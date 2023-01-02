Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Белорусский энтузиаст разогнал 28-ядерный Intel Xeon W-3175X до 5,2 ГГц
И всё это без жидкого азота.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Было бы несправедливо считать, что активность русскоязычных оверклокеров сводится только к экспериментам россиянина с псевдонимом Traktor. Знакомый нашим постоянным читателям по своей увлечённости так называемым «ретроклокингом» Max1024 (Максим Романов) ещё в последние дни прошлого года отправил в редакцию нашего сайта почти готовый к публикации рассказ о своих новых достижениях, но только сейчас у нас появилось время рассказать о них в данной рубрике сайта.

реклама

Источник изображения: HWBot, Max1024

Процессор Intel Xeon W-3175X и материнскую плату ECGA SR-3 Dark вряд ли можно считать сильно устаревшей конфигурацией, да и процессоров с 28 ядрами, пригодных для разгона, в ассортименте продукции Intel всё равно пока больше нет, поэтому нет ничего удивительного, что при частоте 5086 МГц данный процессор смог продвинуть Максима на 94-е место в сотню лучших результатов 3DMark CPU Profile. Надо сказать, что данный рейтинг почти полностью занят результатами процессоров AMD семейства Ryzen Treadripper разных поколений, поэтому Xeon W-3175X в этой компании встретишь нечасто.

Источник изображения: CPU-Z, Max1024

Если говорить о максимальной частоте данного экземпляра Xeon W-3175X, то он в руках белорусского энтузиаста смог разогнаться до 5,2 ГГц, чтобы пройти валидацию CPU-Z, причём он охлаждался необслуживаемой системой жидкостного типа Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 и при этом сохранял активность 28 ядер и 28 потоков. Центральному процессору сопутствовали материнская плата EVGA SR-3 Dark и шесть модулей оперативной памяти G.Skill Trident Z объёмом по 8 Гбайт. Последние работали в режиме DDR4-4000 при значении таймингов 14-14-14-26 1T.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Отличился Максим и в разгоне оперативной памяти на этой платформе. Достигнутых в AIDA64 показателей пропускной способности на операциях чтения (174 200 баллов) хватило, чтобы занять четвёртое место в абсолютном мировом рейтинге. В тесте 3DMark CPU Profile был достигнут результат 19 541 балл. Как добавляет автор, система питалась от блока EVGA SuperNOVA G2 мощностью 1300 Вт, и в предельных режимах центральный процессор потреблял свыше 500 Вт.

#экстремальный разгон #разгон процессора #max1024 #xeon w-3175x
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Core i7-13700KF в руках россиянина установил серию рекордов
Intel Core i5-13600K отличился в GPUPI for CPU 1B на частоте 7900 МГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вопреки санкциям производство истребителя Су-57 набирает обороты
66
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
55
КАМАЗ не примет участия в Дакаре-2023, почему гоночная команда сказала "Нет" гонкам в пустыне
57
Сколько будет длиться СВО и почему ЦРУ может прибегнуть к пробуждению спящих ячеек в России
114
Чему нас учит «проспанный» день рождения Desert Strike
10
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
1

Сейчас обсуждают

Алексей Ланин
09:36
Вы просто счастливчик. Я отвальных карт повидал немало и это действительно проблема у многих карт
Наконец-то решена проблема с "отвалом" видеочипов на видеокартах Nvidia
wolfire
09:28
вирус распыляю.т
Ударный дрон "Парящий дракон" WZ-7 совершил свое первое воздушное патрулирование вблизи Японии
Мажор
09:27
Не уважаемый у вас опечатка в статье. В конфигурации ПК у вас написано RX 580, а в мониторинге чуть-чуть помощнее затычка 3080. Следовательно этим тестам верить нельзя. Везде обман
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
kemiisto
08:52
Ещё и аппаратное декодирование мало пока где есть. Например, у дискретных GPU оно появилось только в недавно вышедшем поколении. Плюс нет поддержки "искаропки" на многих ОС. Короче, HEVC пока - наше в...
Обновление Handbrake добавляет поддержку AV1 и ряд улучшений для создателей видео
Эдуард Камандаров
08:52
Развернуть
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Сергей Андросов
08:51
Бюджетный NVME на 4Тб? 😂 лично я встречал 4Тб NVME только у одной фирмы, это Western Digital, примерная цена была 75к рублей
Флагманский SSD Samsung 990 Pro появился в одном из российских магазинов
Эдуард Камандаров
08:51
Всё верно. Но, почему то спецы Украины ( как пишут умники хохломорды) дотумкали применить старые советские беспилотники, а наши лампасникит герои увешанные орденами и медалями не сообразилиНамедни Пр...
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Алексей Кондаков
08:25
Нет, их залупили)))
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Руслан К
08:23
О чём пост?
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Олег Кулик
08:20
Что зубами клацаешь, не приятно Пилюлей получить.
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем