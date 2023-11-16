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Вступление

Современный игровой компьютер сложно себе представить без системы жидкостного охлаждения. Компания Intel в погоне за гигагерцами совсем потеряла представление о действительности и её флагманские процессоры не просто потребляют, а жрут электричество оптом. При этом модели среднего уровня обходятся разумными рамками и только модели Intel Core i9 способны подрабатывать обогревателем. Поэтому установка необслуживаемой жидкостной системы – это не блажь, прихоть или какие-то фантазии о подсветке вентиляторов. Это всего лишь один из способов как-то попытаться обуздать пылкий нрав флагманских моделей.

При этом в своей спецификации производитель показывает числа вроде 125 Вт или 253 Вт, но стоит только запустить какой-нибудь Prime95 и снять лимиты с процессора, как он может сразу начать пожирать хоть 400 Вт. И тут даже эта AIO система не способна справится с такой печкой, но это всё равно лучше, чем какой-нибудь базовый кулер с четырьмя тепловыми трубками, способный отвести 200 Вт. На данный момент самый эффективный воздушный кулер, который я пробовал – это DeepCool Assassin IV. Ему удалось держать процессор в нагрузке при потреблении 300 Вт. Однако, это реально очень большой радиатор с двумя вентиляторами и места для такого устройство не всегда можно найти в корпусе.

С жидкостной системой немного проще, но там тоже надо думать, куда повесить радиатор. Проще всего разместить секцию на 120 или 240 мм, но эффективность таких систем не всегда достаточно высокая и зачастую проигрывает моделям с радиатором на 360 или 420 мм. Если так дела пойдут дальше с процессорами, то придётся ставить радиатор от автомобиля вместо боковой крышки. Производители жидкостных систем охлаждения тоже пытаются как-то крутиться и постоянно модернизируют свои системы. Пару тузов в рукаве у них ещё есть: использовать наконец уже медный радиатор для теплообмена и наращивать эффективность связки помпа/водоблок. Пока они выбирают последний вариант, но видно, что возможности уже на пределе и надо придумывать что-то ещё.

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Мы продолжаем рассматривать новые модели подобных устройств и сегодня остановимся на модели MSI MAG CoreLiquid E360. Кажется, что это просто увеличенная модель с индексом 240, но на самом деле отличия есть помимо просто увеличенного радиатора.

Поэтому не будем ходить вокруг и около, а приступим к изучению данной модели. Судя по названию радиатор у данной модели на 360 мм, а значит он рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Ещё данная модель представлена в двух расцветках. У меня была чёрная.

Упаковка и комплектация

Коробка традиционно крупная. В очередной раз удивляться не приходится, поскольку известно, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде, где остаётся смонтировать лишь крепление и навесить вентиляторы. Шланги не снимаются, вся система аккуратно размещается внутри коробки в собранном виде. Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он на 360 мм.

Оформление упаковки выполнено стильно и современно. Чёрный фон, яркие цвета, демонстрация RGB подсветки на устройстве. Сейчас всё это в тренде. Просто если б не было этих ярко-зелёных вставок, то было б мрачновато. Эта AIO система позиционируется как более доступная и смотрится очень хорошо даже на картинке. Вживую выглядит ещё круче, особенно в работе.

Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди в левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

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Внизу крупными символами обозначено наименование модели. Число 360 свидетельствует о том, что на радиатор устанавливается три вентилятора по 120 мм. Ниже указано, что это жидкостная система, а справа находится новый яркий значок серии MAG.

Посмотрим на противоположную сторону.

Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже находится изображение уже смонтированной системы, а справа от него перечислены описания особенностей этого устройства. Прежде всего это увеличенная площадь медного основания водоблока и поворотная часть верхней крышки корпуса помпы.

Да, в отличие от рассмотренной ранее модели MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White, помпа находится над водоблоком, а не в радиаторе.

С одного торца коробки находится спецификация устройства.

Габариты радиатора, мм 394 х 119,2 х 27 Материал радиатора Алюминий Материал теплосъёмника Медь Шланг резиновая трубка с оплёткой из нейлона Длинна шлангов, мм 400 Скорость вращения помпы, об/мин 3000 ± 10% об/мин Сила тока помпы, А 0,5 Уровень шума, дБ 20 Срок службы, часов 200000 Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм Модель вентилятора MSI FD12025L12SPAA (гидродинамический подшипник) Скорость вращения, об/мин 600-1800 ± 10% об/мин, ШИМ управление Воздушный поток, CFM 25,5 - 75,04 Воздушное давление, мм водяного столба 0,31 - 2,52 Уровень шума, дБ 11,2-32,5 Совместимые сокеты Intel: LGA115X, 1200, 1700;

AMD: AM4, AM5, TR4, sTRx4

В спецификации нет чего-то необычного. Максимальная скорость вентиляторов немного меньше, чем обычно и составляет 1800 об/мин. Ещё здесь используются гидродинамические подшипники. Всё это в совокупности должно уменьшить шум. Также производитель укомплектовал устройство разветвителем с резисторами, а значит всё должно быть вообще тихо. Так ли это на самом деле? Тут всё покажут тесты, а пока продолжаем смотреть на устройство далее. Что ещё интересного? Например, есть поддержка HEDT платформы AMD, чего не скажешь про Intel. Также хотелось бы видеть хоть какое-то представление о способностях этой системы по отводу тепла, но все производители упорно это игнорируют. Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный.

Далее видно, что всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. По середине находится остальной комплект поставки с двумя вентиляторами. А ещё есть инструкция и листовка.

Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

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Пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA1700;

Пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA115X, 1200;

Четыре втулки-адаптера для бекплейтов Intel;

Два адаптера для штатной системы крепления AMD AM4/AM5;

Два адаптера для штатной системы крепления AMD TR4, sTRx4;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Монтажная пластина для Intel LGA115x/1200/1700;

Монтажная пластина для AMD AM4/AM5;

Комплект винтов для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;

Разветвитель 4-Pin FAN;

Разветвитель 4-Pin FAN с резисторами;

Адаптер 4-Pin FAN – MOLEX;

Термопаста.

Сразу видно, что система рассчитана в том числе на флагманские сборки о чём свидетельствует поддержка некоторых HEDT платформ.

Устройство и особенности СЖО.

При первом взгляде на систему, не могу сказать, что я чем-то был удивлён, но всё кроется в мелочах. Из спецификации и описания можно было понять несколько простых вещей: вентиляторы со сниженной максимальной скоростью вращения до 1800 об/мин, изготовленные с использованием гидродинамических подшипников; помпа расположена в корпусе с водоблоком; водоблок с увеличенной площадью основания и микроканалов. Водоблок действительно другой и это очевидно, достаточно лишь посмотреть на основание.

В данном случае можно увидеть толстый параллелепипед с квадратным основанием, переходящий в восьмиугольник. По отпечатку потом будет видно, что основание достаточно крупное.

Про микроканалы остаётся только верить, ведь внутри мы ничего не можем узнать, иначе просто нужно разобрать водоблок. В остальном конструкция классическая: радиатор 240 мм, алюминиевый, тонкий и лёгкий. Он окрашен в чёрный цвет.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные.

Каждый вентилятор оборудован ARGB подсветкой 5В. Подразумевается последовательное соединение кабелей подсветки, а кабели двигателей соединяются через разветвитель 4-Pin FAN. Помпа находится в корпусе c водоблоком, поэтому от него идёт два кабеля: 3-pin ARGB 5V и 4-pin FAN. Значит можно рассчитывать на наличие ШИМ управления помпой.

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук.

Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 1800 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь из-за того, что воздух проходит через плотный радиатор и получает заметное сопротивление, переходящее в шум.

Сам водоблок заметно увеличен, о чём я уже говорил ранее. Здесь вместе с ним в корпусе находится помпа. Кстати, верхняя часть корпуса сделана поворотной, чтобы можно было вращать эмблему MSI Gaming в центре.

Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть тюбик с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде всё отлично.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid E360 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid E360;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400 TEAM (SKhynix);

Видеокарта: ASUS GT1030 2Гб GDDR5;

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё собрать и смонтировать. Всё это осуществляется здесь очень просто и быстро. Сначала устанавливаются две монтажные пластины в корпус водоблока. Они вставляются в специальные пазы, и каждая фиксируется двумя маленькими винтами снизу. Всё держится очень крепко и ничего не болтается. Разумеется, все размеры выверены и рассчитаны на определённую силу прижима. Тут если немного переборщить, то можно разломать корпус, ведь металл с пластиком – это не самое надёжное соединение, но делать этого никто не будет, ведь для этого придётся заменить втулки на длинные шпильки с резьбой. Втулки ограничивают движение пластин вниз и поэтому риск повреждений здесь минимален.

Далее устанавливается бэкплейт, закручиваются втулки и уже потом можно устанавливать водоблок. Вроде всё собрано и можно запускать. После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах.

Странный скрин, но видно, что процессор может при желании потреблять почти 400 Вт. Такое количество тепла даже флагманским AIO системам будет сложно отвести, поэтому неудивительно, что данная система не справляется. Немного подождав, можно увидеть, что потребляемая процессором мощность выходит на 370 Вт.

Сначала я запускал систему без резистора и шум от вентиляторов был заметный. В комплекте есть не один резистор на три вентилятора, а разветвитель с тремя резисторами на каждый вентилятор. В следующий раз я установил его и снова запустил тест.

По температуре тут не сильно что-то поменялось. Уровень шума снизился, но по-прежнему оставался достаточно высоким. Для настройки синхронизации подсветки используется стандартное приложение для материнской платы.

Результаты тестов

Для разогрева CPU использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i9-13900K (default);

Intel Core i9-13900K (default) silent;

Intel Core i9-13900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В;

Intel Core i9-13900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В silent;

Intel Core i9-13900K @ 4.0/3.2 при 1.15 В;

Intel Core i9-13900K @ 4.0/3.2 при 1.15 В silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура транзисторов, °C



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Меньше – лучше





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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



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Меньше – лучше





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Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

MSI MAG CoreLiquid E360 можно считать моделью среднего уровня с отличной подсветкой, внешним видом и хорошей эффективностью. В отличие от моделей MAG CoreLiquid C360 и MAG CoreLiquid 360R V2 White, помпа размещается не в радиаторе, а привычным образом в одном корпусе с водоблоком. Хуже это или лучше? Сложно сказать потому, что для сравнения нужны одинаковые условия. Точнее совпадать должны водоблоки и помпы, а отличаться только расположение последней. В таком случае можно было бы ответить на этот вопрос. В системах отопления циркуляционные насосы обычно ставят на входе в обогреватель, чтобы через него шла уже охлаждённая по контуру жидкость, а не перегретая из котла. Здесь похожая система и уже максимально остывший теплоноситель попадает из помпы на водоблок. Надо отметить, что именно над последним производитель поработал и увеличил его размеры, а также площадь микроканалов. Подозреваю, что тут снова поработали инженеры Asetek, а компания MSI выпустила устройство на обновлённой платформе.

В отличие от модели с радиатором на 240 мм, здесь в комплекте есть разветвитель с резисторами, который подразумевает тихий режим работы. Однако, по результатам тестирования можно сказать, что разница не очень большая. На расстоянии 30 см шум при максимальной нагрузке составляет 52 и 45 дБ соответственно. Разница вроде есть, но тот самый тихий режим считать по-настоящему тихим не получается. Шум всё же есть, хоть и немного меньше. Что касается эффективности, то она достаточно хорошая, но мы видели, что процессор может потреблять 390 Вт и температура сразу поднимается до 100С и начинается троттлинг и сброс частоты. Ничего не поделаешь, но придётся снижать напряжение на ядрах, но так, чтобы производительность не пострадала, иначе всё это делает покупку такого процессора как Intel Core i9-13900K бессмысленной, если он будет снижать свои частоты до уровня Intel Core i7-13700K. Даже ес

ли удастся как-то снизить потребление до 320-350 Вт, то на тишину можно не рассчитывать.

Подсветка есть везде, она синхронизируется и смотрится отлично. Верхняя крышка на корпусе водоблока с помпой поворачивается на 360° и поэтому вы можете повернуть её так как вам нравится. Система поддерживает современные сокеты и поэтому она достаточно универсальна. Однако, здесь важно понимать, что у неё есть свои пределы по охлаждению и выше этого потолка она не прыгнет. Поэтому сейчас все пытаются оптимизировать напряжения и частоты процессоров, чтобы получить максимальную производительность, оставаясь в разумных рамках потребления и тепловыделения.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора процессорная СВО MSI MAG CoreLiquid E360 получает награду: