Оглавление

Вступление

Октябрь делает гроссмейстерскую паузу и с середины месяца начинает атаку хитами. Экшены про оставшийся без Бэтмена Готэм и про вторую волну крысиной чумы в средневековой Франции, новые истории из мира Borderlands – это только первая часть того, что уготовано в ближайшие недели.

В какие еще игровые миры можно отправиться в середине осени, рассказывает наша традиционная статья.

Scorn

Жанр Приключение Разработчик Ebb Software Издатель Kepler Interactive Платформы PC, Xbox Series Дата выхода 14 октября 2022 года

Scorn – один из главных долгостроев современности и игра непростой судьбы. Ее имя зазвучало еще в конце 2014-го, но даже вдохновленная Хансом Гигером (дизайнером ксеноморфа из «Чужого») эстетика не помогла собрать нужную сумму на Kickstarter. К счастью для Ebb Software, вскоре нашелся инвестор, профинансировавший полноценную разработку, и работа закипела. Со временем, впрочем, пришлось отказаться от планов разбить проект на два эпизода, да и на Kickstarter сербы сходили еще раз – теперь успешно. С тех пор прошло еще пять лет, вобравших в себя несколько переносов, и наконец поезд прибывает на конечную станцию.

Scorn погрузит нас в пучину кошмаров и предложит самостоятельно найти выход – без каких-либо подсказок, постановочных роликов и даже почти без интерфейса. Мир вокруг главного героя отвратительный настолько, насколько это возможно, и среди уродливой помеси плоти с металлом не выйдет быть хорошеньким. Уже в начале игры для решения загадки предстоит калечить эмбрионоподобное существо, издающее жалобные стоны, – то еще испытание для нервной системы. Пугать «скримерами» будут гораздо реже, основной упор именно на гнетущую обстановку и противное окружение.

Большую часть игрового процесса авторы отвели исследованию локаций и головоломкам. Жуткий мир разбит на несколько регионов, представляющих собой витиеватые лабиринты. Нередко ради доступа в одно помещение придется хорошенько прогуляться по другим, развивая по пути нужные навыки и подбирая вспомогательные предметы. Причем детально проработанное взаимодействие с объектами – одна из основных фишек проекта. Герой постоянно сует конечности в подозрительные отверстия, охотно трогает элементы управления механизмами и вообще без устали ищет тактильные ощущения.

И даже оружие ему «подыгрывает» – его можно модифицировать при помощи специальных насадок, превращая то в ракетницу, то в револьвер. Адаптация действительно важна, ведь каждый противник – это проблема и препятствие, и управляем мы отнюдь не морпехом в зеленой броне. С другой стороны, стычек с монстрами будет сравнительно немного, все же Scorn не шутер. Вот только рассчитать дозировку элементов – задача нетривиальная, тем более в столь специфичных декорациях, от которых можно устать за пару часов. Будем надеяться, что за 8 с лишним лет разработки сербы продумали все досконально.

A Plague Tale: Requiem

Жанр Экшен Разработчик Asobo Studio Издатель Focus Entertainment Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch Дата выхода 18 октября 2022 года

A Plague Tale: Innocence была отнюдь не идеальной игрой, а уж излишняя простота и однообразие – это вообще дурной союз. Тем не менее она умела покорять средневековыми декорациями, приятными персонажами и густой атмосферой, что нашло отражение и в бухгалтерских отчетах Focus Entertainment: за год с небольшим проект разлетелся миллионным тиражом, превзойдя ожидания издателя, и сиквел не заставил себя долго ждать.

Семейство де Рун, с трудом покинув истерзанные чумой, инквизиторами и британской армией родные места, мигрировало на юг Франции и даже успело пару месяцев пожить мирной жизнью. Но в юном Гуго вновь пробуждается жуткая болезнь, а полчища крыс, которыми он вроде как должен был уже уметь управлять, начинают терроризировать окрестности. В то же время мальчик начинает видеть навязчивые сны о таинственном острове, на котором, возможно, есть лекарство от его недуга. И опять, схватив брата за руку, Амиция отправляется в изнурительное путешествие.

Девушка еще за первую часть набила руку на глуповатых стражниках, а ко второй успела выучить несколько новых способов устранять неприятелей. К примеру, она ловко орудует арбалетом и умеет всаживать нож в зазоры между элементами доспехов. Правда, подобные инструменты использовать постоянно нельзя, а потому предпочтительно освоить прятки в кустах, тем более Гуго, открывший в себе крысиное чутье, «подсветит» вражеские силуэты даже сквозь стены. Еще пареньку под силу натравливать грызунов на потенциальных обидчиков, однако запас сил у него ограничен, переполнил специальную шкалу – сиди без сверхспособностей.

Как и прежде, на своем пути парочка будет встречать добрых людей, готовых протянуть руку помощи. Скажем, в отдельных эпизодах сопровождать героев будет солдат Арно, который легко вырубает противников один на один по указанию Амиции, но нуждается в поддержке в неравном бою – благо девушка научилась подбегать к врагам и толкать их в стаю крыс. И остается только надеяться, что задача сбалансировать все это так, чтобы играть было не слишком легко, на сей раз оказалась Asobo Studio по плечу.

Gotham Knights

Жанр Экшен Разработчик WB Games Montreal Издатель Warner Bros. Interactive Entertainment Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series Дата выхода 21 октября 2022 года

Бэтмен мертв, как мертв и комиссар полиции Джеймс Гордон. Преступность поднимает голову, и особенно опасна организация The Court of Owls, состоящая из богатеев Готэма. Повинуясь последней воле Человека-нетопыря, на защиту многострадального мегаполиса встают его ближайшие соратники: Бэтгерл, Найтвинг, Робин и Красный колпак. Но им предстоит не только разобраться с криминалом, а еще и завоевать доверие жителей, которые на сей раз остались в городе – в отличие от Batman: Arkham Knight.

Публика поначалу относится к супергероям крайне настороженно, но спасение попавших в беду прохожих повышает рейтинг и открывает для наследников Бэтмена новые задания. Систематизируют их герои в штабе: получив данные о готовящемся правонарушении, следующим днем они планируют деятельность на ближайшую ночь и с наступлением темноты выходят на охоту. Причем динамическая смена времени суток не предусмотрена, мы сами решаем, когда пора домой. Среди миссий есть и одноразовые, и серийные, со сквозным сюжетом (чаще всего именно в них мы будем сталкиваться с известными злодеями вроде Харли Квинн и мистера Фриза).

Для устранения неприятелей «рыцарям Готэма» выдан богатый инструментарий и не менее богатые возможности для создания гаджетов из найденных материалов. Все ребята и девчата и без того хорошо владеют боевыми навыками, а уж с экипировкой, добавляющей разные виды урона (термальный, электрический и так далее), и вовсе неудержимы. Также у героев есть уникальные навыки, которые, впрочем, сперва нужно открыть в специальном разделе. Кстати, при смене подопечного по ходу кампании баллы прокачки не сгорают – их можно раскидать по дереву развития нового бойца.

Проходить Gotham Knights позволят как в одиночку, так и совместно с напарником. Причем необязательно при этом делать одно и то же: ничто не мешает вам пойти на сюжетное задание, пока товарищ мутузит случайных бандитов на другом конце города. И даже то, что у ваших Найтвинга и Бэтгерл разные уровни, не станет преградой: разрешат проходить миссии «как есть» или подогнать сложность под некую среднюю величину. В общем, технически кооператив как минимум должен быть в порядке, дело за «малым» – увлекательностью доступных занятий.

New Tales from the Borderlands

Жанр Приключение Разработчик Gearbox Studio Quebec Издатель 2K Games Платформы PC, Xbox One/Series Дата выхода 21 октября 2022 года

Tales from the Borderlands была типичным продуктом Telltale Games, вышедшим в период наибольшей продуктивности американской студии. Бесконечной вереницей тянулись эпизоды The Walking Dead, The Wolf Among Us, Game of Thrones и Minecraft: Story Mode, и где-то между ними затесались пять серий про приключения Риса и Фионы в пустошах Пандоры. Хороший юмор и обилие ярких сцен столкнулись с традиционным отсутствием геймплея и раздражающими попытками создать иллюзию выбора. Получилось в целом неплохо, но чересчур «в духе времени».

Права делать вторую часть Telltale, успевшая умереть и восстать из пепла, не получила – за дело взялась внутренняя студия Gearbox Software. Первым делом изменился формат выпуска: проект все еще раздроблен на полдесятка глав, но все они станут доступны одновременно. Дальше команда из Квебека нашла замену всем основным действующим лицам. Теперь наши новые лучшие друзья – троица неудачников с планеты Прометея: ученая Ану, ее брат Октавио и его начальница Фрэн, рассекающая в инвалидной коляске и швыряющая в обидчиков замороженный йогурт.

Команда вступит в борьбу с корпорацией Tediore, устроившей инопланетное вторжение, выкравшей ключ к Хранилищу у конкурентов и вознамерившейся заполучить все его богатства. При этом каждым из героев движут собственные мотивы: скажем, Октавио мечтает озолотиться, а его сестра – попросту сделать родную галактику безопаснее, избавив от оружия. По мере развития сюжета персонажи благодаря нашим выборам получат шанс измениться – и Фрэн, агрессивная и склонная решать любой вопрос при помощи насилия, может открыть в себе более гуманные качества. А еще решения игрока, кажется, действительно будут на что-то влиять – обещаны аж пять концовок.

Gearbox Studio Quebec не стала значительно менять геймплей, однако расширила взаимодействие с миром, в результате чего доступные для исследования локации стали обширнее и насыщеннее. К тому же гораздо чаще теперь проваленные QTE будут приводить не к загрузочному экрану, а к альтернативному варианту развития событий. Что ж, такая New Tales from the Borderlands имеет хорошие шансы полюбиться фанатам серии. Насчет остальных есть сомнения: без знания вселенной игры первая часть теряла значительную долю очаровательности, и здесь возможна такая же ситуация.

На сдачу

Dakar Desert Rally – гонки от Saber Interactive предлагают преодолеть 30 этапов ралли «Дакар» на лицензированных автомобилях и квадроциклах (4 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway – в заездах по ярким трассам примут участие свыше 40 звезд главного детского телеканала, включая Черепашек-ниндзя и Губку Боба (7 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

SuperPower 3 – если вам все еще мало политики, самое время виртуально возглавить одну из стран ООН и научить остальные правильно жить (7 октября 2022 года; PC).

Asterigos: Curse of the Stars – вдохновленный мифами Греции и Рима экшен про исследовательницу проклятого города (11 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Coral Island – дачный сезон закончился, а все еще тянет на грядки? Симулятор фермы на тропическом острове придет на выручку (11 октября 2022 года; PC).

LEGO Bricktales – обильно сдобренное строительными головоломками кругосветное приключение с целью помочь дедушке спасти парк развлечений (12 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

PC Building Simulator 2 – в мастерской по ремонту и сборке компьютеров стало еще больше занятий и запчастей (12 октября 2022 года; PC).

Undecember – корейский «дьяблоид», позволяющий создавать свои классы, комбинируя руны и экипировку (12 октября 2022 года; PC).

Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia – аркада про начистку прославленными галлами римских пятаков на просторах Ирландии (13 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox Series, Switch).

The Case of the Golden Idol – point&click-квест о расследовании серии подозрительных смертей, тянущейся уже 40 лет (13 октября 2022 года; PC).

Cultic: Chapter One – олдскульный шутер про уничтожение жуткого культа (13 октября 2022 года; PC).

The Last Oricru – экшен/RPG о противостоянии двух рас в фэнтезийно-научно-фантастическом сеттинге (13 октября 2022 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

Lost Eidolons – гибрид пошаговой стратегии и RPG сталкивает наш отряд с армией разваливающейся империи и толпами монстров (13 октября 2022 года; PC).

NHL 23 – в новой части хоккейного симулятора игроки научатся совершать особые действия под давлением – к примеру, отдавать пас в падении после столкновения с соперником (14 октября 2022 года; PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

PGA Tour 2K23 – свежий симулятор гольфа заманивает продвинутым управлением, дополненным режимом создания площадок и даже Майклом Джорданом (14 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Potionomics – дядя завещал нам магазин волшебных зелий, и мы, собирая колоду лучших карт, заводя романы с поставщиками ингредиентов и нанимая персонал, должны привести его к успеху (17 октября 2022 года; PC).

Ghostbusters: Spirits Unleashed – сетевой экшен про отлов привидений, в котором можно выступать и охотником, и нечистью (18 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

The Last Worker – комедийная приключенческая игра про работника предприятия, стоящего в шаге от полной автоматизации (19 октября 2022 года; PC).

The Valiant – RTS про отряд, путешествующий по Европе XIII века в поисках фрагментов мощного артефакта (19 октября 2022 года; PC).

Batora: Lost Haven – изометрический ролевой экшен с межпланетными путешествиями, героиня которого попеременно использует силы Солнца и Луны (20 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Second Extinction – кооперативный шутер про охоту на мутировавших динозавров (20 октября 2022 года; PC, Xbox One/Series).

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – вторая часть пошаговой тактики с участием Марио и бешеных кроликов из Rayman (20 октября 2022 года; Switch).

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef – симпатичный двухмерный shoot ‘em up, в котором мы возглавляем вторжение орков в город-улей (20 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Продолжение следует…

Александр Кошта aka Top