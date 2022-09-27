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Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP

К нам в руки попала функциональная модель Infinix, которая позиционируется как современный продвинутый смартфон с быстрой зарядкой и не предлагает ничего лишнего.
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Оглавление

Вступление

В наши дни смартфон это не просто многофункциональное устройство, но и модный аксессуар. Он должен быть современным, красивым и быстрым. Но тренды касательно габаритов и веса всё время сдвигаются в сторону огромных «лопат». Когда-то большим экраном считался 5.5”, но потом «яблочный» гигант сам увеличил размеры и 6.5” сразу стало нормой.

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И сейчас смартфон с экраном менее 6.0” ещё нужно поискать, поскольку все производители ориентируются на iPhone Pro и iPhone Pro Max. Более того даже стараются подогнать внешнее оформление и формы устройства. Об iPhone мечтают многие девушки, и их даже не смущают габариты и масса. Благодаря этому у производителей развязаны руки, ведь законодателем мод и трендов выступает Apple, и все вопросы про огромный тяжёлый «кирпич» переводятся именно туда. С другой стороны, у производителей устоялись свои линейки продукции, которые нужно развивать. Сменяется платформа, экран, камеры, тип и объём памяти, и всё это приходится учитывать, чтобы модели были актуальны и занимали свою нишу.

Основная аудитория активных пользователей смартфонов – молодёжь. Само это понятие относительно, но молодые люди более активно используют устройства, больше общаются и используют больше возможностей своих гаджетов. Именно поэтому компания Infinix ориентируется на поколение Z и активно фокусируется на разработке и внедрении новых технологий в свои устройства. Это трендовые и доступные модели, созданные с ориентацией на пожелания конечных пользователей. Хочу, говорят, быструю зарядку. Тут же им отвечают: вот вам сразу 120 Вт!

Значения фантастические. Мне сразу захотелось проверить это вживую, и вот передо мной лежит это чудо в виде нового смартфона Infinix Note 12 VIP, разработчики которого обещают зарядку с нуля до ста процентов за какие-то 17 минут. Это модель среднего уровня, которая уже доступна в рознице и предлагает хорошую функциональность за приемлемые деньги.

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Одной из особенностей новинки является технология расширения оперативной памяти (8 + 5 Гбайт), которая увеличивает объем ОЗУ до 13 Гбайт. Кроме этого, здесь используется большой AMOLED экран 6.7” с частотой обновления 120 Гц и установлен мощный игровой процессор Helio G96.

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Технические характеристики

Модель Infinix Note 12 VIP
Дисплей 6.7 дюйма, AMOLED;
1080 x 2400 точек, 395 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц
Защитное стекло н/д
Процессор MediaTek Helio G96: восемь ядер (2 x Cortex-A76, частота 2.05 ГГц + 6 x Cortex-A555, частота 2.0 ГГц)
Графический контроллер Mali-G57 MC2
Оперативная память 8 Гбайт с расширением до 13 Гбайт
Flash накопитель 256 Гбайт (UFS 2.1)
Поддержка карт памяти Да (micro SD)
Разъемы USB Type-C, 3.5 мм jack
SIM-карта Две nano-SIM
Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц;
CDMA 800 МГц
Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц;
CDMA 2000
Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66
Сотовая связь 5G Нет
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Bluetooth 5.0, A2DP
NFC Есть
Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
Сканер отпечатков пальцев Есть, в кнопке включения
Модуль с основными камерами Тройной модуль: 108 + 13 + 2 МП, f/1.75 + f/2.2 + f/2.4, фазовый автофокус с главной камерой, одинарная светодиодная вспышка
Фронтальная камера 16 МП, f/2.45, фиксированный фокус, без вспышки
Аккумулятор Несъемный аккумулятор: (4 500 мА·ч, 3.8 В)
Размер 163.5 x 76.7 x 7.89 мм
Масса 198 г
Защита корпуса Нет
Операционная система Android 12, оболочка XOS 10.6
Актуальная цена 26 990 рублей

Несмотря на название, перед нами не флагман. Новинка позиционируется как современный продвинутый смартфон среднего уровня и не предлагает ничего лишнего.

Производительности используемой SoC хватит для большинства задач, а поддержка сетей 5G на данный момент не столь актуальна. Выше уже упоминалось, что разработчики внедрили в устройство современную технологию расширения оперативной памяти c 8 до 13 Гбайт.

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Упаковка и комплектация

Коробка выглядит стильно и дорого, как у флагманов, а ещё достаточно крупная. Она изготовлена из плотного картона. Полиграфия хорошая, фон серый. Поверхность матовая, но надписи глянцевые и это смотрится отлично. Спереди на поверхности есть узор, крупная надпись NOTE 12 и небольшая вставка VIP.

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Сверху находится логотип компании, а в правом верхнем углу вставка, где обозначены объёмы оперативной памяти и встроенного накопителя. По бокам коробки присутствует название модели.

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На нижнем торце есть наклейка с артикулом, служебной информацией и указанием цвета. Там же размещены штрих-коды и номера IMEI.

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Тыльная сторона коробки темнее. На ней наклеен стикер, где указаны ключевые характеристики устройства.

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После открытия коробки мы видим, что смартфон лежит прямо сверху в пластиковом лотке. Он дополнительно упакован в защитную плёнку зелёного цвета, на которой также приведены характеристики.

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На самом лотке вытеснена надпись VIP. Под ним скрывается отсек, который тоже обрамлён пластиком.

Сначала мы видим картонный кожух, в который вставлена часть комплекта поставки. Другая часть размещена под ним на дне пластикового лотка.

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Комплект просто отличный. В его состав вошли:

  • Силиконовый чехол;
  • Защитное стекло;
  • Комплект наклеек;
  • Кабель USB Type-A - USB Type-C;
  • Адаптер питания на 120 Вт;
  • Документация;
  • Скрепка для извлечения SIM-лотка.

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Есть всё, чтобы сразу начать пользоваться устройством. Кстати, с защитным стеклом можно не торопиться, ведь на смартфоне уже есть защитная плёнка и временно можно использовать устройство с ней.

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Дизайн

По заявлению специалистов компании, они всегда следуют общим трендам и выпускают стильные и привлекательные устройства. В данном случае смартфон выглядит очень интересно, особенно с тыльной стороны.

Существует два цветовых решения: «Cayenne Grey» и «Force Black». На мой взгляд, серый смотрится поинтереснее, потому что под разными углами оттенок меняется. Всё это касается только задней части.

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Infinix Note 12 VIP выполнен в относительно тонком (7.89 мм) крупном корпусе и чуть-чуть не дотягивает до 200 г. На самом деле он кажется тоньше, поскольку переднее стекло сделано не заподлицо с рамкой, а немного выступает, а сама кромка сглажена. Создаётся эффект того, что смартфон толщиной в рамку. Ещё одна хитрость применена на тыльной стороне. Там относительно основной панели немного выступает подиум для камер. А уже на нём чуть выступают камеры. Визуально это заметно слабо, но на толщине устройства сказывается.

Смартфон отлично лежит в руке, но одной рукой пользоваться всё равно сложно, несмотря на то, что оболочка оптимизирована под жесты. Тем не менее, этот аппарат меньше и легче, чем iPhone 13 Pro Max.

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Рамка сбоку, которая проходит по периметру, выглядит металлической. Она действительно выполнена под металл, но присмотревшись в местах разъёмов, становится понятно, что это пластик. Поэтому iPhone ещё тяжелее.

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Одним из самых интересных дизайнерских решений является модуль камер. Он похож на отдельный фотоаппарат, который интегрирован в корпус телефона. Смотрится стильно и интересно. Особенно выделяется основная камера на 108 Мпикс, объектив которой сделан крупнее, что само по себе никакой дополнительной функциональности не несёт.

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Сама задняя панель выполнена из пластикового стекла. Боковая панель пластиковая, но покрыта металлизированным слоем. Справа расположены «качели» громкости, а под ними кнопка включения, в которую интегрирован сканер отпечатка пальца. «Качельки» немного выступают, а вот кнопка сделана почти заподлицо с боковой гранью и тактильно легко обнаруживается.

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На нижнем торце расположены разъем для зарядки, комбинированный разъём гарнитуры 3.5 мм, динамик и микрофон.

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С верхнего торца размещены микрофон и спикерфон. Слот для двух карт nano-SIM находится с левого торца. На SIM-лотке видна резинка, но, к сожалению, телефон не получил влагозащиту. С другой стороны, это бы значительно увеличило конечную стоимость устройства.

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Экран у телефона ровный и прямой, с закруглениями по углам и отверстием сверху под фронтальную камеру. Сверху нанесена заводская защитная плёнка. Смартфон приятно лежит в руке и даже не пытается выскользнуть из неё. И еще мне показалось, что тыльные грани острее, чем передние, где стекло скруглено. Кстати, на кнопку включения мне удобнее нажимать средним пальцем левой руки или большим правой.

Infinix Note 12 VIP не из самых лёгких (198 г), но это обусловлено габаритами 163.5 x 76.7 x 7.89 мм. Экран занимает 93.1% поверхности, его диагональ – 6.7”. Для модели среднего уровня очень хороший показатель. Как уже отмечалось, моноброви тут нет, вместо неё аккуратная точка, о существовании которой забываешь во время использования.

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В целом дизайн выглядит если и не уникальным, то законченным и проработанным. Перед нами привлекательный, интересный и строгий смартфон.

Дисплей

Экран тут отличный. Самое главное – белый цвет по-настоящему белый. Это показывают тесты. Применена AMOLED матрица. Соотношение сторон – 20:9 (практически стандартное 21:9), разрешение – 2400 x 1080. Максимальная яркость – 450 кд/м2, охват цветового пространства – 100% DCI-P3.

Про защитное стекло ничего не сказано, но какое-то точно есть. Ещё в экран встроена фронтальная камера, но она не сильно мешает.

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Диагональ экрана по нынешним меркам уже не кажется огромной, скорее 6.7” это современный стандарт. Телефон крупный, но рамки узкие. Плотность пикселей благодаря разрешению высокая и составляет 393 ppi.

Дисплей Infinix Note 12 VIP способен воспроизводить 1 млрд цветов и оттенков и покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Экран хорошо показывает себя на солнце. И радует, что глаза при длительном использовании не устают, благодаря снижению синего свечения.

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Частота обновления экрана – 120 Гц, время отклика – 1 мс, в настройках можно выбрать частоту обновления 60 или 120 Гц. Это помогает сэкономить зарядку в нужный момент.

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Тачскрин устройства работает очень шустро, а ещё он легко распознаёт одновременно десять нажатий.

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Цвета на экране сочные и насыщенные, как на обычных AMOLED моделях. Цветопередача не совсем корректная, но белый здесь идеальный.

Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи при взгляде под углом заметно не нарушается.

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С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1
100 0 449.15
75 0 318.52
50 0 221.68
25 0 124.03
0 0 3.2

Запас яркости на хорошем уровне. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

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Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

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Цветовой диапазон типичен для матрицы AMOLED – покрывается весь диапазон sRGB и даже DCI-P3.

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Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

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Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на современной игровой платформе MediaTek Helios G96. Это восьмиядерная SoC, которая изготовлена по 12 нм техпроцессу.

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Если в настольных процессорах гетерогенные ядра появились относительно недавно, то в мобильных они существуют давно. Платформа содержит два быстрых ядра Cortex-A76 с частотой 2.05 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 с частотой 2.03 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Mali-G57 MC2. Это графика среднего уровня с производительностью Adreno 618.

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Смартфон оборудован солидным для модели среднего уровня объёмом оперативной памяти. Установлена память типа LPDDR4 объёмом 8 Гбайт. Предусмотрена технология её расширения до 13 Гбайт (по умолчанию выделяется 8 + 3).

Посмотрим на результаты бенчмарков и оценим общий уровень производительности Infinix Note 12 VIP.

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Хорошие результаты для модели среднего уровня. Даже самые ресурсоёмкие приложения работают быстро, а игры идут плавно. При этом сильного нагрева смартфона не наблюдается. Он ощущается чуть тёплым.

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Аппарат успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется появлению троттлинга, хотя это даётся непросто.

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Все тесты были проведены при обычной комнатной температуре 23°C. Никакого дополнительного охлаждения не использовалось.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 12 с оболочкой производителя XOS 10.6.

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Система очень интересная, и у неё есть неповторимый стиль, который ориентирован на использование жестов. К сожалению, изначально на экране нет виртуальных кнопок, но сохранена возможность их включения.

Пользователю со стажем будет легко привыкнуть, ведь все жесты в основном интуитивно знакомы и встречаются в других Android системах.

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Сама оболочка работает плавно, оптимизация хорошая, все чётко. Никаких зависаний, лагов или задержек при использовании не выявилось. Я ставил разные приложения (из «Маркета» и с накопителя), при этом никаких проблем не возникло.

Разумеется, смартфон поставляется с российским программным обеспечением, что сейчас актуально. Есть всё, что нужно для использования. Например, работающая система Mir Pay, приложение «Госуслуги», антивирус Касперского, мессенджер ICQ и популярные российские соцсети. Браузер по умолчанию Яндекс, но присутствует и классический Chrome.

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Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Сканер отпечатков пальцев скрыт в кнопке включения. Это уже не первая модель, которую я встречаю с таким расположением сенсора. Не могу сказать, что для меня это удобно.

Когда смартфон был у меня в руках, удобнее всего было включать его средним пальцем левой руки или большим пальцем правой. Достаточно просто погладить кнопку и смартфон разблокируется. Даже нажимать кнопку не нужно, хватает прикосновения. Разблокировка происходит практически мгновенно: только планируешь нажать кнопку, как смартфон включается.

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Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, альтернативой станет вариант разблокировки по лицу. Он срабатывает быстро, но в нынешних реалиях, где иногда нужно надевать маску (которую банально неудобно снимать в магазине, чтобы заплатить), более востребованным вариантом будет сканер отпечатков. А если вы боитесь утечки биометрических данных, есть стандартный пин-код или графический ключ.

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Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы и обеспечивают стандартный набор для современного устройства. Есть поддержка мобильных сетей 3 и 4G. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то тут нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и высокая скорость там, где сеть хорошая.

В смартфон можно установить сразу две карты nano-SIM. Ещё можно заметить резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание влаги через слот для SIM карт, хотя я не нашёл в спецификациях ничего про класс защиты от пыли и влаги.

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Со смартфоном я прокатился по трём областям – Московской, Тульской и Липецкой, и проблем со связью, которые бы зависели от устройства, не отмечалось. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая.

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Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

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Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Здесь он присутствует и отлично работает с картами МИР и приложением MirPay. Также пополняется карта «Тройка».

Со спутниковой навигацией не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

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Смартфон отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно и не вызывает нареканий. Кроме того, большой экран облегчает восприятие, смартфон умеренно тяжёлый, боковины не скользкие, и корпус хорошо фиксируется в автомобильном держателе.

Файловая система

Смартфон поставляется с одним вариантом объёма постоянной памяти – 256 Гбайт. По современным меркам показатель хороший, но производитель сделал сказочный подарок и добавил поддержку карт памяти MicroSD.

Теперь можно записывать аудиокниги, много видео и не беспокоиться о том, хватит ли места для фотографий. При заполнении карты ее просто заменяешь на новую, при этом можно пользоваться сразу двумя SIM-картами. Знаю, что гении давно научились делать «бутерброды» из SIM и MicroSD, но тут такой вариант излишен. Лично мне достаточно одной SIM-карты и встроенной памяти.

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Скорость работы встроенного накопителя достаточно высокая. Похвастать особо нечем, но все работает быстро и стабильно.

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Время автономной работы

Автономная работа – ещё одна составляющая любого современного смартфона, который на что-то претендует. Однако некоторые производители пошли другим путём. Их логику можно понять. Зачем постоянно наращивать объём АКБ, ведь это сильно сказывается на габаритах? Не проще ли добавить поддержку быстрой зарядки, чтобы 15-минутной подзарядки хватало на достижение 80% уровня от номинала в 4 500 мАч? Смысл в таком решении есть, ведь мы часто оказываемся в местах, где есть доступ к розетке и устройство можно подзарядить.

Тут применен не самый емкий аккумулятор, при этом используется производительный процессор и большой экран с высокой скоростью обновления. Посмотрим на результаты тестирования автономности Infinix Note 12 VIP. В качестве теста использовались приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

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9 часов – это не самый высокий результат, но он компенсируется быстрым временем заряда. Я совершил несколько циклов «0-100%», но 17 минут не добился. В самый лучшей итерации у меня вышло около 20 минут.

Тем не менее, при обычном повседневном использовании (30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотоснимков, 15 минут мессенджера и еще что-то по мелочам) заряда легко хватало на день, и ещё оставалось 30%. Ну а провести два дня без подзарядки будет сложнее, только если заметно ограничить использование экрана и мало играть. Лично я уже привык заряжать телефон каждый день.

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Поскольку устройство ориентировано на молодёжную аудиторию, то игры – это одни из самых главных «виновников» разряда, поэтому геймерам придётся заряжать аппарат по несколько раз в день. С другой стороны, это происходит очень быстро.

Мощность зарядного устройства составляет 120 Вт. Однако, согласно мониторингу, ток заряда не превышал 10 А, а напряжение колебалось около 8.5 В, что даёт в итоге 85 Вт. Это круто, и возможно мониторинг ошибается, ведь я зарядил телефон от 0 до 100% за 20 минут.

В настройках можно скорректировать приоритетность работы смартфона для максимально эффективного использования запаса энергии. Пользователь сможет добиться максимальных показателей автономности, не жертвуя комфортом использования.

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В итоге зарядка реально очень быстрая, но блок питания не очень компактный и в кармане его не потаскаешь. Другое дело – рюкзак, с которым обычно ходят школьники и студенты. Туда зарядка влезет без проблем.

Камера

Пусть здесь не одна камера, а четыре, но смартфон не специализируется на съёмке, о чем свидетельствуют режимы записи видео. Отсутствует даже 4K, максимумом является 2K при 30 кадрах в секунду.

Теперь немного о камерах. Фронтальная камера 16 Мпикс (диафрагма f/2.45). Запись видео: поддержка записи видео с разрешением 1080P (1920 x 1080 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 3456 x 4608 пикселей. Основная камера 108 Мпикс (автофокусировка с диафрагмой f/1.75) + широкоформатный модуль 13 Мпикс (диафрагма f/2.2) + датчик боке 2 Мпикс (дифрагма f/2.4). Режим автофокусировки: автофокусировка; стабилизация изображения: EIS; режим масштабирования: цифровой зум; запись видео: поддержка видеозаписи 2K (2560 x 1440 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 12000 x 9000 пикселей.

450x288 18 KB. Big one: 1000x641 64 KB

В приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен.

Лучше всего оценить качество работы камеры по тестовым снимкам, приведенным ниже.

Тест камеры Infinix Note 12 VIP

Примеры снимков с фронтальной камеры:

338x450 43 KB. Big one: 3456x4608 5725 KB

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

450x338 54 KB. Big one: 12000x9000 17658 KB

450x338 42 KB. Big one: 12000x9000 17918 KB

450x338 44 KB. Big one: 3968x2976 4343 KB

450x338 39 KB. Big one: 4160x3120 3293 KB

450x338 32 KB. Big one: 3968x2976 1325 KB

Примеры видеосъемки:

На первый взгляд, у нас отличный вариант, чтобы писать видео и делать фотографии. Есть несколько камер и поддержка карт памяти, куда можно много писать, но сами камеры и их режимы не выше среднего. Цветопередача не самая хорошая и в помещениях камера норовит «желтить». Возможно, электроника так отрабатывает HDR, но от этого не легче. Картинки получаются не совсем естественными.

Кроме того, отсутствует режим записи видео 4K. На дворе 2022 год, у смартфона в названии VIP, основная камера заметно выделена, весь модуль с камерами размещен на чёрной глянцевой вставке как интегрированный цифровой фотоаппарат… Получается, что мои ожидания не оправдались, хотя аппарат и не позиционируется как камерофон.

Заключение

Infinix Note 12 VIP – это функциональная модель, которая получила ряд интересных технологий. Упор при ее создании был сделан на быструю зарядку, и она действительно работает. В моем случае каждая зарядка длилась больше 17 минут, а за 20 минут смартфон заряжался полностью, что очень быстро. При этом ток зарядки, согласно мониторингу, составлял почти 10 А.

Внешне смартфон сильно напоминает iPhone 13 Pro Max. Я их сравнивал вместе и устройство «яблочной» компании тяжелее. Начинка Infinix Note 12 VIP обеспечивает высокую производительность, его экран очень яркий и занимает почти всю плоскость спереди, цвета красивые, рамки тонкие. Для фронтальной камеры в дисплее есть отверстие, которое гораздо меньше, чем у iPhone 14 Pro Max, и к нему быстро привыкаешь. Сами камеры среднего уровня. Я ожидал хотя бы запись видео 4K 30 FPS, но тут только 2K 30 FPS, и самое обидное, что предусмотрен слот для карты памяти, на которую можно записать приличный объём видео. Зато есть стереофонические динамики.

Оболочка работает быстро, хорошо настраивается и содержит много интересных решений. Например, изначально она ориентирована на использование жестов, но в настройках можно вернуть виртуальные кнопки, к которым многие привыкли. Лично я быстро переучился и никаких сложностей с использованием не испытывал. Приложения работают быстро, нагрев в процессе работы умеренный, хотя в режиме зарядки телефон может нагреться заметно сильнее. Это неудивительно, поскольку зарядка занимает мало времени и в процессе выделяется много тепла. А восьмиядерный MediaTek Helio G96 вкупе с Mali-G57 MC2 обеспечивает хорошую производительность в любых приложениях.

Infinix Note 12 VIP предлагается по разумной цене и поставляется в двух цветовых решениях, и лично мне серый вариант показался интереснее. Осталось отметить отличный комплект поставки. В него входит очень мощная универсальная зарядка, кабель, защитное стекло и чехол, а значит, никаких дополнительных вложений не потребуется, разве что на карту памяти MicroSD.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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