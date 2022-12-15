Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Краткие технические характеристики
- Конфигурация тестового стенда
- Инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов MSI MAG A650BN
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
В прошлом материале мы начали знакомство с новой линейкой блоков питания среднего класса MSI MAG с младшей модели A550BN, а сегодня рассмотрим старшую — A650BN.
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На первый взгляд между ними не должно быть почти никакой разницы, ведь отличие по мощности составляет всего 100 Вт. Однако нужно учитывать, что речь идет о блоках питания с сертификатом 80 Plus Bronze. Ранее мы неоднократно отмечали, что именно на отметке 600 Вт у таких блоков часто находится граница резкого увеличения оборотов вентилятора. Таким образом, 500- и 600-ваттные модели одной и той же линейки могут заметно отличаться по шумовым характеристикам.
Давайте рассмотрим новинку по той же методике, что и 550-ваттный блок, а затем сравним с обширной подборкой устройств-«одноклассников».
Упаковка и комплектация
Сразу отмечу, что A650BN и A550ВN схожи вплоть до мелочей. Различить их можно только по цифрам на коробке и этикетке. В дальнейшем я не буду упоминать этот момент, чтобы не повторять десяток раз фразу «у младшей модели всё было точно так же». Те, кто уже ознакомился с обзором A550ВN, могут сразу же переходить к тестовому разделу.
Остальным сообщу, что MSI A650BN поставляется в небольшой коробке из плотного картона. На упаковке приводится фото блока, а также таблица характеристик и краткое описание его ключевых особенностей. Оформление и информативность упаковки – на достойном уровне, без всяких скидок на бюджетность модели.
Корпус блока запечатан в пакет из пузырчатой плёнки, плотный жгут шнуров лежит рядом и играет роль «распорки», смягчая удары и не давая устройству двигаться внутри коробки. В сочетании с довольно прочными картонными стенками это должно обеспечить A650BN неплохую защиту от ударов при перевозке.
Комплект поставки типичен для всех блоков питания среднего класса. В него входят кабель питания, инструкция и крепежные винты.
Внешний вид и особенности конструкции
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Блок питания выглядит нескучно— и это можно считать серьезным достижением для модели среднего класса. Дизайн приятно разнообразят восьмиугольный вырез для вентилятора, эмблема-щит, рифление на стенках корпуса и незамысловатая, но стильная графика.
Единственная придирка: полосы на боковинах нарисованы не слишком ровно.
В остальном A650BN смотрится солидно – такой блок питания можно смело устанавливать в корпус с прозрачными стенками.
Устройство выполнено по стандартной немодульной схеме. Его габариты — 149 х 139 х 86 мм (что точно соответствует форм-фактору ATX), масса — 1740 г.
На тыльной панели корпуса размещены разъем для подключения сетевого шнура и клавиша питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм, который маркирован как Yate Loon D12SH-12. Согласно спецификациям его крыльчатка может вращаться со скоростью от 850 до 2200 об/мин. В конструкции используется простой подшипник скольжения.
A650BN снабжен мощной единой линией 12 В, максимальная сила тока на которой может достигать 54 А, что соответствует мощности 648 Вт или 99.7% от номинала блока — показатель близок к идеальному.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А, их суммарная нагрузочная способность – 110 Вт.
A650BN построен на платформе CWT CSB-A с активным корректором мощности и DC-DC преобразователями напряжений. Платформа поддерживает все защиты, необходимые современному блоку питания: OCP / OVP / OPP / OTP / SCP.
Рассмотрим набор разъемов. Для подключения к материнской плате предусмотрены составные коннекторы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin.
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Для видеокарты предназначаются два коннектора PCIe 6+2-pin, закрепленные на общем кабеле.
Для периферии предлагаются пять разъемов SATA, два Molex и один коннектор Floppy-дисковода. Длину всех шнуров вы можете оценить на следующей схеме.
Краткие технические характеристики
|Наименование модели
|MSI MAG A650BN
|OEM-производитель
|CWT
|Заявленная мощность, Вт
|650
|Нагрузочная способность линии 12 В, Вт
|648
|Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, %
|99.7
|Заявленный класс эффективности (сертификат)
|80 Plus Bronze
|Габариты, мм
|139 х 149 х 86
|Типоразмер вентилятора
|120 х 25
|Модульная конструкция
|Нет
|Разъемы
| 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
5 х SATA;
2 х Molex;
1 х Floppy
|Полная длина шнуров, мм
| 600 (Mainboard);
600 (CPU);
750 (PCIe);
850 (SATA/Molex)
Конфигурация тестового стенда
- Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;
- Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;
- Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;
- Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: MSI MAG A650BN, 650 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.
Инструментарий и методика тестирования
С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.
Результаты тестов MSI MAG A650BN
Блок питания без проблем отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 650 Вт. Это можно отметить, как плюс: далеко не все модели среднего класса справляются с реальной нагрузкой, которая соответствует их номиналу.
КПД
При разных уровнях нагрузки
%
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Значения КПД соответствуют заявленному сертификату 80 Plus Bronze. В удобных для блока питания режимах со средним уровнем нагрузки можно рассчитывать на показатель более 85%.
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
В
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Качество стабилизации — на хорошем уровне. При высокой нагрузке наблюдаются небольшие просадки, но они составляют сотые доли вольта и никак не влияют на стабильность системы.
Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин
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Вплоть до нагрузки 250-300 Вт вентилятор сохраняет скорость вращения ~850 об/мин. Затем показатель плавно нарастает до нагрузки 450 Вт. В диапазоне 450-650 Вт рост становится более заметным.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ
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A650BN работает тихо в режимах с нагрузкой до 450 Вт. При 450-550 Вт появляется негромкий гул, который успешно заглушат стенки любого приличного корпуса. А вот при 550-650 Вт звук становится более заметным. Впрочем, громким его не назовешь и в этих случаях — в большинстве систем с воздушным охлаждением блок питания точно не станет самым шумным компонентом.
Сравнение результатов
В подборке 650-ваттных блоков питания, протестированных по массовой методике, представлено полтора десятка моделей с сертификатом 80 Plus Bronze. Поэтому мы можем сравнить MAG A650BN практически со всеми прямыми конкурентами и оценить, насколько успешно компания MSI справилась с новой для себя задачей создания блока питания среднего класса.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
%
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Об/мин
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С расстояния 150 мм
дБ
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Как и при тестировании младшей 550-ваттной модели, отмечу, что MSI MAG показывает нормальный, но не выдающийся КПД при малой нагрузке. В нашей подборке есть несколько «бронзовых» моделей с результатом на 1-2% выше. Впрочем, их совсем немного. Что касается качества стабилизации и уровня шума, A650BN показывает себя отлично, не уступая ни одному из конкурентов.
Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт.
%
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В
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Об/мин
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С расстояния 150 мм
дБ
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При среднем уровне нагрузки A650BN, наоборот, демонстрирует один из самых высоких показателей КПД в своей категории. По шумовым характеристикам и качеству стабилизации этот блок также оказывается среди лидеров.
Высокая нагрузка – 550 Вт (такой режим выбран, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста, некоторые бюджетные модели просто не могут работать с большей нагрузкой).
%
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Об/мин
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С расстояния 150 мм
дБ
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В этом режиме MSI MAG A650BN превосходит большинство конкурентов по качеству стабилизации и оказывается в средней части списка по КПД и шумовым характеристикам.
Заключение
Начнем с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированного блока питания.
Плюсы MSI MAG A650BN
- Полное соответствие заявленным мощностным характеристикам;
- Достаточно высокий по меркам ценовой категории показатель КПД (83-86%);
- Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 500 Вт;
- Отличное качество стабилизации;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с одиночной видеокартой;
- Фирменная пятилетняя гарантия;
- Стандартные габариты.
Минусы:
- Существенных недостатков не выявлено.
Может не устроить:
- Заметное (но не критичное) ухудшение шумовых характеристик при высокой нагрузке.
Итак, как мы и предположили в самом начале, нагрузка более 600 Вт потребовала от блока питания с сертификатом 80 Plus Bronze значительного увеличения оборотов вентилятора. С этой точки зрения модель A650BN оказалась более шумной в сравнении с младшей A550BN. Впрочем, то же касается и большинства прямых конкурентов. Чтобы работать тихо при энергопотреблении более 600 Вт, блоку питания нужен сертификат 80 Plus Gold – более высокая эффективность снижает тепловыделение и позволяет обходиться меньшей скоростью вращения вентилятора.
В остальном MSI MAG A650BN представляет собой качественное решение среднего класса, которое можно смело использовать в игровых системах с одиночной видеокартой высокого уровня. Достаточно оставить небольшой запас по мощности, и новинка MSI проявит себя с лучшей стороны.
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