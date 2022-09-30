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Вступление

Сегодня платы формата mini-ITX становятся всё популярнее. Выпускается много моделей разных производителей, они основываются на разных чипсетах, обеспечивают разную функциональность, и практически любой пользователь может подобрать себе то, что нужно. Кроме того, возросло количество разнообразных компактных корпусов, которые рассчитаны на установку видеокарт и систем жидкостного охлаждения.

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Даже для одной платформы Intel LGA1700, можно обнаружить модели, которые будут основаны на чипсетах Intel H610, Intel B660 и Intel Z690. Именно в последних все видят меньше всего смысла. Это объясняется тем, что, несмотря на наличие функции разгона, процессора, всерьёз этим заниматься мало кто будет.

Причин тому несколько. Начнём с очевидного – подсистема питания. Плата компактная, со скромными габаритами 170 х 170 мм, места мало и разместить 20 фаз питания здесь теоретически можно, но реализация будет сложной (и это может быть целая дочерняя плата в другой плоскости). Транзисторные сборки нужно чем-то охлаждать, а для массивных радиаторов снова нет места. Ещё не помешала бы система жидкостного охлаждения для разогнанного процессора. Это железобетонные аргументы, и вот уже кажется, что затея с созданием ITX платы на топовом чипсете – абсурд. Тем не менее, спрос на такие устройства есть и поэтому производители спешат представить свои решения.

Возможно, это такая демонстрация лидерства в технологической среде, чтобы создать максимально функциональное устройство с компактными размерами. Разумеется, должна присутствовать поддержка всех самых современных интерфейсов и шин. Поэтому упор делается именно на флагманский чипсет, чтобы обеспечить максимальный функционал. Сегодня мы рассмотрим одну такую плату. Она называется MSI MEG Z690I Unify.

Это флагманское решение компании MSI для платформы Intel LGA 1700 в таком форм-факторе. Очень любопытная плата и всем ценителям компактных сборок она наверняка будет интересна. Посмотрим её поближе.

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Упаковка и комплектация

Известно, что материнская плата выполнена в компактном размере и поэтому упаковка соответствует. Коробка тоже не очень крупная. Выполнена она в стилистике моделей верхнего ценового сегмента линейки MSI Enthusiast Gaming.

Я уже рассматривал платы MSI MEG Z690 Unify и MSI MEG Z690 Unify-X и оформление очень узнаваемо, но всё немного меньше из-за размеров коробки. Спереди мы видим тёмный фон, пар или туман, а ещё фрагмент самой платы. В левом нижнем углу крупными белыми символами обозначено наименование модели. Да, это конечно же Gaming и поэтому вверху мы видим соответствующий логотип этой серии.

Спереди достаточно всё лаконично и основная информация представлена с обратной стороны.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MEG Z690I Unify. Справа находятся значки от Intel, HDMI и Thunderbolt. В левой части есть фрагмент изображения устройства. Вид спереди под углом, чтобы захватить разъёмы задней панели, хотя ниже есть её схематичное изображение. Справа находится четыре вставки с описанием ключевых особенностей. Ниже - спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели с подписями.

Пора открыть упаковку.

Здесь мы видим картонный лоток, в котором находится материнская плата в антистатическом пакете. Под ним находится такой же картонный разделитель, скрывающий нижний отсек. Там прячется весь комплект поставки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Users Guide (руководство пользователя);

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек для кабелей;

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Благодарственная карта;

Брошюра с продукцией фирмы;

Регистрационная карта;

Карта для участия в мероприятии;

Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming на тёмном фоне.

Диска нет, вместо него используется флешка с программным обеспечением и драйверами. Если кто-то ещё не знает или забыл, то процессоры Intel Core 12Gen поддерживают Windows 11.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для подсветки;

Кабель DP - mini DP;

Удлинитель разъёма подключения кнопок и индикаторов корпуса;

Две отвёртки;

Двухсторонняя кисточка;

Флешка;

Антенна для беспроводного модуля.

Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате. Комплект очень солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, есть инструменты и средства по уходу. Да, кисточка нужна не для покраски корпуса или платы, а для чистки пыли. Отвёртки не самые удобные, но они есть и это лучше, чем ничего. И наконец флешка – разумный выбор в пользу современных носителей информации.

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Дизайн и особенности платы

Я уже рассматривал похожее устройство. Это была плата ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI. Разумеется, внешнего сходства никакого нет, нет каких-то заимствований, разве что габариты составляют 170 х 170 мм и чипсет Intel Z690.

Однако при детальном изучении становится понятно, что общих моментов гораздо больше, чем можно представить. В этом нет ничего удивительного потому, что какие-то вещи получается выпустить очень близкими по характеристикам потому, что есть определённый регламент. Например, автомобили F1. Они близки по характеристикам, похожи внешне, но это абсолютно разные команды. Все отличия кроются в деталях. Вот здесь как раз что-то похожее.

Платы формата mini-ITX очень нишевый продукт, а флагманские модели – ещё и очень специфичный. Стоимость очень высокая и есть огромный соблазн выбрать модель на другом чипсете. Я, например, предпочёл Intel H610, чтобы использовать в связке с Intel Core i3-12100. Об этой плате уже можно начинать думать, если у вас в кармане хотя бы Intel Core i7-12700K.

Также ещё раз хочу напомнить, что даже несмотря на все ухищрения производителей, функционала полноразмерных плат тут не будет. Он отличный, но ограничен именно размерами устройства.

Плюс ещё нужно думать об охлаждении. Точнее думать тут нечего, а нужно ставить сразу воду. Сложность правильно скомпоновать сборку растёт в геометрической прогрессии. В платах подобного уровня не экономят на качестве изготовления и материалов, но делают функционал чуть проще потому, что банально нет места, чтобы развернуться на полную.

Единственное, чего я не могу понять – экономия на RGB светодиодах. Людям это нравится, это недорого и несущественно увеличивает стоимость платы, а с подсветкой она выглядит явно дороже. На этой плате подсветки нет.

Многие привыкли видеть на таких устройствах сложные системы охлаждения, и второй ярус с дочерней платой под процессорным сокетом и над слотом PCI-e x16. Здесь исключения нет. Всё выполнено в лучших традициях.

С обратной стороны устройства находится металлическая пластина, которая предназначена для обеспечения дополнительной жёсткости и отвода тепла от силовых элементов.

Печатная плата насчитывает 12 слоёв металлизации. Она достаточно прочная сама по себе. С обратной стороны пустого места тоже немного. Здесь находится несколько контроллеров. Ещё одним удачным решением, на мой взгляд, является наличие здесь разъёма M.2 для накопителей.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Другого сочетания на компактной плате не найти. К тому же разгон процессора здесь есть, ведь используется флагманский чипсет Intel Z690 и поддерживаются топовые процессоры.

Если пользователь собирает систему на такой плате, то он точно должен понимать, что процессор с индексом «K» будет горячее и его надо будет охлаждать скорее всего водой, других вариантов здесь я не вижу.

Разгон на новой платформе – непростое занятие даже на более подготовленных устройствах. Здесь, на мой взгляд, совсем другая задача. Плата ориентирована на геймеров, а значит она оптимизирована на автоматический разгон, который будет ограничиваться мощностями системы охлаждения. Это разумно.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено два слота чёрного цвета. Здесь используется комбинация защёлок и фиксаторов для каждого слота.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки памяти. Есть поддержка функции Memory Boost, но я бы не стал возлагать на неё какие-то надежды.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5-4800 - 6800 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём составляет 64 Гб. Он достигается путём установки двух модулей по 32 Гб.

В подсистеме питания процессора мы видим 12 каналов питания (10+1+1) для ядер и интегрированного видео. На каждую из одиннадцати фаз установлена одна транзисторная сборка RENESAS RAA22010540, которые обеспечивают по 105А. Такие распаяны только на флагманских версиях полноразмерных плат, например, MSI MEG Z690 Unify.

Ещё на каждый из 12 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные и танталовые распаяны с двух сторон недалеко от сокета. Здесь используется ШИМ-контроллер RAA229131. Его можно увидеть даже на MSI MEG Z690 GODLIKE.

Транзисторы сбоку и сверху охлаждаются двумя радиаторами. Результат этой системы очень неплох – 58°C под Prime95 с процессором Intel Core i7-12700K.

Боковой радиатор представляет из себя сложное устройство с вентилятором и совмещается с кожухом. Он закрывает разъёмы задней панели и к нему частично крепится заглушка задней панели. Внутри встроен небольшой радиатор с вентилятором. Поэтому сверху есть небольшая мелкая сеточка.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее.

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Контакт осуществляется не только с транзисторами, но и с дросселями. Крепление осуществляется с обратной стороны по два винта на каждый радиатор жёстко.

Ещё очень сложный бутерброд из радиаторов и плат находится внизу сразу над разъёмом PCI-e x16.

Сверху находится толстая пластина для отвода тепла от верхнего накопителя M.2. Надписей на ней нет, а есть узор. С обратной стороны есть терморезинка для передачи тепла от накопителя радиатору.

Под радиатором находится дочерняя плата, которая предполагает установку двух накопителей M.2. Один устанавливается сверху, а другой с обратной стороны.

Решение не самое удачное, но места немного и нужно всё как-то размещать. Соединяется дочерняя плата через специальный разъём на материнской плате. Ещё одна большая проблема накопителя, который будет установлен внутри – один радиатор с чипсетом.

Да, на нём отлично виден желобок и терморезинка в нём. Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется при помощи двух винтов жёстко. В качестве термоинтерфейса используется твёрдая субстанция.

Под ним прячется чипсет Intel Z690. В разных платах он нагревается по-разному, но здесь в среднем до 55°C.

Портов SATA3 поддерживается до шести, но на плате разведено только четыре. Они расположены по правому краю устройства. Выше находится одна колодка USB 2.0 и одна USB 3.2 Gen1. Ниже - одна колодка USB 3.2 Gen2 и разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса. Там же разместились четыре светодиода-индикатора загрузки системы.

Звуковая подсистема находится в левом нижнем углу. Она представлена звуковым кодеком нового поколения Realtek ALC4080. Для удобства подключения на ней же находится разъём передней аудиопанели, что логично, а кроме этого, коннектор 4-pin вентилятора.

Выше слота PCI-e x16 распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D.

Сетевой контроллер Intel I225-V находится с обратной стороны. За разъёмами задней панели находится контроллер Thunderbolt 4 Intel JHL8540.

На этой плате мы видим всего один слот расширения – PCI-e x16 Gen5, линии которого идут от контроллера процессора. Он выделен стальной рамкой. Поддержки SLI и CrossFireX нет по понятным причинам.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Два разъёма USB 3.2 Gen2;

Два разъёма Thunderbolt 4 (Type-C);

Один сетевой разъём RJ-45;

Три аудиоразъёма типа minijack;

Два разъёма mini DP;

Кнопка Clr CMOS;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход DP;

Два вывода антенн беспроводного модуля.

Последний представлен адаптером Intel WIFI 6E 210X.

Технические характеристики

Модель MSI MEG Z690I Unify Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 2 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6800 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 х Intel WIFI 6E AX210 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 2 x Intel JHL8540 Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 2.1;

1 х DP 1.4;

4 x USB 3.2 Gen1;

2 x USB 3.2 Gen2;

2 х Thunderbolt 4 (Type-C);

1 x RJ45;

3 x 3.5 мм Jack;

2 x mini DP;

1 х ClrCMOS;

2 x Ant. out Размеры, мм 170 x 170 Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные чипы, а другой - просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-12700K (2700/3800 / 3600/5000 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MEG Z690I Unify, версия BIOS 1.42;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 A-DATA XPG Caster RGB (SKhynix);

Видеокарта: Intel UHD Graphics 770;

Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

Тестирование

В моём случае сборка системы прошла без сложностей, но с некоторыми СО может быть не так просто. Я использовал башенный кулер, и он подошёл. Не должно быть проблем и с AIO системами охлаждения и с водоблоком. У меня сборка не заняла много времени. Прижим хороший, ничего не гнётся, и я даже не использовал волшебную рамку, хотя она у меня есть. Память я использовал с микросхемами SKhynix компании A-DATA. Синхронизация подсветки работает, с лентами никаких проблем нет.

После сборки тестового стенда переходим сразу к запуску и тестированию MSI MEG Z690I Unify.

Дальше я немного разогнал память и процессор, выполнил несколько тестов. Цель не была поставить какие-то рекорды, а просто взять режим DDR5-7000 почти на штатных таймингах. CL остался 40, напряжение выше 1.4 В не поднимал, поэтому есть шанс, что на 1.5 В будет получше.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

Cinebench R23:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

Результаты могли бы быть и лучше. Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Самая горячая точка сверху показывает 54.6°C под Prime95 приблизительно за 5 минут, и я думаю, это отличный результат.

В простое верхний радиатор греется всего до 34°C. Радиатор чипсета разогревается до 48.5°C.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Геймеры не сильно требовательны к качеству, главное – позиционирование и время отклика. С этим вопросов нет. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MEG Z690I Unify – это база для создания компактной и мощной игровой сборки или рабочей станции, но при использовании топовых процессоров над прочими компонентами системы придется призадуматься. Сама плата обеспечивает отличные инструментарий и возможности.

И это не просто слова: 12 фаз питания, поддержка PCI-e 5.0 и DDR5 – и всё это на площади 170 х 170 мм. Отсюда следует плотная и сложная компоновка, которой понадобилось 12 слоёв металлизации печатной платы. Также нужно было подстраховаться и внедрить активное охлаждение, чтобы компенсировать недостаток площади. Продуманы все мелочи, эргономика отличная. Все разъёмы расположены удобно, можно подлезть, но в собранной системе это будет уже не так просто. В комплекте предусмотрен удлинитель разъёма подключения кнопок и индикаторов корпуса. Кстати, на самой плате тоже есть индикаторы. Они состоят из нескольких светодиодов и позволяют контролировать прохождение всех этапов запуска и инициализации системы.

Разгон процессора и памяти отличный и находится на уровне полноразмерных моделей, но я использовал Core i7-12700K, а не i9-12900K, и вам советую тоже не выходить за 220 Вт. Это обеспечит умеренный нагрев элементов питания и менее частое включение вентилятора. Также я уверен, что при оптимизации напряжения и частоты можно успешно использовать i9-12900K, но важно не забывать про охлаждение и вентиляцию корпуса.

Функциональность MSI MEG Z690I Unify на высоте. Есть поддержка всех новых интерфейсов и нового типа оперативной памяти. Комплект поставки неплохой и содержит всё самое необходимое.

Системы питания и охлаждения здесь на высоком уровне, и им уделено много внимания. Есть даже небольшой вентилятор, который спрятан в металлическом кожухе над разъёмами задней панели, который сам является радиатором. Нагрев в нагрузке оказался очень умеренным и в целом работой материнской платы я остался доволен. В качестве охлаждения процессора нужно просто использовать водоблок с фитингами сверху, ведь около сокета пространства не так много. Или фирменную систему AIO.

Можно ли использовать с этой платой не флагманские процессоры? Само собой. Можно даже поставить Intel Core i3-12100 и разогнать его, но есть ли в этом смысл?

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MEG Z690I Unify получает награду: