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Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W

Мы изучим, на что способен полностью модульный блок питания с сертификатом 80 Plus Gold, построенный на популярной и хорошо себя зарекомендовавшей платформе CWT (Channel-Well Technologies) CSZ и оснащенный разъемом 12VHPWR.
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Оглавление

Вступление

Для мощного и производительного компьютера нужен соответствующий блок питания. Можно попробовать сэкономить, но производители видеокарт на коробке сразу указывают рекомендованную мощность устройства. Здесь ещё нужно учитывать то, что с возрастом блока питания она снижается и не всегда указанное значение соответствует действительности.

Также следует учитывать КПД блока, для чего были придуманы обозначения соответствия определённым сертификатам. Есть блоки без этих сертификатов, которые неплохо себя чувствуют и даже работают, но сейчас это является элементом продвижения новых моделей. Сертификация 80 Plus внедрена уже давно, и пользователь может сориентироваться по определённому значку, к какому уровню относится устройство. Идею подглядела компания Intel и стала также добавлять к своим процессорам приставки Gold и Silver. Причём они встречаются не только в настольном сегменте, но и в серверных моделях процессоров.

Что касается блоков питания, то в основном встречаются модели 80 Plus, 80 Plus Bronze и 80 Plus Gold. Остальные встречаются реже, но это не значит, что их не существует. Блоки стандарта 80 Plus Titanium обеспечивают КПД в районе 94%. Золотой серединой является стандарт 80 Plus Gold, и таких блоков сейчас продаётся много. Сам я уже рассмотрел несколько таких блоков, которые были построены всего на двух платформах. Это объясняется тем, что крупные производители компьютерных компонентов заказывают производство блоков у таких же крупных OEM компаний, которые готовы выпустить нужный продукт под определённые спецификации. Вот и получается, что один и тот же блок может продаваться под разным логотипом, но по схожей цене, ведь сама себестоимость устройства плюс-минус одинакова.

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С одной стороны, это хорошо. Покупая такой блок, ты знаешь, что берёшь и на что рассчитывать. С другой стороны, получается, что отсутствует конкуренция и все бренды поделились на 2-3 лагеря, заказывая продукцию только из этих 2-3 источников. Однако к этой тенденции пришёл сам рынок и, видимо, на это были причины. Также в моду уже вошёл новый разъём питания для видеокарт, и пользователи спешат обновить свой блок питания. Ничего плохого в этом нет, поэтому производители правильно подсуетились и начали продавать блоки питания, так сказать, с нативной поддержкой нового стандарта 12VHPWR. Его ещё называют PCI-e Gen5, но к версии этого интерфейса новый разъём никак не относится, ведь даже сами видеокарты, оборудованные таким разъёмом, поддерживают пока только PCI-e 4.0.

Сам я достаточно продолжительное время пользовался блоком XPG CyberCore 1300W Platinum, но у него поддержки нового разъёма нет, и приходилось использовать переходник. Никаких проблем с этим не возникало, и я протестировал много видеокарт, но у самого бренда XPG за это время появились новые модели блоков, а у меня появилась возможность рассмотреть один из них поближе. Модель называется XPG Core Reactor II 1200W. Линейка Core Reactor II представлена в двух цветах: чёрном и белом. У меня оказался чёрный.

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Как по мощности, так и по стандарту 80 Plus, эта модель находится на ступеньку ниже, но это не означает, что она не сможет справиться с топовыми конфигурациями и видеокартой уровня GeForce RTX 4090. Рассмотрим блок более детально, определим его платформу и в целом выясним, что получилось и как это работает.

Упаковка и комплектация

XPG – это «геймерское» подразделение компании A-DATA. Под этим брендом выпускается неплохая оперативная память, отличные SSD накопители, среди которых есть даже модель Legend 970 с интерфейсом PCI-e x4 Gen5. Ну а если уж есть свои корпуса, то, как обойтись без блоков питания и всяких AIO систем охлаждения. Цены приемлемые, качество хорошее и поэтому данный бренд обретает всё большую популярность. При этом известно, что микросхемы памяти компания не производит, контроллеры тоже, а блоки питания заказывает у специализированных OEM производителей. Остаётся лишь добавить фирменную символику и разработать красивую упаковку.

Она действительно выглядит неплохо, а главное узнаваема. Изначально коробка обтянута защитной плёнкой. Дальше мы видим крупную картонную коробку, в которой можно было бы разместить два блока питания. Однако большую часть внутри занимает не сам БП, а большое количество кабелей.

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Информация об устройстве разбросана по всем сторонам коробки. Спереди мы видим изображение самого блока питания. Сразу можно отметить, что он обычной длины. В левом нижнем углу находится анимационный персонаж, а рядом с ним надпись XPG Core Reactor II 1200W. Судя по названию, это второе поколение блока питания, в котором производитель решил добавить поддержку нового интерфейса 12VHPWR.

Кстати, я рассматривал блок питания XPG CyberCore 1300W Platinum, когда выпуск видеокарт RTX 4090 был уже не за горами и до сих пор я использовал комплектные переходники для тестирования видеокарт nVidia 4000-серии.

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На упаковке есть информация о том, что это модульный блок питания. Сверху находится группа значков. Производитель заявляет о соответствии блока сертификату 80 Plus Gold, поддержке стандарта ATX 3.0 и наличии разъёма 12VHPWR. Также спереди мы можем заметить крупное изображение устройства, но без кабелей.

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С обратной стороны упаковки есть схематическое изображение блока питания, где указаны его габариты. Рядом есть информация о кабелях, их длине и количестве разъёмов. Внизу представлена стандартная таблица по мощности. На одной из боковин можно обнаружить два графика.

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Один отображает кривую работы вентилятора, а другой КПД блока в зависимости от мощности. Если я правильно понял первый, то вентилятор на блоке не работает до достижения 40% нагрузки блока, а потом включается и его обороты растут практически линейно.

На всякий случай я проверил эту информацию на сайте и там точно такой же график. Видимо, так планировали сделать изначально, но потом передумали потому, что у меня логика работы вентилятора оказалась немного другой. На одном из торцов находятся QR коды и штрих-коды.

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Коробка изготовлена из плотного картона, она открывается спереди. После открытия мы видим прямо сверху комплект наклеек и инструкцию. Ниже находится каркас из вспененного полиэтилена, где скрывается сам блок питания, а справа сумка, в которой прячутся кабели.

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Больше внутри ничего нет.

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Комплект поставки здесь неплохой. Прежде всего это руководство по использованию и комплект наклеек.

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Также в комплекте есть много кабелей потому, что блок модульный. Также есть основной кабель питания и винты крепления.

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Все кабели вместе взятые весят немного меньше самого блока питания. Длинна кабелей составляет в среднем 650 мм, а для SATA и MOLEX разъёмов они длиннее.

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В комплект входят:

  • Один кабель питания материнской платы 20+4 Pin;
  • Два кабеля дополнительного питания процессора ATX12V с разделением 4+4 Pin;
  • Один кабель для видеокарт 12VHPWR (600 Вт);
  • Один кабель-переходник для видеокарт 12VHPWR - 2 x PCI-e 6+2 Pin
  • Три кабеля для видеокарт 2 x PCI-e 6+2 Pin;
  • Три кабеля для трёх устройств SATA и одного MOLEX.

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В первую очередь расстроило отсутствие стяжек. Хотелось бы несколько штук на липучках для многократного использования. Зато в комплекте есть необычный кабель-переходник 12VHPWR - 2 x PCI-e 6+2 Pin, который может пригодиться для пользователей, которым пока не нужен новый разъём. Часть кабелей в оплётке, а другие плоские и без неё.

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 160 х 86 мм, вес без кабелей около 1,822 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,6 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе есть несколько декоративных вставок, а на одном из винтов присутствует гарантийная пломба.

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Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Он установлен под крышкой корпуса, в которой проделано множество прорезей. Поэтому отдельной решётки типа «гриль» тут нет. Логотип производителя выполнен в виде вставки на корпусе.

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С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть сведения о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold.

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Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля и выключатель. Кнопки бесшумного режима тут нет, видимо он работает автоматически, судя по графику на упаковке.

В моём случае вентилятор работал постоянно и не останавливался даже на малой мощности. Скорость вращения была около 500 об/мин, а шум составлял 28,1 дБ на расстоянии 30 см.

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Согласно графику, при достижении 40% мощности вентилятор должен включаться. Тут есть два варианта: либо у меня просто оказался такой экземпляр, либо производитель внёс изменения в логику работы вентилятора уже после того, как графики были отпечатаны и опубликованы на сайте. Есть ещё третий вариант – особенность именно старшей модели на 1200 Вт, а у остальных модификаций всё соответствует графику.

Лично для меня, как для пользователя, лучше, чтобы вентилятор работал постоянно на минимальных оборотах, чтобы не волноваться за компоненты внутри блока и не думать о возможном перегреве. Несмотря на опубликованный на сайте точно такой же график рядом присутствует такая надпись:

«Интеллектуальная кривая вентилятора обеспечивает бесшумную работу даже при полной мощности. Для повышения эффективности и увеличения срока службы вентилятор запускается при низкой скорости. Таким образом увеличивается срок службы блока питания.» Видимо, здесь какие-то трудности перевода потому, что я ничего не понял.

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Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей. Коннекторы разделены на группы и выделены белыми линиями в отдельные зоны. Всё подписано и очень информативно. Что-то перепутать тут невозможно.

Кстати, совсем неочевидная ситуация: кабели от блока XPG CyberCore 1300W Platinum полностью подошли. Вообще же я сталкивался с тем, что у разных производителей нет какого-то общего стандарта для подключения, поэтому кабели от одного блока могут не подойти к другому.

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Блок питания XPG CyberCore 1300W Platinum проработал у меня уже больше года и никаких проблем при его использовании я не заметил, хотя там вентилятор включается не часто даже когда нагружен процессор и видеокарта. Кстати, у этой модели тоже вышло обновление с индексом II, где также добавили разъём 12VHPWR. Флагманом пока остаётся FUSION 1600 TITANIUM. У него есть сразу два порта 12VHPWR и сделан он в сотрудничестве с компанией Delta Electronics.

Что касается модели XPG Core Reactor II 1200W, то здесь снова решили использовать проверенную платформу CWT (Channel-Well Technologies) CSZ. Она встречается в блоках питания DeepCool, Montech, MSI и других. В данной платформе применяется большое количество различных элементов защиты (OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP), о чём производитель сообщает на сайте.

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Компоновка внутри достаточно плотная, что характерно для этой платформы. Поэтому блок питания достаточно тяжёлый и весит около 1822 г.

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Фильтрация начинается прямо на входе с обратной стороны розетки и продолжается на основной плате, где в общей сложности используются четыре керамических конденсатора Y, два полимерных конденсатора X, два металлооксидных варистора MOV и две фильтрующие катушки индуктивности.

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Учитывая, что в некоторых блоках питания отсутствуют MOV, приятно было увидеть их здесь, поскольку эти компоненты используются для стабилизации всплесков напряжения в сети переменного тока и наблюдаются в основном в премиальных моделях.

Активная схема PFC использует два мостовых выпрямителя WeEn Semiconductors WNB2560M, находящихся с обеих сторон самого маленького радиатора.

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Далее мы видим три силовых МОП-транзистора Lonten LSD65R099HT для активной схемы PFC. Они находятся на одном радиаторе с диодом Шоттки CREE C3D12065A в качестве повышающего диода APFC.

К оставшемуся радиатору прикреплены два силовых транзистора Infineon IPA60R099P6.

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Микросхемы Champion CM6500UNX и SyncPower SPN5003 являются частью схемы контроллера APFC, расположенной на вертикальной печатной плате между радиаторами. Рядом распаяны два крупных японских конденсатора фирмы Nippon Chemi-CON на 400В 820 мкФ и 470 мкФ, что даёт общую ёмкость 1290 мкФ.

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Как и в большинстве современных высокоэффективных источниках питания, все выпрямители вырабатывают выходное напряжение 12 В, а линии 5 В и 3,3 В генерируется из выходного напряжения 12 В с помощью преобразователя постоянного тока.

За формирование линии 12 В отвечают десять МОП-транзисторов Infineon BSC014N06NS, которые расположены на плате расширения сразу после трансформатора.

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Линии 5 В и 3,3 В генерируются двумя МОП-транзисторами UBIQ Semiconductor QN3107M6N и двумя МОП-транзисторами QM3054M6, которые распаяны на другой плате расширения. На ней же находится ШИМ-контроллер uPI Semi uP3861P.

А вот микросхема мониторинга Weltrend WT7502R, расположенная на вертикальной печатной плате рядом с компонентами вторичного каскада. Она обеспечивает защиту от повышенного/пониженного тока и повышенного/пониженного напряжения. По соседству находится контроллер вентилятора Microchip PIC16F1503.

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Кстати, здесь используется знакомый вентилятор размера 135 х 135 мм производства компании Hong Hua модель HA13525H12SF-Z. Его максимальная скорость вращения составляет 2300 об/мин. Точно такой же можно обнаружить в блоке DeepCool PX1000G на похожей платформе CWT CSZ.

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Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 32 ГБ DDR5-6400, A-Data (SKhynix);
  • Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG Core Reactor II 1200W, 1200 Ватт.

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Температура в помещении находилась на уровне 22°C, уровень шума составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Как уже отмечалось выше, вентилятор моего экземпляра при слабой нагрузке не останавливался и продолжал работать на низких оборотах. При высоком уровне нагрузки его крыльчатка раскручивалась достаточно слабо.

Шум при работе вентилятора даже при высокой нагрузке получается очень слабый, его легко заглушают вертушки видеокарты или системы охлаждения процессора.

А что с остальными характеристиками?

КПД при разной нагрузке
%


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Напряжение по линиям питания при разных уровнях нагрузки
3.3 В, 5 В, 12 В


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Обороты вентиляторов
об/мин


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Уровень шума
Расстояние 30 см, дБ


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Разумеется, я изучал блок при разной нагрузке через тепловизор, но ничего интересного не заметил. Самые высокие температуры, которые наблюдались, составили 39.2°C.

Однако сложно однозначно сказать, как правильно должен работать вентилятор. Возможно, это особенность конкретного экземпляра, либо производитель убрал режим полной остановки вентилятора. Тут остаётся только гадать.

Заключение

XPG Core Reactor II 1200W – это полностью модульный блок питания с сертификатом 80 Plus Gold, построенный на популярной и хорошо себя зарекомендовавшей платформе CWT (Channel-Well Technologies) CSZ. Платформа уже рассмотрена вдоль и поперёк, используют её самые крупные бренды и все они дают на свои модели по 10 лет гарантии. Это хороший срок, который косвенно свидетельствует о высоком качестве устройств. Внутри всё сделано достаточно аккуратно, используются японские конденсаторы фирмы Nippon Chemi-Con, блок оборудован тихим вентилятором и внушает надёжность, а длительный гарантийный срок лишь добавляет уверенности.

Кстати, вентилятор работает даже на малой мощности, что положительно сказывается на температурном режиме компонентов внутри. У некоторых производителей есть полностью бесшумный режим, когда вентилятор останавливается, но в данном случае он просто работал на минимальных оборотах. И, на мой взгляд, это правильно, поскольку шума всё равно нет (или его заглушают другие вентиляторы в системе), но при этом все компоненты хорошо охлаждаются и нет пограничных состояний, когда вентилятор ещё не запустился, а внутри что-то уже заметно прогрелось.

В комплекте идет интересный кабель, который, наоборот, преобразует разъём 12VHPWR в одну линию PCI-e 8-pin. Понятно, что такое сейчас не очень актуально, но производитель подумал даже об этом. Чего бы ещё хотелось? Лично мне не хватило в комплекте стяжек на липучках. Ими очень удобно стягивать пучки кабелей и крепить их к разным элементам корпуса. Можно купить пачку нейлоновых, чтобы один раз собрать и забыть, но мне приходится часто всё собирать и разбирать и поэтому удобнее использовать многоразовые на липучках.

Что касается цены, то она сопоставима с аналогами на этой же платформе и тут нужно смотреть на акции или распродажи в разных магазинах. Что ещё понравилось? Например, неочевидная вещь: модульные кабели XPG CyberCore 1300W Platinum оказались абсолютно совместимы с этим блоком и наоборот, кроме отдельного 12VHPWR. Также здесь наблюдается высокий уровень КПД на всём диапазоне мощности.

Каких-то недостатков вроде писков или свистов в моем случае не выявилось. Перед нами отличный блок по приемлемой цене, а для тех, кому нужна мощность меньше, есть другие модели в линейке, предлагающие 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест wildchaser блоки питания xpg 1200 ватт xpg core reactor ii 1200w

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Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
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