности вместо «ленивых» оверклокеров.

Самым младшим процессором HEDT-платформы первого поколения была модель Intel Core i7-920 с тактовой частотой 2.67 ГГц, производящаяся по нормам 45 нм, обладавшая эксклюзивным кэшем второго уровня объемом 8 Мбайт и поддержкой технологии Hyper-Threading. Рекомендованная стоимость CPU составляла $284, что было дороже любых бюджетных Intel Pentium или Celeron для сокета LGA 775.

Соответственно, никакого намека на бюджетность у новой HEDT-платформы не было. А учитывая, что стоимость материнских плат для LGA 1366 была выше, чем в случае мейнстрим-сегмента LGA 775, то даже в самой минимальной конфигурации новую платформу могли себе позволить далеко не все. Но поклонников новой на тот момент платформы было больше, чем владельцев экстремальных версий процессоров.

Осенью 2009 года десктопный мейнстрим-сегмент переехал на новый сокет, которым стал LGA 1156. Главным чипсетом для энтузиастов и оверклокеров стал Intel P55 Express, который поддерживал процессоры Core i7 и Core i5 (и более младшие) с микроархитектурой Nehalem, а также 32 линии PCI-Express второго поколения и интегрированный в ЦП контроллер памяти с поддержкой двухканального режима работы оперативной памяти DDR-SDRAM третьего поколения.

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Чего-то сверхъестественного от платформы LGA 1156 конечные пользователи не получили. Количество ядер не увеличилось, по-прежнему были доступны не более четырех штук. Процессоры были быстрее аналогов для LGA 775, но это оказалось обычным эволюционным путем развития.

А вот те, кто решили сделать первоначальный выбор в пользу новой HEDT-платформы, впоследствии ни разу не пожалели о нем. Во-первых, первая реинкарнация HEDT просуществовала гораздо дольше по времени, и пользователю не пришлось менять плату с LGA 775 на LGA 1156. Во-вторых, при желании увеличить производительность системы, у энтузиаста было больше возможностей, начиная с количества физических слотов для оперативной памяти и заканчивая количеством слотов и линий PCI-Express.

Весной 2010 года компания Intel сделала поистине королевский подарок для всех энтузиастов, выпустив первый 6-ти ядерный 12-ти поточный процессор – Core i7-980X с ядром «Gulftown». Энтузиасты также могли устанавливать в материнские платы LGA 1366 серверные шестиядерные процессоры Xeon на аналогичных ядрах, но с менее высокой тактовой частотой, и далее разгоном доводить тактовую частоту до более высоких значений, благо разгон по системной шине еще был доступен.

А обеспеченные геймеры-энтузиасты устанавливали в свои HEDT-системы три-четыре GeForce GTX 480 в режиме 3-way/4-way SLI и наслаждались высоким FPS, недоступным обычным пользователям, и зимой не испытывали никакого дискомфорта даже при недостаточном уровне обогрева помещения центральным отоплением.

В самом начале 2011 года компания Intel выпустила следующую мейнстрим-платформу LGA 1155, которая наделала много шума благодаря процессорам на революционной микроархитектуре «Sandy Bridge». Они отличались превосходным разгонным потенциалом и производительностью на мегагерц. Но даже эти процессоры не могли предложить пользователям более четырех ядер, а первый HEDT – мог. Поэтому владельцы высокопроизводительных систем на базе материнских плат с LGA 1366 еще какое-то время чувствовали себя более-менее комфортно.

В комментариях к статье мне интересно было бы увидеть мнение бывших владельцев платформ LGA 1366, если таковые тут есть, по поводу плюсов и минусов этой первой HEDT платформы Intel.

Прогресс не стоял на месте, и на смену первой HEDT-платформе в ноябре 2011 года Intel представила долгожданное второе поколение. Сердцем новой платформы стал LGA 2011 с чипсетом Intel X79 Express. В этот раз для владельцев «быстрой езды» инженеры Intel реализовали больше технологических отличий и инноваций по сравнению с мейнстрим-сегментом.

Пока обычные пользователи платформ с процессорами Sandy Bridge и Ivy Bridge довольствовались 16 линиями PCI-Express, владельцы новой HEDT-платформы с процессорами Sandy Bridge-E получили в свое распоряжение стразу 40 линий PCI-Express. Благодаря этому снялись все ограничения на использование мульти-GPU конфигураций. Состоятельные энтузиасты могли объединять несколько видеокарт по одной из формул: х16+х16+х8 либо х16+х8+х8+х8. И это касалось не только видеокарт, в случае HEDT можно было устанавливать любые платы расширения, не опасаясь, что линий PCI-Express на всё не хватит.

Второй особенностью новой платформы было наличие в процессоре встроенного контроллера оперативной памяти с поддержкой четырех каналов. Тем самым достигалась высокая пропускная способность работы всей подсистемы ОЗУ и добавлялась поддержка больших объемов.

Третья особенность заключалась в используемых для LGA 2011 процессорах. У пользователя был выбор между четырех- и шестиядерными моделями, причем отдельным пунктом располагались серверные процессоры Xeon E5, где ядер было еще больше, вплоть до 12, как например процессор Intel Xeon E5 2697 v2 на базе ядра «Ivy Bridge-EP».

HEDT процессоры для LGA 2011 получили в свое распоряжение технологию Intel Turbo Boost 2.0, благодаря которой частота ядер динамически увеличивалась под разнородной нагрузкой, увеличивая тем самым производительность еще немного.

Для оверклокеров второе поколение HEDT-платформы было ещё более дружелюбным и удобным в использовании. В случае мейнстрим-платформы с процессорами в исполнении LGA 1155 разгонялись лишь процессоры К-версий, поскольку частота системной шины была жестко зафиксирована на отметке 100 МГц и её разгон на 5 дополнительных мегагерц делал систему полностью нестабильной. В отдельных случаях можно было надеяться на 7 или реже 10 МГц, но это скорее являлось исключением из правил. А для HEDT-платформы Intel дала возможность изменять системную шину в более широком диапазоне благодаря введению системы множителей для BCLK.

Так в руки энтузиастов и оверклокеров попали дополнительные множители для опорной частоты шины BCLK (кроме стандартного 1.0х, еще и 1.25х, и 1.67х). Благодаря этому разгон по шине стал удобнее , особенно выиграли владельцы серверных процессоров Xeon. Но на этом полезные фишки для оверклокеров и их HEDT-систем не заканчивались. Энтузиасты получили в свое распоряжение возможность изменения таймингов памяти «на лету», прямо на рабочем столе операционной системы. Она заметно экономила время, потраченное на поиск наиболее подходящих значений.

Владельцы систем c сокетами LGA 115x были лишены такой возможности, для этого им каждый раз приходилось перезагружаться и входить в BIOS, чтобы изменить очередные значения таймингов.

С приходом в десктопный сегмент микроархитектуры Haswell, а затем и Haswell Refresh с новым LGA 1150 владельцам систем на базе процессоров Intel Sandy Bridge и Ivy Bridge приходилось менять материнскую плату ради прибавки производительности на 3-5%. При этом количество ядер оставалось прежним и равнялось четырем, а владельцы HEDT-платформ продолжали использовать те же материнские платы и задумывались разве что о замене шестиядерного процессора на восьмиядерный или об увеличении объема оперативной памяти.

Все это время Intel продолжала доминировать на рынке центральных процессоров. До выхода новой микроархитектуры Skylake (с новым стандартом оперативной памяти DDR4-SDRAM) в десктопном сегменте оставался ещё ровно год. Но в компании не стали откладывать передовые наработки и осенью 2014 года представили третье поколение своей HEDT-платформы.

За основу был взят все тот же LGA 2011, но версии v3 и новый чипсет Intel X99 Express. Помимо него новое поколение принесло с собой новый стандарт оперативной памяти DDR4-SDRAM, а также 40 линий PCI-Express третьего поколения.

Самым младшим процессором для данной платформы стал Intel Core i7-5820K, который обладал шестью ядрами с микроархитектурой Haswell и стоил $396 в BOX исполнении. Топовый четырехъядерный Core i7-4790K для LGA 1150, относящийся к микроархитектуре Haswell Refresh, стоил в аналогичном исполнении $350. Но ценники материнских плат, основанных на чипсете Intel X99 Express, и комплекта оперативной памяти стандарта DDR4-SDRAM делали итоговую стоимость владения платформой доступной далеко не для всех, хотя HEDT-платформа никогда и не позиционировалась доступной.

Обновленная платформа поддерживала процессоры Intel Core i7 с процессорными ядрами Haswell-E и Broadwell-E. Диапазон количества ядер расширился до 10 включительно. Топовым решением третьего поколения HEDT стал Intel Core i7-6950X, обладавший десятью ядрами с микроархитектурой Broadwell с номинальной тактовой частотой 3.0 ГГц, 25 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. На фоне четырехъядерных десктопных изделий монстр, относящийся к серии Extreme Edition, выделялся всем, включая стоимость. Надо отметить, Intel пользуясь доминирующим положением и отсутствием конкуренции на рынке давно перешагнула планку в $999 для особых процессоров, и Core i7-6950X не стал исключением.

Его рекомендованная стоимость начиналась с отметки $1723, что делало его недосягаемым даже для среднестатистических энтузиастов. На момент появления новинки в продаже, а это май 2016 года, у главного конкурента в виде AMD самыми быстрыми ЦП для геймеров и энтузиастов оставались восьмиядерный старичок AMD FX-9590 для Socket AM3+ и четырехъядерный AMD A10-7890K, который относился к микроархитектуре Steamroller для Socket FM2+. Но они не годились даже в конкуренты HEDT-платформы предыдущего поколения. До пришествия Ryzen первого поколения оставался целый год.

Возвратимся обратно к третьему поколению HEDT Intel. Помимо Intel Core i7 в разъем LGA 2011 v3 со временем, а можно и сразу, в зависимости от бюджета, можно было установить серверные процессоры Xeon E5 v4 с количеством ядер до 22 штук включительно. Как вариант, можно было остановиться на 12, 14 или 16, всё решала конечная стоимость, но со временем при смене поколений платформ стоимость таких ЦП становилась посильной для энтузиастов.

В десктопном сегменте лишь с приходом восьмого поколения процессоров Core с микроархитектурой Coffee Lake стало возможным появление шестиядерных процессоров. А это случилось в конце 2017 года, после выпуска процессоров Ryzen первого поколения и старта продаж первого поколения HEDT-процессоров AMD – Ryzen Threadripper.

Мощь третьего поколения HEDT-платформы Intel была колоссальная, запас расширяемости был велик, впервые сдерживающим фактором стали не технологические ограничения, а стоимость владения самой платформой. Но те, кто вложился в неё в начале, пережили не одну смену поколений сокетов LGA 115x в десктопном сегменте, где компания чуть ли не каждый год выпускала новый чипсет.

2017-й год стал переломным как для Intel, так и для всего процессорного рынка, включая HEDT-сегмент. В июне компания представила следующее и на данный момент последнее, четвертое поколение HEDT-платформы. Процессоры переехали на микроархитектуру Skylake, сокет сменился на LGA 2066, частоты четырехканальной памяти DDR4-SDRAM заметно подросли и достигли отметки в 4 ГГц. Максимальное количество ядер достигло 18-ти штук, за которые требовали уже $1999 в случае экстремальной модели Intel Core i9-7980XE.

Есть еще одна хорошая новость и одна плохая. Intel решила сделать HEDT-платформу ближе к энтузиастам и выпустить две модели процессоров с малым количеством ядер, чтобы вход в элитный клуб стал проще.

Такими процессорами стали модели, относящиеся к семейству Kaby Lake-X: четырехъядерный и четырехпоточный Core i5-7640X и четырехъядерный и восьмипоточный Core i7-7740X. Стоимость последнего была $339. За эти деньги можно было приобрести флагман десктопной платформы Core i7-7700K! Вот так сильно HEDT-платформа оторвалась от десктопа.

Плохая новость заключалась в термопасте под крышкой процессоров, относящихся к седьмой серии Skylake-X, и это за такие-то деньги! Но даже дорогие Intel Core i9-7980XE исправно покупались и скальпировались, а наиболее удачные экземпляры с костюмными СВО могли работать на частотах, близких к 5 ГГц.

Новая платформа допускала возможность установки 18-ядерных процессоров и поддержку 128 либо 256 Гбайт оперативной памяти (в зависимости от используемого процессора). 44 линии PCI-Express третьего поколения обеспечивали возможность расширяемости для любого круга задач. Четырехканальный контроллер оперативной памяти был способен демонстрировать скорости обмена данными на уровне 100 Гбайт в секунду, а если постараться, то и цифры порядка 115-120 Гб/с, что больше, чем уровень самых современных Desktop-решений с памятью DDR5-SDRAM.

Разгон доступных процессоров был возможен через свободный множитель и не был сопряжен ни с какими трудностями (при правильном выборе материнской платы с хорошим VRM).

Итоговый результат упирался в систему охлаждения, впрочем, данное правило стало актуальным и для десктопных решений – после того как количество ядер перешагнуло восемь штук.

За время жизни четвертого поколения HEDT-платформы на LGA 2066 сменилось три поколения процессоров, но максимальное количество ядер осталось неизменным – 18. А вот возможность использования серверных процессоров Intel Xeon для энтузиастов убрали.

Через год, осенью 2018 года, Intel начала испытывать давление со стороны AMD и для обновленной линейки процессоров Skylake-X 9-й серии возвратила под крышку припой и немного освежила характеристики в сторону увеличения производительности. А еще через год, на смену Skylake-X пришли Cascade Lake-X, ядра которых содержали косметические изменения, практически не влиявшие на производительность, разве что немного улучшился разгонный потенциал.

В это время Intel уже проиграла гонку в HEDT-сегменте; второе поколение таких процессоров AMD наголову разгромило величие флагманов её HEDT-платформы. И компания впервые за всю историю снизила стоимость своих процессоров в два раза. Рекомендованная стоимость 18-ти ядерного экстремального флагмана Core i9-10980XE составляла $979.

На мой взгляд, четвертое поколение HEDT Intel получилось очень удачным в технологическом плане. Вопрос стоимости владения платформой вынесем за рамки данного материала, HEDT никогда не был бюджетным решением. Купив хорошую материнскую плату с LGA 2066 в далеком 2017 году, её обладатель в данный момент времени может комфортно учиться, играть и работать. Её мощности по-прежнему хватает с запасом, и она остается актуальной по сей день.

Дебют AMD на рынке HEDT

Дебют High-End Desktop платформы AMD случился осенью 2017 года. Для основного конкурента он стал неожиданным и был окутан некоторой тайной. В марте 2017 года на прилавках магазинов появились первые модели процессоров AMD с микроархитектурой Zen, ими стали Ryzen, флагманом которых являлся восьмиядерный Ryzen 7 1800X, оцененный в скромные $499.

У Intel на то время в десктопном сегменте флагманом был Core i7-7700K, относящийся к микроархитектуре Kaby Lake и имевший в своем распоряжении лишь четыре ядра, способных обрабатывать восемь потоков. Стоимость Core i7-7700K тогда составляла $350. Шестиядерный флагман Intel Core i7-8700К с микроархитектурой Coffee Lake появится лишь спустя полгода по цене $370.

AMD планировала выпуск процессоров с микроархитектурой Zen для десктопного, мобильного и серверного рынка, выпуск процессоров класса HEDT ею не планировался.

Появление на рынке процессоров Ryzen Threadripper было покрыто тайной. По одной из версий, заслуга их появления кроется в энтузиазме небольшой группы инженеров AMD, которые в свободное от основной работы время экспериментировали с созданием высокопроизводительного процессора, способного быть еще более производительным, чем десктопный Ryzen. Группа энтузиастов работала над этим проектом около года, и по окончании работы они представили наработки руководству компании, которое в свою очередь посчитало их перспективными. И для коммерческой разработки выделили необходимое финансирование.

До мая 2017 года никто не знал о работе над этими процессорами, которые затем назовут Ryzen Threadripper. В августе 2017 года случился долгожданный анонс первой HEDT платформы AMD с тремя моделями Ryzen Threadripper. Процессоры устанавливались в новый сокет TR4 с сумасшедшим на то время количеством контактов (4094 штук).

Младшая модель Ryzen Threadripper 1900X работала на частоте 3.8 ГГц, обладала кэшем третьего уровня объемом 16 Мбайт и предлагала 8 ядер, способных обрабатывать 16 потоков. Стоил такой процессор $549. Средней была модель Ryzen Threadripper 1920X с 12 ядрами и 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Стоила она уже $799. Двенадцатиядерный HEDT-конкурент с термопастой под крышкой Core i9-7920X стоил $1199.

Флагманом всей HEDT линейки AMD стал 16-ти ядерный Ryzen Threadripper 1950X, который оценивался в $999. 16-ти ядерный аналог Intel – Core i9-7960X – предлагался энтузиастам по цене в полтора раза дороже, за $1699.

Что же предлагала первая HEDT платформа AMD состоятельным энтузиастам?

Многоядерные процессоры с чиплетным дизайном с 4094 контактами на сокет. Все процессоры получили свободный множитель. Заявлена поддержка оперативной памяти стандарта DDR4-SDRAM с частой 2667 МГц. Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти равнялся 128 Гбайт. Процессоры предоставляли своим владельцам 64 линии PCI Express третьего поколения, что было больше, чем у конкурента. Для всех материнских плат с Socket TR4 использовался единственный набор системной логики – AMD X399.

Превосходство первых процессоров достигалось по объему L3 кэша, количеству доступных линий PCI Express и конечной стоимости. Но в плане производительности на ядро HEDT процессоры Intel были все еще впереди, хотя отрыв стал не слишком велик. Для нестесненных в средствах энтузиастов у Intel был в запасе 18-ти ядерный процессор Core i9-7980XE, поэтому первая ревизия LGA 2066 оставалась более привлекательной, но зато у энтузиастов появился выбор.

Потребовался один год, чтобы второе поколение Ryzen Threadripper увидело свет, но версия HEDT платформы оставалась прежней. Вслед за настольными Ryzen на новую микроархитектуру Zen+ перешел и Threadripper.

В августе 2018 года дебютировали две модели с 16 и 32 ядрами. Шестнадцатиядерный Ryzen Threadripper 2950X работал на номинальной частоте 3.5 ГГц и располагал 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, стоил он на момент анонса $899. По сравнению с предыдущей 16-ти ядерной версией стоимость процессора уменьшилась на $100. За 32-х ядерную модель с 64 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и номинальной тактовой частотой 3 ГГц просили уже $1799, что было сопоставимо со стоимостью 18-ти ядерного флагмана конкурента.

Чуть позже, в октябре, AMD дополнила ассортимент своих HEDT-процессоров еще парой моделей с 12 и 24 ядрами. Двенадцатиядерный Threadripper 2920X с тактовой частотой 3.5 ГГц стоил $649, а за 24-х ядерную модель просили $1299.

Благодаря переходу от микроархитектуры Zen к Zen Plus удалось уменьшить техпроцесс производства кристаллов с 14 до 12 нм. Увеличились официально поддерживаемые частоты оперативной памяти – с 2666 МГц до 2933 МГц. Также произошло увеличение тактовых частот ядер процессора, в среднем частота выросла на дополнительные 300 МГц, а в отдельных случаях даже до 400 МГц. Уменьшились межъядерные задержки, вплоть до 15% к кэш-памяти третьего уровня. Все это дало прибавку к итоговой производительности.

Выбранный чиплетный дизайн процессоров AMD позволил ей наращивать количество ядер до очень больших чисел, оставаясь при этом дешёвым в плане производства. Процессоры Intel в исполнении LGA 2066 изготавливались из монолитного кристалла, размер которого не мог быть далее увеличен физически. Сложность производства и процент брака в кристаллах такого размера негативно сказывались на себестоимости и конкурентных преимуществах изготавливаемой финальной продукции.

Если стоимость ядра у HEDT процессоров Intel была на уровне $100, то второе поколение Threadripper предлагало свои ядра по цене $56 за штуку, что делало их более привлекательными с точки зрения итоговой стоимости CPU. Процессоры Ryzen Threadripper второго поколения были полностью совместимы с имеющейся инфраструктурой и устанавливались в прежний Socket TR4 в материнские платы с чипсетом X399. Для работы с ними пользователю необходимо было лишь обновить BIOS платы.

И в этом промежутке времени маятник конкуренции качнулся не в пользу Intel. В ряде задач, где решала грубая сила и количество ядер, AMD была далеко впереди, но в 3D бенчмарках, играх и части задач, связанных с кодированием, 18-ти ядерный флагман Intel все еще опережал AMD.

Для конкуренции с Ryzen Threadripper второго поколения Intel ответила процессорами Skylake-X девятой серии с припоем под крышкой, немного возросшими тактовыми частотами и внедрением поддержки максимального объема оперативной памяти 256 Гбайт для всей системы, но цены процессоров оставались на прежнем уровне.

В ноябре 2019 года доминирование Intel в HEDT сегменте закончилось. В этот период AMD выпускает второе поколение своей HEDT-платформы, базирующееся на микроархитектуре Zen 2. Новый 7 нм техпроцесс производства чиплетов, использование восьмиядерных чиплетов, новая микроархитектура, обеспечивавшая прирост производительности на величину от 15 до 18%, отправили Intel в технический нокдаун. Новые чиплеты избавились от собственных контроллеров памяти и шины PCI Express, эти функции стал выполнять отдельный 12 нм центральный чиплет ввода-вывода, к которому процессорные чиплеты подключались с помощью шины Infinity Fabric.

Таким образом процессоры AMD Ryzen Threadripper третьего поколения совершили переход от распределенной к централизованной схеме реализации контроллера оперативной памяти и контроллера шины PCI Express, благодаря чему теперь любое процессорное ядро получало равноправный доступ ко всей области оперативной памяти и PCI-Express устройствам, что положительно сказывалось на итоговой производительности. В дополнение новые процессоры стали поддерживать шину PCI Express четвертого поколения, что при наличии 64 линий у процессора открывало практически неограниченные перспективы в плане поддержки любой периферии.

Из-за отсутствия конкуренции со стороны Intel стоимость новых Threadripper увеличилась и теперь AMD могла диктовать условия игры в этом сегменте. В январе 2020 года был выпущен суперфлагман – AMD Ryzen Threadripper 3990X, насчитывающий целых 64 ядра. За обладание такой мощностью приходилось платить высокую цену – $3990. Тут даже очень обеспеченные геймеры-энтузиасты-креаторы десять раз подумали, а стоит ли игра свеч?

Как видите, битва в HEDT-секторе зашла очень далеко, а отсутствие конкуренции негативным образом повлияло на конечную стоимость продукции. В планах у AMD был выпуск следующего поколения HEDT-платформы, благодаря переходу чиплетов на микроархитектуру Zen 3. Новые Ryzen Threadripper 5000-й серии должны были выйти еще в 2021 году, но дефицит производственных мощностей, устойчивый спрос на предыдущее поколение ЦП и отсутствие конкуренции вынудили компанию отказаться от намеченных планов.

Будущее HEDT

В этом году нас ждет развязка этой удивительной истории. Intel благополучно освоила 10 нм производственный техпроцесс, успешно перешла на новую микроархитектуру Golden Cove, оперативную память стандарта DDR5-SDRAM и шину PCI-Express пятого поколения. А настольные процессоры Alder Lake-S оказались достаточно быстрыми благодаря новой микроархитектуре и использованию передовых технологий.

Пятое поколение HEDT-платформы Intel должно быть основано на процессорах, относящихся к поколению Sapphire Rapids. Процессоры получат чиплетный дизайн, и предполагается, что количество ядер в максимальной конфигурации может достигать 56 или даже 60 штук.

По другой версии, к новой HEDT-платформе могут относиться процессоры Alder Lake-X, которые предложат больше ядер по сравнению с Alder Lake, а также лишатся ненужных малопроизводительных E-ядер. Если дела буду обстоять таким образом, то энтузиасты могут остаться без поддержки инструкций AVX512 и 8-канального контроллера памяти. Intel также заявляет о том, что ведет работы с использованием HBM2e памяти в своих будущих процессорах, но AMD уже во всех сегментах рынка располагает процессорами с увеличенным объемом кэш-памяти третьего уровня.

В любом случае, AMD есть чем ответить уже сейчас, и тем интереснее будет узнать, что же в конечном итоге представит изголодавшейся публике Intel в High-End Desktop сегменте. Предположительная дата анонса новой HEDT-платформы намечена на второй квартал этого года, но все может сдвинуться еще на пару-тройку месяцев к началу сезона «Back to School».

Заключение

Первое поколение High-End Desktop PC, представленное компанией Intel, стартовало бодро и решительно. Но со временем разрыв между десктопом и HEDT заметно увеличивался и в отсутствие конкуренции цены достигли нового потолка. На данный момент времени AMD и Intel поменялись местами, и энтузиасты, интересующиеся этим вопросом, с нетерпением ждут лета, чтобы понять, к чему готовиться и на какие суммы рассчитывать.

Если рассматривать HEDT с точки зрения энтузиаста-оверклокера, то решения Intel выглядят сейчас более привлекательными, несмотря на меньшее количество доступных ядер. Даже с учетом почтенного возраста десятое поколение Cascade Lake-X обеспечивает хорошую производительность и высокий процент разгона по тактовой частоте. Дополнительный азарт придает разгон четырехканальной подсистемы оперативной памяти, работающей на частоте 4 ГГц и в ряде случаев выше, и возможность тонкой настройки таймингов оперативной памяти. Разгон mesh-сети или системной шины также приносит хороший прирост производительности.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper обладают худшим разгонным потенциалом, поэтому хорошо, если удастся выжать несколько сотен дополнительных мегагерц по всем ядрам. В этом плане — это более «скучные» процессоры, и я лично выберу для этих целей HEDT Intel, ведь азарт и спортивный интерес для оверклокера важнее большего количества ядер.

С точки зрения правильного вложения средств на перспективу, платформа HEDT предлагает больше возможностей, чем «обычный» десктоп. Вы получите от нее больше вариантов в плане расширяемости, поскольку количество линий PCI-Express и слотов оперативной памяти выше по сравнению с «настольным» классом. Возможность в будущем нарастить количество ядер, превышающих десктопный сегмент, также есть.

Но если вы играете в игры и из плат расширения у вас только одна видеокарта, то это не та платформа, которая вам нужна.

Максим Романов aka Max1024