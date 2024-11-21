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Вступление

Сейчас в магазинах и на различных маркетплейсах можно найти огромное разнообразие различных игровых контроллеров. Существуют компьютерные игры, где по-прежнему удобнее играть при помощи клавиатуры и мыши, а может так более привычно для олдскульных геймеров. Поэтому они предпочитают использовать игровые клавиатуры или мышки. Можно ли играть на самой дешёвой мембранной клавиатуре за 100 рублей? Определённо, и я это сам не один раз практиковал.

Лично я, например, не фанат динамичных шутеров или онлайн-игр и предпочитаю различные проекты под одиночное прохождение. Для таких игр может подойти абсолютно любая клавиатура и мышка, особенно если сюжет идёт неторопливо и не нужно быстро уничтожать толпу мутантов зубочисткой. Также есть игры с пошаговой механикой и там скорость тоже не играет особой роли. Тем не менее, иногда ловлю себя на мысли, что сегодня хорошо бы обладать двумя различными клавиатурами. На одной можно было бы печатать в любое время суток, и она была бы абсолютно тихой, а другую уже можно для развлечений, чтобы можно было поклацать кнопками. Недавно даже наткнулся на игрушку типа антистресс, которая представляет собой одну кнопку с механическим переключателем и кейкапом.

Мое внимание привлекла продукция компании Rapoo. Я когда-то давно пользовался их компактной беспроводной мембранной клавиатурой, где кнопки как у ноутбука с механизмом ножничного типа. Мне очень понравилась работа с нею и у меня остались хорошие воспоминания от этого опыта. И вот я наткнулся на мышку Rapoo VT960Pro и механическую клавиатуру V500Pro-87. Оба этих устройства мне показались интересными, а клавиатура привлекла своей невысокой ценой, и я решил попробовать её в деле.

Что сейчас представляет собой механическая клавиатура? Это, по сути, рама с подсветкой или без, на которой есть посадочные места для установки переключателей. Сами переключатели может изготавливать другая компания. Не нравятся штатные – купи другие. Нужны другие характеристики на отдельных кнопках – замени отдельные переключатели. Но далеко не на всех механиках есть Hot-Swap (система быстрой замены свитчей на PCB). Обычно он бывает на кастомных клавиатурах, где пользователь может сам под себя гибко сконфигурировать устройство, а для кого-то вполне достаточно базового оснащения.

Число 87 в названии сообщает нам о наличии именно такого количества кнопок/переключателей. Получается, что это не полноформатная клавиатура, а более компактная. Поэтому для тех, кому нужен цифровой блок, она не подойдёт. Посмотрим, что может получить пользователь за 3000 рублей.

Упаковка и комплектация

Клавиатура поставляется в картонной коробке среднего размера. Она незначительно превосходит габариты самого устройства и изготовлена с применением цветной полиграфии. Спереди и сзади фон тёмный, а по бокам насыщенный бирюзовый оттенок.

В целом оформление лаконичное, особенно спереди. По центру находится изображение устройства. Можно заметить присутствие RGB-подсветки, где один цвет соответствует одному ряду клавиш. В левом верхнем углу располагается логотип производителя.

Рядом есть небольшая вставка, где указано, что это версия с синими переключателями. Я с ними сталкиваюсь впервые, поэтому будет любопытно их попробовать.

Справа указана модель устройства. Под нею есть упоминание о том, что это игровая механическая клавиатура с подсветкой. С одного из торцов присутствует пять различных значков, которые намекают на особенности устройства.

Понять их трудно, поэтому с обратной стороны на нескольких языках есть описание. Русская локализация здесь присутствует, но, честно говоря, над текстом можно задуматься:

Металлическая крышка, единая, подвесная конструкция с клавиатурой;

Механические клавиши с высоким быстродействием;

Бесконфликтный дизайн для всех клавиш;

Конструкция, защищённая от попадания жидкостей;

Клавиши с индивидуальной подсветкой.

Первый пункт непонятен. Ясно лишь, что верхняя пластина металлическая, а вот подвес спишем на огрехи перевода. Следующий пункт, скорее всего, намекает на высокую скорость срабатывания переключателей. Затем снова непонятица. О каком конфликте речь? Все кнопки независимы друг от друга и вся клавиатура – это не одна кнопка. Здесь подразумевается функция Anti-Ghosting, которая обеспечивает регистрацию и выполнение всех нажатий клавиш независимо от их количества. Она позволяет нажимать на клавиши одновременно, что важно для быстрого и точного выполнения сложных действий.

Про жидкости тоже не совсем ясно. Подробного описания я не нашёл, но тут скорее речь о защите от брызг, а не от сильного залития клавиатуры сверху. Дело в том, что никаких резиновых прокладок нет, а между металлической пластиной и переключателями есть небольшие щели, сквозь которые жидкость может попасть внутрь. Поэтому экспериментировать я бы не стал, особенно с чем-то сладким, что после высыхания становится липким. Тейк неплохой, но мне кажется, что он не на 100% применим к реальности.

В конце опять идет спорный пункт, но хотя бы можно уловить смысл. Тут подразумевается, что под каждой отдельной кнопкой скрывается свой светодиод, только цвета разделены на группы и для каждой отдельной клавиши нельзя назначить определённый цвет.

Модель Rapoo V500Pro-87 (2023) Подключение Проводное, USB 2.0 Подсветка RGB, 6 фиксированных цветов, 7 зон Горячие клавиши Есть Тип переключателя Rapoo Blue Длина кабеля 1.8 м Масса 830 г Размеры 351.6 х 125.0 х 37.5 мм

Если открыть коробку, можно выяснить, что клавиатура находится в прозрачном полиэтиленовом пакете, а слева и справа предусмотрены вставки из мягкого пористого материала для защиты устройства.

Комплект поставки не очень большой. Инструкция и устройство для снятия кейкапов.

Конструкция и особенности устройства

Определенной информацией мы уже обладаем из описания. Например, известно, что верхняя пластина металлическая. Это реально так и есть, поскольку масса устройства составляет 830 г, хотя здесь всего 87 клавиш. Кстати, я разобрал клавиатуру, и переключатели здесь припаяны. Просто так заменить их не выйдет. Впрочем, Hot-Swap это прерогатива устройств совсем другого ценового сегмента.

Нижняя крышка изготовлена из чёрного пластика. Металлическая панель является практически основной рамой устройства, и она обеспечивает жёсткость конструкции и немного утяжеляет её для общей устойчивости.

Rapoo V500Pro-87 стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что она относительно тяжёлая, а резина у ножек в нижней крышке мягкая и упругая.

Снизу корпус кажется симметричным. Сверху клавиатура разделена на привычные зоны. Между некоторыми группами есть промежутки, через которые виднеется чёрная металлическая панель. Над верхней стрелкой расположен логотип компании, нанесённый серой краской.

Кабель выходит из задней части. Он средней жёсткости, не совсем мягкий и не очень твёрдый, однако достаточно толстый. Оплётки тут нет. На конце размещен коннектор USB 2.0.

В нижней части, помимо информационной наклейки, находятся опорные площадки из резины, на которых стоит клавиатура. Помимо них, есть откидывающиеся лапки, которые позволяют поднять заднюю часть и придать угол наклона 5 градусов.

Клавиатура не полноформатная и состоит из 87 клавиш. Кейкапы изготовлены из PBT материала. Внутри белая сердцевина, а снаружи чёрный корпус.

Сверху просвечиваются белые символы, причём не только оригинальной раскладки, но и локализованной. Всё это необходимо для того, чтобы сквозь эти символы проступала подсветка.

Светодиоды яркие и качественные, яркость подсветки регулируется. Её можно даже полностью отключить. Однако подсветка статичная и разделена на несколько групп. Этих зон семь, если считать кнопку пробела, а так отдельным цветом выделен каждый из шести рядов.

Здесь используются фирменные переключатели Rapoo Blue. Они обеспечивают высокую скорость, точность и большой ресурс (60 миллионов нажатий).

Для нажатия необходимо усилие в 50 гс. Полный ход переключателя – 4 мм. Однако, срабатывание происходит немного раньше. Поэтому я несколько раз наблюдал такой эффект, что мне казалось, что я не прожал, а на самом деле сигнал прошёл.

Скорость срабатывания достаточно высокая. Сигнал либо есть, либо нет. Также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие. Производитель заявляет об отсутствии конфликтов при одновременных нажатиях, но не уточняется конкретное количество.

Кейкапы снимаются легко (даже без специального инструмента, который идет в комплекте), а вот сами переключатели просто так не поменять. Они припаяны к специальной печатной плате. Причём сначала они вставлены в отверстия металлической пластины, далее контакты проходят через печатную плату и пропаяны.

Также сняв все кнопки, можно заметить отверстия в металлической пластине. Поэтому о надёжной защите от попадания жидкости я бы не говорил. Может упасть несколько капель пота со лба, но вот намеренно лить колу не стоит.

Тестирование

Клавиатура легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать драйверы. Без программного обеспечения работают многие функции, в том числе подсветка. Можно перебором выбирать один из пяти режимов и регулировать яркость подсветки. Для этой модели программного обеспечения я не нашёл. Оно есть только для следующего поколения 2024 года.

Как уже упоминалось, подсветка RGB тут статична и цвета её не меняются. Сами светодиоды могут мигать и моргать, но одним цветом для каждой группы.

Корпус клавиатуры достаточно крепкий и прочный. Она уверено стоит на столе, и сдвинуть её сложно. Это объясняется тем, что в основании есть резиновые опоры. Они же есть на откидных лапках, которые увеличивают угол наклона.

На видео кажется, что подсветка мерцает. По факту ничего такого нет, этот эффект наблюдается лишь на записи.

Впечатления от использования клавиатуры остались смешанные. С одной стороны, всё работает идеально, как заявлено. Всё быстро, чётко, точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства за такую цену практически невозможно. Проблема заключалась лишь в том, что для меня эта клавиатура оказалась не очень удобной. Нажатие не громкое, щелчок есть, но не громкий. Основной недостаток для меня – большой ход клавиш; просто я при быстрой печати привык нажимать несильно, на небольшую высоту и быстро перемещать пальцы.

Также я побегал с клавиатурой в несколько игр: Silent Hill 2, Cyberpunk 2077, Vladik Brutal и ещё одни гонки для разнообразия. В целом мне всё понравилось, особенно если играть в наушниках и не слышать, как клацает клавиатура. Всё же это модель начального уровня и соответственно функциональность у нее базовая, хотя всё сделано качественно и аккуратно, что заметно даже по печатной плате.

Заключение

Rapoo V500Pro-87 – это бюджетная игровая клавиатура, которая предлагает базовую функциональность и хорошее качество изготовления. Кейкапы изготовлены из PBT материала и обладают большим ресурсом. Это же касается фирменных переключателей, где заявлен ресурс в 60 миллионов нажатий. Подсвечиваются все символы на кнопках, включая локализованные. Кейкапы легко снимаются и при желании их можно заменить. В этой клавиатуре у меня изначально были установлены синие переключатели, хотя раньше я в основном использовал красные и ещё раз были коричневые. Изначально они уже смазаны, ход мягкий и плавный, срабатывание сопровождается щелчком. Если отличия по характеристикам и есть, то я их не заметил.

Клавиатура базируется на металлической раме, присутствует защита от брызг (не путать с водонепроницаемостью). В работе Rapoo V500Pro-87 (2023) нельзя назвать очень тихой, но пользоваться ей удобно. Предусмотрено два угла наклона (0 и 5 градусов), для чего реализован обычный механизм ножек в задней части. Также есть резиновые площадки для опоры, и клавиатура не скользит по столу. Ход клавиш стандартный – 4 мм. Модель достаточно компактная, но у производителя есть версия ещё меньше, которая называется V860-61.

Клавиатура оборудована RGB-подсветкой, но она статична. Цвет светодиодов не меняется, но можно использовать различные эффекты. Отдельного приложения нет, всё настраивается непосредственно с самых клавиш. Однако есть приложение для обновлённой версии 2024 модельного года. Тут же можно выбрать один из нескольких эффектов путём нажатия сочетания Fn+Print Screen. Интенсивность подсветки регулируется стрелками вверх и вниз в сочетании с Fn. Ее можно полностью выключить. В клавишах CAPS и Scroll Lock добавлены дополнительные белые индикаторы, но с работающей подсветкой их не особо заметно. Подсвечиваются не контуры кнопок, а сами символы через кейкапы.

Подсветка не очень бьёт по глазам и комфортно ощущается даже в темноте. По площади клавиатура занимает где-то 80% от полноформатного аналога. Если вам не обойтись без цифрового блока, есть обычная версия V500Pro и модификация с универсальным подключением V500Pro-Multimode.

Андрей Понкратов aka wildchaser