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Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W

В лабораторию на тест попал модульный современный блок питания, который подойдет для сборок среднего уровня и оснащен разъемами для видеокарт 12VHPWR и PCI-e 6+2pin.
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Оглавление

Вступление

Современный и производительный ПК сегодня трудно себе представить без мощного блока питания. Что там говорить, уже всякие компактные компьютеры или ноутбуки оснащаются огромными и тяжёлыми блоками, где мощность легко может быть даже 240 Вт. Что уж говорить о флагманских настольных видеокартах, которые без труда могут кушать 500-600 Вт. Такая ситуация появилась не сегодня и не вчера, а ещё давно, когда видеокарты были большими и даже двухчиповыми. Сегодня голова может заболеть только у обладателей какой-нибудь KFA RTX4090 HOF, где присутствуют сразу два новых разъёма дополнительного питания 12VHPWR. Вот тем ребятам ещё придётся поискать такой блок питания, а нам, рядовым пользователям у которых есть планы максимум на RTX4070Ti можно выбрать себе модельку попроще и главное подешевле.

Цены сейчас выросли на все комплектующие, а не только на видеокарты RTX4090, щедрые распродажи закончились и нас встречают рядовые будни, где блоки питания тоже стоят освежающе дорого, чего я заметил совсем недавно, купив блок на 500 Вт, вместо изрядно уставшего прошлого, который не отработал даже года. Всё это я говорю к тому, что блок питания – это не та деталь в компьютере, на которой можно сэкономить. Можно купить дешёвый процессор AMD Ryzen 5 7500F, можно даже купить под него самую дешёвую плату на чипсете AMD A620, но блок питания – это своего рода гарантия того, что ваше железо сможет проработать какое-то время и если вы им дорожите, то есть смысл приобрести себе что-то более качественное и мощное.

Сейчас появляется уже новое поколение блоков, где пользователю предлагают сразу обзавестись поддержкой нового разъёма 12VHPWR, который некоторые производители ещё называют PCI-e Gen5. Да, это не совсем правильно потому, что такой интерфейс может поддерживать материнская плата и её периферия. Я уже протестировал несколько таких блоков. Все они в основном были основаны на платформе CWT (Channel-Well Technologies) и получились достаточно неплохими для своей ценовой категории. Однако, это не единственная платформа, а точнее не какой-то уникальный OEM производитель блоков, а есть ещё другие компании, которые в этом изрядно преуспели.

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Поэтому сегодня хотелось бы рассмотреть блок питания, представленный другой фирмой, и поэтому я обратил своё внимание на новую модель компании AeroCool – Integrator Gold 1000W.

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Из названия можно понять, что 1000 – это 1 кВт, Gold – это стандарт 80 Plus Gold, линейка новая и обзоров я пока ещё не видел. Сегодня попробуем рассмотреть его более детально, выясним из чего он сделан, есть ли у него близнецы и как он проявит себя в деле с процессором Intel Core i9-13900KS и видеокартой RTX4090. Будем надеяться, что всё пройдёт удачно и огнетушитель не понадобится.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания средних размеров и достаточно увесистая. Снаружи она обтянута плёнкой, чтобы создать дополнительный слой защиты. Сама коробка изготовлена из плотного картона.

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С линейкой Integrator я не сталкивался до этой модели, но до этого у производителя уже были модульные блоки. Однако полностью модульные были меньшей мощности.

Судя по характеристикам – это настоящий флагман, и поэтому упаковка здесь соответствует статусу модели. Это выражено в хорошей полиграфии с матовой поверхностью. Фон преимущественно чёрный.

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На передней стороне коробки находится крупное изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится. Поскольку это новая модель, то она поддерживает новый разъём питания для видеокарт 12VHPWR, о чём производитель спешит сообщить сразу по средством нескольких значков в левом верхнем углу.

Ещё здесь есть упоминание о том, что блок оборудован функцией остановки вентилятора. Пока неясно как она организована, но эт омы посмотрим далее. Снизу указано наименование модели и там же есть значок 80 Plus Gold.

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Основная информация представлена с обратной стороны коробки. Здесь есть спецификация, информация по напряжениям и силе тока на линиях. Также есть огромный список достоинств данного устройства. Всё это также можно найти на сайте производителя.

Здесь также есть информация о том, что блок соответствует ATX 3.0 и поддерживает разъём 12VHPWR. Есть картинки с разъёмами кабелей, где отмечено их количество, но, к сожалению, не указана их длина, но это можно увидеть на сайте производителя.

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Сам блок стандартных размеров, есть функция остановки вентилятора, а ещё используются японские конденсаторы. Корпус устройства не удлинённый, а обычный, что позволяет его установить в любой корпус, где предусмотрена установка стандартного блока.

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Внутри нет никакого каркаса. Блок питания упакован в пакет с воздушными элементами. Кабели находятся в отдельном пакете, а инструкция находится сверху.

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Кабели чёрного цвета, без оплётки, плоские и сами по себе они весят тоже не мало.

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Комплект их стандартный для блока питания такой мощности, но некоторые решения кажутся странными. Это касается двух коннекторов на одной шине у кабеля для дополнительного питания процессоров и видеокарт.

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Кабели чёрного цвета, плоские и достаточно гибкие.

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Помимо инструкции в комплекте есть силовой кабель и четыре винта для крепления блока питания в корпусе.

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Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 140 х 86 мм, масса без кабелей около 1,340 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,6 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе нет каких-либо декоративных элементов.

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Вентилятор один размером 120 х 120 мм. Сверху него находится металлическая решётка, которая окрашена в чёрный цвет. Логотип производителя находится не на ней, а непосредственно в центре крыльчатки вентилятора.

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С одной из сторон находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold.

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Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля и выключатель. Кнопки бесшумного режима тут нет, видимо он работает автоматически.

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При достижении 45% мощности вентилятор должен включаться. На практике это оказалось 500Вт и действительно одна RTX 4090 под «бубликом» не смогла включить этот вентилятор, потребляя 450 Вт.

Чтобы пользователь не волновался, производитель налепил специальную наклейку с информацией о работе вентилятора.

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Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей. Рядом находится наклейка с серийным номером и штрихкодом.

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Я не тестировал такие мощные блоки питания компании AeroCool, но у меня было много других от этой фирмы. Я использовал серии VX, VX Plus, Bronze, White, Hero, Imperator и ECO. KSAS у меня тоже был, но уже изрядно Б/У. В итоге я опробовал почти все блоки компании и ни к одному из них вопросов не было. На длительной дистанции (2-3 года) начинались проблемы, которые были связаны с коннекторами (мне приходилось часто их подключать и они ломались) и частой сменой стендового «железа».

В данном случае используется OEM платформа компании Dongguan SANR Electronic Technology (Casecom). Где ещё можно встретить это чудо? Например, в блоке Enermax Revolution D.F.X 1050.

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Компоновка внутри относительно свободная. Поэтому блок питания достаточно лёгкий. Весит он всего 1340 г.

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Для сравнения я взял XPG Cybercore 1300W, который весит почти 2 кг. Понятно, что вес не является гарантией высокого качества или невероятной мощности, но это косвенные признаки качественного блока питания. Многие уделяют этому внимание, хотя на надёжности это никак не отражается. У меня ломались даже тяжёлые и дорогие блоки, при том, что лёгкие могли работать долго, но только не Exegate.

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Я предвидел, что многие будут недовольны таким сравнением массы, поэтому взвесил DeepCool PX1000G на платформе CWT.

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Фильтрация начинается прямо на входе с обратной стороны розетки и продолжается на основной плате, где в общей сложности используются четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующие катушки индуктивности. Некоторые конденсаторы припаяны непосредственно к контактам розетки переменного тока, без дополнительной опорной платы.

Присутствуют два мостовых выпрямителя, которые используют один и тот же радиатор со всеми компонентами активной мощности вплоть до главного трансформатора.

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Где же любимые японские конденсаторы? В глаза бросаются два крупных цилиндра компании Nippon Chemi-Con на 420 В/390 мкФ для каскада APFC, которые размещаются рядом с одним большим фильтрующим дросселем. Активными компонентами PCF являются два силовых транзистора CWS60R125AZ и диод.

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Два МОП-транзистора образуют привычный синхронный полумостовой инверсионный каскад LLC по направлению к главному трансформатору.

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Шесть МОП-транзисторов 014N04SA генерируют одну линию 12 В на другой стороне трансформатора. Преобразователи постоянного тока в постоянный для линий напряжения 5 В и 3,3 В можно увидеть сразу за очень маленьким радиатором.

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Вентилятор размера 120 х 120 мм производства компании Dongguan модель CF-D12025H12M. Его максимальная скорость вращения составляет 1800 об/мин.

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Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900KS;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS MAXIMUS Z690 APEX;
  • Память: 2 x 32Гб DDR5-6400, A-Data (SKhynix);
  • Видеокарта: Inno3D RTX 4090 X3 OC;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;
  • Блок питания: AeroCool Integrator Gold 1000W;

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Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27,1 дБ.

Результаты тестов

При старте системы вентилятор на блоке питания включается, но затем останавливается. У меня это совпало с загрузкой операционной системы.

Как я уже говорил, одной видеокартой мне не удалось запустить вентилятор и поэтому пришлось ещё немного нагрузить процессор при помощи Prime95.

КПД при разной нагрузке
%


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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
3,3В, 5В, 12В


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Скорость вращения вентиляторов
об/мин


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Уровень шума
расстояние 30 см, дБ


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Тепловизор показывает, что блок питания в нагрузке греется не так сильно. Заметно сильнее он нагревается в пограничном режиме, когда вентилятор ещё не работает, а потребляемая мощность уже около 450 Вт.

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Осталось сказать лишь про кабель 12VHPWR. После получаса жестких тестов видеокарты он был тёплый на ощупь и руки не обжигал, но на пике заявленных возможностей БП температура была уже около 47°C. Может, так и должно быть, но такого раньше не замечал, поэтому предупреждаю заранее, чтобы вы были в курсе.

Заключение

AeroCool Integrator Gold 1000W – это полностью модульный современный блок питания, который пригоден для сборок среднего уровня, хотя тестировал я его практически на флагманской. В целом изготовление очень неплохое, но мне оно показалось упрощённым, если сравнивать с платформой CWT (Channel-Well Technologies). Похожие моменты присутствуют, но компонентная база иная, сам блок питания легче, хотя по цене он приблизительно сопоставим (здесь всё зависит от конкретного магазина).

Блок питания AeroCool изготовлен из качественных материалов, схема достаточно неплохая, нагрузку он держит максимальную, но для разгона RTX 4090 и с выходом на 600 Вт лучше что-то посолиднее. Упаковка отличная, провода средние по длине, комплект в целом стандартный. Нагрев при работе умеренный. Есть функция отключения вентилятора при небольших нагрузках. При потреблении около 500 Вт вентилятор включается автоматически и работает достаточно тихо, хотя его максимальная скорость может достигать 1800 об/мин. Кабели достаточно плоские и гибкие. Есть поддержка нового разъёма для видеокарт 12VHPWR. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Самый заметный нагрев наблюдается при выключенном вентиляторе при потреблении около 450 Вт, когда он уже вот-вот должен включиться. Кнопки для принудительного включения вентилятора тут нет, что заметно упрощает систему. Гарантия на этот блок питания в магазине составляет 3 года. Это хороший срок, если компьютер вы обновляете часто. Тут важно помнить, что мощность со временем падает. Поэтому сложно сказать, что будет на длительной дистанции. Если производитель даёт 10 лет гарантии, то он явно оценивает эти риски.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест wildchaser блоки питания aerocool 1000 ватт aerocool integrator gold 1000w

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