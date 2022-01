В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

Ее соперниками выступили графические ускорители:

GeForce RTX 3060;

GeForce RTX 2080;

GeForce RTX 2070;



Radeon RX 5700 XT;

Radeon RX 5700.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla видеокарта GeForce RTX 3060 Ti "с места в карьер" заняла первое место. При этом "за бортом" остались такие серьезные соперники, как Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2080.

Biomutant

1% low и average FPS

В фэнтезийном рубилове Biomutant в номинальном режиме лидировал ускоритель GeForce RTX 3060 Ti, однако после разгона с ним сравнялся сородич прошлого поколения GeForce RTX 2080.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 видеокарта GeForce RTX 3060 Ti была вне конкуренции. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала ближайшего преследователя GeForce RTX 2080 на 7%-11%.

Days Gone

1% low и average FPS

В шутере Days Gone расклад сил был похож на ситуацию в игре Biomutant.

Far Cry 5

1% low и average FPS

В следующих проектах Days Gone, Far Cry 5, Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion новичок либо лидировал, либо после разгона делил первую позицию с ускорителем GeForce RTX 2080.

Hitman 3

1% low и average FPS

The Witcher 3: Wild Hunt

1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что новая модель GeForce RTX 3060 Ti опережала своего младшего сородича GeForce RTX 3060 на 27%-31%. При этом она уверенно лидировала в общем зачете, оставив позади серьезных представителей прошлого поколения: GeForce RTX 2080 и Radeon RX 5700 XT.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

GeForce RTX 3060 Ti была быстрее GeForce RTX 2080 в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Far Cry 5, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.

GeForce RTX 3060 Ti показала равные результаты с GeForce RTX 2080 в игре и Hitman 3.

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti опередила графический ускоритель GeForce RTX 2080 в семи играх из восьми протестированных и показала с ним равные результаты в одном проекте.

Ускоритель GeForce RTX 3060 обеспечил комфортную производительность в большинстве протестированных игр. Исключением стал проект Hitman 3, в котором он показал высокие результаты лишь в разрешении 1920 х 1080.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 42 000 рублей;

GeForce RTX 3060 12288 Mбайт - 35 000 рублей;

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 55 000 рублей;

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 42 000 рублей;



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 45 000 рублей;

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 42 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции была видеокарта GeForce RTX 3060 Ti.

Итак, основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания NVIDIA выпустила на рынок видеокарт отличного середнячка. Графический ускоритель GeForce RTX 3060 Ti без особых проблем занял первое место, уверенно оставив позади старшую модель прошлого поколения GeForce RTX 2080. При этом первый оказался заметно выгоднее для приобретения, чем ветеран.

Также необходимо упомянуть о поддержке видеокартой GeForce RTX 3060 Ti технологий NVIDIA RTX и DLSS, которые на сегодняшний день реализованы в десятках игр. В обозримом будущем выйдет тестирование данного ускорителя в выборке проектов, поддерживающих эти технологии.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.