Разъемы и кнопки задней панели

2 x USB 2.0;

6 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2;

1 x USB 3.2 Type-C with DP;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x ClrCMOS;

1 x SmartButton