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Другое

Главные игры первой половины октября 2022 года

После небольшой задержки октябрь начинает исправляться и соблазнять игроков громкими именами.
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Оглавление

Вступление

Октябрь делает гроссмейстерскую паузу и с середины месяца начинает атаку хитами. Экшены про оставшийся без Бэтмена Готэм и про вторую волну крысиной чумы в средневековой Франции, новые истории из мира Borderlands – это только первая часть того, что уготовано в ближайшие недели.

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В какие еще игровые миры можно отправиться в середине осени, рассказывает наша традиционная статья.

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Scorn

Жанр Приключение
Разработчик Ebb Software
Издатель Kepler Interactive
Платформы PC, Xbox Series
Дата выхода 14 октября 2022 года

Scorn – один из главных долгостроев современности и игра непростой судьбы. Ее имя зазвучало еще в конце 2014-го, но даже вдохновленная Хансом Гигером (дизайнером ксеноморфа из «Чужого») эстетика не помогла собрать нужную сумму на Kickstarter. К счастью для Ebb Software, вскоре нашелся инвестор, профинансировавший полноценную разработку, и работа закипела. Со временем, впрочем, пришлось отказаться от планов разбить проект на два эпизода, да и на Kickstarter сербы сходили еще раз – теперь успешно. С тех пор прошло еще пять лет, вобравших в себя несколько переносов, и наконец поезд прибывает на конечную станцию.

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Scorn погрузит нас в пучину кошмаров и предложит самостоятельно найти выход – без каких-либо подсказок, постановочных роликов и даже почти без интерфейса. Мир вокруг главного героя отвратительный настолько, насколько это возможно, и среди уродливой помеси плоти с металлом не выйдет быть хорошеньким. Уже в начале игры для решения загадки предстоит калечить эмбрионоподобное существо, издающее жалобные стоны, – то еще испытание для нервной системы. Пугать «скримерами» будут гораздо реже, основной упор именно на гнетущую обстановку и противное окружение.

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Большую часть игрового процесса авторы отвели исследованию локаций и головоломкам. Жуткий мир разбит на несколько регионов, представляющих собой витиеватые лабиринты. Нередко ради доступа в одно помещение придется хорошенько прогуляться по другим, развивая по пути нужные навыки и подбирая вспомогательные предметы. Причем детально проработанное взаимодействие с объектами – одна из основных фишек проекта. Герой постоянно сует конечности в подозрительные отверстия, охотно трогает элементы управления механизмами и вообще без устали ищет тактильные ощущения.

И даже оружие ему «подыгрывает» – его можно модифицировать при помощи специальных насадок, превращая то в ракетницу, то в револьвер. Адаптация действительно важна, ведь каждый противник – это проблема и препятствие, и управляем мы отнюдь не морпехом в зеленой броне. С другой стороны, стычек с монстрами будет сравнительно немного, все же Scorn не шутер. Вот только рассчитать дозировку элементов – задача нетривиальная, тем более в столь специфичных декорациях, от которых можно устать за пару часов. Будем надеяться, что за 8 с лишним лет разработки сербы продумали все досконально.

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A Plague Tale: Requiem

Жанр Экшен
Разработчик Asobo Studio
Издатель Focus Entertainment
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch
Дата выхода 18 октября 2022 года

A Plague Tale: Innocence была отнюдь не идеальной игрой, а уж излишняя простота и однообразие – это вообще дурной союз. Тем не менее она умела покорять средневековыми декорациями, приятными персонажами и густой атмосферой, что нашло отражение и в бухгалтерских отчетах Focus Entertainment: за год с небольшим проект разлетелся миллионным тиражом, превзойдя ожидания издателя, и сиквел не заставил себя долго ждать.

Семейство де Рун, с трудом покинув истерзанные чумой, инквизиторами и британской армией родные места, мигрировало на юг Франции и даже успело пару месяцев пожить мирной жизнью. Но в юном Гуго вновь пробуждается жуткая болезнь, а полчища крыс, которыми он вроде как должен был уже уметь управлять, начинают терроризировать окрестности. В то же время мальчик начинает видеть навязчивые сны о таинственном острове, на котором, возможно, есть лекарство от его недуга. И опять, схватив брата за руку, Амиция отправляется в изнурительное путешествие.

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Девушка еще за первую часть набила руку на глуповатых стражниках, а ко второй успела выучить несколько новых способов устранять неприятелей. К примеру, она ловко орудует арбалетом и умеет всаживать нож в зазоры между элементами доспехов. Правда, подобные инструменты использовать постоянно нельзя, а потому предпочтительно освоить прятки в кустах, тем более Гуго, открывший в себе крысиное чутье, «подсветит» вражеские силуэты даже сквозь стены. Еще пареньку под силу натравливать грызунов на потенциальных обидчиков, однако запас сил у него ограничен, переполнил специальную шкалу – сиди без сверхспособностей.

Как и прежде, на своем пути парочка будет встречать добрых людей, готовых протянуть руку помощи. Скажем, в отдельных эпизодах сопровождать героев будет солдат Арно, который легко вырубает противников один на один по указанию Амиции, но нуждается в поддержке в неравном бою – благо девушка научилась подбегать к врагам и толкать их в стаю крыс. И остается только надеяться, что задача сбалансировать все это так, чтобы играть было не слишком легко, на сей раз оказалась Asobo Studio по плечу.

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Gotham Knights

Жанр Экшен
Разработчик WB Games Montreal
Издатель Warner Bros. Interactive Entertainment
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 21 октября 2022 года

Бэтмен мертв, как мертв и комиссар полиции Джеймс Гордон. Преступность поднимает голову, и особенно опасна организация The Court of Owls, состоящая из богатеев Готэма. Повинуясь последней воле Человека-нетопыря, на защиту многострадального мегаполиса встают его ближайшие соратники: Бэтгерл, Найтвинг, Робин и Красный колпак. Но им предстоит не только разобраться с криминалом, а еще и завоевать доверие жителей, которые на сей раз остались в городе – в отличие от Batman: Arkham Knight.

Публика поначалу относится к супергероям крайне настороженно, но спасение попавших в беду прохожих повышает рейтинг и открывает для наследников Бэтмена новые задания. Систематизируют их герои в штабе: получив данные о готовящемся правонарушении, следующим днем они планируют деятельность на ближайшую ночь и с наступлением темноты выходят на охоту. Причем динамическая смена времени суток не предусмотрена, мы сами решаем, когда пора домой. Среди миссий есть и одноразовые, и серийные, со сквозным сюжетом (чаще всего именно в них мы будем сталкиваться с известными злодеями вроде Харли Квинн и мистера Фриза).

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Для устранения неприятелей «рыцарям Готэма» выдан богатый инструментарий и не менее богатые возможности для создания гаджетов из найденных материалов. Все ребята и девчата и без того хорошо владеют боевыми навыками, а уж с экипировкой, добавляющей разные виды урона (термальный, электрический и так далее), и вовсе неудержимы. Также у героев есть уникальные навыки, которые, впрочем, сперва нужно открыть в специальном разделе. Кстати, при смене подопечного по ходу кампании баллы прокачки не сгорают – их можно раскидать по дереву развития нового бойца.

Проходить Gotham Knights позволят как в одиночку, так и совместно с напарником. Причем необязательно при этом делать одно и то же: ничто не мешает вам пойти на сюжетное задание, пока товарищ мутузит случайных бандитов на другом конце города. И даже то, что у ваших Найтвинга и Бэтгерл разные уровни, не станет преградой: разрешат проходить миссии «как есть» или подогнать сложность под некую среднюю величину. В общем, технически кооператив как минимум должен быть в порядке, дело за «малым» – увлекательностью доступных занятий.

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New Tales from the Borderlands

Жанр Приключение
Разработчик Gearbox Studio Quebec
Издатель 2K Games
Платформы PC, Xbox One/Series
Дата выхода 21 октября 2022 года

Tales from the Borderlands была типичным продуктом Telltale Games, вышедшим в период наибольшей продуктивности американской студии. Бесконечной вереницей тянулись эпизоды The Walking Dead, The Wolf Among Us, Game of Thrones и Minecraft: Story Mode, и где-то между ними затесались пять серий про приключения Риса и Фионы в пустошах Пандоры. Хороший юмор и обилие ярких сцен столкнулись с традиционным отсутствием геймплея и раздражающими попытками создать иллюзию выбора. Получилось в целом неплохо, но чересчур «в духе времени».

Права делать вторую часть Telltale, успевшая умереть и восстать из пепла, не получила – за дело взялась внутренняя студия Gearbox Software. Первым делом изменился формат выпуска: проект все еще раздроблен на полдесятка глав, но все они станут доступны одновременно. Дальше команда из Квебека нашла замену всем основным действующим лицам. Теперь наши новые лучшие друзья – троица неудачников с планеты Прометея: ученая Ану, ее брат Октавио и его начальница Фрэн, рассекающая в инвалидной коляске и швыряющая в обидчиков замороженный йогурт.

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Команда вступит в борьбу с корпорацией Tediore, устроившей инопланетное вторжение, выкравшей ключ к Хранилищу у конкурентов и вознамерившейся заполучить все его богатства. При этом каждым из героев движут собственные мотивы: скажем, Октавио мечтает озолотиться, а его сестра – попросту сделать родную галактику безопаснее, избавив от оружия. По мере развития сюжета персонажи благодаря нашим выборам получат шанс измениться – и Фрэн, агрессивная и склонная решать любой вопрос при помощи насилия, может открыть в себе более гуманные качества. А еще решения игрока, кажется, действительно будут на что-то влиять – обещаны аж пять концовок.

Gearbox Studio Quebec не стала значительно менять геймплей, однако расширила взаимодействие с миром, в результате чего доступные для исследования локации стали обширнее и насыщеннее. К тому же гораздо чаще теперь проваленные QTE будут приводить не к загрузочному экрану, а к альтернативному варианту развития событий. Что ж, такая New Tales from the Borderlands имеет хорошие шансы полюбиться фанатам серии. Насчет остальных есть сомнения: без знания вселенной игры первая часть теряла значительную долю очаровательности, и здесь возможна такая же ситуация.

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На сдачу

  • Dakar Desert Rally – гонки от Saber Interactive предлагают преодолеть 30 этапов ралли «Дакар» на лицензированных автомобилях и квадроциклах (4 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway – в заездах по ярким трассам примут участие свыше 40 звезд главного детского телеканала, включая Черепашек-ниндзя и Губку Боба (7 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • SuperPower 3 – если вам все еще мало политики, самое время виртуально возглавить одну из стран ООН и научить остальные правильно жить (7 октября 2022 года; PC).

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  • Asterigos: Curse of the Stars – вдохновленный мифами Греции и Рима экшен про исследовательницу проклятого города (11 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Coral Island – дачный сезон закончился, а все еще тянет на грядки? Симулятор фермы на тропическом острове придет на выручку (11 октября 2022 года; PC).

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  • LEGO Bricktales – обильно сдобренное строительными головоломками кругосветное приключение с целью помочь дедушке спасти парк развлечений (12 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • PC Building Simulator 2 – в мастерской по ремонту и сборке компьютеров стало еще больше занятий и запчастей (12 октября 2022 года; PC).

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  • Undecember – корейский «дьяблоид», позволяющий создавать свои классы, комбинируя руны и экипировку (12 октября 2022 года; PC).

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  • Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia – аркада про начистку прославленными галлами римских пятаков на просторах Ирландии (13 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox Series, Switch).

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  • The Case of the Golden Idol – point&click-квест о расследовании серии подозрительных смертей, тянущейся уже 40 лет (13 октября 2022 года; PC).

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  • Cultic: Chapter One – олдскульный шутер про уничтожение жуткого культа (13 октября 2022 года; PC).

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  • The Last Oricru – экшен/RPG о противостоянии двух рас в фэнтезийно-научно-фантастическом сеттинге (13 октября 2022 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

600x338 76 KB. Big one: 1920x1080 528 KB
  • Lost Eidolons – гибрид пошаговой стратегии и RPG сталкивает наш отряд с армией разваливающейся империи и толпами монстров (13 октября 2022 года; PC).

600x338 93 KB. Big one: 1920x1080 653 KB
  • NHL 23 – в новой части хоккейного симулятора игроки научатся совершать особые действия под давлением – к примеру, отдавать пас в падении после столкновения с соперником (14 октября 2022 года; PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 89 KB. Big one: 1920x1080 353 KB
  • PGA Tour 2K23 – свежий симулятор гольфа заманивает продвинутым управлением, дополненным режимом создания площадок и даже Майклом Джорданом (14 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 51 KB. Big one: 1920x1080 321 KB
  • Potionomics – дядя завещал нам магазин волшебных зелий, и мы, собирая колоду лучших карт, заводя романы с поставщиками ингредиентов и нанимая персонал, должны привести его к успеху (17 октября 2022 года; PC).

600x338 73 KB. Big one: 1920x1080 366 KB
  • Ghostbusters: Spirits Unleashed – сетевой экшен про отлов привидений, в котором можно выступать и охотником, и нечистью (18 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 73 KB. Big one: 1920x1080 315 KB
  • The Last Worker – комедийная приключенческая игра про работника предприятия, стоящего в шаге от полной автоматизации (19 октября 2022 года; PC).

600x338 90 KB. Big one: 1920x1080 346 KB
  • The Valiant – RTS про отряд, путешествующий по Европе XIII века в поисках фрагментов мощного артефакта (19 октября 2022 года; PC).

600x338 145 KB. Big one: 1920x1080 763 KB
  • Batora: Lost Haven – изометрический ролевой экшен с межпланетными путешествиями, героиня которого попеременно использует силы Солнца и Луны (20 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 103 KB. Big one: 1920x1080 638 KB
  • Second Extinction – кооперативный шутер про охоту на мутировавших динозавров (20 октября 2022 года; PC, Xbox One/Series).

600x338 85 KB. Big one: 1920x1080 542 KB
  • Mario + Rabbids: Sparks of Hope – вторая часть пошаговой тактики с участием Марио и бешеных кроликов из Rayman (20 октября 2022 года; Switch).

600x338 91 KB. Big one: 1920x1080 210 KB
  • Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef – симпатичный двухмерный shoot ‘em up, в котором мы возглавляем вторжение орков в город-улей (20 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 100 KB. Big one: 1920x1080 611 KB

Продолжение следует…

Александр Кошта aka Top

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А играть то не во что , может только SCORN зайдет и то сомневаюсь.
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Зайди в сексшоп да купи , там по-любому есть что нибудь
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