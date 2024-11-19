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Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)

Платформа ProArt P16 демонстрирует хорошую производительность, обладает поддержкой AI с вычислительной мощностью около 50 TOPS, предлагает скорость работы интегрированной графики на уровне GTX 1650 и дискретную RTX 4070, поддержку DialPad и отличную энергоэффективность.
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Оглавление

Вступление

Во время пандемии коронавируса многие компании перешли на удалённый вариант работы. Для некоторых специальностей такой подход напрашивался сам собой. Например, программистам или дизайнерам совсем не обязательно просиживать офисный стул, а проводить совещания или общаться с коллегами по проекту можно дистанционно через различные сервисы. Поэтому даже сейчас некоторые специалисты продолжают работать удалённо или по гибридной схеме. У такого подхода есть свои плюсы и минусы, есть как сторонники, так и противники, но можно сказать точно, что для любой работы необходим инструмент. Дома это может быть компьютер или ноутбук.

Последний вариант более предпочтителен потому, что не занимает много места и вместе с устройством можно перемещаться не только по помещению, но и брать его с собой в дальние поездки или в офис. Поэтому с приходом самоизоляции резко вырос спрос на подобные устройства, а производители ноутбуков решили расширить спектр моделей и предложить специальные ноутбуки для профессионалов. Одну такую модель я уже рассматривал. Это ноутбук ASUS ProArt StudioBook 16 (H5600QR). Во время выхода это было ультимативное устройство с широким функционалом, фирменным софтом и специальными возможностями для профессионалов. Вместе с этим сама конфигурация была очень мощная и предлагала высокую производительность, сравнимую с рабочими станциями.

Время идёт, технологии не стоят на месте, а инженеры компании ASUS всегда находятся в поисках невероятного, поэтому неудивительно, что через промежуток времени должно было состояться обновление этой модели. Поскольку некоторые приложения лучше оптимизированы под Intel, были выпущены соответствующие модификации. А уже потом вышла новая платформа AMD с поддержкой AI, которая демонстрирует высокую производительность и добавляет новые возможности для работы с профессиональными приложениями и сервисами. Однако плюс к этому добавили современный дискретный видеочип RTX 4070 Laptop, который также может помочь с вычислениями, обеспечить высокую скорость при работе с графикой, снизить время рендера сцен или сократить время сборки проекта.

Разумеется, можно даже поиграть в компьютерные игры, но для этого, скорее всего, можно найти что-то попроще и не с таким крутым экраном. Сегодня мы рассматриваем новое устройство из серии ProArt, модель называется ASUS ProArt P16 (H7606W).

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Нам обещают много нового и интересного, причём не только в плане программного обеспечения, но и штатного оснащения ноутбука. Например, в базе уже 64 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5X у флагманской модификации H7606WI. Посмотрим, что ещё интересного нас здесь ожидает.

Технические характеристики

Модель ASUS ProArt P16 (H7606WI)
Тип устройства Ноутбук
Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370
Видеопроцессор AMD Radeon 890M Graphics;
NVIDIA RTX 4070 for Laptop (105 Вт), 8 ГБ GDDR6
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с результирующей частотой 7500 МГц
Накопитель SSD 2 ТБ Gen4 x4 SSD M.2
Экран 16” 16:10 OLED 4K (3840 x 2400) 60 Гц, яркость 400 кд/м2,
пиковая яркость 550 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0.2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1.07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 88%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%; Delta E < 1;
Настраиваемое цветовое пространство;
Защитное стекло Corning Gorilla Glass NBT;
Поддержка стилуса ASUS Pen (4096 градаций нажатия)
Разъёмы 1 x USB 4.0 Gen3 Type-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery);
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery);
2 x USB-A 3.2 Gen2;
1 x HDMI 2.1 FRL;
1 x аудиоразъем 3.5 мм;
1 x карт-ридер SD Express 7.0
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11 be); Bluetooth v5.4
Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 90 Вт*ч
Размеры 355 х 247 х 14.9-17.3 мм
Масса 1.85 кг
Цена 299 999 рублей *

* Стоимость устройства в одном из российских магазинов на момент подготовки материала.

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Характеристики устройства интересные, но и цена соответствует. Есть модификация попроще и, возможно, она будет заметно дешевле. По экрану понятно, что ноутбук не игровой и для игр можно подобрать что-то доступнее. Также можно заметить солидный объём оперативной памяти. Здесь используются чипы LPDDR5X, а они обычно распаиваются непосредственно на материнской плате. Поэтому производитель не стал жадничать, ведь банкет оплачивается покупателем, а ценители дорогого и прекрасного были во все времена.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в большой картонной коробке чёрного цвета. Однако, как в случае с топовыми игровыми ноутбуками, это не единственная упаковка, а только внешняя для транспортировки. С одной стороны находится огромная надпись Pro Art. Это название новой линейки продукции, которая предназначена для абсолютно разных творческих людей.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней размещены штрих-коды и служебная информация. С одного из торцов коробки есть похожая наклейка.

Сверху предусмотрена чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Внутри коробки скрываются ещё две и один лоток. В последнем лежит запакованный в полиэтиленовый пакет рюкзак. Аксессуар выполнен в соответствующей стилистике. Повсеместно присутствует символика ProArt. Он достаточно крупный и вместительный, а изготовлен из синтетического материала, зато получается очень практично.

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Идея интересная, поскольку обычно в комплекте идут какие-то банальные сумки, а рюкзак хоть ребёнку можно отдать, чтобы он в школу с ним ходил и такого явно не у кого не будет.

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Ну и ещё все будут знать, что у папы или мамы крутой ноутбук (шутка). Вообще я посмотрел и действительно с каких-то пор ношу ноутбук в рюкзаке потому, что это удобно, но возможно это не многие оценят.

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Рядом в небольшой коробке лежит блок питания. По наивности я думал, что это опять будет какой-нибудь адаптер с USB Type-C разъёмом, но на самом деле я сначала увидел его мощность, а потом понял, что разъём будет другой. Он обеспечивает 10А при 20В, что даёт нам 200 Вт. Соответственно разъём тут специальный.

Ещё в комплекте должен находиться USB – Ethernet адаптер, потому что из-за тонкого корпуса места для порта RJ-45 не нашлось.

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Также во внешней упаковке находится ещё одна коробка покрупнее, а в ней – сам ноутбук.

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Эта коробка также изготовлена из чёрного плотного картона, но уже почти по размеру самого устройства, а на верхней крышке есть тиснёная надпись ProArt.

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Под ноутбуком скрыта ниша, где покоятся различные инструкции, буклеты и гарантийные карты.

Внешний вид и корпус

Те, кто видел цену этого ноутбука, ожидали найти в чёрном бархатистом конверте золотой корпус, или хотя бы позолоченный. По факту сперва даже как-то недоумеваешь. Что, вот так просто! Может хоть углеволокно? Нет. Верхняя крышка и нижний поддон изготовлены из алюминия. Топкейс тоже.

Дизайн строгий и классический с максимальным использованием металла для придания солидности и надёжности. Я ожидал увидеть знакомое колесо ASUS Dial, но вместо него есть только какой-то кружок на тачпаде, который теперь называется DialPad. Все поверхности матовые, только экран выделяется глянцем. Не спешите кидать помидоры, тут установлен тачскрин с 4096 градациями нажатия. Защитное стекло Corning Gorilla Glass NBT. Опционально может поставляться стилус ASUS Pen 2.0 SA203H, но в коробке я его не нашёл.

В нижнем углу на верхней крышке красуется значок и надпись ProArt.

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Прошлое поколение было заметно тяжелее (2.4 кг), а новая модель где-то активно тренировалась и сбросила вес до 1.85 кг. Для ноутбука с дискретной видеокартой и 16” экраном это скромно. При том, что почти все панели металлические.

По толщине это практически ультрабук. Даже одной рукой его можно взять и перенести, но долго так таскать не получится. Однако корпус жёсткий и такую процедуру позволяет осуществить.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный, что обеспечивает хорошую фиксацию крышки в открытом состоянии. При этом я попробовал открыть её одной рукой и всё получилось. Тест «яблобука» пройден.

Сверху находится HD камера с микрофонами. Шторки нет, а сама камера спрятана за стеклом.

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Крышка открывается на большой угол (145°), но не на 180°, что было бы полезно в этом устройстве, которое оборудовано сенсорным экраном. Ограничителем открытия экрана здесь выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку.

На верхней панели внизу размещена еле различимая надпись с логотипом компании и надписью ProArt. Она также скрыта за глянцевым стеклом, поэтому приходится всматриваться.

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Спереди и сзади разъёмов нет. Сзади есть только отверстия для выхлопа горячего воздуха и тут же расположены три не очень ярких индикатора, причём на торце верхней крышки. Это самое удобное расположение индикаторов, которое я встречал за последнее время потому, что их спереди банально не видно, но они есть и это главное.

На левой грани можно увидеть разъём питания, порт HDMI, разъём USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A и 3.5 мм гнездо для гарнитуры.

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На правой грани видим слот для карт памяти SD Express 7.0, разъём USB 4 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A. Порта RJ-45 нет, но вместо него обещали положить адаптер USB – Ethernet.

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Нижний поддон изготовлен из алюминиевого сплава и прочного пластика. На нём есть две крупные резиновые полосы, которые выполняют функцию ножек для опоры. Они необходимы для того, чтобы был зазор между нижней крышкой и поверхностью стола, чтобы воздух мог свободно проходить. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 11 винтов с шлицом torx. Ещё нужна пластиковая карточка или что-то другое тонкое, гибкое и упругое чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Основную часть внутреннего пространства занимает аккумулятор, материнская плата и продвинутая система охлаждения с тремя вентиляторами. У инженеров стояла непростая задача всё это разместить в тонком корпусе. При этом аккумулятор нельзя было сделать меньше по объёму, чем в прошлом поколении.

Систему охлаждения также нужно было переработать под новый процессор и GPU. Для этого нужно было обеспечить небольшой запас по мощности, чтобы процессор мог незначительно выходить за свои лимиты, для обеспечения повышенной производительности. Мощность GPU загнали в рамки 105 Вт.

Ноутбук уверенно работает в офисных задачах почти весь рабочий день. Да, аккумулятор ёмкий, но здесь используется достаточно мощный CPU и дискретный графический чип.

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Производитель сделал новую производительную систему охлаждения, которая специально предназначена для этой модели. Здесь можно заметить два крупных вентилятора и один поменьше. Все они выполнены по знакомой схеме с большим количеством мелких лопастей. Также в системе охлаждения используются четыре крупные тепловые трубки, которые идут от двух теплосъёмных пластин и оканчиваются двумя радиаторами. В качестве термоинтерфейса для кристалла процессора используется жидкий металл.

Третий вентилятор обдувает поверхность печатной платы в области процессора и видеочипа. Чтобы поток воздуха правильно распределялся, предусмотрены специальные полоски из мягкого пористого материала, которые формируют барьеры, через которые воздух не проходит. Таким образом воздух гуляет по определённым коридорам.

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Беспроводной модуль MediaTek MT7925 не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъём M.2.

Внизу по углам находятся два небольших динамика с крупными камерами. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет. Звук сертифицирован harman/kardon, а в системе присутствует 6 динамиков. Звук хороший, но недостаточно низких частот.

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Аккумулятор достаточно ёмкий, но платформа достаточно мощная и производительная, поэтому если не сдерживать её аппетиты заряд будет таять на глазах. Для оптимизации потребления есть несколько режимов производительности, которые настраиваются через фирменное приложение MyASUS.

Возможности расширения здесь небольшие. Можно заменить беспроводной модуль и SSD M.2 накопитель. Оперативная память распаяна непосредственно на материнской плате, но объём её солидный, а у дискретного GPU есть своя память, которая также распаяна около чипа.

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Клавиатура и тачпад

Клавиатура удобная, с крупными клавишами. Она мембранного типа с тремя уровнями подсветки. Ход клавиш 1.7 мм. Есть отдельная кнопка для ассистента Copilot. Кнопка питания установлена отдельно в правом верхнем углу. Цифровой блок отсутствует.

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Функция ASUS Dial здесь также реализована, но немного иначе. Вместо физического поворотного колеса, здесь представлена отдельная область на тачпаде. Однако кружок там не просто нарисован, а выполнен с небольшим углублением. По центру находится индикатор с сенсорной кнопкой.

Напомню, что ASUS DialPad – это универсальный инструмент для управления различными параметрами в креативных приложениях. Поддерживаются Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom Classic, After Effects и многие другие. В дальнейшем поддержка приложений будет расширяться. Для регулировки доступно более 70 команд и действий, включая общесистемные – яркость экрана, громкость, вертикальный скроллинг, зум и т.д.

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Клавиатура не полноформатная, поэтому часть команд и регулировок применяются при нажатии клавиши Fn. Её можно зафиксировать в одном из двух состояний.

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Клавиатура оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном она ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств.

Экран

Дисплей с диагональю 16 дюймов обладает разрешением 3840x2400 точек и частотой обновления 60 Гц. Здесь используется матрица с технологией OLED.

Она подразумевает высочайший уровень контрастности и сверхнизкое время отклика (1000 000:1 и 0.2 мс, что значительно превышает показатели для классических ЖК-дисплеев) и обладают сертификатом Display HDR True Black 500. Исключительная точность цветопередачи (ΔE < 1). Сертификат Pantone Validated, подтверждающий готовность экрана к профессиональной постобработке видео и редактированию по критериям цветовой температуры, гаммы, и цветоразности (ΔE). Соотношение сторон 16:10 увеличивает площадь экрана и пространство для работы с макетом, добавляя по высоте 240 пикселей по сравнению с обычным вертикальным разрешением 2160 точек.

Черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным. Используется матрица Samsung ATNA60YV02-0.

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Площадь поверхности экрана здесь составляет 88%. Сам экран очень яркий, а цветовой охват огромный. В тёмном помещении экран вообще не светится, если на нём чёрный цвет.

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Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Это похоже на правду даже в штатном режиме.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. Про чёрный цвет я всё уже сказал, он действительно чёрный, а не серый.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой зеленоватый оттенок. Это заметно только на выключенном экране. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия или защитного стекла. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью калибратора я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 443.6 0
50 218.2 0
0 3.8 0

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 443.6 0
50 218.2 0
0 3.8 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает запредельный уровень контрастности.

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В целом это модель предназначена для работы с графикой, поэтому экран тут один из лучших на рынке. В штатный софт встроена возможность калибровки экрана, но без аппаратных средств не обойтись. Поэтому можно использовать программное обеспечение калибратора, чтобы создать собственный профиль.

Тестирование

Ноутбуки ASUS серии ProArt сертифицированы по программе NVIDIA RTX Studio, включающей высокопроизводительные устройства с видеокартами NVIDIA RTX, а также драйверы Studio, которые оптимизированы для ускорения работы и стабильности в более чем 40 профессиональных приложений в сфере творчества от целого ряда разработчиков, включая Adobe, Autodesk, Avid, Blackmagic Design, Epic, Maxon, Unity и других. При использовании устройств Studio скорость расчётов по сравнению с обычными ноутбуками увеличивается в несколько раз. Для этого применяются самые современные наработки NVIDIA, включая аппаратную трассировку лучей и функции искусственного интеллекта.

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита MyASUS, которую мы уже много раз рассматривали. Пора переходить к тестам.

CPU-Z:

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GPU-Z (Radeon 890M):

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GPU-Z (RTX4070 Laptop):

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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AIDA64 CPU CheckMate:

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AIDA64 CPU AES:

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AIDA64 CPU SHA3:

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AIDA64 CPU FP32 Ray-Trace:

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Cinebench R20:

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Cinebench R23:

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Cinebench 2024:

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7-Zip 23.01:

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WinRAR 7.01:

450x427 38 KB

PCMark:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Time Spy:

450x285 32 KB. Big one: 1000x634 115 KB

3DMark Steel Nomad:

450x275 30 KB. Big one: 1000x610 108 KB

3DMark Solar Bay:

450x312 41 KB. Big one: 1000x694 148 KB

3DMark Port Royal:

450x269 30 KB. Big one: 1000x597 105 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x269 30 KB. Big one: 1000x597 116 KB

CrystalDiskInfo:

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CrystalDiskMark:

450x228 38 KB

AS SSD Benchmark:

450x450 52 KB

Anvil’s Storage:

450x281 40 KB. Big one: 1000x625 142 KB

Corona 1.3:

450x220 36 KB. Big one: 1000x489 154 KB

GeekBench AI (ONNX):

442x450 27 KB. Big one: 1000x1019 89 KB

GeekBench AI (OpenVINO):

442x450 26 KB. Big one: 1000x1019 90 KB

SPECviewperf 2020 v3:

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С фирменным приложением MyASUS мы уже несколько раз знакомились и здесь его функционал близок к модели Zenboos S 16.

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Однако есть ещё специализированный софт, который называется ASUS ProArt Creator Hub. Можно предположить, что он как-то связан с настройкой модуля ASUS DialPad, но на самом деле для этого есть специальная утилита, которая входит в этот программный пакет.

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В приложении присутствуют функции мониторинга и пункты выбора режима производительности.

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Какие-то настройки дублируются с MyASUS. Например, настройка экрана.

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Однако, здесь можно выполнить калибровку, для чего есть специальный пункт.

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Ещё есть пункт для создания групп запуска приложений. Это может быть полезно для рабочих сценариев, когда для решения той или иной задачи нужно регулярно открывать сразу несколько программ.

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Есть даже оптимизатор производительности. Здесь отображается мониторинг ресурсов, настраивается приоритет приложений и осуществляется очистка файлов.

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Отдельно есть пункт по настройке ASUS DialPad. Есть уже готовый набор приложений, где можно перенастроить или добавить какие-то функции. Также можно добавлять новые приложения и настраивать функции под них.

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Слева при этом отображается окружность меню и наглядно показано, как будут располагаться пункты, и какие функции будут выполняться. Разобраться в обилии настроек не очень сложно, но поначалу это непривычно, однако впоследствии может действительно облегчить работу с устройством.

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Также есть приложения, где задействован функционал ИИ. В комплекте с ASUS ProArt P16 поставляется медиагалерея StoryCube (у нас работал из-под ВПН) и продвинутый генератор изображений MuseTree с пошаговой (древовидной, отсюда и название) настройкой, не говоря уже о поддержке ИИ на уровне функций ОС.

Все-таки нейросети это актуальный тренд 2024 года, игнорировать его полностью было бы неправильно, даже если «выхлоп» от новых технологий пока скромен.

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час. Это достаточно высокие показатели для любого устройства. В комплекте поставляется мощный блок питания на 200 Вт.

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За 30 минут он способен зарядить аккумулятор с нуля до 48%. За 1 час заряд составляет уже 83%. Это отличный результат. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 7 часов 35 минут в производительном режиме с яркостью экрана 75%.

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Ноутбук производительный и к тому же оборудован дискретным видеочипом, поэтому потребление достаточно высокое. Если активно использовать устройство для профессиональных задач, когда процессор или GPU будут загружены на 100%, то заряда аккумулятора надолго не хватит. Здесь можно провести аналогию с игровыми ноутбуками, где аккумулятор выступает скорее в роли ИБП.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 38°C, но можно заметить, что нагрев не равномерный и основная часть горячего воздуха выходит сзади.

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При этом сзади видно место, где расположен вентилятор и там устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

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Заключение

ASUS ProArt P16 (H7606W) – это модель не для массового пользователя, а для профессионалов, которым она окажется по карману. Причём на покупку устройства в России может уйти вся зарплата такого специалиста. Поэтому даже обеспеченные люди будут подходить к выбору этой модели трезво и взвешенно, оценивая реальные возможности использования ноутбука. Геймеры предпочтут выбрать что-то попроще. Например, с меньшим разрешением экрана, чтобы дискретный видеочип демонстрировал приемлемый уровень FPS. Ведь играть в 4K можно не во всех режимах даже на настольной RTX 4090.

Я уже рассматривал новую платформу AMD, которая называется Strix Point, но, к сожалению, пока нет доступных моделей и ценник остаётся достаточно высоким. При этом платформа демонстрирует хорошую производительность, обладает поддержкой AI с вычислительной мощностью порядка 50 TOPS, прибавим к этому высокую скорость работы интегрированной графики, которая находится на уровне ускорителя GTX 1650, и ещё отличную энергоэффективность.

Инженерам ASUS удалось немного увеличить лимиты мощности благодаря использованию новой производительной системы охлаждения с тремя вентиляторами. Плюс к этому добавили оптимальный, на мой взгляд, графический процессор с ограничением в 105 Вт. В совокупности с используемым экраном это намекает нам на то, что устройство предназначено не для игр, а в первую очередь для работы. В игровой модели мощность задрали бы выше - до 140 Вт, и установили бы QHD экран, оптимальный для RTX 4070 Laptop.

С софтом не стали мудрить, ведь ранее уже был разработан и представлен программный пакет ASUS ProArt Creator Hub. Он является аналогом ASUS Armoury Crate. В его состав входит фирменная утилита для настройки устройства ASUS DialPad, а ещё есть пункты для калибровки экрана, но для этого нужен специальный инструмент. Можно настроить режим работы вентиляторов, также есть мониторинг.

Устройство ASUS Dial переработано и из аналогового колеса прокрутки превратилось в область на тачскрине. При этом это не просто нарисованный кружок на нём, а специальное углубление со своими датчиками и сенсорами. Включить эту функцию можно прямо с тачпада, а потом уже загорается светодиод в центре окружности и можно вызвать меню. Аналоговое колёсико крутить приятнее и можно просто использовать его как антистресс. Здесь же сделано более рационально и прагматично, но функциональность осталась на том же уровне.

Экран один из самых крутых, если не самый продвинутый на рынке. К тому же на него установлен тачскрин с 4096 уровнями давления и поддержкой фирменных стилусов MPP 2.0. Аналогов я пока не видел. Соответственно цена на такое устройство в такой комплектации не может быть низкой и находится на уровне простых игровых моделей. Автономность не очень большая, но это обусловлено сразу несколькими факторами, зато в комплекте есть мощный блок питания на 200 Вт. Он позволяет зарядить аккумулятор на 50% практически за полчаса.

Инженерам пришлось непросто потому, что они искали баланс между производительностью и габаритами устройства. На мой взгляд, можно было пожертвовать толщиной, но разместить более ёмкий аккумулятор, более крупную клавиатуру с цифровым блоком, сделать петли с открытием на 180°, раз уж есть тачскрин, и установить более производительную систему охлаждения, которая была бы немного тише. Однако сейчас тренд на более лёгкие и тонкие устройства, а «кирпичи» уже никто не хочет использовать, поэтому инженеры сделали такой выбор.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ProArt P16 (H7606WI) получает награду:

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dimkahon
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Overseer man
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Александр
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Manager
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Manager
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9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
Константин
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