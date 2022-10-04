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Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых

Новинка MSI предназначена для комфортной игры без каких-либо компромиссов и обеспечивает очень высокую производительность для мобильного устройства.
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Оглавление

Вступление

«Капитан Очевидность» заявляет, что игровые ноутбуки нужны, чтобы на них играть. Однако многие с ним могут не согласиться. Недостатков у таких устройств хватает. Для начала это само «железо». С комфортом на высоких настройках можно играть только с производительными компонентами. Иначе урезанная видеокарта или слабенький процессор просто не вытянут одну из плохо оптимизированных игр современности, и такой ноутбук уже нельзя будет назвать игровым в полной мере…

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Игры бывают разные, и в какие-то можно играть на встроенном в процессор видеоядре, но мы понимаем, что настоящая игровая станция должна обеспечивать комфортный FPS во всех AAA проектах последних лет. А еще сейчас наметился переход на движки следующего поколения, которые будут требовать всё больше ресурсов, но эта гонка кажется бесконечной и пока «железо» идёт впереди, а очень требовательных игр не так много.

Ещё у игрового ноутбука должен быть быстрый и большой экран. Цветопередача? Она обычно уходит на второй план, потому что в играх важнее скорость. Размер тоже важен, ведь совсем разные ощущения бывают, когда ты играешь на 15” экране, 17” или огромном телевизоре. Именно поэтому у ноутбуков есть видеовыход с возможностью реализовать последний вариант, но бывают ситуации, когда телевизора нет, а играть нужно. Тогда, разумеется, большая диагональ штатного экрана будет лучше.

Дальше можно думать о RGB-подсветке, выборе платформы и где-то в самом конце – о времени автономной работы. Понятно, что это ноутбук, но в комплекте бывают блоки питания на 300 Вт. Впору ставить аккумуляторы от мощных самокатов, но тогда масса устройства может перевалить за 5 кг. От таких огромных монстров все отвыкли, а между прочим ещё недавно это казалось не так критично. Сегодня вес играет важную роль и при этом еще нужно скомпоновать в лёгком корпусе невозможное. Например, в рамках модели 3 кг установить флагманский процессор Intel Core i9-12900HK, рядом с ним графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti for Laptop, память DDR5, GDDDR6 и многое другое.

И всё это в корпусе с экраном, клавиатурой, подсветкой и мощной системой охлаждения весит менее 3 кг. Фантастика? Нет, это реальность, а модель называется MSI Raider GE76 12UHS-600RU.

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Судя по характеристикам, это очень мощный ноутбук на топовом «железе». И будет очень любопытно посмотреть его в деле и изучить, как он устроен. Давайте рассмотрим его детальнее.

Технические характеристики

Модель MSI Raider GE76 12UHS-600RU
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i9-12900HK
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti for Laptop с 16 ГБ видеопамяти GDDR6
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 16 ГБ + 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц
Встроенная память 2 твердотельных накопителя, подключенных по интерфейсу M.2 (NVMe PCIe), PCIe 4.0 1 ТБ (hyper) / 1 ТБ, поддержка массива RAID0
Экран 17.3 дюйма;
Разрешение FHD (1920 x 1080 пикселей), матрица IPS, частота обновления – до 360 Гц
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E; Bluetooth v5.2
Аккумулятор 99.9 Вт*ч
Размеры 397.0 x 284.0 x 25.9 мм
Масса 2.9 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

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Выглядит всё аппетитно, но настораживает экран. Очень уж мощная начинка для FHD разрешения. Можно будет играть плавно, заявлена высокая частота обновления, что важно для игр, но нет упоминания о цветовом охвате, в отличие от других модификаций дисплеев. Это говорит о том, что с цветопередачей может быть не всё гладко.

Однако ещё раз повторю, что это игровой ноутбук и цели у него абсолютно другие. Главное, чтобы всё было быстро и чётко.

Упаковка и комплектация

Ноутбук MSI поставляется в крупной картонной коробке. Сверху нанесены разные чёрные и красные узоры, надписи и логотип MSI Gaming.

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Выглядит всё самобытно и интересно. С одной стороны – просто, а с другой – видна брутальность во всём. В первую очередь она начинается с упаковки.

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К сожалению, нет ручки для транспортировки, а коробка достаточно увесистая. С торца присутствует наклейка с артикулом модели и конфигурацией устройства.

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Упаковка очень хорошая, да и сам ноутбук неплохо защищён благодаря использованию защитных элементов из вспененного полиэтилена.

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Комплект поставки состоит из информационных носителей в пакете и отдельной коробки, где скрывается блок питания с кабелем.

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Мы видим несколько руководств, гарантийные карты и благодарственную карту.

Комплектный блок питания очень мощный и тяжёлый.

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Ключевые характеристики – 19.5 В и 16.92 А, что в итоге даёт почти 330 Вт. Это очень много. Для некоторых моделей попроще поставляется блок на 280 Вт. Штекер здесь нестандартный; видимо, это сделано специально, чтобы от высокой мощности разъём не нагревался, поэтому контактов больше двух.

Эти высокие цифры мощности намекают на большое потребление, а там, где оно есть, соответственно появляется большое тепловыделение. Сам производитель ничего не скрывает и заявляет, что его система охлаждения к этому готова.

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Внешний вид и корпус

Не знаю кому как, а мне ноутбук напомнил старые огромные устройства компании Toshiba Satellite. При этом ноутбук легче 3 кг и его габариты в пределах разумного. Скорее всего, дело в крупных глянцевых накладках в области петлей, которые визуально делают устройство более массивным. Верхняя крышка металлическая, всё остальное – пластик. Пластик твёрдый и прочный.

Блок питания нам намекает, что это не очень портативный ПК, который позиционируется скорее как замена настольному компьютеру.

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С открытой крышкой мы видим сзади багажник как у седана. Такое встречается только на мощных моделях, где встроена крупная система охлаждения. Это сказывается на габаритах корпуса.

Экран при этом немного выдвигается вперёд, чтобы под ним не была огромная рамка. И здесь не спасло бы даже соотношение 16:10. Возможно, удалось бы 4:3, но в таком формате геймеры не играют.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться, хотя в основном эта модель предполагает настольную установку.

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Крышка открывается не до упора. Ограничителем выступают специальные петли, которые при закрытии убираются внутрь корпуса. Они смещены от самого края ближе к клавиатуре, образуя сзади как бы дополнительный отсек.

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На самом деле этот выступ предназначается для развитой системы охлаждения. Ещё сзади размещена часть разъёмов.

Есть HDMI, RJ-45, mini-DP, Thunderbolt 4 и разъём питания. А ещё по краям находятся большие решётки для выхлопа горячего воздуха.

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На задней крышке расположен логотип MSI Gaming с серебристым барельефом. Обрамление петлей выделено глянцевыми панелями. Небольшая панель сзади пластиковая, выполнена в цвет корпуса.

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На левой грани можно увидеть порт USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-А, индикатор заряда аккумулятора, отверстие для замка Кенсингтона и комбинированный аудиоразъём 3.5 мм. Также есть большая решётка для выхлопа горячего воздуха.

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На правой грани находятся два порта USB 3.0 Type-А и кард-ридер. И те же отверстия для выхлопа горячего воздуха.

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Тыльная сторона изготовлена из пластика. На ней предусмотрено несколько резиновых ножек разной формы. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

И впервые я вижу отверстие для сброса настроек. Под крышкой в этом месте материнской платы находится маленькая кнопка. RGB-ленты подсветки находятся не на крышке, а на переднем пластиковом «бампере». Светодиоды там светят вверх и вперёд.

Нижняя крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое, такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Модель крупная, поэтому есть немного свободного места. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. В этом нет ничего удивительного, ведь у данного устройства очень мощная начинка.

Система выглядит мощно, однако заметно, что акцент смещён в сторону охлаждения графического процессора. В этом нет ничего удивительного потому, что производитель заявляет о TDP 175 Вт в режиме Dynamic Boost. Поэтому от 45-ваттного процессора Core i9-12900HK идут две тепловых трубки, а от GeForce RTX 3080 Ti for Laptop – четыре.

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Процессор и видеочип далеко не самые экономичные и их нужно охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных в чипы сенсорах.

Вентиляторы с большим количеством лопастей работают по принципу турбины. Выхлоп горячего воздуха производится вбок и назад. Лопасти крыльчатки сложной формы. Вертушки развивают высокую скорость и обеспечивают мощный воздушный поток. При этом я бы настоятельно рекомендовал периодически продувать радиаторы системы охлаждения, чтобы избежать перегревов и порчи оборудования.

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Внимание также уделяется охлаждению видеопамяти и транзисторных сборок. Под трубками виднеются жидкие термопрокладки. Рядом с винтами системы охлаждения находятся цифры, которые формируют порядок сборки системы.

Разбирать следует в обратном порядке. Это необходимо, чтобы не допустить сколов на кристаллах. Не рекомендую что-то делать с системой охлаждения самостоятельно. Здесь всё очень дорого и поэтому лучше обращаться в очень хороший проверенный сервис.

Модули памяти закрыты специальной металлической крышкой. Это не совсем вяжется с хорошим охлаждением, но видимо нагрев умеренный и это реально.

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Аккумулятор солидный, на целых 99.9 Вт*ч, но вспомним про потребителей энергии, и сразу становится понятно, что это просто ИБП, если вдруг свет дома мигнёт.

Отметим неплохие возможности апгрейда. Например, есть два слота M.2 для накопителей. Также можно увеличить объём оперативной памяти, заменив две установленные планки на более ёмкие модули.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный, поэтому тут используется хорошая полноразмерная клавиатура с RGB-подсветкой. Топкейс пластиковый, хотя загримирован под металлический. Ближе к пользователю находится небольшой тачпад.

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Он не очень крупный и находится внизу со смещением влево. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

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Клавиатура мембранного типа оборудована RGB-подсветкой. Есть поддержка различных игр, где цветом выделяются полезные функциональные клавиши. Также настраивается подсветка кнопок через приложения MSI Center и SteelSeries GG. Есть множество разных интересных эффектов.

Сама клавиатура очень удобная, но больше всего мне понравилось, что есть клавиша PrtScreen, больше мне ничего не нужно. Разумеется, это геймерская модель, но клавиши WASD здесь почему-то не выделены отдельно.

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Подсветкой оборудована не только основная клавиатура и функциональные клавиши, но и передняя торцевая панель. Даже при свете ноутбук смотрится отлично и его подсветка хорошо заметна.

Экран

Дисплей с диагональю 17.3 дюймов обладает разрешением 1920 х 1080 точек. Это не самый подходящий вариант для такой мощной начинки, но зато используется быстрая матрица с частотой обновления 360 Гц. Производство компании Sharp, модель LQ173M1JW08.

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Эти модели ноутбуков также доступны с матрицами QHD (2560 x 1440) 240 Гц, QHD (2560 x 1440) 165 Гц и UHD (3840 x 2160) 120 Гц. У первых двух заявлен цветовой охват 100% DCI-P3, у последней – 100% Adobe RGB. Про FHD модель никакой информации нет.

Забегая немного вперёд, скажу, что мой экземпляр откалибровать толком не получилось. Поэтому для профессиональной работы с графикой я рекомендовать его не могу. Здесь уклон сделан больше в сторону игр и поэтому во всех игровых приложениях можно наблюдать высокую скорость и хорошее качество картинки.

На ноутбуке предустановлено специальное программное обеспечение для управления режимами использования экрана. Несмотря на установку sRGB, качество цветопередачи хромает, но только на этой матрице. Другие просто нужно тестировать отдельно.

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Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший

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Белый цвет смотрится хорошо, с незначительными отклонениями в гамме и цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. И на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 318.74 0.273 1152
50 168.62 0.091 1148
0 16.07 0.013 1145

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает средний уровень контрастности.

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Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме.

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В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно попробовать откалибровать.

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Вариант 1.

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Вариант 2.

450x271 31 KB. Big one: 1000x9953 2032 KB

В целом получилось не очень через оба приложения, но всё равно лучше, чем было. А профили могут пригодиться кому-нибудь.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений Windows.

Предусмотрена фирменная утилита MSI Center, содержащая набор приложений для разных задач.

450x275 17 KB. Big one: 1332x815 83 KB

Приложения можно добавлять по выбору. Основными являются: режим настройки работы системы охлаждения и мониторинг системы.

450x275 17 KB. Big one: 1332x815 87 KB

Режимов несколько и по умолчанию выставлена интеллектуальная работа автоматики. Есть ручные режимы, но это по сути тоже предустановки определённых алгоритмов работы. Я остановился именно на интеллектуальном режиме, поскольку он установлен штатно, и, скорее всего, его будет использовать большинство пользователей.

Переходим к тестам MSI Raider GE76.

CPU-Z:

450x298 50 KB. Big one: 1208x801 303 KB

GPU-Z:

450x262 44 KB. Big one: 1159x674 239 KB

AIDA64 Cache & Memory Bench:

450x432 46 KB. Big one: 535x514 68 KB

AIDA64 GPGPU:

450x300 42 KB. Big one: 927x617 150 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x323 51 KB. Big one: 920x661 189 KB

Geekbench 5:

450x208 19 KB. Big one: 1403x647 115 KB

Cinebench R23:

450x219 37 KB. Big one: 1249x608 267 KB

Corona 1.3:

450x271 32 KB. Big one: 1283x773 162 KB

3DMark Port Royal:

450x271 31 KB. Big one: 1283x773 166 KB

3DMark Time Spy:

450x267 31 KB. Big one: 1291x767 171 KB

3DMark CPU Profile:

300x212 17 KB. Big one: 1273x898 182 KB

PCMark 10:

300x212 14 KB. Big one: 1273x898 180 KB

WinRAR 6.10:

346x283 23 KB

7-Zip 21.07:

450x282 30 KB. Big one: 744x467 73 KB

Metro Exodus, FHD, RTX:

450x345 38 KB. Big one: 881x676 119 KB

CrystalDiskMark 8.0.1:

450x231 37 KB. Big one: 682x350 75 KB

ASS SSD Bench:

450x450 51 KB

CrystalDiskInfo:

450x428 56 KB. Big one: 673x640 125 KB

Superposition, FHD, High:

450x282 33 KB. Big one: 1016x636 157 KB

Время автономной работы, нагрев и шум

Для начала было решено проверить нагрев нового ноутбука, а также раз и навсегда закрыть тему тестирования в приложениях Prime95 и Furmark.

Есть мнение, что эти утилиты никуда не годятся и не могут вообще разогреть процессор и видеокарту. А в настоящих играх процессор сразу начинает потреблять 100 Вт и ещё видеокарта 500 Вт, что даёт, по мнению аналитиков, около 100500 Вт. Приблизительно так, как я записал в этом видео.

И близко ничего такого нет. Для тех, кто не заметил, немного выделю результаты мониторинга. Программы стандартные: FPS Monitor, с модулем SysInfo 2.0.

300x169 20 KB. Big one: 1920x1080 510 KB 300x169 19 KB. Big one: 1920x1080 376 KB

При этом можно увидеть, что потребление процессора не превышает 40 Вт, а графического процессора – 146 Вт. Ну это глючный Cyberpunk 2077 и кривая программа, но есть правильные HWinfo64 и GPU-Z, а в качестве игры «прямая» Metro Exodus.

300x189 20 KB. Big one: 1195x754 214 KB 300x189 22 KB. Big one: 1195x754 285 KB

Тут можно видеть, что потребление процессора в пике при загрузке теста достигает 82 Вт, во время его работы не превышает 40 Вт, а графический процессор потребляет 148 Вт. Результаты выглядят похоже.

Возможно, это опять что-то не то, и на сей раз возьмём Unigine Superposition.

300x125 13 KB. Big one: 1793x750 333 KB 300x125 14 KB. Big one: 1793x750 377 KB

Что мы видим тут? Всего 30 Вт кушает процессор, и не более 150 Вт потребляет видеоподсистема. Отдельно графический процессор здесь «проголодался» до 126 Вт. Вот таких графиков в качестве пруфов все ждали от гуру.

А теперь те самые «бесполезные» утилиты.

Prime95.

450x196 33 KB. Big one: 1720x748 374 KB

Furmark.

450x258 44 KB. Big one: 1793x1027 474 KB

Теперь точно становится ясно, что утилиты не такие уж бесполезные, а тестировщики никогда не используют только одну программу для проверки работы любого устройства.

Ноутбук оборудован аккумулятором на 99.9 Вт*ч. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства. Полная зарядка АКБ занимает 2 часа 2 минуты. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

450x325 28 KB. Big one: 917x662 98 KB

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает 2 часа 9 минут. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, уверенно идет почти 6 часов.

450x267 26 KB. Big one: 1379x819 131 KB

Понятно, что от батареи играть никто не будет, и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Работать можно весь день в полном объёме.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 40°C. Нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит по бокам и сзади.

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При этом сверху топкейса видны места, где располагаются вентиляторы, и в этих местах корпус весьма прохладен за счет притока свежего воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Экстремальная производительность», когда крыльчатка вентиляторов под нагрузкой начинает вращаться на скорости 4200 об/мин. Шум при этом составляет 42.7 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

MSI Raider GE76 (12UHS-600RU) – самый игровой из всех игровых ноутбуков, которые я тестировал. Очень мощное «железо», быстрая и большая матрица. Всё тут предназначено именно для комфортной игры без каких-либо компромиссов. Качество изготовления и материалов очень высокое, несмотря на пластиковые детали. Отлично реализована подсветка корпуса и клавиатуры. Есть множество эффектов, а также синхронизация с играми, где подсвечиваются нужные клавиши.

При крупных размерах ноутбук не очень тяжел. Однако для путешествий нужно искать что-то другое, поскольку в комплекте идет огромный блок питания, а от аккумулятора устройство не может работать бесконечно, даже выполняя повседневные офисные задачи. Для такой мощной начинки компьютер остаётся относительно тихим даже при высокой нагрузке. Система охлаждения отрабатывает на отлично, но, разумеется, речь не идёт о 220 Вт. Этого можно добиться на морозе или используя специальную охлаждающую подставку. Я использовал ноутбук без всяких «читов», и результат вы могли видеть. Кто-то будет недоволен, но меня эти результаты впечатлили.

Понравился уровень производительности, и здесь больше подошёл бы экран 2K, а этот FHD просто для киберспортсменов. Работа от АКБ явно не для игр, зато в офисных задачах время автономной работы хорошее. Производительность очень высокая для мобильного устройства. Всё дело в обновлённых процессорах Intel, которые поднимают планку производительности на новый уровень. Это же касается графического процессора. Местами можно поиграть в 4K на внешнем мониторе. Клавиатура удобная, подсветка настраивается, и в целом у меня претензий к MSI Raider GE76 нет.

Производитель заложил возможность модернизации. Можно заменить оперативную память типа SODIMM DDR5 и установить два накопителя SSD M.2, объединив их в массив, чтобы ещё увеличить скорость. От себя рекомендую чаще делать профилактику и продувать радиаторы от пыли. Также не нужно закрывать вентиляционные отверстия и нижнюю крышку корпуса, чтобы не перегревать производительные и горячие компоненты.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Он прекрасно понимает как реагирует рынок на его слова. Маск - это не блогер
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ахахаxа
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300 тыщ-это через месяц только.Они щас готовятся на полигонах
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Ddosovich
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а куда вежливый делся? неужто убили? наверное еще и свои мочканули)
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Александр Пономарев
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