Новые системы охлаждения AIO (All In One) выходят чуть ли не каждый день. Многие компании в этом преуспели и наделали кучу разнообразных моделей. Всё это говорит о том, что спрос возрос, а современные технологии позволили сделать их более производительными и доступными.

Тем не менее, я могу по пальцам пересчитать модели, которым не страшен процессор Intel Core i9-12900K, а тут ещё вышли Intel Core i9-13900K и всякие AMD Ryzen 9 7950X, и совсем непонятно, чем охлаждать их. Получается, что нужна очень производительная кастомная система жидкостного охлаждения, которая сможет отвести 300 Вт. Но вот чтобы сделать что-то заурядное и массовое, способное справиться с такой мощностью – в это верится с трудом. Тем не менее, производители не сидят сложа руки, а инженеры напрягают мозги и думают изо всех сил. Если открыть школьный учебник по физике в разделе «Термодинамика», то легко понять, что сама система замкнута и проста как апельсин.

Улучшить можно водоблок, помпу и радиатор. Причём если улучшить что-то одно, то результата может не последовать. Вместо этого обычно добавляют подсветку в вентиляторы и на корпус водоблока, чтобы было просто красиво. Лично мне эффективность важнее, чем внешний облик, но лучше, когда гармонично всё. Такие системы есть, но стоят они крайне дорого. Однако компания Deepcool всегда старается порадовать своих поклонников и выпускает относительно недорогие решения с хорошей эффективностью. Я уже рассмотрел несколько моделей, и все они оказались достойными, но до 300 Вт немного не дотягивали.

Сегодня настал такой день, когда это стало осуществимо, ведь представлено новая модель Deepcool LТ720, которая обещает оставить конкурентов далеко позади, а невысокая цена позволит обеспечить массу поклонников. Ранее я уже рассматривал модель Deepcool LS720 и вроде бы какая-то одна буква ничего не должна изменить.

Заявлено, что это система премиум-класса и она может охладить всё. Сбивает жар у процессора лучше, чем любое жаропонижающее из аптеки. Посмотрим так ли это или это опять маркетинговые трюки.

Упаковка и комплектация

Можно ходить кругами, но я уже рассматривал подобное устройство, которое называлось Deepcool LS720. Очень похоже как по конструкции, так и реализации, но Deepcool LT720 – это немного другая модель с аналогичными техническими решениями, и она даже кажется проще из-за отсутствия подсветки вентиляторов

В оформлении упаковки мы снова видим похожую стилистику как на кулерах AK400 и AK620. Ещё мне показалось, что именно из-за высоких индексов у башенных кулеров нельзя было снизить его у более эффективной системы AIO.

Упаковка крупная потому, что чудес не бывает и надо как-то всё размещать. Устройства не разборные и занимают внутри много места, а ещё требуют тщательную упаковку и специальный каркас внутри.

Внешнее оформление выполнено в новой фирменной стилистике компании. А ещё сверху находится такой же белый картонный чехол, как у кулера AK620. Чтобы вся эта «белоснежность» не запачкалась, снаружи упаковка была обтянута прозрачной плёнкой.

Не все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Верхняя и нижняя, а также боковые – практически полностью пустые. Спереди на картонном чехле мы видим крупное изображение устройства. Всё достаточно лаконично, но понятно и информативно.

С противоположной стороны коробки на нескольких языках представлена короткая информация об устройстве.

Здесь же сверху мы видим подробное описание технологии Anti-Leak. Это переводится как защита от протечек, но на самом деле смысл немного другой. Речь идёт о стабилизации давления внутри системы, когда температура теплоносителя растёт и увеличивается давление внутри. Для описания этой запатентованной технологии есть специальная страница на сайте производителя.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь мы видим крупный картонный лоток специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Здесь я сразу заметил первое изменение. По бокам были добавлены два бруска из вспененного полиэтилена, чтобы дополнительно обезопасить внутреннее убранство. Большие габариты лотка объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги.

Здесь всё располагаться практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет, а вентиляторы и аксессуары находятся дополнительно в коробках.

Посмотрим, что включает в себя комплект поставки:

Универсальный стальной бэкплейт для платформ Intel;

Четыре винта для бэкплейта (смонтировано);

Четыре пластиковые заглушки для фиксации винтов бэкплейта (смонтировано);

Четыре втулки-адаптера для платформ AMD AM4;

Четыре втулки-адаптера для платформ AMD TR4;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA2011 / 2066;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA1700;

Четыре винта для крепления монтажных пластин;

Две монтажные пластины для Intel;

Две монтажные пластины для AMD;

Набор винтов для крепления радиатора и вентиляторов;

Удлинитель шестиконтактного кабеля;

Многофункциональный кабель для обеспечения питания и синхронизации подсветки.

Инструкция по монтажу;

Информация о поддержке;

Разветвитель на три 4-pin FAN.

Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя. Может показаться, что чего-то не хватает. Сначала мне показалось, что нет хаба или разветвителя для вентиляторов, но здесь реализован принципиально другой механизм соединения. Ещё нет в комплекте термопасты, но здесь термоинтерфейс уже нанесён на основание водоблока.

Устройство и особенности AIO

Все конструкции необслуживаемых СЖО часто похожи друг на друга, поскольку принцип работы у них одинаков. В основном отличается форма водоблока и расположение помпы. Радиаторы, вентиляторы и шланги практически везде одинаковы. В данном случае расположение помпы классическое. Она находится в одном корпусе с водоблоком.

Сам производитель заявляет, что это уже четвёртое поколение устройств и хочется верить, что производительность увеличилась, а шум остался на прежнем уровне.

Монтажные отверстия на раме радиатора есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Однако несколько раз я делал бутерброд, когда рама корпуса оказывалась между вентиляторами и радиатором.

Вентиляторы очень производительные и тихие. Модель очень популярная и знакомая, но с определённой спецификой: повышены обороты относительно базовых.

Все три вентилятора без подсветки, и они очень похожи на те, что я уже видел при тестировании кулеров AK500 и AK400 Zero Dark Plus. Все они подключаются через разветвитель.

Однако при этом у меня не работал мониторинг скорости вращения, и я один подключил отдельно в разъём CPU_OPT_FAN, чтобы знать обороты.

Также сами вентиляторы по корпусу и форме крыльчатки похожи на те, что используются в кулерах AK400 и AK620. Однако скорость здесь выше и составляет 2250 об/мин вместо 1850. Кажется, что это пустяк, ведь всего-то 400 об/мин, но это принципиальная разница потому, что обеспечивается совсем другое давление и уровень шума.

По углам присутствуют мягкие антивибрационные подушки чёрного цвета. Кроме этого, вентиляторы премиальные, и они хорошо отбалансированы, но рама чувствительна к перекосам. Лопасти сложной формы и их здесь девять штук.

Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к радиатору. У радиатора 360 мм три вентилятора, а у модели 240 мм – два. Соответственно винтов крепления в разных комплектах – различное количество.

Питание на вентиляторы подаётся через обычные 4-pin FAN коннекторы. К плате они подключаются через разветвитель. Корпус помпы здесь достаточно крупный. Конечно, не настолько как в моделях MSI MEG CORELIQUID S360 и ASUS RYUJIN II 360, но здесь нет вентилятора, а просто пластиковый кубик с подсветкой.

Верх сделан легкосъёмным специально, чтобы проще было монтировать водоблок с помпой на процессор. Сверху и с двух боковин есть зеркальные поверхности, содержащие несколько прямоугольников. Внутри корпуса находится группа ARGB светодиодов. Поэтому от корпуса идёт кабель питания 3-Pin 5В ARGB.

Под корпусом находится узел водоблока с помпой. Теоретически он тоже разборный. Скорость вращения крыльчатки составляет 3100 об/мин.

Не стоит пугаться этих цифр потому, что шума от её работы почти нет. Его нет даже при первом пуске, когда прокачивается жидкость по системе. Конструкция и принцип работы её также уже знакомы. Есть подробное изображение устройства на сайте.

На поверхность теплосъёмника нанесён термоинтерфейс. Поэтому изначально поверхность контакта закрыта специальной пластиковой крышкой. Сама поверхность очень ровная, но не зеркальная.

После тестирования проверяем отпечаток. Заметно, что штатная термопаста умерено густая. Здесь отпечаток идеальный и что-то улучшать не нужно. Хочу лишь заметить, что я использовал альтернативную рамку прижима процессора.

Конструкция аналогична модели Deepcool LS720, но здесь все узлы выполнены удобнее. Например, съёмная крышка водоблока с помпой.

Тестовый стенд

Предлагаю ещё раз взглянуть на общие характеристики устройства, чтобы понимать, что мы будем тестировать.

Тестирование системы AIO Deepcool LT720 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Охлаждение: AIO Deepcool LT720;

Термоинтерфейс: штатный;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 Hero, версия BIOS 1403;

Память: 2 x 8Гб DDR5-5200, Kingston FURY Beast (Micron);

Видеокарта: ASUS GT1030;

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W GOLD.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Инструкция простая и понятная. Для платформы LGA 1700 есть свой крепёж, всё устанавливается просто.

Посмотрим на систему в штатном режиме через утилиты.

Крепление надёжное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим, как всё работает. Даже при первом запуске никакого шума от системы нет.

Обычно бывает громкий звук от прокачки жидкости по контуру, но тут такого нет.

Я подумал, что такая мощная СЖО легко справится с разгоном процессора Intel Core i9-12900K. Всё отлично работает вплоть до 5200 МГц на производительных ядрах. Мощность при этом доходит почти до 300 Вт. Шум есть только от вентиляторов, помпы не слышно. В целом здесь можно использовать резистор на вентиляторы, но при умеренной или небольшой нагрузке они и так работают очень тихо.

Осталось проверить работу в штатном режиме.

На этот раз Deepcool LТ720 почти отдыхает, поэтому можно полюбоваться работой подсветки на корпусе водоблока-помпы. В зеркальных плоскостях находятся прямоугольники, которые при многократном отражении обеспечивают эффект бесконечного туннеля.

На мой взгляд, смотрится интересно, но самое главное для меня — хорошая эффективность, которая оказалась на уровне флагманских решений других компаний. Разумеется, подсветка синхронизируется с материнской платой.

Результаты тестов

Для разогрева процессора я решил использовать утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i9-12900K Default;

Intel Core i9-12900K ОС.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Скоростью вращения можно управлять, но смысла в этом нет. Мы уже видели, что у помпы только 3-контактный разъём. Поэтому на материнской плате она управляется именно как помпа через регулировку DC.

Что касается вентиляторов, то они управляются через ШИМ. Также можно выбрать несколько предустановок в BIOS платы, но разницы между режимами Standard и Silent я не заметил. Можно на вентиляторы установить резистор, но в данной ситуации смысла в этом не было.

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Обороты помпы, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается. Хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница не принципиальная.

Заключение

Deepcool LТ720 – это одна из лучших систем охлаждения AIO, которые я тестировал за последнее время, а если учитывать рекомендованную стоимость в 140 условных единиц… Как и многие, я был настроен изначально скептически и думал, что одна буква в наименовании ничего не изменит. Когда же я увидел, что даже вентиляторы без подсветки, то я понял, что вообще всё пропало.

Однако я сильно ошибся и теперь понятно, что перед нами одна из лучших систем, поскольку она действительно способна охладить Intel Core i9-12900K без всяких хитростей и «если». В общем, он даже разгоняется, и мы видим почти те самые 300 Вт. В максимальном режиме работы шум от вентиляторов есть, и он ощутим. Помпа работает тихо и её вообще не слышно в системе на фоне других источников шума, даже несмотря на высокие обороты – 3100 об/мин. Подключённые через разветвитель вентиляторы не мониторятся, но это нестрашно, потому что ШИМ-управление работает и обороты меняются. Ругается материнская плата при старте, но это всё легко настраивается в BIOS.

Сама система мне во многом напомнила отличную модель – Deepcool LS720. Очень много похожих моментов. Вместе с тем здесь нет подсветки у вентиляторов, а корпус помпы сильно изменён. Кроме этого, верх съёмный и его вообще можно не устанавливать потому, что он нужен только для визуального оформления. Оно, кстати, достаточно интересное и кому-то может понравится.

Сборка проходит очень просто и быстро, механизм крепления аналогичен и термоинтерфейс также уже нанесён, но здесь он немного жиже по консистенции. Прижим хороший, что мы можем наблюдать по отпечатку процессора. Если у модели Deepcool LS720 я дополнительно устанавливал ещё три вентилятора, то здесь в этом нет смысла. Всё и так работает прекрасно. Резистора для снижения оборотов вентилятора в комплекте нет, и здесь он мог бы пригодиться, хотя в штатном режиме работы процессора даже в нагрузке наблюдается приемлемый уровень шума.

В итоге Deepcool LT720 – это качественная производительная система AIO, которая не только отлично выглядит, но и показывает отличные результаты охлаждения топовых процессоров.

Андрей Понкратов aka wildchaser