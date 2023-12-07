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Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow

Мы протестируем добротный корпус с хорошей вентиляцией и интересным решением по лёгкой замене задних панелей для различных способов установки видеокарты.
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Оглавление

Вступление

Компьютерных корпусов сейчас великое разнообразие, и каждый чем-то выделяется. Где-то используются стеклянные панели, где-то плата устанавливается под углом, где-то можно установить 100500 вентиляторов и шесть водянок. Производители не сидят сложа руки, дизайнеры мечтают и фантазируют, инженеры воплощают это всё безобразие в макет, а дальше «… вкалывают роботы, платит человек».

С одной стороны, разумно купить хороший дорогой корпус, если остальная система стоит под полмиллиона рублей, но обычно такие вещи покупают на сдачу, что не очень правильно. Я и сам неоднократно сталкивался с подобным, когда в тесный, плохо вентилируемый корпус запихивают систему мощностью под киловатт. Разумеется, всё перегревается, «винда» виснет, экран тухнет, блок уходит в защиту, ПК вырубается или перезагружается, а пользователь не понимает, что могло пойти не так и во всём винит наклейку «Made in China».

Бывают и другие крайности, когда вся сборка дешевле корпуса, и пользователь не может понять, почему FPS в играх низкий, ведь вентиляторы крутятся и светятся, а значит ПК – игровой. Поэтому важно найти баланс между сборкой и корпусом. Сначала желательно составить список оборудования, рассчитать его мощность и подумать об охлаждении. Для топовых сборок нужны хорошо проветриваемые корпуса, чтобы не возникали трудности с теплоотводом. Исключение – это фанаты ITX сборок, которые хотят всё разместить в пакете из-под молока, но это особый вид искусства и люди представляют, что хотят получить, и как это будет работать.

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Некоторые производители компьютерных компонентов видят переживания пользователей, которые сталкиваются с трудностями выбора, и предлагают им решения, которые будут оптимальными для определённых линеек материнских плат. Например, у компании MSI есть серия Gaming, в которую входят три основные: MAG (MSI Arsenal Gaming), MPG (MSI Performance Gaming) и MEG (MSI Enthusiast Gaming). Соответственно линейкам этих системных плат производитель предлагает корпуса. Однако никто не запрещает устанавливать материнскую плату MEG в корпус MPG. Корпуса компания MSI делает просторные, с хорошей вентиляцией и возможностью установки мощных видеокарт. Есть модели, где такие карты можно размещать вертикально, для чего предусмотрено специальное крепление, но вот райзера PCI-e x16 в комплекте я не встречал.

Далее мы рассмотрим новый корпус компании, который называется MSI MPG Gungnir 300R AirFlow. Он представлен в двух цветовых решениях: чёрном и белом, и у меня оказался чёрный.

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Последнее слово в названии намекает на хорошую продуваемость, а значит, можно будет устанавливать мощное «железо» и системы жидкостного охлаждения. Можно предположить, что он будет оборудован сетчатой передней панелью для лучшей вентиляции. Рассмотрим его более детально и изучим особенности.

Упаковка и комплектация

Коробка большая и тяжёлая, изготовлена из обычного картона, по бокам есть прорези для ручек, что очень удобно для транспортировки.

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Оформление привычное, ведь цветная полиграфия отсутствует. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет вообще никакой информации. Поэтому будем изучать боковые стенки, которые тоже одинаковые, и на них находятся только схематичные изображения корпуса с двух ракурсов.

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Вся основная информация по модели размещена с двух торцов. На одном из них представлена спецификация.

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На другом торце на нескольких языках, включая русский, указаны ключевые особенности устройства.

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После открытия коробки выясняется, что корпус расположен передней панелью вверх. Вместо пенопласта используется каркас из чёрного вспененного полиэтилена.

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Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки скрыт в небольшой картонной коробке, установленной в нише защитного каркаса.

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Внутри можно обнаружить инструкцию по установке и ещё два информационных буклета.

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Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек.
  • Комплект разных винтов.
  • Адаптер для закручивания втулок.
  • Кронштейн для установки вентилятора.
  • Задняя панель для вертикальной установки видеокарты.

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В комплекте есть лотки для жёстких дисков, вентиляторы, и хаб для них, но всё это уже смонтировано в самом корпусе.

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Там же установлена специальная штанга для поддержки видеокарты, которая оборудована подсветкой.

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Райзера в комплекте нет, но говорят, что он поставляется с моделью MSI MPG Gungnir 300P AirFlow.

Дизайн и особенности

Корпус достаточно большой и тяжёлый. Его габариты составляют согласно спецификации 505 х 235 х 510 мм, масса – 10.9 кг.

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В описании указано, что одна боковая стенка из стекла, другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель тоже металлическая, но состоит преимущественно из сетки. В местах соединения используются заклёпки.

Толщина металла заявлена производителем как 0.8 мм, и это корректно. Металл не кажется фольгой, ничего не гнётся и не люфтит. Качество изготовления и материалов очень хорошее. Всё ровно подогнано, нет щелей, заусенцев и прочих производственных дефектов.

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Корпус MSI смотрится дорого и симпатично. Спереди уже установлено три вентилятора с подсветкой на приток и ещё один сзади на вытяжку. Все они оборудованы ARGB-подсветкой и подключаются к специальному хабу.

При этом каждый из них подключается двумя кабелями: один для питания двигателей, а другой для подсветки. Управлять последней можно при помощи кнопки на корпусе, либо выбрав режим синхронизации с платой.

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Данный корпус подразумевает установку AIO спереди и поэтому вентиляторы можно заменить. Ещё одну AIO можно поставить сверху и там тоже есть крышка с отверстиями и сетка.

Обе боковые панели сделаны с быстросъёмными креплениями. Внизу они вставляются выступами в пазы, а сверху фиксируются стальными шариками. Для более надёжной фиксации в верхнем углу предусмотрен один барашек. Обе панели снимаются легко и быстро, при этом зафиксированы надёжно.

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Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной находятся выступы, а на другой – три стальных шарика для фиксации. Она довольно надёжная и требуется усилие для открытия. Стекло обклеено плёнкой, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она незначительная. Ещё по периметру идет чёрная рамка шириной около 20 мм.

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Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковых панелей понравился. Правая стальная стенка крепится аналогично. Ещё на панели есть вырезы, а чтобы пыль не проникала, предусмотрена специальная сетка на магнитной полоске.

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Сетка фиксируется на внутренней стороне боковой панели. Посмотрим на корпус со всех сторон.

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Внизу размещен тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов. Конструкция стоек предусматривает изгибы на боковых планках по периметру, которые образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл толстый, рама получилась прочная и жёсткая.

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Давайте посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Ещё она легко снимается, её можно мыть и пылесосить. Каркас изготовлен из пластика, и она задвигается по направляющим и фиксируется. Сама сетка изготовлена из нейлона с очень мелкими ячейками.

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Ещё снизу видны маленькие винты крепления корзины жёстких дисков. Её можно только снять, если она не нужна, а переместить уже не получится. Если у вас нет 3.5” накопителей, то лучше её демонтировать, чтобы осталось больше места для кабелей блока питания. У меня блок был достаточно короткий, а вот если устанавливать длинный, то возможно она будет мешаться.

Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках, на которых есть четыре площадки из мягкого пористого материала для устойчивости. У моего экземпляра они чуть стирались, оставляя следы на поверхности.

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Каждая из опор крепится при помощи винтов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, сдвинуть его трудно.

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Сверху корпус тоже хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная решётка с магнитным креплением, а внутри прячется тонкая сетка. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за решётку, она может сдвинуться.

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Также при перемещении корпуса её можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте. Верхняя панель заметно приподнята, чтобы можно было без проблем разместить вентиляторы и AIO систему. Теперь не надо волноваться, что там будет мешать материнская плата или провода. Места достаточно.

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Также сверху присутствуют разъёмы и кнопки. Они расположены традиционно – вдоль передней панели.

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Есть кнопки Power, переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0 Type-A, один USB 3.0 Type-C. Индикатор питания встроен в кнопке включения. Ещё здесь можно заметить два разъёма миниджек для наушников и микрофона. Изнутри это всё выглядит привычно.

Передняя панель легко снимается. Она изготовлена из металлической сетки и пластикового каркаса.

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Сетка образует не ровную поверхность, а определённый рельеф и поэтому корпус смотрится интереснее. Никакой подсветки в передней панели нет, но за ней спрятаны три вентилятора, у которых она есть.

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Вентиляторы крепятся к специальной съёмной раме. Она демонтируется для того, чтобы удобнее было крепить радиатор и вентиляторы AIO системы.

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Всё это обеспечивает лёгкость и простоту при сборке. Вентиляторы представлены моделью MSI 12025L с техническими характеристиками 12 В и 0.17 А. Максимальная скорость вращения составляет 1500 об/мин, и они достаточно тихие.

Ещё они оборудованы ШИМ-управлением и подключаются к хабу, который в свою очередь подключается к материнской плате, и таким образом можно осуществлять управление. Это же касается подсветки.

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У каждого вентилятора есть разъём 4-pin FAN и 3-pin ARGB 5В.

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Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Панель с заглушками сделана съёмной для того, чтобы можно было заменить её на другую, которая есть в комплекте поставки. Она нужна для вертикальной установки видеокарты. На ней также есть заглушки. В данном случае они все съёмные.

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С обратной стороны в тоннеле предусмотрена корзина для установки двух жёстких дисков 3.5”. Для этого здесь есть два пластиковых лотка. Ещё четыре накопителя 2.5” можно закрепить на специальных монтажных пластинах, расположенных на внутренней стенке.

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Осталось рассказать лишь про держатель видеокарты, который представляет собой монументальную конструкцию. Крепится держатель к верхней части кожуха, который образует туннель.

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Он состоит из нескольких элементов, а ещё его можно перемещать влево, вправо и вглубь. На нём установлены два поддерживающих крючка, которые регулируются по высоте.

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Также здесь мы видим большую прозрачную колонну с символикой MSI Gaming, которая подсвечивается снизу светодиодами. Решение получилось красивое и интересное, но не очень удобное.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9-13900KS;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 32 Гбайт DDR5-5600, A-Data (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10 Гбайт;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Сборка системы

Сборка системы не вызывает сложностей, все манипуляции проводятся очень комфортно. Сверху предусмотрено пространство, чтобы просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

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Корпус удобен для сборки, и нет никаких нюансов или подводных камней, с которыми пришлось столкнуться. За правой стенкой пространства достаточно, все кабели отлично укладываются и она легко закрывается.

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Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на её работу.

С закрытой стеклянной панелью получается даже немного тише. Есть несколько собственных режимов подсветки, но при длительном нажатии можно переключиться на режим синхронизации с материнской платой.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов MSI MPG Gungnir 300R AirFlow и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (ON);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

MSI MPG Gungnir 300R AirFlow – добротный корпус с хорошей вентиляцией и интересным решением по лёгкой замене задних панелей для различных способов установки видеокарты. Данную модель не назовешь дешевой, ее предназначение – высокопроизводительные сборки с огромным бюджетом.

В корпус MSI спокойно влезет GeForce RTX 4090 и будет хорошо охлаждаться, а для процессора лучше использовать систему жидкостного охлаждения. А я лишь показал, что при желании можно установить крупный суперкулер, если вы опасаетесь системы жидкостного охлаждения и переживаете за то, что она может протечь. Сам корпус большой и просторный, достаточно универсален и позволяет разместить материнскую плату более крупного формата – E-ATX.

Качество изготовления очень хорошее. Все детали идеально подогнаны, зазоры минимальны, краска ровная, а её слой достаточно толстый. Организован хороший кабель-менеджмент, а ещё присутствуют быстросъёмные крепления, что существенно упрощает сборку. Также можно заметить, что везде присутствуют сетки для улавливания пыли, а обе боковые панели оборудованы быстросъёмными механизмами фиксации. И пусть в премиальных моделях местами используют алюминий, но это на функциональность никак не влияет, только на внешний вид.

Ещё здесь предусмотрен отдельный хаб со своим контроллером для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов через ШИМ и эффектами подсветки. Он синхронизируется с материнской платой. Хаб закреплён на внутренней панели, но ничего не мешает его снять и перенести в другое место.

В корпусе удобно осуществлять сборку, поскольку всё легко разбирается, везде хороший доступ и само шасси не очень тяжёлое. Есть достаточно места для установки системы жидкостного охлаждения. Можно попробовать установить кастом, но, на мой взгляд, этот корпус больше подходит для AIO-систем.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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