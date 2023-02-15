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Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max

К нам в руки попал смартфон, сочетающий все достоинства долгоживущих и защищенных моделей, включая IP68, IP69K и MIL-STD-810H.
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Оглавление

Вступление

Смартфон уже давно перестал быть чем-то необычным и удивительным, но встречаются достаточно интересные устройства. Сегодня сложно удивить кого-то высокой стоимостью, и даже школьники ходят с устройствами по 100 000 рублей. Поэтому о статусности каких-то моделей тоже говорить не приходится. Однако, для большинства смартфон по-прежнему остаётся средством связи и общения с другими людьми через различные социальные сети. Тем не менее, производители всячески пытаются нас удивить и освоить новые рынки, которые не очень сильно развиты и где конкуренция не такая большая. Лучше вообще выпустить что-то уникальное, чему аналогов найти практически невозможно.

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Можно сказать, что сами смартфоны появились именно так, когда какому-то человеку пришло в голову скрестить КПК с телефоном. Я пользовался таким устройством, но заряда мне едва хватало на сутки. Приходилось где-то подзаряжаться, а к концу дня я иногда оставался просто без связи. Сейчас уже невозможно представить себе времена, когда телефоны были не у всех даже стационарные, и чтобы кому-то позвонить, нужно было дождаться, пока девочка закончит плакать в автомате. Тогда телефоны, деревья и мамонты были большие, но постепенно всё свелось с миниатюризации. Когда же телефоны стали размером со спичечный коробок, пошёл обратный процесс, но он уже был связан с постепенным увеличением диагонали экрана смартфона. Зрение с возрастом падает и вот уже не так комфортно смотреть видео на диагонали 5”. Так мы подошли к тому, что 6.7” стали нормой даже в бюджетных моделях.

Ещё усилился спрос на суперзащищённые смартфоны, которые выглядят мощно, снабжаются огромными аккумуляторами и могут работать долго благодаря использованию современных энергоэффективных архитектур, которые выпускаются по самым тонким техническим процессам. Поэтому если взять действительно огромный и ёмкий аккумулятор, то можно добиться от устройства несколько дней работы. Недавно я уже рассматривал одну подобную модель и понял, что к этой теме действительно есть интерес, но всё же ёмкостью 10 000 мАч уже никого не удивить, а вот если бы это было 22 000, то было бы совсем другое дело.

На рынке таких устройств не очень много и можно даже пересчитать их по пальцам. Тем не менее, они есть, и сегодня мы рассмотрим одну из них, которую по праву можно считать флагманом среди такого класса смартфонов. Модель называется Doogee V Max.

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Характеристики модели просто фантастические. В ней сочетаются самые передовые разработки и множество интересных технических решений.

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У нее большой экран 6.58” с частотой обновления 120 Гц, 12 + 8 Гбайт оперативной памяти, процессор Dimenity 1080 и три камеры. Стоимость немного обескураживает, но сейчас предлагают хорошую скидку и ей можно воспользоваться. Давайте рассмотрим этот защищённый смартфон более детально.

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Подробнее об устройстве можно узнать на сайте производителя. Смартфон будет реализовываться через площадку AliExpress, на соответствующей странице официального магазина компании Doogee. В период мировой премьеры будет действовать скидка по промокоду CWWH85.

Технические характеристики

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Модель Doogee V Max
Дисплей 1. 6.58 дюйма, IPS
1080 x 2408 точек, 401 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц
Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5
Процессор MediaTek Dimensity: восемь ядер (2 x Cortex-A78, частота 2.6 ГГц + 6 x Cortex-A55, частота 2.0 ГГц)
Графический контроллер Mali-G68 MC4
Оперативная память 12 Гбайт LPDDR4X, 2 канала
Flash накопитель 256 Гбайт (UFS 3.1)
Поддержка карт памяти Да (micro SD)
Разъемы USB Type-C
SIM-карта Две nano-SIM
Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц;
CDMA 800 МГц
Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц;
CDMA 2000
Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66
Сотовая связь 5G N1, 3, 7, 28, 38, 41, 77, 78, 79
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 и 5 ГГц)
Bluetooth 5.2, A2DP
NFC Есть
Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр
Сканер отпечатков пальцев Есть, в боковой кнопке включения
Модуль с основными камерами 108 МП, f/1.8 (Samsung S5KHM2SP03) + 16 МП, f/2.2 (макро) + 20 МП, f/1.8 (Sony IMX350), фазовый автофокус с главной камерой, тройная светодиодная вспышка
Фронтальная камера 32 МП, f/1.8 (Sony IMX616) фиксированный фокус, одинарная светодиодная вспышка
Аккумулятор Несъемный, 22 000 мА·ч
Размер 178.5 x 83.1 x 27.3 мм
Масса 540 г
Защита корпуса IP68, IP69K, MIL-STD-810H
Операционная система Android 12
Актуальная цена н/д*

* Конечная стоимость зависит от текущего курса валют.

По характеристикам это достаточно производительная современная платформа для смартфона. Хорошо заметно, что есть несколько стандартов защиты корпуса устройства, но это даётся не бесплатно, ведь по толщине и весу он заметно больше обычного смартфона с экраном 6,7”.

Упаковка и комплектация

Упаковка устройства чем-то напоминает кусок бруса 100 х 100 мм. Дизайн простой и оформление аскетичное. Коробка изготовлена из плотного картона, цвет фона жёлтый. Спереди и с двух торцов серебристыми буквами обозначен логотип компании.

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С обратной стороны находится наклейка с основной информацией. Там обозначено наименование модели, находятся штрихкоды и краткая спецификация.

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Ещё можно найти номера IMEI и значки различных сертификатов.

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Открыв коробку, мы видим сверху смартфон в защитной плёнке. Он лежит в лотке из тонкого белого пластика. Снаружи коробка целая, а вот лоток при транспортировке немного пострадал потому, что смартфон тяжёлый.

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Весь комплект поставки аккуратно упакован и находится в соседней нише со смартфоном.

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Он не очень богатый, ведь в нём присутствуют:

  • Кабель USB Type-С - USB Type-C;
  • Адаптер питания на 33 Вт;
  • Документация;
  • Защитное стекло;
  • Комплект для установки стекла.

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Есть всё, чтобы сразу начать пользоваться устройством. Защитное стекло лучше установить сразу, хотя я этого не делал и за всё время тестирования штатная поверхность экрана не поцарапалась. Производитель заявляет о наличии Gorilla Glass 5 и это похоже на правду.

Дизайн

Oukitel WP21 был просто большой, а Doogee V Max ещё больше. Это из той серии, когда лучше один раз увидеть, а лучше подержать в руках, чтобы прочувствовать это на себе. Кто-то сравнивал смартфон с кирпичом и вот здесь начинаешь понимать, что не то сравнивали. Смартфон реально тяжёлый и толстый. Засунуть его в карман лучше даже не пытаться, а обращаться с ним одной рукой смогут только реслеры и бодибилдеры. Ладонь нужна не только крупная, но и крепкая. При этом основная часть защищённого корпуса изготовлена из прочного пластика. А чтобы корпус не смотрелся простовато, его задекорировали металлическими пластинами и вставкой имитирующей искусственную кожу с тыльной стороны.

Смотрится смартфон отлично. Устройство изготовлено очень качественно. Всё выполнено аккуратно, а зазоры меленькие. Кнопки тактильно очень приятные на ощупь. Все разъёмы герметично закрыты, поэтому неудивительно, что устройство соответствует суровым стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Сканер отпечатка пальцев встроен в боковую кнопку включения. Модель выпускается в трёх цветах: Sunshine Gold, Moonshine Silver, Classic Black. Я предпочёл классику.

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Корпус толстый и крупный. Здесь обеспечена хорошая защита и установлен ёмкий аккумулятор. С такими характеристиками сложно было сделать устройство компактнее. Вес тоже солидный – больше 0,5 кг. Это вдвое выше, чем у стандартного смартфона с экраном 6,7”. Здесь экран тоже большой, а рамки относительно тонкие. При этом стекло заметно утоплено в корпус. Даже визуально заметен кант по периметру экрана, а уж если провести пальцем, то бортик вообще кажется большим. Кстати, визуально это так не кажется.

Одной рукой пользоваться устройством сложно из-за большой толщины корпуса и веса. У меня получалось дотянуться средним пальцем левой руки к кнопке включения со сканером, но не факт, что это могут проделать все.

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По бокам находятся две металлические пластины, окрашенные под цвет, который заявлен в названии. Золотой больше медный, чем жёлтый. Пластины дополнительно усиливают конструкцию, а ещё создают иллюзию, что смартфон прочный как сталь. На задней панели тоже есть вставка под металл. Также поверхность дополнительно декорирована узором под искусственную кожу. Смотрится всё очень органично.

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Справа расположены две независимые кнопки громкости, а под ними кнопка включения, в которую интегрирован сканер отпечатка пальцев. Первые две заметно выделяются шероховатой поверхностью, а последняя гладкая и выполнена почти заподлицо с боковой металлической панелью корпуса. Сканер отпечатка срабатывает быстро, для чего достаточно просто прикоснуться к кнопке.

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С нижнего торца расположен разъем для зарядки. Он закрыт заглушкой с резиновым уплотнением, чтобы избежать попадания влаги. Разъёма для гарнитуры 3,5 мм джек нет, иначе бы пришлось герметизировать и его. Я сам уже давно пользуюсь беспроводными гарнитурами, которые здесь отлично работают.

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С верхнего торца расположен спикерфон. Слот для двух nano-SIM карт и одной MicroSD находится с левой стороны. На сим лотке видна резинка.

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Экран у телефона ровный и прямой, со скосами по углам и отверстием сверху под фронтальную камеру. Телефон уверенно лежит в большой ладони, и даже не пытается выскользнуть из неё. Мне так показалось потому, что гранями образуется несколько зацепов, а боковые пластины тоже не совсем гладкие, а с рёбрами. Кстати, на кнопку включения мне было удобнее нажимать средним пальцем левой руки или большим правой. Смартфон достаточно тяжёлый и это обусловлено отчасти габаритами 178,5 x 83,1 x 27,3 мм. Экран занимает 90% поверхности, и он большой – 6,58”. Для этой особенной модели - очень хороший показатель. В целом смартфон выглядит очень круто и стильно.

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Дисплей

Экран отличный, используется IPS матрица. Соотношение сторон 20:9, разрешение 1080 х 2408. Максимальная яркость – 400 кд/м2, охват цветового пространства – 100% sRGB.

Применено защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Защитной плёнки нет, есть обычная транспортировочная, которая снимается. В комплекте идет защитное стекло, но я его не использовал и экран за время тестирования не поцарапался. Фронтальная камера образует небольшое закругление сверху, которое почти не бросается в глаза.

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Диагональ экрана по современным меркам уже не кажется такой большой. Ещё у экрана достаточно узкие рамки. Плотность пикселей тоже высокая и составляет 401 ppi. Экран покрывает 100% цветовой гаммы sRGB. Дисплей хорошо показывает себя на солнце.

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Частота обновления экрана – 120 Гц, время отклика – 1 мс, в настройках можно выбрать частоту обновления: 60, 90 или 120 Гц. Это значительно помогает сэкономить зарядку в нужный момент.

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Тачскрин устройства тоже работает очень шустро, а ещё он легко распознаёт одновременно десять нажатий.

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Цвета на экране очень естественные, как на рядовых IPS-матрицах. Цветопередача в целом неплохая, но главное, что хорошо настроен баланс белого. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи при взгляде под углом заметно не нарушается.

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С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1
100 1.04 387.16 299.4
75 0.97 328.52 299.2
50 0.83 111.76 298.8
25 0.17 48.5 298.5
0 0.05 16.28 297.6

Запас яркости на хорошем уровне. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

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Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

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Цветовой диапазон также типичен для IPS матрицы – покрывается весь диапазон sRGB.

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Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

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Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на современной игровой SoC платформе MediaTek Dimensity 1080 5G. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 6 нм техпроцессу.

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Если в настольных процессорах гетерогенные ядра появились относительно недавно, то в мобильных они уже существуют давно. Здесь мы видим два быстрых ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц и шесть эффективных Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Mali-G68 MC4. Это графика среднего уровня с производительностью уровня Adreno 619.

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Смартфон оборудован солидным объёмом оперативной памяти для модели среднего уровня. Здесь используется память типа LPDDR4X объёмом 12 Гб, которая работает в двухканальном режиме. Есть функция расширения до 20 Гб. Перейдём к результатам бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

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Результаты характерны для модели среднего уровня. Даже самые ресурсоёмкие приложения работают быстро, а игры идут без явных рывков. При этом заметного нагрева устройства не наблюдается. Возможно, это обусловлено тем, что SoC MediaTek Dimensity 1080 5G выпускается по современному 6 нм техпроцессу.

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Смартфон успешно проходит нагрузочные тесты, и нет даже намёка на появление троттлинга. Все тесты были проведены при обычной комнатной температуре 22°C. Никакого дополнительного охлаждения не использовалось.

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Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 12 со стандартной оболочкой. Кстати, это первое подобное устройство, которое я встречаю на обновлённой системе. Визуально изменения не сильно заметны.

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Здесь можно использовать навигацию жестами или классическую при помощи трёх виртуальных кнопок.

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Пользователю системы Android со стажем будет легко привыкнуть к управлению жестами потому, что в основном все они уже интуитивно знакомы и встречаются в других версиях системы.

Оболочка работает плавно, оптимизация хорошая и всё работает очень чётко. Никаких зависаний, лагов или задержек при использовании я не обнаружил. Я устанавливал разные приложения, из «маркета» и с накопителя, при этом никаких проблем не возникло.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Сканер отпечатка пальцев находится в кнопке включения, на правой грани. Лично для меня такое расположение не очень удобно, но всё дело привычки. Когда смартфон был у меня в руках, то удобнее всего было включать его средним пальцем левой руки или большим пальцем правой. Достаточно просто прикоснуться к сенсору и смартфон разблокируется. Даже нажимать кнопку не нужно, а просто прикоснуться. Разблокировка происходит практически мгновенно.

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Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, альтернативой может получить вариант разблокировки по лицу, он срабатывает тоже быстро, но как это будет работать с шарфом на носу зимой сказать сложно. Если же вы боитесь утечки биометрических данных, есть стандартный пин-код или графический ключ.

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Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства. Есть поддержка мобильных сетей 3, 4 и 5G. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то здесь нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и высокая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM.

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Ещё можно заметить резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание влаги через слот для SIM карт. Традиционно, я прокатился с устройством по трём областям: Московской, Тульской, Липецкой и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства я не заметил. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая.

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Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

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Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Здесь он присутствует и всё отлично работает с картами МИР и приложением MirPay. Также пополняется карта «Тройка». Со спутниковой навигацией также не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

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Смартфон отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно, и с этой стороны никаких нареканий нет. Кроме этого, большой экран облегчает восприятие, смартфон умеренно тяжёлый, боковины не скользкие и он хорошо фиксируется в автомобильном держателе.

Файловая система

Смартфон поставляется с одним вариантами объёма постоянной памяти – 256 Гбайт типа UFS 3.1. Память действительно быстрая и все операции чтения/записи работают очень шустро.

По современным меркам 256 Гбайт — это хороший показатель, но здесь производитель сделал сказочный подарок и добавил поддержку карт памяти MicroSD до 2 Тбайт. Теперь можно записывать аудиокниги, много видео, игр и не волноваться, что мессенджер съел половину всего объёма. Ещё можно пользоваться сразу двумя SIM-картами разных операторов или установить одну SIM-карту и карту MicroSD.

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Скорость работы встроенного накопителя находится на высоком уровне. Здесь нет каких-то рекордных показателей, но быстро и стабильно.

Время автономной работы

В комплекте с устройством поставляется адаптер питания на 33 Вт. Для такого устройства это мало и зарядка осуществляется долго. Всё дело в том, что аккумулятор большой и сложный. Скорее всего, ячейки смонтированы слоями и поэтому при зарядке контроллер запускает какой-то специфичный алгоритм, чтобы при зарядке не произошёл перегрев. Поэтому можно заметить, что основную часть времени ток заряда очень умеренный.

В качестве теста, я использовал приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life. Я прогонял его три раза с одним и тем же результатом. На вторые сутки непрерывной работы приложение зависало, а заряда было ещё 27-30%.

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Результат можно немного улучшить, если снизить яркость экрана. Тем не менее, при обычном повседневном использовании: 30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотоснимков, 15 минут мессенджера и что-то ещё по мелочам мне хватало заряда на четыре дня легко и ещё оставалось 25%. За каждую ночь было съедено по 1%, но я не отключал беспроводной модуль.

Три-четыре дня пользоваться устройством возможно вполне комфортно. Чтобы протянуть неделю уже надо как-то оптимизировать свою работу с устройством.

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Нельзя сказать, что устройство ориентировано исключительно на какой-то экстрим или ориентирование на местности. Можно также неплохо играть. Игры идут очень хорошо благодаря не очень высокому разрешению экрана и производительному процессору, который не перегревается и не уходит в троттлинг. При этом нужно всегда помнить, что зарядить за 15 минут не получится, а придётся подождать где-то 6 часов.

Камера

В смартфоне используется сразу 4 камеры. При этом используются очень хорошие сенсоры. Основная камера представлена модулем Samsung S5KHM2SP03 с разрешением 108 МП (диафрагма f/1.8). Есть поддержка записи видео в разрешении 4K. Селфи камера тоже с достаточно высоким для неё разрешением. Здесь используется сенсор Sony IMX616, 32 МП (диафрагма f/1.8). Есть поддержка записи видео с разрешением FHD (1980x1080 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 6560 x 4928 пикселей.

Сзади находится модуль с тремя камерами: основная камера 108 МП (Samsung S5KHM2SP03) (автофокусировка с диафрагмой f/1.8) + 16 МП, f/2.2 (макро) + 20 МП, f/1.8 (Sony IMX350) ночная с ИК-подсветкой. Режим масштабирования: цифровой зум. Запись видео: поддержка видеозаписи 4K (3840x2160 пикселей) со скоростью 20 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 12000 x 9000 пикселей.

450x311 25 KB. Big one: 1000x691 99 KB

Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек достаточно типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен. Лучше всего оценивать качеством работы камеры по тестовым снимкам, можем обратить на них внимание ниже.

Тест камеры Doogee V Max

Примеры снимков с фронтальной камеры

338x450 45 KB. Big one: 4928x6560 6868 KB

338x450 44 KB. Big one: 4928x6560 6326 KB

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

450x253 43 KB. Big one: 4608x2592 4649 KB

450x338 61 KB. Big one: 12000x9000 25747 KB

450x253 48 KB. Big one: 4608x2592 5298 KB

450x338 60 KB. Big one: 4032x3024 4867 KB

450x253 45 KB. Big one: 4608x2592 4247 KB

450x338 50 KB. Big one: 4608x3456 5895 KB

Пример видеосъемки. Фронтальная:

Основной модуль:

Заключение

Doogee V Max – это самое бескомпромиссное устройство такого типа, поэтому стоимость его не самая низкая на рынке. Однако что-то похожее ему найти очень сложно, ведь здесь сочетается сразу несколько передовых технических решений. Прежде всего, это действительно огромный аккумулятор. 22 000 мАч – это очень много и при правильной экономии заряда действительно может хватить на несколько дней.

Производитель заявляет, что даже на неделю, но это в том случае, если им практически не пользоваться. В моём случае устройства уверенно хватало на 4 дня, что приблизительно соответствует тому, что обычного смартфона с аккумулятором на 5 000 мАч хватает на сутки. Никаких чудес тут нет, а есть просто большой аккумулятор и поэтому устройство может работать долго. Я посмотрел целый фильм с youtube и заряд со 100% опустился только на единичку. Тест PC Mark Work 3.0 battery life я пробовал пройти три раза, но он просто каждый раз зависал через двое суток, хотя оставалось ещё 27-30% заряда.

Смартфон оборудован хорошим экраном с частотой обновления 120 Гц, который выполнен по технологии IPS. Корпус крупный, изготовлен из прочного пластика, дополнительно защищённого металлическими вставками. Разъём закрывается заглушкой с резиновым уплотнением. Также защищён слот для SIM карт и карты памяти. Заявлена поддержка защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Камеры снимают отлично в любое время дня. Здесь производитель постарался и не пожалел установить сенсоры от Sony. Есть даже запись видео в разрешении 4К и настройки для подводной съёмки.

Смартфон работает очень шустро и долго. За аппаратную часть отвечает новенький процессор MediaTek Dimensity 1080 5G, выполненный по технологии 6 нм. Оболочка работает быстро, хорошо настраивается и есть много интересных решений. Например, управление, может быть, при помощи жестов или виртуальными кнопками, к которым все привыкли. В приложении камеры есть большой выбор режимов. Это справедливо и для фронтальной камеры. Зарядка устройства осуществляется не очень быстро по двум причинам. Это объём аккумулятора и мощность зарядки.

450x273 37 KB. Big one: 1000x607 129 KB

Самым очевидным недостатком устройства является его вес. Смартфон очень тяжёлый и нужно хорошо потренироваться, чтобы держать его долго в руках. В карман он не влезет, а если у вас очень широкие штаны с огромными карманами, то есть риск, что они просто упадут. Устройство лучше всего носить в специальной кобуре на поясе, которой в комплекте нет. Теоретически разбить смартфон можно, для чего достаточно ударить молотком по экрану, но вот все торцы защищены отлично и от случайного падения он защищён. Может не повезти и смартфон упадёт экраном вниз, а там будет камень, но это уже из разряда случайностей.

Устройство позиционируется как бескомпромиссное решение для активного отдыха и туризма. Я уже говорил и ещё раз повторю, что зачастую туристы, альпинисты и прочие экстремалы грибники берут с собой столько снаряжения, сколько смогут унести и такое устройство может не подойти просто потому, что в тех краях не окажется GSM вышки.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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