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Главные игры октября 2022 года – финал

Октябрь продолжает разгоняться и способен порадовать не только ценителей шутеров, но и поклонников стратегических проектов.
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Оглавление

Вступление

Последняя неделя октября будет особенно горячей и порадует как любителей поломать голову, так и фанатов ненавязчивого шоу. Пострелять – это вам в Call of Duty и Resident Evil, настроить экономику государства XIX века – в Victoria, собрать собственную армию в суровых средневековых условиях – добро пожаловать в Mount & Blade.

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Подробности о ключевых осенних проектах – в нашей традиционной статье. А с тем, что вышло в октябре ранее, можно ознакомиться в прошлом материале.

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Mount & Blade 2: Bannerlord

Жанр Экшен/RPG/Стратегия
Разработчик TaleWorlds Entertainment
Издатель Prime Matter
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 25 октября 2022 года

TaleWorlds Entertainment еще в середине 2000-х стала одной из компаний, предвосхитивших появление «Раннего доступа». Mount & Blade запустила народ на открытое тестирование в 2005 году, а до релизной версии добралась лишь в 2008-м. Долгожданный сиквел пошел по проторенному пути и с 2020 года подпитывался патчами, улучшавшими и дополнявшими механики, а также исправлявшими ошибки. Но час пробил – пора делать решающий шаг.

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События второй части разворачиваются за две сотни лет до оригинала. Из-за смерти императора в Кальрадии назрел серьезный кризис: вдова, аристократия и военачальники яростно подбирают ключи к тронному залу, а наглые соседи под шумок готовятся оттяпать себе часть государства. Хаос – отличная возможность для главного героя устроить свою жизнь, а также спасти похищенных родственников. Как именно это сделать – вопрос, всецело отданный на откуп пользователю. Вот вам конь, вот вам бескрайние просторы, а дальше как-нибудь сами. Торгуйте, собирайте армию, устраивайте набеги на поселения, служите при дворе – чем бы ни тешились…

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Mount & Blade 2 устроена примерно так же, как предшественница, и в основном углубляет уже проверенные временем элементы, хотя без заметных добавок не обошлось. К примеру, размеры карты значительно выросли, имитация жизни NPC стала более достоверной, появилась полноценная экономика, основанная на спросе и предложении в разных районах, герой научился заводить потомство (и умирать от старости), а к диалогам прикрутили новую систему убеждения, учитывающую характер собеседника, нашу репутацию и уровень развития навыков.

Большая работа проделана также над боями. Главное – полноценный инструментарий для управления армией, в том числе ее расстановкой на поле брани. Сюда же стоит добавить и расширенный режим осады, в котором можно самостоятельно подбирать осадные машины и размещать их в нужных местах. Благодаря всему этому Bannerlord нешуточно напоминает Total War. Хотя в Creative Assembly пока еще не додумались до сражений 3 на 3 или 6 на 6, как в турецкой команде! Потому вторую M&M и хочется заполучить в полноценном виде как можно скорее – редко где встретишь такое богатство возможностей.

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Victoria 3

Жанр Стратегия
Разработчик Paradox Development Studio
Издатель Paradox Interactive
Платформы PC, Mac
Дата выхода 25 октября 2022 года

Victoria никогда не пользовалась той популярностью, что была у ее родственниц – Hearts of Iron, Europa Universalis, Crusader Kings, Stellaris. Виной тому, впрочем, не слабая проработка, а как раз обратное – очень сложный микроменеджмент, отпугивающий даже кое-кого из тех, кто собаку съел на глобальных стратегиях. В третьей части «Виктории» Paradox попыталась понизить порог вхождения, не жертвуя при этом глубиной геймплея и самобытностью серии.

Как и в «двойке», мы попадаем в 1836 год и до 1936-го должны превратить свою страну (их на выбор свыше сотни) в мирового лидера. В методах авторы не ограничивают: хотите – создайте мощнейшую экономику, любите воевать – соберите несокрушимую армию, предпочитаете закулисные интриги – вот вам продвинутая система дипломатии. Особый акцент разработчики делают именно на том, что переговоры – равноправная альтернатива размахиванию шашкой. Положив глаз на одну из областей соседа, вы можете поторговаться с ним или надавить через влиятельных союзников (пообещав им, например, свободный доступ на ваш рынок). Правда, затягивать процесс нельзя, не договорились по-быстрому – отступайте или развязывайте войну.

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Не меньше внимания предстоит уделять и внутренней политике. Чтобы кресло под нами не шаталось, важно находить общий язык с различными слоями населения: аристократией, крестьянами и другими группами. До поры до времени взаимоотношения с жителями выражаются лишь в бонусах и штрафах для всего государства, однако острое недовольство ведет к революционным восстаниям, существенно меняющим уклад. И напротив: при надежной поддержке продвигаться по ветвям развития (производство, армия, общественная жизнь) и повышать ключевые игровые показатели (бюрократия, авторитет, влияние и деньги) куда проще.

Уберечь новичков от обморока из-за перенапряжения призваны серьезные изменения в интерфейсе и объеме подсказок. А в случае с военными действиями Paradox вообще пошла на радикальные меры, вырезав значительную часть микроменеджмента и отдав почти все на откуп автоматике. Сомнительно, что фанаты, прождавшие почти 10 лет с момента релиза последнего крупного дополнения к Victoria 2, обрадуются такому повороту, однако есть подозрение, что им просто стоит дотерпеть до DLC. А пока их займут глубоко проработанная экономика и другие системы «тройки».

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Bayonetta 3

Жанр Экшен
Разработчик PlatinumGames
Издатель Nintendo
Платформы Switch
Дата выхода 28 октября 2022 года

После выхода оригинальной Bayonetta на компьютерах закралась робкая мысль, что Nintendo впоследствии выпустит на ПК и «двойку», и даже «тройку», но надежды не оправдались. Третья часть приключений сексапильной ведьмы долго пробыла в разработке, однако визу на другие платформы ей оформить так и не успели – только на Switch. Впрочем, чего тут дуться, без денег японской корпорации мы, вполне вероятно, вообще давно забыли бы о хите Хидеки Камии.

Устав бить ангелов и демонов, в триквеле Байонетта спасает мир от гомункулов, уже успевших атаковать крупнейшие азиатские страны. Путешествуя по региону, она повидает Токио, горы Китая и другие примечательные места, а также встретит колоритных персонажей, в том числе альтернативные версии себя же. Еще интереснее то, что компанию героине будет составлять Виола – ведьма-«стажер», за которую нам тоже дадут поиграть. При этом способности девушек ощутимо различаются, и разница в стилях прохождения как минимум будет освежать геймплей.

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Еще одно крупное новшество – призыв гигантских демонов, переходящих под наше управление. Один из них похож на дракона, другой – на паука, третий – натуральный Чеширский кот. Каждое из чудищ наносит колоссальный урон и обладает уникальным набором способностей. К примеру, суккуб Мадам Баттерфляй делает подсечки и раздает воздушные поцелуи, а уже упомянутый дракон Гоморра проглатывает неприятелей. Поговаривают, что такой функционал PlatinumGames перетянула из не дожившей до релиза Scalebound.

В остальном же Bayonetta 3 намерена сохранять и преумножать достижения предшественниц, которые ценились за эффектные и сбалансированные сражения, кинематографичность и эротизм. К сожалению, и графика будет традиционно слабой – по картинке так и не скажешь, что к концу подходит 2022-й, а не 2010-й. К тому же стабильными 60 fps превью-версия похвастаться не могла. А вопрос о том, смогут ли авторы за счет постановки и дизайна локаций загладить «вину», остается пока открытым.

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Call of Duty: Modern Warfare 2

Жанр Шутер
Разработчик Infinity Ward
Издатель Activision
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 28 октября 2022 года

Бесчисленные проявления неприязни авторов Call of Duty: Modern Warfare (2019) к России были подняты на смех даже в западной прессе, однако в остальном игра скорее удалась, чем нет, что подтвердилось в том числе колоссальными продажами: выручка превысила миллиард долларов еще к концу 2019-го, а в сентябре 2020 года стало известно о 30 миллионах проданных копий на всех платформах. Ремейк Modern Warfare 2 ждать себя не заставил – более того, Infinity Ward, Sledgehammer Games и Treyarch успели поработать над новым движком, который в дальнейшем будет использоваться во всех проектах серии.

Как и в прошлый раз, сюжет игры вдохновляется реальными событиями, но значительно переиначивает их. США в результате авиаудара ликвидируют важного вражеского генерала, и противник объявляет о грядущем возмездии. Чтобы не допустить особо мощной ответной атаки, знаменитая 141-я оперативно-тактическая группа проводит серию операций по всему миру. Мы снова встретим капитана Прайса, Кайла Гэррика, Джона Соупа Мактавиша и других популярных персонажей. Примкнут к ним представители мексиканских спецсил – в их числе Алехандра Варгас.

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Разработчики по доброй традиции развернут в кампании парк аттракционов. Хотя в целом понятно, чем нас будут развлекать – от лихих перестрелок до скрытных вылазок под покровом ночи, – замечены и попытки придумать что-то новое. К примеру, в ходе задания по конвоированию разрешат не только «перескакивать» из одного автомобиля в другой, но и занимать в нем места по своему усмотрению: хочешь – рули, хочешь – становись за пулемет. А в заданиях, требующих бесшумности, можно будет оценить значительно переработанный ИИ.

Для мультиплеера Infinity Ward припасла пачку новых режимов. Так, в одном из них надо эвакуировать заложников (или перебить неприятелей), в другом – удержать ценный груз (или перебить неприятелей). Изменилась и прокачка оружия: многие виды прицелов, прикладов и прочего «обвеса» теперь универсальны, и, открывая части для винтовки M4, вы одновременно получаете то же самое для некоторых иных пушек. Кого-то наверняка порадует и возвращение вида от третьего лица. Что ж, дни слабенькой Call of Duty: Vanguard и так были сочтены, а Modern Warfare 2 вобьет последний гвоздь в крышку ее гроба.

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Resident Evil Re:Verse

Жанр Шутер
Разработчик Capcom
Издатель Capcom
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 28 октября 2022 года

28 октября Capcom порадует поклонников «Обители зла» сразу двумя релизами. Первый – дополнение к Village под названием The Winter’s Expansion. В этом DLC мы сможем переключиться на вид от третьего лица, пройти новые миссии за дочь Итана Уинтерса спустя 16 лет после финала его приключений и пощупать свежие материалы для режима The Mercenaries. Также в пятницу выйдет отдельный проект во вселенной игры – сетевой шутер Resident Evil Re:Verse. Ожидалось, что он станет бесплатным приложением к последней части серии, однако необходимость «отточить геймплей» вызвала задержку на полтора года.

Новинка объединит персонажей из разных выпусков: будут и Ада Вонг, и Крис Рэдфилд, и Леон Кеннеди, и прочие звезды. Им предстоят разборки в стиле «все против всех» на давно знакомых нам локациях вроде полицейского участка из «двойки». Причем никаких ограничений по выбору бойцов не будет, так что не удивляйтесь, увидев перестрелку четырех Джилл Валентайн. Сценарий, кстати, вполне реалистичный. Дело в том, что каждый герой предпочитает определенное оружие и обладает уникальными навыками: скажем, Клэр Рэдфилд расставляет электрические ловушки, а спецназовец Хэнк ненадолго обретает невидимость. Поверить в то, что баланс в игре будет идеальным, крайне тяжело, поэтому без всеобщих любимчиков и аутсайдеров наверняка не обойтись.

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Интересно, что Re:Verse – это не просто deathmatch, а deathmatch с налетом асимметрии. Собрав определенное количество банок с вирусом, после смерти мы превращаемся в «биооружие» – будь то Немезида, Супертиран или Джек Бейкер из Resident Evil 7. Всякий монстр наделен особыми умениями: стреляет из ракетницы, мощно бьет в прыжке либо носится за жертвами с бензопилой. Помереть в таком обличье посложнее, но тоже возможно, и тогда – добро пожаловать в свою первоначальную форму.

Не лишенная любопытных идей, игра все же вызывает сомнения. Знакомые с бета-версией пользователи утверждают, что механика стрельбы, перекочевавшая из ремейков «двойки» и «тройки», вписалась сюда неудачно, а управление «биооружием» недостаточно удобное (впрочем, тест проходил еще в 2021-м – на доработку времени хватало). Куда сильнее страшит то, что по Resident Evil, несмотря на несколько попыток, так и не вышло ни одного толкового мультиплеерного проекта. И поводов верить в неожиданный успех Capcom на данном поприще не то чтобы много.

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На сдачу

  • I See Red – twin-stick-шутер про одержимого местью истребителя экипажей космических кораблей (24 октября 2022 года; PC).

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  • Star Ocean: The Divine Force – нас ожидает самый большой мир в истории запущенной в 1996 году серии экшен-RPG (27 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Saturnalia – рисованный нелинейный ужастик про четырех гостей старинной деревни, в которой проводятся жуткие ритуалы (27 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch, Mac).

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  • Charon’s Staircase – детективный хоррор об агенте, подчищающем следы зверств в поместье одного из министерств тоталитарного правительства (28 октября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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Александр Кошта aka Top

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