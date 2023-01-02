И всё это без жидкого азота.

Было бы несправедливо считать, что активность русскоязычных оверклокеров сводится только к экспериментам россиянина с псевдонимом Traktor. Знакомый нашим постоянным читателям по своей увлечённости так называемым «ретроклокингом» Max1024 (Максим Романов) ещё в последние дни прошлого года отправил в редакцию нашего сайта почти готовый к публикации рассказ о своих новых достижениях, но только сейчас у нас появилось время рассказать о них в данной рубрике сайта.

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Источник изображения: HWBot, Max1024

Процессор Intel Xeon W-3175X и материнскую плату ECGA SR-3 Dark вряд ли можно считать сильно устаревшей конфигурацией, да и процессоров с 28 ядрами, пригодных для разгона, в ассортименте продукции Intel всё равно пока больше нет, поэтому нет ничего удивительного, что при частоте 5086 МГц данный процессор смог продвинуть Максима на 94-е место в сотню лучших результатов 3DMark CPU Profile. Надо сказать, что данный рейтинг почти полностью занят результатами процессоров AMD семейства Ryzen Treadripper разных поколений, поэтому Xeon W-3175X в этой компании встретишь нечасто.

Источник изображения: CPU-Z, Max1024

Если говорить о максимальной частоте данного экземпляра Xeon W-3175X, то он в руках белорусского энтузиаста смог разогнаться до 5,2 ГГц, чтобы пройти валидацию CPU-Z, причём он охлаждался необслуживаемой системой жидкостного типа Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 и при этом сохранял активность 28 ядер и 28 потоков. Центральному процессору сопутствовали материнская плата EVGA SR-3 Dark и шесть модулей оперативной памяти G.Skill Trident Z объёмом по 8 Гбайт. Последние работали в режиме DDR4-4000 при значении таймингов 14-14-14-26 1T.

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Отличился Максим и в разгоне оперативной памяти на этой платформе. Достигнутых в AIDA64 показателей пропускной способности на операциях чтения (174 200 баллов) хватило, чтобы занять четвёртое место в абсолютном мировом рейтинге. В тесте 3DMark CPU Profile был достигнут результат 19 541 балл. Как добавляет автор, система питалась от блока EVGA SuperNOVA G2 мощностью 1300 Вт, и в предельных режимах центральный процессор потреблял свыше 500 Вт.