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Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)

Мы продолжаем знакомство с новыми блоками питания среднего класса MSI. На очереди самая мощная модель линейки MAG A650BN с сертификатом 80 Plus Bronze.
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Оглавление

Вступление

В прошлом материале мы начали знакомство с новой линейкой блоков питания среднего класса MSI MAG с младшей модели A550BN, а сегодня рассмотрим старшую — A650BN.

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На первый взгляд между ними не должно быть почти никакой разницы, ведь отличие по мощности составляет всего 100 Вт. Однако нужно учитывать, что речь идет о блоках питания с сертификатом 80 Plus Bronze. Ранее мы неоднократно отмечали, что именно на отметке 600 Вт у таких блоков часто находится граница резкого увеличения оборотов вентилятора. Таким образом, 500- и 600-ваттные модели одной и той же линейки могут заметно отличаться по шумовым характеристикам.

Давайте рассмотрим новинку по той же методике, что и 550-ваттный блок, а затем сравним с обширной подборкой устройств-«одноклассников».

Упаковка и комплектация

Сразу отмечу, что A650BN и A550ВN схожи вплоть до мелочей. Различить их можно только по цифрам на коробке и этикетке. В дальнейшем я не буду упоминать этот момент, чтобы не повторять десяток раз фразу «у младшей модели всё было точно так же». Те, кто уже ознакомился с обзором A550ВN, могут сразу же переходить к тестовому разделу.

Остальным сообщу, что MSI A650BN поставляется в небольшой коробке из плотного картона. На упаковке приводится фото блока, а также таблица характеристик и краткое описание его ключевых особенностей. Оформление и информативность упаковки – на достойном уровне, без всяких скидок на бюджетность модели.

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Корпус блока запечатан в пакет из пузырчатой плёнки, плотный жгут шнуров лежит рядом и играет роль «распорки», смягчая удары и не давая устройству двигаться внутри коробки. В сочетании с довольно прочными картонными стенками это должно обеспечить A650BN неплохую защиту от ударов при перевозке.

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Комплект поставки типичен для всех блоков питания среднего класса. В него входят кабель питания, инструкция и крепежные винты.

Внешний вид и особенности конструкции

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Блок питания выглядит нескучно— и это можно считать серьезным достижением для модели среднего класса. Дизайн приятно разнообразят восьмиугольный вырез для вентилятора, эмблема-щит, рифление на стенках корпуса и незамысловатая, но стильная графика.

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Единственная придирка: полосы на боковинах нарисованы не слишком ровно.

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В остальном A650BN смотрится солидно – такой блок питания можно смело устанавливать в корпус с прозрачными стенками.

Устройство выполнено по стандартной немодульной схеме. Его габариты — 149 х 139 х 86 мм (что точно соответствует форм-фактору ATX), масса — 1740 г.

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На тыльной панели корпуса размещены разъем для подключения сетевого шнура и клавиша питания.

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Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм, который маркирован как Yate Loon D12SH-12. Согласно спецификациям его крыльчатка может вращаться со скоростью от 850 до 2200 об/мин. В конструкции используется простой подшипник скольжения.

A650BN снабжен мощной единой линией 12 В, максимальная сила тока на которой может достигать 54 А, что соответствует мощности 648 Вт или 99.7% от номинала блока — показатель близок к идеальному.

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Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А, их суммарная нагрузочная способность – 110 Вт.

A650BN построен на платформе CWT CSB-A с активным корректором мощности и DC-DC преобразователями напряжений. Платформа поддерживает все защиты, необходимые современному блоку питания: OCP / OVP / OPP / OTP / SCP.

Рассмотрим набор разъемов. Для подключения к материнской плате предусмотрены составные коннекторы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin.

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Для видеокарты предназначаются два коннектора PCIe 6+2-pin, закрепленные на общем кабеле.

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Для периферии предлагаются пять разъемов SATA, два Molex и один коннектор Floppy-дисковода. Длину всех шнуров вы можете оценить на следующей схеме.

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Краткие технические характеристики

Наименование модели MSI MAG A650BN
OEM-производитель CWT
Заявленная мощность, Вт 650
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 648
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.7
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Bronze
Габариты, мм 139 х 149 х 86
Типоразмер вентилятора 120 х 25
Модульная конструкция Нет
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
5 х SATA;
2 х Molex;
1 х Floppy
Полная длина шнуров, мм 600 (Mainboard);
600 (CPU);
750 (PCIe);
850 (SATA/Molex)

Конфигурация тестового стенда

  • Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;
  • Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;
  • Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: MSI MAG A650BN, 650 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;
  • Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов MSI MAG A650BN

Блок питания без проблем отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 650 Вт. Это можно отметить, как плюс: далеко не все модели среднего класса справляются с реальной нагрузкой, которая соответствует их номиналу.

MSI MAG A650BN

КПД
При разных уровнях нагрузки
%


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Значения КПД соответствуют заявленному сертификату 80 Plus Bronze. В удобных для блока питания режимах со средним уровнем нагрузки можно рассчитывать на показатель более 85%.

MSI MAG A650BN

Напряжение на линиях 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
В


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Качество стабилизации — на хорошем уровне. При высокой нагрузке наблюдаются небольшие просадки, но они составляют сотые доли вольта и никак не влияют на стабильность системы.

MSI MAG A650BN

Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин


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Вплоть до нагрузки 250-300 Вт вентилятор сохраняет скорость вращения ~850 об/мин. Затем показатель плавно нарастает до нагрузки 450 Вт. В диапазоне 450-650 Вт рост становится более заметным.

MSI MAG A650BN

Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ


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A650BN работает тихо в режимах с нагрузкой до 450 Вт. При 450-550 Вт появляется негромкий гул, который успешно заглушат стенки любого приличного корпуса. А вот при 550-650 Вт звук становится более заметным. Впрочем, громким его не назовешь и в этих случаях — в большинстве систем с воздушным охлаждением блок питания точно не станет самым шумным компонентом.

Сравнение результатов

В подборке 650-ваттных блоков питания, протестированных по массовой методике, представлено полтора десятка моделей с сертификатом 80 Plus Bronze. Поэтому мы можем сравнить MAG A650BN практически со всеми прямыми конкурентами и оценить, насколько успешно компания MSI справилась с новой для себя задачей создания блока питания среднего класса.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт
%


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Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


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Как и при тестировании младшей 550-ваттной модели, отмечу, что MSI MAG показывает нормальный, но не выдающийся КПД при малой нагрузке. В нашей подборке есть несколько «бронзовых» моделей с результатом на 1-2% выше. Впрочем, их совсем немного. Что касается качества стабилизации и уровня шума, A650BN показывает себя отлично, не уступая ни одному из конкурентов.

Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт.

КПД при нагрузке 300 Вт
%


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Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


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При среднем уровне нагрузки A650BN, наоборот, демонстрирует один из самых высоких показателей КПД в своей категории. По шумовым характеристикам и качеству стабилизации этот блок также оказывается среди лидеров.

Высокая нагрузка – 550 Вт (такой режим выбран, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста, некоторые бюджетные модели просто не могут работать с большей нагрузкой).

КПД при нагрузке 550 Вт
%


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Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 550 Вт
В


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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 550 Вт
Об/мин


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Уровень шума при нагрузке 550 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


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В этом режиме MSI MAG A650BN превосходит большинство конкурентов по качеству стабилизации и оказывается в средней части списка по КПД и шумовым характеристикам.

Заключение

Начнем с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированного блока питания.

Плюсы MSI MAG A650BN

  • Полное соответствие заявленным мощностным характеристикам;
  • Достаточно высокий по меркам ценовой категории показатель КПД (83-86%);
  • Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 500 Вт;
  • Отличное качество стабилизации;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с одиночной видеокартой;
  • Фирменная пятилетняя гарантия;
  • Стандартные габариты.

Минусы:

  • Существенных недостатков не выявлено.

Может не устроить:

  • Заметное (но не критичное) ухудшение шумовых характеристик при высокой нагрузке.

Итак, как мы и предположили в самом начале, нагрузка более 600 Вт потребовала от блока питания с сертификатом 80 Plus Bronze значительного увеличения оборотов вентилятора. С этой точки зрения модель A650BN оказалась более шумной в сравнении с младшей A550BN. Впрочем, то же касается и большинства прямых конкурентов. Чтобы работать тихо при энергопотреблении более 600 Вт, блоку питания нужен сертификат 80 Plus Gold – более высокая эффективность снижает тепловыделение и позволяет обходиться меньшей скоростью вращения вентилятора.

В остальном MSI MAG A650BN представляет собой качественное решение среднего класса, которое можно смело использовать в игровых системах с одиночной видеокартой высокого уровня. Достаточно оставить небольшой запас по мощности, и новинка MSI проявит себя с лучшей стороны.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

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