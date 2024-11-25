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Вступление

Сегодня всё некогда. Времени не хватает ни на что. Спать приходится по дороге на работу, и есть в пути. Так в суете проходят дни за днями. Изредка выдаётся минутка, на какие-то бытовые дела, а в основном просто ужинаешь и ложишься спать, а завтра всё сначала. В таком графике я отработал несколько лет, поэтому на гейминг времени вообще не было и так я бросил играть на стационарном компьютере и ушёл в мир мобильного гейминга. Поиграть можно было в транспорте по дороге на работу, в перерывах, в туалете и даже иногда перед сном. Сейчас на мобильных платформах существует множество различных игр, ориентированных на разные группы людей. Есть свои крупные проекты, которые набирают огромную фан-базу.

Заметно вырос спрос на различные мобильные игровые устройства: игровые смартфоны и мобильные игровые приставки. Платформы для первых обновляются достаточно часто, ведь Apple обновляет свои устройства каждый год и нужно быть в тренде, а главное обогнать всех конкурентов, чтобы представить самое мощное и продвинутое решение на рынке. Сейчас же популярность набирает AI или ИИ. Поддержку этих двух букв пихают уже везде и если сегодня ты не пишешь на коробке этих двух букв, то ты проиграл. Не все понимают пока зачем им нужна поддержка этого ИИ, но пользователей вообще редко спрашивают о том, что им нужно, а просто говорят, что им именно это необходимо, причём сейчас.

Поэтому неудивительно, что производители стали добавлять в процессоры (CPU) и SoC (System on Chip) соответствующий блок NPU (Neural Processing Unit), который позволяет ускорить операции по взаимодействию с программным обеспечением, поддерживающим функции ИИ. Пока такие приложения только начинают появляться и логичным является желание встать во главу этого локомотива, чтобы оставить конкурентов далеко позади. Причём, именно для мобильных устройств применение ИИ понять можно. Например, можно улучшать фотографии и обрабатывать картинки, переводить текст и голос в реальном времени, голосом набирать текст или наоборот переводить текст в голос. Это далеко не все функции, но начало уже положено. Всё это подтолкнуло производителей выпустить обновлённые мобильные чипы, которые бы обеспечили новый уровень производительности.

Например, не так давно компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 8 Elite. Тут главное не перепутать с чипом Snapdragon X Elite, который используется в ноутбуках. Одну модель, основанную на нём, я уже рассматривал. Сегодня же очередь за Snapdragon 8 Elite. Посмотрим на его возможности поближе на примере смартфона Realme GT 7 Pro.

Новый процессор Qualcomm уже наделал много шума, хотя был анонсирован только 21 октября 2024 года. Многие производители не только представили свои устройства, а их уже можно купить в магазине. При этом, некоторые из них уже можно приобрести по вменяемой цене, например, тот же Realme GT 7 Pro. За цену iPhone 16 Pro их можно взять два и ещё даже сдача останется на мороженное.

Отдельно сам телефон рассматривать не буду, а остановлюсь лишь на производительности платформы, времени автономной работы и нагреве. Для начала рассмотрим характеристики.

Технические характеристики

SoC MediaTek Dimensity 9400 Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon Gen 8 Elite Архитектура 1 x 3.63 ГГц – Cortex-X925;

3 x 3.3 ГГц – Cortex-X4;

4 x 2.4 ГГц – Cortex-A720;

(ARMv9.2-A) 2 x 4.04 ГГц;

4 x 2.2 ГГц;

(ARMv9.2-A) 2 x 4.32 ГГц – Oryon (Phoenix L);

6 x 3.53 ГГц – Oryon (Phoenix M);

(ARMv9.2-A) Максимальная частота ядер 3630 МГц 4040 МГц 4320 МГц Количество ядер 8 6 8 Техпроцесс 3 нм (TSMC) 3 нм (TSMC) 3 нм (TSMC) GPU Mali-G925 Immortalis MP12 Apple A18 Pro GPU Adreno 830 Частота GPU 1612 МГц 1450 МГц 1100 МГц Производительность FLOPS 4952.1 Гфлопс 2227.2 Гфлопс 3379.2 Гфлопс Нейронный процессор (NPU) MediaTek NPU 890 Neural Engine Hexagon Производительность ТOPS 50 TOPS 35 TOPS 45 TOPS Тип оперативной памяти LPDDR5X LPDDR5X LPDDR5X Частота RAM 5333 МГц 7500 МГц 5300 МГц Конфигурация шины 4 х 16 бит 4 x 32 бит 2 x 32 бит Пропускная способность ~85.3 Гбит/с ~110.8 Гбит/с ~83.4 Гбит/с Максимальный объем RAM 24 Гбайт 8 Гбайт 24 Гбайт Тип накопителя UFS 4.0 NVMe UFS 4.1 Максимальное разрешение экрана 4K 3K 4K Видео кодеки H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 Аудио форматы AAC LC, FLAC, HE-AACv1, HE-AACv2, MP3 AAC, AAX, AAX+, AC-3, AIFF, CAF, E-AC-3, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 5G Да Да Да WIFI 802.11 be (WIFI 7) 802.11 be (WIFI 7) 802.11 be (WIFI 7) Bluetooth 6.0 5.3 6.0 GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

На сегодняшний день это три самый мощных SoC, которые устанавливаются в смартфоны. Все обладают высокой производительностью, а ещё у них, по сути, одна родина – TSMC. Техпроцесс производства тоже одинаковый, а основные отличия заключаются в архитектурах. При этом можно заметить, что Qualcomm Gen 8 Elite – это самый высокочастотный процессор. В тестах Geekbench 6 и Antutu v10 лидирует пока именно он, если рассматривать многопоточную производительность.

Разумеется, здесь всё зависит от конкретных устройств и как в них реализовано охлаждение, поэтому есть смысл всё же немного посмотреть поближе на Realme GT 7 Pro.

Realme GT 7 Pro

Устройство поставляется в чёрной коробке из плотного картона. По размерам она не очень большая и в длину и ширину не сильно превосходит само устройство. Высота заметно больше, но нужно было защитить устройство и разместить комплект поставки.

Само оформление достаточно лаконичное и стильное. Изначально коробка обтянута прозрачной плёнкой. Она защищает поверхность от влаги, грязи и царапин.

Спереди мы видим крупную серебристую надпись GT7, а Pro и Realme уже поменьше. В правом верхнем углу находятся две буквы Ai.

Больше всего информации представлено с обратной стороны. Мы видим характеристики устройства, информацию о производителе, список комплекта поставки, наклейку с серийным номером и двумя IMEI потому, что поддерживается сразу две SIM-карты.

Открыв коробку, мы видим сверху чёрную коробочку. В ней спрятан чехол и инструкции. Под ней расположен картонный разделитель, на котором лежит смартфон, запакованный в специальный бумажный конверт.

На самом дне в пластиковом лотке можно обнаружить зарядку на 120 Вт и кабель USB Type-A - USB Type-C.

Комплект не очень богатый, но есть всё необходимое:

Кабель USB Type-A - USB Type-C;

Адаптер питания на 120 Вт;

Документация;

Скрепка для извлечения SIM-лотка;

Чёрный силиконовый чехол.

Чехол чёрного цвета, силиконовый, очень приятный на ощупь.

Размер смартфона 162.45 х 76.89 х 8.55 мм, масса – 222.8 г. Цвет корпуса серебристо-серый. Смартфон оборудован крупным экраном 6.78”.

Корпус металлический. Задняя крышка и рама изготовлены из металла. Сзади выступает стекло квадратного модуля с камерами, поэтому рекомендуется использовать чехол, который будет выравнивать эту поверхность. Все элементы хорошо подогнаны, зазоры минимальны, всё сделано ровно и аккуратно.

Грани скруглённые, но ощущаются, и устройство уверенно лежит в руках. Сам корпус относительно тонкий, как у современных смартфонов, вес соответствует габаритам устройства. На задней крышке можно обнаружить логотип производителя.

Также здесь присутствует наклейка с указанием модели, серийного номера и двух номеров IMEI. Её можно снять.

Основная камера находится на отдельном островке, что типично для современных устройств, где несколько камер объединены в один модуль.

На правой грани размещены качелька регулирования громкости и кнопка включения. На левом торце ничего нет. Снизу расположено гнездо USB Type-C для зарядки, лоток для SIM-карт и отверстия динамика.

Экран у смартфона ровный и прямой, с закруглениями по углам и отверстием сверху под фронтальную камеру. Сверху нанесена заводская защитная плёнка.

Аппаратная платформа, софт и производительность

Смартфон Realme GT 7 Pro основан на чипе Snapdragon Gen 8 Elite. Поскольку платформа появилась относительно недавно, то не все приложения работают корректно, особенно под обновлённой оболочкой, основанной на Android 15. Артикул модели RMX5011.

Это не первое устройство компании, которым я пользуюсь. Мне довелось попробовать Realme XT, который до сих пор прекрасно работает. Устройства этой компании привлекают к себе внимание невысокой стоимостью в сочетании с мощным железом. В данном случае мы видим похожую ситуацию потому, что это один из самых доступных смартфонов на новой платформе.

Qualcomm Snapdragon Gen 8 Elite – это восьмиядерный процессор с двумя высокочастотными производительными ядрами и шестью ядрами послабее. Это не значит, что все ядра постоянно работают на максимальной частоте. Их частоты динамически меняются в зависимости от нагрузки. Также здесь используется достаточно мощный графический чип Adreno 830, у которого 1536 шейдерных блоков. Даже громоздкие игры вроде Genshin Impact идут плавно при установке частоты в 60 FPS.

Для увеличения производительности в ресурсоёмких приложениях предусмотрен специальный режим GT. Он позволяет процессору немного разогнаться, увеличив лимиты потребления.

Максимальный допустимый объём оперативной памяти у этой платформы составляет 24 Гб. Здесь мы видим, что устройство оборудовано 12 Гб быстрой памяти LPDDR5X-5300. Также здесь задействован скоростной накопитель с интерфейсом UFS 4.X.

Qualcomm Snapdragon Gen 8 Elite содержит два производительных ядра 4.32 ГГц – Oryon (Phoenix L), и шесть эффективных 3.53 ГГц – Oryon (Phoenix M). Данный чип ориентирован на флагманские решения, которые предназначены для самых производительных смартфонов. Поэтому не удивительно, что их устанавливают в модели ASUS ROG.

Посмотрим теперь на результаты бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

AnTuTu (обычный режим):

AnTuTu (GT):

Результат от переключения режимов заметен. Значит, для требовательных игр и приложений можно использовать режим повышенной производительности, а во всех остальных случаях можно ограничиться простым. Благо для этого достаточно нажать одну кнопку.

В играх можно использовать вспомогательную боковую панель, где также есть возможность переключать режим производительности, не выходя из приложения. Здесь же есть счётчик FPS.

Время автономной работы, нагрев

Поскольку я пользуюсь обычным смартфоном, то я уже давно забыл, что такое нагрев и расход аккумулятора. С игровыми смартфонами ситуация напоминает игровые ноутбуки. Игры становятся всё монструознее и тяжелее, а ещё появляются эмуляторы игровых платформ с кучей уже вышедших и популярных игр. Кстати, недавно прочитал новость на нашем ресурсе, что кто-то запустил через эмулятор даже Cyberpunk 2077 на платформе Qualcomm Snapdragon Gen 8 Elite. Там же отмечается, что графика Adreno 830 превосходит AMD Radeon 780M, что звучит неплохо. Однако у нас тут совсем другие габариты и чем мощнее чип, тем его сложнее охлаждать.

Производитель пошёл по пути использования металлических панелей, которые хорошо проводят тепло. Однако, смартфон может нагреться так, что в руке его держать уже будет некомфортно. Я-то вообще его загонял тестами, и он даже выдал предупреждение. Смысл его сводится к просьбе: дай остыть.

Чтобы пользователь не баловался, иконки приложений становятся неактивными и нужно подождать, пока устройство охладится. Затем уже можно продолжать его гонять. Всё это лишь касается различных стресс-тестов, которые сильно нагружают устройство. Это не касается обычных игр и прочих приложений, где нагрузка равномерная и постоянная.

Если возникают какие-то трудности, то можно отключить режим GT и это улучшит ситуацию с нагревом. В самых тяжёлых режимах корпус может разогреться до 50°C. Понятно, что при этом температура процессора заметно выше. Больше всего греется левая боковая панель сверху, но затем тепло уже равномерно распространяется и зимой можно хорошенько погреть руки.

Стоит подчеркнуть один момент: все тесты проводились на предрелизной версии ПО и проблемы с нагревом могут частично решиться ближайшими обновлениями.

В смартфоне используется достаточно ёмкий аккумулятор на 6 500 мАч. При обычном повседневном использовании: 2 часа веб-серфинга, 1 час игр, 2 часа чтения книг, 2 часа прослушивания музыки через Bluetooth и что-то ещё по мелочам (разговоры, мессенджеры) мне хватало заряда на один день и ещё оставалось заряда около 18%.

Для игрового смартфона результат хороший, особенно учитывая быструю зарядку.

Также традиционно зарядка максимально быстро осуществляется до уровня около 75-80% общей ёмкости, а дальше наблюдается заметное снижение и последние проценты уже идут дольше. Зарядка с 9% до 100% заняла немногим более часа. По факту на графиках видно, что блок питания может зарядить телефон гораздо быстрее, но, видимо, алгоритм этого сделать не позволяет, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Поэтому тут резонно заряжать до 70% за полчаса и дальше пользоваться устройством.

Теперь посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста, я использовал приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

Это не самый выдающийся результат. Кроме этого, тест Work 3.0 battery life показывает не совсем реальную картину потому, что если постоянно рубиться в ресурсоёмкие игры в режиме GT, то заряд будет таять заметно быстрее.

Тем не менее, при обычном повседневном использовании: 2 часа веб-серфинга, 1 час игр, 2 часа чтения книг и 2 часа прослушивания музыки через Bluetooth и что-то ещё по мелочам мне хватало заряда на три дня и ещё оставалось 11%. При более интенсивном использовании устройство нужно будет заряжать чаще, что мне отчасти напомнило игровые ноутбуки, когда играть приходится от зарядки.

Заключение

Qualcomm Snapdragon Gen 8 Elite – это один из самых мощных мобильных чипов на сегодняшний день. Помимо современных характеристик, он демонстрирует великолепные результаты, которые ещё недавно казались фантастикой. Разумеется, чудес не бывает и за всё нужно платить. При интенсивном использовании он нагревается, несмотря на самый современный техпроцесс 3 нм компании TSMC. Также можно заметить, что другие конкурирующие решения основаны на нём же и на сегодняшний день это самые передовые технологии.

Процессор оборудован не только производительными вычислительными ядрами, но и достаточно мощным блоком NPU. По совокупности всех параметров это позволяет ему занимать лидирующие позиции в некоторых тестах. Что касается нагрева и времени автономной работы, то здесь большую роль играет продуманность системы охлаждения и ёмкость используемого аккумулятора. Сам процессор гибко регулирует частоты, что позволяет ему работать в различных режимах. Где необходима высокая производительность, он выкладывается по максимуму, но также способен экономить энергию при слабой нагрузке или её отсутствии.

Realme GT 7 Pro – это высокопроизводительный телефон на новейшем чипе Snapdragon Gen 8 Elite, который выделяется своей доступной ценой на фоне аналогичных решений. Он не является самым ультимативным и бескомпромиссным устройством, но при этом предлагает отличную функциональность за свои деньги. Он обеспечивает высокую производительность, но за это приходится расплачиваться уровнем заряда аккумулятора. Однако это всё легко компенсируется сверхбыстрой зарядкой с комплектным блоком питания на 120 Вт. Качество изготовления очень высокое, материалы приятные, а металлические панели позволяют эффективнее рассеивать тепло.

Также понравилось, что в комплекте есть российское ПО и в целом локализация здесь хорошо организована, что заметно по надписям на русском языке. Комплект поставки включает в себя неплохой чехол и мощный адаптер. Жалко, что стекла не положили, но зато с завода идёт плёнка на экране, которой можно пользоваться какое-то время.

Андрей Понкратов aka wildchaser