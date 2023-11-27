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Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10

Модель OneOdio это отличная гарнитура за свои деньги, с хорошими басами и удобными амбушюрами, длительным временем автономной работы и встроенной системой шумоподавления.
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Оглавление

Вступление

Самое время на этих распродажах купить себе что-то нужное, а не очередной прикол или безделушку. В прошлом году я приобрел недорогую беспроводную гарнитуру Baseus Bowie D05. Модель мне очень понравилась и прежде всего меня привлекла ее невысокая стоимость и хорошее качество изготовления.

Год я пользовался данной гарнитурой и мне всё нравилось до тех пор, пока я не вышел с ней за пределы дома. Здесь я столкнулся с тем, что отсутствует система шумоподавления. Чашки плотно прилегают к ушам, но шум всё равно проходит и это иногда напрягает. Особенно это заметно, если ехать в поезде. В соседнем купе были шумные соседи, а аудиокнига, которую я слушал, оказалась очень тихой. В итоге нормально послушать не получилось. Хорошо, что гарнитура понадобилась дочери и я отдал ей свою, а себе стал подыскивать новую, но уже с шумоподавлением, чтобы не наступать ещё раз на те же грабли.

Сейчас выбор таких устройств огромен, но я обратил внимание на недорогую модель, которая называется OneOdio Focus A10. Мне этот производитель не был знаком, но я почитал отзывы, и вроде бы все пользователи очень довольны этим устройством.

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У меня до этого было несколько других моделей, и звучание по-особенному выделялось только на Sony WH-1000XM4, которые я покупал около года назад в подарок по ещё приемлемой цене, которая сейчас заметно выросла.

В целом – это уже совсем другой класс устройств, а я хотел себе что-то более доступное, но современное и качественное и поэтому остановил свой выбор на OneOdio Focus A10. Сейчас попробую более подробно рассказать об этой модели.

Упаковка и комплектация

Упаковка средних размеров. Она изготовлена из плотного картона, а сверху заклеена прозрачной плёнкой, чтобы не поцарапалась при транспортировке.

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Фон упаковки преимущественно чёрный, а поверхность матовая, но на ней присутствуют глянцевые вставки и так она смотрится дороже. Например, глянцем выделено изображение устройства спереди.

В левом верхнем углу находится значок Hi-Res Audio и название модели Focus A10. В правом верхнем углу присутствует серебристый логотип производителя и название фирмы. В самом низу указано, что это гарнитура с гибридной системой активного шумоподавления.

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С торцов упаковки нет никакой информации, а вся она представлена с обратной стороны. Здесь приведены все основные технические характеристики, а ещё указан перечень аксессуаров, которые идут в комплекте. Ещё здесь указана контактная информация производителя.

Гарнитура работает по беспроводному протоколу Bluetooth 5.0 и по кабелю. При этом в обоих режимах можно использовать систему активного шумоподавления ANC (Active Noise Cancelling).

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Модель OneOdio Focus A10
Тип Беспроводная гарнитура с возможностью подключения по комбинированному кабелю с разъёмом миниджек 3.5 мм и системой активного шумоподавления
Динамики 40 мм с неодимовым магнитом
Частотный диапазон 20 – 40 000 Гц
Сопротивление 32 Ом
Микрофон Всенаправленный
Радиус действия 10 м
Чувствительность - 42 дБ
Шумоподавление Есть
Время автономной работы - 40 часов (BT+ANC);
- 50 часов (только BT);
- 62 часа (только ANC)
Масса 295 г

В целом характеристики выглядят неплохо. Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится. Кстати, комплект поставки перечислен рядом со спецификацией.

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Внутри находится чехол, который состоит из двух половин, соединённых застёжкой типа молния. Сверху каждая половина корпуса обтянута материалом. На одной из них есть логотип производителя. Внутри каркас тоже обтянут мягкой тканью. Для фиксации гарнитуры на одной из половинок предусмотрена эластичная резинка.

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Здесь же внутри находится комплект поставки. Все дополнительные кабели убраны в белые пакеты.

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Адаптера для зарядки нет, но есть кабель USB Type-A – USB Type-C. Ещё один кабель необходим для подключения к смартфону или ноутбуку через универсальный разъём 3.5 мм миниджек Вся эта универсальность заключается в том, что через разъём подключаются не только динамики, но и встроенный микрофон. Также в комплекте есть инструкция.

Внешний вид гарнитуры

С первого взгляда гарнитура кажется достаточно тяжёлой. Это обусловлено тем, что на корпусе есть металлические вставки и металлические элементы в складных шарнирах и телескопических раздвижных направляющих оголовья. Благодаря этому, вся конструкция выглядит крепкой и надёжной.

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Регулировка присутствует, поэтому оголовье состоит из нескольких элементов. Нижние детали составные. Сверху тоже, только там не два куска пластика, а ещё вставка поролона с искусственной кожей. Внутри скрыта стальная полоса, которая служит направляющей для регулировки, а фиксирующие элементы — внутри корпусов нижних деталей.

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С внутренней стороны сверху находится мягкий модуль с поролоном для опоры на голову. Получается очень комфортно и не давит абсолютно. Стальная лента внутри жёсткая и упругая.

Внутри оголовья проходит кабель, соединяющий обе чаши. Он находится в оплётке из синтетического материала, достаточно гибкий и поэтому не должен перетереться или сломаться. Внутри он проходит так, что нигде не мешается и его не видно.

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Органы управления размещены на обеих чашках, и в данном случае это очень удобно. Ещё понравилось, что кнопки достаточно удалены друг от друга и поэтому случайно что-то нажать сложно.

На левой чаше находится кнопка включения функции ANC. Рядом есть зелёный индикатор, который отображает, активна она или нет. Ещё на этой чаше находится разъём USB Type-C для подзарядки.

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На другой чаше можно увидеть кнопку включения гарнитуры, рядом с которой есть свой индикатор. Ещё здесь расположены две кнопки регулировки громкости и гнездо 3.5 мм для подключения кабеля.

Внешние корпуса чашек частично выполнены из металла. Внутри находятся очень мягкие амбушюры с сеточкой, на которой присутствуют буквы L и R. Они держатся прочно и скорее всего приклеены к пластиковой рамке.

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Шарниры поворота и складывания металлические. При фиксации в рабочем положении происходит громкий щелчок. Наклон чашек выполнен стандартно. В их корпусах есть два отверстия, в которые вставляются выступы на двух вилках с каждой стороны. Ход наклона небольшой и ограничивается механизмом на выступах этих вилок.

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Тестирование

Никакого фирменного приложения нет, поэтому гарнитура подключается достаточно просто. Сопряжение проходит быстро. Также гарнитура быстро подключается, когда сопряжение уже установлено и Bluetooth включен на смартфоне или ПК.

Эту гарнитуру я тестировал в различных приложениях, слушал различную музыку и аудиокниги. Для начала стоит отметить, что все операции по включению или активации функций проговариваются голосовым ассистентом на английском языке. Голос женский, чёткий и приятный.

Радиус действия устройства соответствует заявленному. Сигнал работал через три деревянные стены, но периодически терялся. Другие гарнитуры, которые у меня были, вели себя схожим образом. В целом результат хороший, но чудес ждать не приходится.

Как уже упоминалось, сопряжение происходит очень быстро и далее все настройки звука осуществляются только через источник передачи звука. Из встроенных в гарнитуру средств есть только регулировка громкости и включение режима ANC. Кнопки могут выполнять ещё ряд функций, для чего лучше обратиться к инструкции.

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У функции ANC есть два различных режима: шумоподавление и режим «прозрачности». Последний – это по сути работа функции наоборот, когда окружающий шум усиливается и вы слышите всё окружение так, как будто гарнитура не надета. Дело в том, что амбушюры сами по себе неплохо приглушают окружение и, чтобы не снимать с головы наушники, можно просто нажать кнопку и включить режим «transparency». Само шумоподавление работает отлично. Я пробовал включать эту функцию на улице и в транспорте, и она хорошо справляется со своей задачей.

После длительного использования гарнитуры уши у меня не устали, но изрядно вспотели из-за конструкции мягкого и клеёнчатого амбушюра.

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Что со звуком? В целом мне всё понравилось. Звук чистый, но акцент в основном на средних частотах. Бас нельзя назвать глубоким и детализированным. С высокими частотами немного получше. Голос, вокал и аудиокниги слушаются отлично. В целом звук мощный и чистый даже на максимальном уровне громкости. Причём я пытался найти какие-то отличия при различном подключении, но так и не услышал разницы.

Звук получается достаточно сбалансированный и ярко по частотам где-то не выражен. Ещё раз повторю, что мне больше всего запомнилась чистота звука даже на высокой громкости. Неплохое позиционирование в играх и фильмах. Музыку слушать можно, но не все композиции звучат отлично. Лучше звучит классика, а вот тяжёлые композиции недостаточно детализированы в нижнем диапазоне частот. Каких-то явных недостатков не отмечено.

Заключение

OneOdio Focus A10 – отличная гарнитура за свои деньги. Мне она во многом напомнила старую модель Sennheiser HD 4.50BTNC. В первую очередь это связано с голосовым сопровождением команд. Тут все действия также проговариваются чётко и внятно, но на английском языке. Какого-либо софта нет, чтобы можно было это изменить или настроить звучание, но это недорогая модель и на это приходится делать скидку. По звучанию она оказалась достаточно близка, но OneOdio Focus A10 мне понравилась больше, поскольку у неё чуть лучше выражены басы, удобнее амбушюры, дольше время автономной работы, стабильнее сигнал и больше радиус действия.

Верх оголовья достаточно мягкий и не давит на голову. Амбушюры тоже очень мягкие и плотно прилегают. При этом уши не устают от давления, но при длительном использовании потеют из-за искусственной кожи. Единственное, я пока не разобрался, как они меняются, но сделано всё классно и аккуратно. Качество изготовления и материалов мне понравилось и сравнимо с самыми дорогими премиальными моделями. Сами элементы выглядят надёжно. Петли шарниров металлические, а в телескопическом раздвижном механизме чашек используются стальные пластины. Специально не пробовал это ломать, но я ронял их на бетонный пол и никаких проблем не возникло.

Элементы управления находятся на обеих чашках и это удобно. На некоторых моделях все кнопки сосредоточены с одной стороны и в них легко запутаться. Здесь мне показалось всё очень удобно, кнопки достаточно разнесены относительно друг друга и пользоваться реально удобно, а ещё тут есть два индикатора. Один отвечает за индикацию включения и сопряжения, а другой предназначен для отображения работы системы шумоподавления. Это очень удобно.

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Микрофон отлично работает, и собеседник отлично слышит даже в относительно шумном помещении. При работе гарнитуры через кабель традиционно снижается громкость.

Что касается качества, то здесь всё больше зависит от внешнего источника. При подключении к компьютеру мне именно по качеству больше понравился беспроводной режим. Возможно, были какие-то наводки на кабель и звук показался недостаточно чистым. При прослушивании аудиокниг сложно оценить качество звучания, но шумоподавление работает отлично. Даже тихую книгу на шумной улице можно слушать без всяких трудностей. Кроме того, «шумодав» тут не так заметно давит на перепонки, как в том же Sennheiser HD 4.50BTNC, где мне приходилось его постоянно выключать. При прослушивании классической музыки звучание достаточно детализированное и инструменты не сливаются в кашу, позволяя услышать разные партии.

Однако в более популярных композициях, например «Herald оf Darkness» из AW2 всё не так однозначно. Лупит барабанный ритм, а гитарные партии звучат слабовато, акцент смещается в сторону средне-низких частот, где детализация падает. При этом к вокалу нареканий нет. Понятно, что это не Hi-End гарнитура и предназначена она не для аудиофилов, но для своего уровня звучание неплохое. Основная проблема подобных устройств – это один крупный динамик на канал, которому сложно выстроить детализированную картину во всём диапазоне частот. В основном превалируют средние частоты, а верхние и нижние выражены не ярко. Опять же я сильно сомневаюсь, что кто-то будет слушать в них оперные партии или играть в шутеры. Максимальная громкость высокая, при этом звучание чистое.

Одного заряда мне хватило на пять дней интенсивного использования в беспроводном режиме с включенной системой шумоподавления. В целом я остался доволен этой гарнитурой и своих денег она однозначно стоит, самое главное — успеть купить со скидкой и можно держать уши в тепле целый год.

У читателей Overclockers.ru есть возможность приобрести гарнитуру OneOdio Focus A10 с промокодом ONE20%SP (скидка 20% при покупке от $30) на официальном сайте производителя либо в магазине на AliExpress.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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