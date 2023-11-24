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Вступление

Алиса – достаточно популярное женское имя из недавнего прошлого. Все мы помним, что так звали персонажа из фильма «Гостья из будущего» или книги Кира Булычёва «100 лет тому вперёд». Ещё так называется популярная рок-группа и есть одноимённая песня другой олдскульной группы «Секрет». В те славные времена фразы типа: «Алиса, включи свет» или «Алиса, начинай уборку» звучали бы достаточно грубо. Тогда сложно было представить, что когда-то это будет голосовой помощник, который может быть интегрирован в систему умного дома…

В наш быт прочно вошли различные электронные помощники, которые берут на себя всю рутинную работу по уборке помещений, стирке и других домашних делах, на которые приходилось тратить много времени, а сегодня эти обязанности можно переложить на машины. Все женщины и не только вздохнули с облегчением, и у них появилось больше свободного времени. Автоматизация и роботизация определённо повлияла на равноправие полов, что феминистки считают победой, а консерваторы – потерей определённых ценностей и традиций. Спорить бессмысленно, поскольку прогресс идёт семимильными шагами и наш быт стал проще, чем лет 50 тому назад. Не любишь готовить? Заказывай еду на дом. Не любишь мыть посуду? Купи посудомоечную машину. Не любишь пылесосить? Купи робота, и он сам всё уберёт за день и будет поддерживать чистоту.

Я уже рассматривал несколько моделей роботов-пылесосов и сам регулярно использую такое устройство, поэтому накопил достаточно опыта, чтобы оценивать новинки. Также при использовании данного устройства приходит понимание того, что его всё равно необходимо периодически обслуживать и это нужно будет делать тем чаще, чем больше мусора находится в помещении. В идеале такой робот должен не убираться, а поддерживать чистоту, что абсолютно разные вещи. Если у вас под ногами грязные лужицы и кучи оберток, то робот мало что сможет сделать. Такие устройства ещё не научились сами ходить по лестницам и выносить мусор из дома. Ещё все полы в квартире или доме должны находиться на одном уровне и не должно быть порогов в дверных проёмах. С какими-то неровностями робот может справиться, но где-то застрянет, и на этом его уборка закончится.

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Сейчас на рынке представлено много различных моделей, в которых легко запутаться. Отчасти в этой путанице бывают виновны сами производители. Например, я уже рассматривал одну из лучших моделей – ILIFE A10S, которая обладает отличной скоростью, добротной автономностью и высоким качеством уборки. Совсем недавно эта компания представила модель ILIFE L100, которая по сути является модификацией A10S, но в белом цвете.

Это новая топ-модель производителя с расширенной функциональностью, шваброй и мощным двигателем. Мы выясним, насколько хорошо она справится со своей задачей и есть ли существенные отличия от модели A10S, или это такой ход конём.

Упаковка и комплектация

Нас встречает простая картонная коробка, габариты которой составляют 530 х 420 х 70 мм. Это внешняя транспортная упаковка, которая необходима для защиты основной от механических повреждений и царапин.

Спереди и сзади есть две крупные надписи по центру с обозначением фирмы-производителя ILIFE. Внизу указан адрес сайта, а сверху есть обозначение, что это робот-пылесос. С одного торца мы видим транспортировочные значки, а на другом есть наклейка с информацией.

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Не сказать, чтобы она была очень подробной, но по крайней мере есть небольшое изображение и наименование модели.

Открываем коробку и видим внутри ещё одну и на этот раз это оригинальная упаковка, в которой поставляется устройство.

Спереди мы видим крупное изображение робота-пылесоса сверху и небольшой фрагмент с обратной стороны. В самом низу проходит оранжевая полоса и на ней белыми крупными буквами обозначено название компании ILIFE. Это известная фирма на рынке роботов-пылесосов и у неё есть модели-бестселлеры. Кстати, название модели указано крупными символами оранжевого цвета в левом верхнем углу. Ниже указано, что устройство оборудовано лазерной навигацией и то, что это вакуумный пылесос.

Далее мы видим четыре круглых значка и подписи к ним на русском и английском языках. Они немного поясняют основные возможности данной модели. Первый рассказывает о ёмкости для воды с вибрирующей площадкой для влажной уборки. Второй с ходу понять невозможно. Представьте, что останавливают вас на улице и спрашивают что-то про APP Барьеры. При работе с устройством, становится понятно, что это не барьеры, а границы. APP – следует понимать как приложение для смартфона. В итоге мы получаем, что можно задать границы уборки через специальный софт. Сотовый пылесборник – это похоже на какую-то технологию по улавливанию пыли. И наконец – управление из APP. Поскольку рядом изображён смартфон, то уже можно догадаться, что это управление через него.

С обратной стороны показаны три изображения и есть подписи к ним на разных языках. Здесь уже всё более-менее понятно. Внизу, где проходит оранжевая полоса, обозначено не только название фирмы, но также на нескольких языках перечислен комплект поставки.

Давайте посмотрим на упаковку со всех сторон.

С торцов можно найти ещё полезную информацию об устройстве, а из характеристик есть только основные – габариты и вес. Сверху находится пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Там нас встречают несколько картонных лотков и картонная коробка.

Всё аккуратно разложено по отсекам, упаковано в пакеты, а под верхним лотком находится само устройство, также упакованное в прозрачный пакет.

Изначально складывается ощущение добротности и высокого качества пылесоса. Всё сделано максимально аккуратно и красиво. Все аксессуары, упаковка, инструкции выполнены на высшем уровне. Не остаётся ощущение того, что где-то сэкономили и что-то не учли. Напротив, всё сделано максимально понятно и удобно. Комплект поставки выглядит знакомо.

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Для начала можно обнаружить пластиковую белую крупную пластину, которая служит подставкой. Это площадка для базы подзарядки, а эта пластиковая деталь служит для размещения на ней устройства с влажной шваброй.

Модуль зарядки выполнен отдельно и состоит из модуля с контактами, куда паркуется устройство и блока питания. Блок питания здесь есть в комплекте, но, на мой взгляд, он недостаточно мощный на 19 В, 0.6 А, что соответствует 11.4 Вт.

Сейчас даже у смартфона обычная зарядка на 5 В и 2 А. Нет ничего удивительного в том, что заряжается устройство достаточно долго, но спешка особо не нужна, только если накопилось много пыли и робот должен сразу приняться за работу. Кстати, он поставляется уже заряженный на 70%.

Ещё в комплекте есть два комплекта боковых щёток, пульт управления, специальная щётка для чистки устройства и две элемента ААА для пульта.

Однако это ещё не всё и в набор входит альтернативная центральная резиновая щётка, запасной воздушный фильтр, контейнер для влажной уборки с вибромотором и установленной шваброй, плюс дополнительная швабра.

Обе тряпки изготовлены из микрофибры и обладают ворсом длиной около 4-5 мм. Ворс достаточно мягкий, а ещё тряпка легко моется.

На практике лучше всего использовать специальный концентрат для мойки полов, чтобы тряпка легче отстирывалась и разводов было меньше.

Тряпка легко устанавливается и снимается благодаря специальным липучкам на контейнере.

Внешний вид и особенности устройства

Внешне робот ILIFE L100 является близнецом модели A10S, но выполненным в белом глянцевом корпусе. Устройство также представляет из себя крупную круглую шайбу с заметным возвышением в центре. Там находятся сенсоры LIDAR (Light Detection and Ranging).

Смысл заключается в измерении расстояния до объектов путём излучения света и расчёта времени его возвращения до приёмника. Благодаря этому устройство сканирует помещение и строит карту, по которой потом уже работает. Пользователь может задавать границы уборки и устанавливать зоны для мытья полов. Сверху робота находится одна кнопка с встроенным индикатором и один индикатор отдельно, который показывает сопряжение устройства с беспроводной сетью.

Корпус изготовлен из прочного пластика. В передней части находится бампер с сенсорами столкновения. Тут алгоритм понятный, отмечу лишь, что устройство настроено достаточно агрессивно и может даже сдвинуть стул. Корпус достаточно крепкий. Верхняя поверхность глянцевая. По бокам тоже есть глянцевые пластиковые вставки. Например, в месте выхлопа воздуха или расположения переключателя питания с разъёмом питания.

В целом корпус сделан очень добротно и по качеству изготовления и материалов придраться невозможно. Здесь всё на высоте и как у более дорогих моделей, а местами может даже и лучше. Например, это заметно внизу. Здесь вообще мы видим полный премиум. Всё ровно и аккуратно, симпатично и красиво, а главное функционально.

Всё чётко, понятно и заботливо подписано. Здесь же есть два QR-кода для загрузки приложения ILIFEHOME, для двух разных платформ, чтобы управлять устройством. Им также можно управлять с пульта, но функционал будет меньше и становится совсем непонятно, зачем он нужен тогда вообще.

В центре находится щётка. Изначально установлена классическая турбо-щётка с щетиной и резиновыми ламелями. Очень мягкая и эффективная для уборки разных поверхностей. Лучше подходит для ковровых покрытий и отлично справляется с шерстью, мехом и волосами. В комплекте есть просто резиновая. Это для тех, кому сложно часто чистить щётку, а убирать как-то всё же надо.

Робот оборудован отличными крупными колёсами с пружинной подвеской и бескамерными шинами. Они мягкие и упругие и проходимость устройства очень хорошая. Небольшие препятствия устройство не замечает.

С лакированного пола на ковёр или с плитки на ковёр заезжает без буксов или каких-то проблем. Преодолевает бруски толщиной 20 мм – это предел его возможностей потому, что при большей высоте, он уже банально упирается бампером, хотя он едет не совсем горизонтально и задняя часть ниже передней.

В передней части находится ещё одно опорное колесо, которое больше напоминает шар. Также здесь есть контакты для заряда на базе и два выступа разных цветов для установки боковых щёток. Левая и правая отличаются по цвету. Почему так? Дело в том, что щетинки расположены с небольшим поворотом, как лопасти вентиляторов и поэтому они работают так, чтобы подгребать мусор под устройство, а не разбрасывать его в разные стороны. Однако, если скорость вращения их велика, то получаться может именно так.

Настройка и эксплуатация

Возможности модели ILIFE L100 полностью соответствуют набору A10S, сами пылесосы отличаются только по цвету. Новинка также включается кнопкой сверху. Команды тут простые: вперёд, назад, влево, вправо и всё это можно делать не только из приложения, но и при помощи пульта.

Есть пауза, таймер, регулировка мощности, возвращение на базу, автоматическая уборка. Тут всё просто и понятно.

С функциями можно разобраться очень быстро, но основная работа устройства предполагает использование приложения.

Для этого сканируем QR-код на пузе нашего робота, читаем отзывы пользователей, понимаем, что выбирать особо не приходится, скачиваем и продолжаем настройку.

Нам понадобится только почта, её проверка кодом и придуманный пароль. Всё это реально осуществить, но, возможно, не так гладко, как хотелось бы. Например, на Mail.ru письма с кодом не приходили, пришлось использовать Gmail.

Дальше нужно добавить устройство. Простая процедура на первый взгляд, но некоторые вещи неочевидны. Например, нужно указать название мобильной сети, пароль, затем войти в список сетей, найти там робота по очень непонятному идентификатору, подключиться к нему, отключиться и снова подключиться к своей сети.

Понятно, что нужно как-то передать настройки сети на устройство, чтобы всё оказалось в одном пространстве, но это стоит объяснить на уровне приложения, чтобы автоматизировать и упростить процедуру.

Кстати, в программе можно изменить не только язык интерфейса, но и голосового сопровождения устройства. Устройство может сообщать о том, что оно собирается предпринять. Громкость сигналов и команд тоже регулируется, но даже на максимальной громкости получается не очень чётко. Высокий женский голос что-то быстро произносит, и робот начинает уборку. В этот момент только начинаешь понимать сказанное, как процесс уже пошёл. Когда засорилась щётка, и она через 10 секунд постоянно что-то повторяла, то я думал: что она хочет? Сам английский знаю сносно, возможно, всё дело в интонации, тембре или скорости проговаривания. В идеале, конечно же, хотелось бы услышать родную речь, но пока в этом плане подвижек нет.

Пока отправляем робота сканировать площадь уборки и создавать карту, а тем временем разберёмся с программным обеспечением. Многие функции становятся доступными после того, как устройство отсканирует пространство, покатается везде и создаст карту, с которой нам потом нужно будет работать. Поскольку этих роботов в доме может быть 100 штук, то при в ходе в приложение нужно выбрать тот, который планируется наставлять дальше на путь работы.

Я уже сделал карту с обозначением помещений на ней. Они не идеально прямоугольные, поскольку на полу были посторонние предметы, мебель, и прочие вещи, которые помешали радару и поэтому отразилась именно такая конфигурация. Но самое главное – устройство практически идеально разделило его на разные комнаты.

В верхнем правом углу находится меню настроек. К нему мы вернёмся позднее, а пока рассмотрим другие функции. Ниже находится строка состояния, где отражается текущая площадь уборки, время уборки и заряд аккумулятора.

Далее мы видим карту, где разным цветом выделены различные помещения. Внизу находится три кнопки, а ещё ниже можно раздвинуть меню вверх. Значков сразу становится больше. Первая кнопка «Подзарядка» отправляет устройство на базу для осуществления зарядки. Далее находится кнопка «Старт», которая запускает пылесос на уборку. Предусмотрено и дистанционное управление, чтобы вручную направлять устройство.

Ещё можно настроить ограничительные зоны, которые больше напоминают виртуальные стены, за которые робот не будет заезжать.

Есть обратная функция, где, наоборот, можно задать область уборки. Пылесос будет совершать операции только на этом участке. Это очень удобно, когда нужно какую-то область вымыть отдельно после сухой уборки.

Разумеется, картами можно управлять. Поменялась конфигурация помещений или устройство было перенесено на другой этаж – можно использовать другую карту.

Пора переходить непосредственно к уборке. Робот немного изучил пространство, и теперь он заезжает на базу, чтобы подзарядиться. Поскольку модели A10S и L100 отличаются только цветом, я решил использовать прошлые видео для демонстрации работы.

После подзарядки можно приступать к уборке. У меня она начинается сразу с ковра и поэтому приходится устанавливать мощность всасывания на максимум. Шум на расстоянии 1.5 м составляет 57.4 дБ. Это всё равно тише обычного пылесоса.

Через несколько минут набирается полный контейнер и нужно очистить щётку от накопившихся волос. Вся процедура проводится достаточно просто. Фирменная система всасывания с сотовым фильтром сильно напоминает технологию «Циклон».

Пыль и частицы оседают в контейнере. Он легко открывается и его можно спокойно вытрясти, а в самом конце уборки промыть. Не нужно мочить только специальный фильтр сверху, но там есть предупреждающая надпись.

Теперь одеваем швабру и отправляем робота мыть пол.

Контейнер представляет собой ёмкость, которая заполняется жидкостью. Для этого есть специальное отверстие и пробка. Я бы рекомендовал использовать воду с моющим концентратом для лучшей уборки и ещё раз подчеркну, что пол должен быть ровный и без въевшихся пятен. Тогда всё получится хорошо.

Смысл технологии уборки заключается в том, что в середине основания контейнера находится вибромотор, почти как в телефонах, только больше в несколько раз. А в основании есть клапаны, которые осуществляют медленную подачу жидкости. Настолько медленную, что швабра сильно не намокает, а остаётся влажной. Сама тряпка из микрофибры крепится двумя петлями по краям за пластиковые выступы и липучками. Получается эффективно, но насколько хватит этого механизма на операции снять/поставить – неизвестно.

При влажной уборке робот не пылесосит, но подметает мусор в специальную нишу в контейнере. Поэтому часть мусора остаётся там, и его нужно будет убирать. Вот эта процедура самая неприятная: подлезть туда сложно, а мусор уже смочен жидкостью и не такой сыпучий. Что касается шума при влажной уборке, то он ощутимо меньше и составляет 34.2 дБ на расстоянии 1.5 м.

Осталось осветить несколько моментов с программным обеспечением. Мы видели кнопку меню в правом верхнем углу. Она открывает расширенное меню настроек.

Здесь мы видим такие пункты как «Расписание» и «История уборки»:

«Обслуживание деталей»:

Здесь отображается ресурс компонентов в процентном соотношении.

«Управление всасыванием» (мощность всасывания):

«Скорость боковой щётки»:

«Использование воды»:

«Изменить язык» (выбор голоса):

«Обновление прошивки»:

«Информация о Wi-Fi»:

Сброс настроек на заводские:

Поскольку ранее я уже тестировал модель A10S и более новые, то сравнивать есть с чем. Все характеристики полностью соответствуют заявленным, но со времени старта производства A10S прошло немало времени и в плане эксплуатации всё изменилось. Насколько удалось понять: обновилась прошивка; алгоритм работы устройства стал эффективнее. Пылесос ILIFE стал лучше ориентироваться и работать более уверенно и быстро, что повлияло на скорость и качество уборки. Можно предположить, что улучшились сенсоры. Возможно, производитель заменил их современными аналогами, что вкупе с обновлённой прошивкой позволило роботу ни в чем не уступать флагманам.

Однако это не означает, что он стал точной копией ILIFE A11, скорее лишь приблизился к нему. Тут мы видим похожую ситуацию, когда при заезде на ковёр мощность всасывания автоматически увеличивается до максимальной. При этом она вдвое ниже, чем у модели A11, и время автономной работы заявлено в полтора раза меньше. Этим объясняется более высокая стоимость флагманской версии, хотя по возможностям они очень близки. Теперь понятнее, почему производитель решился на переименование. Модель стоит на ступень ниже нового флагмана, но производитель решил не снимать её с производства, а сделать более доступной и расширить ассортимент.

Что касается работы, то робот может сначала пропылесосить всю площадь, подзарядиться, а потом вымыть пол в заданной области. Одной зарядки для всего сразу мне не хватило. Производитель говорит о 100 минутах работы. Возможно, это так, но на практике мне хватало его на 40-50 минут при интенсивной нагрузке. Из этого можно сделать вывод, что устройству по плечу площадь 60-80 м2. Практика показывает, что при сильном загрязнении чаще придётся чистить контейнер и щётку, нежели пылесос успеет разрядиться. Однако мне всё равно понравилось, что есть небольшой запас по мощности.

Заключение

Компания ILIFE пошла по правильному пути, но можно было изначально убрать все упоминания о модели A10S, представить L100, как устройство нового поколения по приемлемой цене, и приурочить это к ноябрьским распродажам. Ведь по мере выхода новых флагманских моделей предыдущие поколения перемещаются в линейку более доступных. Но тут решились на переименование.

Наглядный пример: модель A10S была флагманом, но после выпуска устройств A11 и T10S ее характеристики смотрятся не так впечатляюще и производитель перевёл хорошую добротную модель в линейку классом ниже, расширив количество различных вариантов на любой кошелек. С этой точки зрения идея выпуска L100 выглядит понятно и оправдано. Модель хорошая, производство налажено и нет ничего зазорного в том, чтобы продавать её дешевле флагманов под другим обозначением. Само обозначение просто помогает пользователям разобраться в позиционировании устройства, хотя это будет заметно в первую очередь по стоимости.

Что поменялось по сравнению с роботом A10S, протестированным ранее? На первый взгляд ничего не произошло. Теперь робот стал белым, но это интересно только эстетам. В характеристиках и функциональном плане нет заметных изменений, если верить спецификации. Однако за эти годы заметно увеличилась скорость и улучшились алгоритмы работы. Модель реально стала ближе к A11 по скорости работы, а не по автономности и мощности всасывания, но при этом стоит практически вдвое дешевле. Пульт по-прежнему лежит без дела и удобнее пользоваться всеми настройками при помощи смартфона. Также есть возможность использовать его совместно с голосовым помощником. Софт работает стабильно, никаких вылетов, всё просто и понятно настраивается, в приложении есть подсказки, как подключить устройство к сети (даже инструкция не нужна).

Стоит ещё раз подчеркнуть, что пылесос ILIFE L100 очень хорошо ориентируется в пространстве, отлично маневрирует и обладает достойной проходимостью, благодаря крупным колёсам с высоким протектором и мягкой резиной. Он отлично передвигается по ковру и голому дереву, по лаку и краске, по плитке и другим скользким поверхностям. Разумеется, пол должен быть сухой и нужно не допускать, чтобы робот ездил по лужам. Что касается влажной уборки, то всё отлично работает на плитке, но без фанатизма и глубоко въевшуюся грязь придется удалять вручную. Также в комплекте не оказалось концентрата моющего средства, его желательно использовать при влажной уборке, чтобы не было разводов и качество было выше.

Кстати, про качество изготовления самого устройства. Оно традиционно отличное. Сам робот-пылесос с приятной отделкой и материалами выглядит красиво, все элементы ровные и аккуратные. В ILIFE L100 качество по-прежнему на том же высоком уровне, но сама новинка стала, на мой взгляд, привлекательнее благодаря симпатичному цвету корпуса. Комплект поставки включает в себя дополнительную тряпку и фильтры. Робот получился мощным, быстрым, простым, комфортным и в целом очень хорошим.

Как всегда, приобрести пылесос со скидкой в период с 23 по 29 ноября 2023 года можно в официальном магазине производителя на AliExpress.

Андрей Понкратов aka wildchaser